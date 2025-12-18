Conducerea Rapidului, avertisment pentru Gâlcă și jucători înaintea derby-ului cu FCSB: „Nu-mi place cum arătăm. Trebuie să ne asumăm”
Fanatik, 18 decembrie 2025 16:30
Conducerea Rapidului nu este deloc încântată de ultimele rezultate ale echipei. Ce mesaj a transmis înaintea derby-ului cu FCSB. Constantin Gâlcă și jucătorii, direct vizați.
• • •
Alte ştiri de Fanatik
Acum 5 minute
16:50
Revoluție la CFR Cluj! Daniel Pancu îi cere transferuri lui Neluțu Varga: “Avem nevoie și de sânge proaspăt”. Câți jucători noi își dorește # Fanatik
Daniel Pancu a făcut anunțul! Antrenorul celor de la CFR Cluj a declarat că se așteaptă ca mai mulți jucători să părăsească echipa. Tehnicianul spera ca oficialii clubului să aducă întăriri.
Acum 30 minute
16:30
Conducerea Rapidului, avertisment pentru Gâlcă și jucători înaintea derby-ului cu FCSB: „Nu-mi place cum arătăm. Trebuie să ne asumăm” # Fanatik
Conducerea Rapidului nu este deloc încântată de ultimele rezultate ale echipei. Ce mesaj a transmis înaintea derby-ului cu FCSB. Constantin Gâlcă și jucătorii, direct vizați.
Acum o oră
16:10
Blocaj pe piața imobiliară: românii amână tot mai mult achizițiile de locuințe. Vor scădea prețurile în 2026? Ce spun specialiștii # Fanatik
Tranzacțiile imobiliare au scăzut în 2025, în comparație cu anul precedent. La ce trebuie să se aștepte românii în 2026 și ce spun experții cu privire la prețurile imobilelor
Acum 2 ore
15:40
Adrian Șut, mesaj războinic înainte de FCSB – Rapid: “Vrem să terminăm pe primul loc!”. Ce promisiune a făcut Mihai Lixandru. Video # Fanatik
Jucătorii FCSB au intrat în febra derby-ului cu Rapid și sunt gata să-și reconfirme supremația în SuperLiga. Ce au declarat Adrian Șut și Mihai Lixandru înaintea partidei cu liderul campionatului.
15:30
Un an de când Dan Șucu a preluat Genoa! Afaceristul român trebuie să bage adânc mâna în buzunar: „30-40 de milioane de euro” # Fanatik
S-a împlinit un an de când Dan Șucu a achiziționat pachetul majoritar de acțiuni al clubului Genoa. Suma de bani pe care afaceristul român trebuie să o scoată din buzunar.
Acum 4 ore
14:40
În ce stadiu se află ”Legea Dragomir”?! Veste proastă pentru suporteri: ”Aude Nicușor Dan și o contestă la CCR” # Fanatik
Suporterii din România așteaptă cu nerăbdare schimbările la celebra ”Lege Dragomir”. Însă, un deputat vine cu vești proaste pentru fani chiar înaintea Sărbătorilor de Iarnă.
14:40
Arabia Saudită – Emiratele Arabe Unite, întrerupt de arbitru! Probleme la meciul lui Cosmin Olăroiu # Fanatik
Cupa Arabiei a ajuns la momentul finalelor. Însă, întâlnirea dintre Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite, pentru medalia de bronz, a fost întreruptă de arbitru.
14:20
Universitatea Craiova, la un pas să îl piardă pe Oleksandr Romanchuk: “Au fost nişte probleme la transfer! Pentru mine este un pas important” # Fanatik
Cum a ajuns Oleksandr Romanchuk la Universitatea Craiova. Fundașul a povestit detalii din negocieri. “Mă bucur că sunt aici. Am făcut un pas foarte mare în față”.
14:10
Scandal și amenințări. Cum explică liberalul Florin Mitroi demisia din funcția de președinte al CJ Constanța: ”Nu e bătălia mea” # Fanatik
Cutremur politic la Constanța! După demisia surprinzătoare a lui Bogdan Huțucă de la șefia PNL județean, Florin Mitroi, președintele CJ, cu lacrimi în ochi, a vorbit despre tensiuni, presiuni și amenințări.
14:00
Semifinale Supercupa Italiei, LIVE VIDEO. Toate meciurile live, scoruri finale, și programul competiției. Când joacă Interul lui Chivu # Fanatik
Află totul despre meciurile din Supercupa Italiei, începând cu semifinalele. Program, cote la pariuri, echipe de start, desfășurare live.
13:40
România va organiza Campionatul European într-un sport foarte cunoscut la nivel mondial. Ce oraș istoric va găzdui competiția și când va avea loc.
