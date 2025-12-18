Președintele LPF confirmă „bomba” detonată la Fanatik SuperLiga: „Să accepte campionat cu 12 echipe!”
Fanatik, 18 decembrie 2025 20:50
Gino Iorgulescu pregătește o revoluție în fotbalul românesc: un campionat cu mai puține echipe. Președintele LPF a confirmat „bomba” care s-a detonat în exclusivitate la Fanatik SuperLiga
Acum 30 minute
21:10
Mihalcea nu-și uită trecutul! Mesajul transmis înainte de UTA – Dinamo: „Lucruri total diferite” # Fanatik
Adrian Mihalcea a avut cuvinte de laudă pentru Dinamo înainte de meciul pe care UTA urmează să-l dispute contra echipei bucureștene, în runda cu numărul 21 a SuperLigii.
21:10
Ce prime se plătesc în marile companii de stat cu profituri de miliarde. Unde s-au tăiat bonusurile angajaților și unde au fost majorate # Fanatik
Ce se întâmplă la companiile cu profituri de miliarde de lei. Ce prime au angajații marilor companii de stat și unde s-au tăiat bonusurile de sărbători
Acum o oră
20:50
20:30
Dan Șucu a vorbit într-o manieră cât se poate de deschisă despre anomaliile pe care le-a observat de-a lungul timpului în domeniul HoReCa. Care sunt acestea?
Acum 2 ore
20:00
Fanatik SuperLiga, vineri, 19 decembrie, ora 12:00. Cristi Coste, spectacol cu invitați de top după AEK – U Craiova și înainte de FCSB – Rapid # Fanatik
Fanatik Superliga vine cu o nouă ediție excepțională, vineri, 19 decembrie, ora 12:00. Cristi Coste îi va avea în platou pe Sorin Cârțu, Eugen Trică, Bănel Nicoliță și Vivi Răchită.
19:50
Toate calculele înainte de meciul decisiv AEK Atena - Universitatea Craiova. Oltenii se califică în primăvara europeană dacă câștigă meciul din Grecia. Cu cine ar putea juca la baraj.
19:30
Afacerea în care Gică Popescu a investit peste 70 de milioane de euro. Fostul internațional român ar putea da marea lovitură # Fanatik
Gică Popescu vrea să dea o mega lovitură cu o afacere fabuloasă. A investit mai bine de 70 de milioane de euro în acest proiect și nu este singurul implicat.
Acum 4 ore
19:10
Motivarea instanței în cazul Wiz Khalifa: ”Trebuie să conștientizeze”. Rapperul american condamnat la Constanța pentru că a refuzat munca în folosul comunității # Fanatik
Rapperul american Wiz Khalifa a fost condamnat la 9 ani de închisoare cu executare pentru că a fumat marijuana pe scena de la Beach, Please!, iar acest lucru nu a fost ”o greșeală de moment”.
19:10
Probleme pentru suporterii Universității Craiova! Riscă să nu ajungă la meciul cu AEK Atena. Exclusiv # Fanatik
Veste rea pentru Universitatea Craiova înaintea meciului decisiv cu AEK Atena din Conference League. Suporterii olteni riscă să nu ajungă la meciul de pe OPAP Arena
18:50
Lumea fotbalului, zguduită de o crimă cu sânge rece! Imagini cutremurătoare cu jucătorul de națională împușcat mortal în plină stradă # Fanatik
Ecuador este una dintre țările cu cea mai mare rată a criminalității. Un jucător care a reprezentat și echipa națională a fost împușcat mortal pe stradă de persoane necunoscute.
18:30
George Pușcaș (29 de ani) la Dinamo ar putea fi bomba perioadei de transferuri din această iarnă. Zeljko Kopic a confirmat interesul pentru internaționalul român
17:50
Conducerea Universității Craiova, mesaj în presa din Grecia înaintea duelului cu AEK Atena: „Suntem obligați!” # Fanatik
Universitatea Craiova va afla la finalul serii de joi, 18 decembrie, dacă va merge mai departe în UEFA Conference League. Oltenii joacă în ultima etapă cu AEK Atena, iar conducerea a transmis un mesaj clar grecilor
17:40
Giovanni Show, vineri, 19 decembrie, ora 10:30. Cristi Coste, unu la unu cu Ioan Becali după AEK Atena – U Craiova și înainte de FCSB – Rapid # Fanatik
Vineri, 19 decembrie, de la ora 10:30, va avea loc o nouă ediție a super-podcastului ”Giovanni Show”, unde Cristi Coste va sta față în față cu Ioan Becali.