13:30
Dezvăluiri șocante! Ionel Dănciulescu, protejat cu pistolul la antrenamentul lui Dinamo: ”Terorizat ani de zile!” # Fanatik
Ionel Dănciulescu a trăit clipe de groază în perioada când a jucat la Dinamo. Fotbalistul adus de la rivala Steaua ajunsese să fie apărat cu pistolul de furia suporterilor.
13:10
Suporterii FCSB pun presiune pe jucători înaintea derby-ului cu Rapid! „Ăsta e focul nostru” # Fanatik
Suporterii FCSB nu concep ca roș-albaștrii să nu învingă, duminică, pe Rapid, pe Arena Națională. Ce mesaj a transmis Gigi Mustață, liderul Peluzei Nord.
13:00
Ce s-a ales de Uzinele Faur, cu care Nicolae Ceaușescu se mândrea. Cum arată astăzi locul unde s-a produs primul tanc românesc # Fanatik
Uzinele Faur (fostele Malaxa și, apoi, 23 August), cu care Nicolae Ceaușescu s-a mândrit nu mai seamănă de mult cu ce au fost cândva. Ce hale mai funcționează și ce se mai produce în zona de est a Bucureștiului?
Acum 6 ore
12:50
De la golurile împotriva lui Olympiakos, la marele duel cu AEK. Sorin Cârțu a rememorat execuțiile care au cutremurat Grecia și a lansat un avertisment: „E un stadion greu aici!“ # Fanatik
La doar câteva ore distanță de duelul cu AEK Atena, Sorin Cârțu (70 de ani) a povestit pentru FANATIK meciurile pe care le-a jucat cu Universitatea Craiova împotriva lui Olympiakos în cupele europene din anii ’80.
12:30
Cine este fotbalistul din SuperLiga care a livrat informații în Grecia despre Universitatea Craiova: „El e foarte mobil și ține mingea” # Fanatik
Un fotbalist din SuperLiga a prezentat, în Grecia, profilul Universității Craiova, înaintea meciului cu AEK. Ce informații despre olteni a livrat elenul în țara natală.
12:20
Tragedie fără margini la Genoa lui Dan Șucu! Doi copii în vârstă de 3 și 5 ani au murit într-o explozie # Fanatik
Episod trist petrecut înaintea sărbătorilor la Genoa. Unul dintre fotbaliștii lui Dan Șucu trece prin clipe cumplite după ce și-a pierdut doi membrii ai familiei.
12:00
Handbalista care l-a acuzat pe Tadici de comportament agresiv rămâne la Zalău! Ce decizie a luat instanța # Fanatik
Handbalista care l-a acuzat pe Gheorghe Tadici de comportament abuziv și injurios va continua la HC Zalău. Ce hotărâre a luat Comisia de Apel.
11:50
AEK Atena – Universitatea Craiova, LIVE VIDEO în UEFA Conference League – etapa 6. Oltenii visează la o calificare istorică # Fanatik
Universitatea Craiova înfruntă AEK Atena în deplasarea din etapa a 6-a de Conference League. Vezi pe FANATIK toate detaliile despre meciul oltenilor.
11:30
Gigi Becali, declarație tare despre Marius Șumudică! Știe cu cine ține antrenorul la derby-ul FCSB – Rapid. Exclusiv # Fanatik
Gigi Becali, reacție tare în direct. Ce a spus despre Marius Șumudică în contextul derby-ului FCSB - Rapid.
11:10
Schimbarea la faţă a Universităţii Craiova! Ştefan Baiaram explică cum au devenit oltenii o echipă de titlu: “Nu există meci să nu înscrie jucătorii care au venit! # Fanatik
Cum a ajuns Universitatea Craiova să fie o echipă cu pretenții clare la titlu în acest sezon? Ștefan Baiaram a explicat ce s-a schimbat în Bănie în noua stagiune
Acum 8 ore
10:50
LPF încearcă să-i dea marea lovitură lui Ciprian Ciucu și Primăriei București, după ce FCSB și Dinamo au primit interzis pe Arena Națională # Fanatik
LPF atacă! Planul pentru ca Dinamo și FCSB să poată juca liniștite pe Arena Națională în luna mai a anului viitor.
10:40
Vladislav Blănuță a plecat de urgență din Ucraina! Ce se întâmplă cu românul acuzat că este pro-rus # Fanatik
Atacantul Vladislav Blănuță a plecat din Ucraina și ratează meciul lui Dinamo Kiev din Conference League. Ce s-a întâmplat, de fapt.
10:20
FCSB, amical de gală în pauza de iarnă! Ce echipă de top va întâlni și ce altă formație de Liga Campionilor a refuzat: „Ăștia ne luau moralul” # Fanatik
Mihai Stoica a anunțat un amical de top pentru FCSB în pauza de iarnă! De această dată, campioana României se va rezuma la un singur meci, după ce a refuzat propunerea unei echipe de Champions League
10:10
Cum a ajuns Ionel Culina ofițer de presă la Dinamo. Teste uluitoare de la Cristi Borcea, Nicolae Badea și Cornel Dinu: „M-a întrebat dacă am auzit ceva de el” # Fanatik
Povestea incredibilă a lui Ionel Culina despre cum a ajuns să devină ofițerul de presă al lui Dinamo. Cine l-a supus la cele mai dure teste după ce a semnat cu „câinii”.
09:50
Ultimele meciuri din faza principală a Conference League se dispută joi, 18 decembrie, miza fiind una Multiplă: o poziționare în top 24 și, pentru echipele cu ambiții mai mari în competiție, clasarea în top 8 […]
09:50
Război la Feyenoord! Imagini umilitoare cu Robin van Persie și fanii, care i-au cerut demisia. Ce s-a întâmplat la doar câteva zile după eșecul cu FCSB. Video # Fanatik
Suporterii lui Feyenoord au răbufnit la adresa lui Robin van Persie, pe care îl vor plecat de la echipă. La doar o săptămână de la înfrângerea cu FCSB, roș-albii au suferit o nouă umilință. Ce s-a întâmplat.
09:40
După ce a primit cadou 1.000.000 de euro, Gigi Becali anunță jihadul: „Atacați toate stihiile. Vreau și titlul, și Europa League!” # Fanatik
Gigi Becali a avut un mesaj războinic pentru rivalele din SuperLiga, asta după ce în conturile clubului său au mai intrat recent încă 1 milion de euro.
09:20
FCSB, aproape să rateze transferul iernii! Mihai Stoica a oferit ultimele detalii: „Ascultă prea mult de agent” # Fanatik
Ce se întâmplă cu jucătorul pe care Mihai Stoica l-a urmărit în Portugalia? Transferul iernii de la FCSB a intrat în impas! Conducătorul a oferit ultimele detalii
09:10
Raport Wyscout pentru AEK Atena. U Craiova își joacă viitorul în Conference League în fața unei echipe în mare formă. Care e marea slăbiciune a grecilor # Fanatik
Universitatea Craiova înfruntă una dintre cele mai în formă echipe din Europa în meciul care îi poate asigura calificarea în faza următoare din Conference League. AEK Atena nu a mai pierdut din luna octombrie!
Acum 12 ore
08:40
Controversatul Andrew Tate se implică în lupta anului! Influencerul a dat o nouă declarație șocantă # Fanatik
Andrew Tate surprinde din nou! Ce a declarat celebrul infuencer acuzat de trafic de persoane înainte de cel mai așteptat eveniment al finalului de an.
08:10
„Game Over” pentru Kurt Zouma! Pus pe liber de CFR Cluj, fundașul se bucură de marea sa pasiune # Fanatik
Kurt Zouma, fundașul celor de la CFR Cluj, se relaxează cu jocuri video. Fotografia postată de fotbalistul cu un trofeu UEFA Champions League în palmares.
07:40
Final de drum pentru fotbalistul cu 43 de selecții la națională și 55 de goluri în România # Fanatik
Unul dintre cei mai importanți fotbaliști străini care au jucat în ultimul deceniu în Superliga României își încheie cariera în țara noastră, unde a avut evoluții impresionante
07:10
Gică Popescu, omul cu patru titluri în Turcia, știe cum România poate câștiga meciul de la Istanbul: „Noi nu avem nimic de pierdut” # Fanatik
Ce spune Gică Popescu, fostul mare fundaș român, despre duelul cu Turcia din luna martie. Are sau nu șanse naționala să ajungă la Campionatul Mondial. „Se pot întâmpla multe”.