17:30
București, 18 decembrie 2025 – Betano continuă să își pună în practică angajamentele de responsabilitate socială prin platforma sa dedicată „Imposibilul devine posibil. Pe bune.”. În acest context, compania a făcut o donație semnificativă către […]
Acum 6 ore
17:20
Haos la Bruxelles. Mesajul de alertă primit de europarlamentarii români în timpul protestelor violente ale fermierilor: „Au dat foc” # Fanatik
Haos la Bruxelles. Protestele fermierilor îndreptate împotriva autorităților din cauza unui acord pe agricultură au degenerat, la un moment dat. Ce mesaj au primit europarlamentarii români?
17:20
Conference League, rezultate etapa 6. Toate meciurile live, scoruri finale, clasament actualizat și program complet al rundei decisive # Fanatik
Conference League, rezultatele din etapa 6. Scoruri finale la toate meciurile, clasament live actualizat și program complet după runda finală a competiției.
17:20
(P) Super Drop într-o zi mare pentru Universitatea Craiova: cotă 2.00 pe Superbet pentru calificare! # Fanatik
O nouă zi mare pentru fotbalul românesc, un nou Super Drop marca Superbet! Joi, Universitatea Craiova luptă cu șanse mari la obținerea primei calificări din istorie din grupele unei competiții europene, iar Superbet marchează momentul […]
17:10
PSD și PNL, ținuți în șah de USR pe moțiunile AUR. Acuzații grave la adresa lui Cătălin Predoiu: „Este deturnare de fonduri” # Fanatik
E degringoladă totală în coaliția de guvernare, iar PSD și PNL sunt ținuți în șah de colegii de la USR cu privire la moțiunile împotriva miniștrilor cărora li se cere demisia în stradă.
16:50
Revoluție la CFR Cluj! Daniel Pancu îi cere transferuri lui Neluțu Varga: “Avem nevoie și de sânge proaspăt”. Câți jucători noi își dorește # Fanatik
Daniel Pancu a făcut anunțul! Antrenorul celor de la CFR Cluj a declarat că se așteaptă ca mai mulți jucători să părăsească echipa. Tehnicianul spera ca oficialii clubului să aducă întăriri.
16:30
Conducerea Rapidului, avertisment pentru Gâlcă și jucători înaintea derby-ului cu FCSB: „Nu-mi place cum arătăm. Trebuie să ne asumăm” # Fanatik
Conducerea Rapidului nu este deloc încântată de ultimele rezultate ale echipei. Ce mesaj a transmis înaintea derby-ului cu FCSB. Constantin Gâlcă și jucătorii, direct vizați.
16:10
Blocaj pe piața imobiliară: românii amână tot mai mult achizițiile de locuințe. Vor scădea prețurile în 2026? Ce spun specialiștii # Fanatik
Tranzacțiile imobiliare au scăzut în 2025, în comparație cu anul precedent. La ce trebuie să se aștepte românii în 2026 și ce spun experții cu privire la prețurile imobilelor
15:40
Adrian Șut, mesaj războinic înainte de FCSB – Rapid: “Vrem să terminăm pe primul loc!”. Ce promisiune a făcut Mihai Lixandru. Video # Fanatik
Jucătorii FCSB au intrat în febra derby-ului cu Rapid și sunt gata să-și reconfirme supremația în SuperLiga. Ce au declarat Adrian Șut și Mihai Lixandru înaintea partidei cu liderul campionatului.
15:30
Un an de când Dan Șucu a preluat Genoa! Afaceristul român trebuie să bage adânc mâna în buzunar: „30-40 de milioane de euro” # Fanatik
S-a împlinit un an de când Dan Șucu a achiziționat pachetul majoritar de acțiuni al clubului Genoa. Suma de bani pe care afaceristul român trebuie să o scoată din buzunar.
Acum 8 ore
14:40
În ce stadiu se află ”Legea Dragomir”?! Veste proastă pentru suporteri: ”Aude Nicușor Dan și o contestă la CCR” # Fanatik
Suporterii din România așteaptă cu nerăbdare schimbările la celebra ”Lege Dragomir”. Însă, un deputat vine cu vești proaste pentru fani chiar înaintea Sărbătorilor de Iarnă.
14:40
Arabia Saudită – Emiratele Arabe Unite, întrerupt de arbitru! Probleme la meciul lui Cosmin Olăroiu # Fanatik
Cupa Arabiei a ajuns la momentul finalelor. Însă, întâlnirea dintre Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite, pentru medalia de bronz, a fost întreruptă de arbitru.
14:20
Universitatea Craiova, la un pas să îl piardă pe Oleksandr Romanchuk: “Au fost nişte probleme la transfer! Pentru mine este un pas important” # Fanatik
Cum a ajuns Oleksandr Romanchuk la Universitatea Craiova. Fundașul a povestit detalii din negocieri. “Mă bucur că sunt aici. Am făcut un pas foarte mare în față”.
14:10
Scandal și amenințări. Cum explică liberalul Florin Mitroi demisia din funcția de președinte al CJ Constanța: ”Nu e bătălia mea” # Fanatik
Cutremur politic la Constanța! După demisia surprinzătoare a lui Bogdan Huțucă de la șefia PNL județean, Florin Mitroi, președintele CJ, cu lacrimi în ochi, a vorbit despre tensiuni, presiuni și amenințări.
14:00
Semifinale Supercupa Italiei, LIVE VIDEO. Toate meciurile live, scoruri finale, și programul competiției. Când joacă Interul lui Chivu # Fanatik
Află totul despre meciurile din Supercupa Italiei, începând cu semifinalele. Program, cote la pariuri, echipe de start, desfășurare live.
13:40
România va organiza Campionatul European într-un sport foarte cunoscut la nivel mondial. Ce oraș istoric va găzdui competiția și când va avea loc.
13:30
Dezvăluiri șocante! Ionel Dănciulescu, protejat cu pistolul la antrenamentul lui Dinamo: ”Terorizat ani de zile!” # Fanatik
Ionel Dănciulescu a trăit clipe de groază în perioada când a jucat la Dinamo. Fotbalistul adus de la rivala Steaua ajunsese să fie apărat cu pistolul de furia suporterilor.
Acum 12 ore
13:10
Suporterii FCSB pun presiune pe jucători înaintea derby-ului cu Rapid! „Ăsta e focul nostru” # Fanatik
Suporterii FCSB nu concep ca roș-albaștrii să nu învingă, duminică, pe Rapid, pe Arena Națională. Ce mesaj a transmis Gigi Mustață, liderul Peluzei Nord.
13:00
Ce s-a ales de Uzinele Faur, cu care Nicolae Ceaușescu se mândrea. Cum arată astăzi locul unde s-a produs primul tanc românesc # Fanatik
Uzinele Faur (fostele Malaxa și, apoi, 23 August), cu care Nicolae Ceaușescu s-a mândrit nu mai seamănă de mult cu ce au fost cândva. Ce hale mai funcționează și ce se mai produce în zona de est a Bucureștiului?
12:50
De la golurile împotriva lui Olympiakos, la marele duel cu AEK. Sorin Cârțu a rememorat execuțiile care au cutremurat Grecia și a lansat un avertisment: „E un stadion greu aici!“ # Fanatik
La doar câteva ore distanță de duelul cu AEK Atena, Sorin Cârțu (70 de ani) a povestit pentru FANATIK meciurile pe care le-a jucat cu Universitatea Craiova împotriva lui Olympiakos în cupele europene din anii ’80.
12:30
Cine este fotbalistul din SuperLiga care a livrat informații în Grecia despre Universitatea Craiova: „El e foarte mobil și ține mingea” # Fanatik
Un fotbalist din SuperLiga a prezentat, în Grecia, profilul Universității Craiova, înaintea meciului cu AEK. Ce informații despre olteni a livrat elenul în țara natală.
12:20
Tragedie fără margini la Genoa lui Dan Șucu! Doi copii în vârstă de 3 și 5 ani au murit într-o explozie # Fanatik
Episod trist petrecut înaintea sărbătorilor la Genoa. Unul dintre fotbaliștii lui Dan Șucu trece prin clipe cumplite după ce și-a pierdut doi membrii ai familiei.
12:00
Handbalista care l-a acuzat pe Tadici de comportament agresiv rămâne la Zalău! Ce decizie a luat instanța # Fanatik
Handbalista care l-a acuzat pe Gheorghe Tadici de comportament abuziv și injurios va continua la HC Zalău. Ce hotărâre a luat Comisia de Apel.
11:50
AEK Atena – Universitatea Craiova, LIVE VIDEO în UEFA Conference League – etapa 6. Oltenii visează la o calificare istorică # Fanatik
Universitatea Craiova înfruntă AEK Atena în deplasarea din etapa a 6-a de Conference League. Vezi pe FANATIK toate detaliile despre meciul oltenilor.
11:30
Gigi Becali, declarație tare despre Marius Șumudică! Știe cu cine ține antrenorul la derby-ul FCSB – Rapid. Exclusiv # Fanatik
Gigi Becali, reacție tare în direct. Ce a spus despre Marius Șumudică în contextul derby-ului FCSB - Rapid.