07:00
Răzvan Lucescu luptă pentru încă un trofeu în Grecia. Ce cadou primește de la patronul Ivan Savvidis după Revelion # Fanatik
PAOK Salonic a obținut calificarea în play-offul sferturilor de finală ale Cupei Greciei și mai are un singur hop de trecut în acest an calendaristic, în care Răzvan Lucescu a fost desemant cel mai bun antrenor român
06:10
“Am plătit 14 salarii!” Reacția conducerii echipei din Superliga României acuzată că “pune lacătul pe club la vară” # Fanatik
Dezvăluirile lui Vivi Răchită, făcute la FANATIK Superliga, au fost urmate de o reacție a conducerii Petrolului, formație cu grave probleme financiare
05:50
Câți bani a obținut statul din amenzi și sancțiuni. Cum a adus ANAF-ul sute de milioane în plus la buget # Fanatik
Câți bani au ajuns la bugetul de stat din amenzi și sancțiuni. Sute de milioane de lei în plus din banii pe care populația nu și i-a cerut înapoi de la stat
Acum 24 ore
01:20
Bomba de la miezul nopții: Bogdan Constantin Matei și-a dat demisia din funcția de președinte al ANS. Motivul din spatele deciziei șoc # Fanatik
Bogdan Constantin Matei și-a dat demisia de la Agenția Națională pentru Sport. Politicianul și-a argumentat decizia pe contul oficial de Facebook
00:30
Ianis Hagi, un singur obiectiv pentru 2026: „Am oferit speranțe că putem ajunge la Mondial”. Video # Fanatik
Ianis Hagi și-a setat obiectivul pentru 2026. Ce spune căpitanul României despre o posibilă calificare la Campionatul Mondial ce va avea loc anul viitor în America.
00:10
Ionuț Radu, scos din Cupa Spaniei de o echipă din divizia secundă! Fostul jucător de la FC Voluntari a marcat cu Celta Vigo # Fanatik
Ionuț Radu părăsește Cupa Regelui din șaisprezecimi, după ce echipa sa a fost eliminată de o echipă din Segunda Division. Celta Vigo a primit gol de la fostul fotbalist de la FC Voluntari
17 decembrie 2025
23:20
David Miculescu vorbeşte în premieră despre adaptarea grea la FCSB: “Vin dintr-o parte a ţării unde oamenii sunt altfel” # Fanatik
David Miculescu a dat cărțile pe față despre mediul întâlnit la FCSB. Cum s-a adaptat, de fapt, jucătorul transferat în 2022 de la UTA și ce diferențe a sesizat față de locurile natale.
23:20
Pontul zilei de joi, 18 decembrie, din SuperLiga. Cotă de 8.01 de la Superbet cu meciuri din etapa 21 # Fanatik
Cu pontul zilei de joi, 18 decembrie, din SuperLiga puteți să dați lovitura la Superbet dacă mizați inspirat pe câteva meciuri din etapa cu numărul 21
23:00
S-a aflat cine va transmite premiile Oscar din anul 2029, fiind vorba despre o decizie istorică în rândul decernării acestor premii din lumea filmului. Toți fanii cinematografiei se vor bucura
23:00
La trei ani de la moartea marelui fotbalist, soția acestuia a făcut un anunț neașteptat: ”Vorbește din nou cu el” # Fanatik
S-au împlinit trei ani de la moartea unui mare fotbalist, iar soția sa a făcut un anunț cât se poate de emoționant. Ce a transmis aceasta, de fapt?
22:40
Biletul zilei la pariuri de joi, 18 decembrie 2025, poate aduce un câștig de 356 de lei cu ajutorul a două meciuri tari de fotbal din Conference League
22:30
Decizie neașteptată! Claudiu Keșeru și-a dat demisia din funcția de director sportiv la FC Bihor! Care a fost motivul # Fanatik
Claudiu Keșeru și-a dat demisia din funcția de director sportiv al celor de la FC Bihor, deși echipa are șanse la promovarea în SuperLiga României. Care a fost motivul
22:10
Portarul rus al lui PSG, noul Duckadam! Patru penalty-uri apărate în finala Cupei Intercontinentale. Video # Fanatik
Nebunie totală în finala Cupei Intercontinentale! PSG a câștigat marele trofeu la loviturile de departajare. Portarul echipei din Franța a parat patru penalty-uri.
21:50
Marea campioană care a revenit în forță la 41 de ani și a scris istorie! Vrea să participe și la Jocurile Olimpice din 2026 # Fanatik
O mare campioană a revenit în forță la cei 41 de ani ai săi. Aceasta a reușit să scrie deja istorie în lumea sportului și are planuri mari și în anul care urmează.
21:20
Cristina Neagu a rupt tăcerea: „Nu mi-e dor absolut deloc de handbal!”. Ce spune despre o revenire la CSM București # Fanatik
Cristina Neagu, fosta mare jucătoare de handbal, a vorbit despre evoluția tricolorelor la Campionatul Mondial. „Urmează noi generații, iar acest context a fost favorabil pentru noi”.
21:10
În timp ce România cheltuie miliarde pe tancuri și blindate, 98% dintre cetățeni nu au unde să se adăpostească în cazul unui atac aerian # Fanatik
IGSU a controlat, anul acesta, peste 2.000 de adăposturi de protecție civilă. Câte amenzi a dat și care sunt concluziile inspecției, după ce șeful NATO a avertizat că Europa trebuie să se pregătească de război
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.