11:10
Schimbarea la faţă a Universităţii Craiova! Ştefan Baiaram explică cum au devenit oltenii o echipă de titlu: “Nu există meci să nu înscrie jucătorii care au venit! # Fanatik
Cum a ajuns Universitatea Craiova să fie o echipă cu pretenții clare la titlu în acest sezon? Ștefan Baiaram a explicat ce s-a schimbat în Bănie în noua stagiune
10:50
LPF încearcă să-i dea marea lovitură lui Ciprian Ciucu și Primăriei București, după ce FCSB și Dinamo au primit interzis pe Arena Națională # Fanatik
LPF atacă! Planul pentru ca Dinamo și FCSB să poată juca liniștite pe Arena Națională în luna mai a anului viitor.
10:40
Vladislav Blănuță a plecat de urgență din Ucraina! Ce se întâmplă cu românul acuzat că este pro-rus # Fanatik
Atacantul Vladislav Blănuță a plecat din Ucraina și ratează meciul lui Dinamo Kiev din Conference League. Ce s-a întâmplat, de fapt.
10:20
FCSB, amical de gală în pauza de iarnă! Ce echipă de top va întâlni și ce altă formație de Liga Campionilor a refuzat: „Ăștia ne luau moralul” # Fanatik
Mihai Stoica a anunțat un amical de top pentru FCSB în pauza de iarnă! De această dată, campioana României se va rezuma la un singur meci, după ce a refuzat propunerea unei echipe de Champions League
10:10
Cum a ajuns Ionel Culina ofițer de presă la Dinamo. Teste uluitoare de la Cristi Borcea, Nicolae Badea și Cornel Dinu: „M-a întrebat dacă am auzit ceva de el” # Fanatik
Povestea incredibilă a lui Ionel Culina despre cum a ajuns să devină ofițerul de presă al lui Dinamo. Cine l-a supus la cele mai dure teste după ce a semnat cu „câinii”.
09:50
Ultimele meciuri din faza principală a Conference League se dispută joi, 18 decembrie, miza fiind una Multiplă: o poziționare în top 24 și, pentru echipele cu ambiții mai mari în competiție, clasarea în top 8 […]
09:50
Război la Feyenoord! Imagini umilitoare cu Robin van Persie și fanii, care i-au cerut demisia. Ce s-a întâmplat la doar câteva zile după eșecul cu FCSB. Video # Fanatik
Suporterii lui Feyenoord au răbufnit la adresa lui Robin van Persie, pe care îl vor plecat de la echipă. La doar o săptămână de la înfrângerea cu FCSB, roș-albii au suferit o nouă umilință. Ce s-a întâmplat.
09:40
După ce a primit cadou 1.000.000 de euro, Gigi Becali anunță jihadul: „Atacați toate stihiile. Vreau și titlul, și Europa League!” # Fanatik
Gigi Becali a avut un mesaj războinic pentru rivalele din SuperLiga, asta după ce în conturile clubului său au mai intrat recent încă 1 milion de euro.
09:20
FCSB, aproape să rateze transferul iernii! Mihai Stoica a oferit ultimele detalii: „Ascultă prea mult de agent” # Fanatik
Ce se întâmplă cu jucătorul pe care Mihai Stoica l-a urmărit în Portugalia? Transferul iernii de la FCSB a intrat în impas! Conducătorul a oferit ultimele detalii
09:10
Raport Wyscout pentru AEK Atena. U Craiova își joacă viitorul în Conference League în fața unei echipe în mare formă. Care e marea slăbiciune a grecilor # Fanatik
Universitatea Craiova înfruntă una dintre cele mai în formă echipe din Europa în meciul care îi poate asigura calificarea în faza următoare din Conference League. AEK Atena nu a mai pierdut din luna octombrie!
08:40
Controversatul Andrew Tate se implică în lupta anului! Influencerul a dat o nouă declarație șocantă # Fanatik
Andrew Tate surprinde din nou! Ce a declarat celebrul infuencer acuzat de trafic de persoane înainte de cel mai așteptat eveniment al finalului de an.
Acum 24 ore
08:10
„Game Over” pentru Kurt Zouma! Pus pe liber de CFR Cluj, fundașul se bucură de marea sa pasiune # Fanatik
Kurt Zouma, fundașul celor de la CFR Cluj, se relaxează cu jocuri video. Fotografia postată de fotbalistul cu un trofeu UEFA Champions League în palmares.
