Asasin la 12 ani! Un copil a fost angajat să împuște pe cineva, pentru 20.000 de lire sterline. Ar fi omorât persoana greșită
SpyNews, 18 decembrie 2025 09:50
Un copil în vârstă de doar 12 ani a fost reținut, după ce ar fi împușcat persoana greșită. Băiatul ar fi trebuit să omoare pe altcineva, pentru suma de 20.000 de lire sterline.
• • •
Acum 30 minute
09:50
Acum o oră
09:20
O femeie s-a reunit cu familia sa, la 40 de ani după ce a dispărut. Mama ei, arestată pentru răpire # SpyNews
O femeie a dispărut timp de 40 de ani fără urmă. Mai mult, aceasta nu ar fi știut faptul că era căutată intens de autorități, iar abia după patru decenii s-a reîntâlnit cu familia. Mama acesteia a fost arestată pentru răpire.
09:20
O nouă tulpină de norovirus provoacă un val de îmbolnăviri în sezonul rece, în 2025. Cât este de gravă și ce simptome are # SpyNews
Sezonul rece vine cu un nou val de îmbolnăviri de norovirus și în anul 2025. Medicii sunt în alertă din cauza numărului mare de cazuri care au fost înregistrate până în acest moment. Noua tulpină provoacă aproximativ 50% dintre îmbolnăviri.
Acum 2 ore
08:50
Nepoata Rodicăi Stănoiu a fost audiată recent, în cadrul dosarului deschis după moartea fostului ministru al Justiției. Conform procedurilor, urmează să fie audiați și cunoscuții Rodicăi Stănoiu, inclusiv bărbatul alături de care a stat 5 ani. Iată ce ar fi declarat nepoata!
08:50
De ce nu are voie iubitul tânăr al Rodicăi Stănoiu să îi ridice trupul de la morgă. Bărbatul a cerut informații de la INML # SpyNews
Medicii de la INML au realizat autopsia trupului neînsuflețit al Rodicăi Stănoiu. Trupul fostului ministru al Justiției va fi ridicat de la morgă și va fi înmormântat. Iubitul femeii, cu 50 de ani mai tânăr, nu are voie să facă acest lucru.
Acum 12 ore
00:00
Se strâng rândurile la Chefi la cuțite! Mult a fost, însă puțin a mai rămas, iar telespectatorii sunt cu un pas mai aproape să afle câștigătorul sezonului 16. Miercuri seară, un nou concurent a părăsit competiția, în urma duelului individual.
17 decembrie 2025
23:30
Cum arată bradul lui Jador! Artistul și soția lui, Oana, au optat pentru decorațiuni într-o singură nuanță # SpyNews
Jador și soția lui, Oana, au împodobit bradul! Cei doi îndrăgostiți au optat pentru decorațiuni într-o singură nuanță, care au atras atenția tuturor fanilor lor. Artistul a publicat un clip video cu partenera lui, în care se poate observa pomul de Crăciun în toată splendoarea lui.
23:10
Ramona Olaru și bărbatul care a vrut să o cucerească, Rareș, s-au întâlnit! Imaginile cu care asistenta TV și-a surprins urmăritorii # SpyNews
Un tânăr viral pe TikTok a vrut să fie remarcat de Ramona Olaru, lucru care s-a și întâmplat. După ce în urmă cu câteva zile, cei doi făceau postări în care făceau referire unul la celălalt, a venit și ziua în care s-au întâlnit pentru prima dată. Iată cum a reacționat asistenta TV.
22:50
Chefi la cuțite, sezonul 16. Fericire mare în arenă. Echipa câștigătoare a obținut opt farfurii # SpyNews
Fericire mare la Chefi la cuțite! Ediția de miercuri seara a adus zâmbete largi pe chipul unora dintre concurenți. În urma battle-ului, câștigătorii au obținut opt farfurii. Echipa victorioasă a sărit în sus de bucurie, iar restul concurenților au acceptat înfrângerea.
22:30
Hatice de la Mireasa, reacție acidă, după ce a fost criticată, în urma despărțirii de Mihai. Mesajul răutăcios care a deranjat-o # SpyNews
Hatice de la Mireasa, sezonul 7, a confirmat ieri că ea și Mihai nu mai sunt împreună. O bună perioadă s-a zvonit că s-au despărțit, speculații la care niciunul nu a răspuns la acel moment. Șatena a fost criticată de curând, iar ea nu a rămas indiferentă.
22:20
Filmul exclusiv cu bătaia dintre senatoare și Oana Ungureanu, afacerista înșelată | Unde POT ajunge două „amazoane”! # SpyNews
Scandalul dintre senatoarea Valentina Aldea și afacerista înșelată Oana Ungureanu intră într-o nouă fază: au apărut mai multe filme realizate de martori, iar SPYNEWS.ro a obținut, în exclusivitate, mai multe imagini.
22:10
Dorian Popa, declarație impresionantă de dragoste pentru soția lui! Ce i-a transmis artistul # SpyNews
Dorian Popa i-a făcut o declarație de dragoste de-a dreptul impresionantă soției sale, Andreea! Artistul nu a scris prea multe lucruri, însă mesajul pe care l-a postat are o încărcătură emoțională deosebită. Iată ce i-a spus celebrul vlogger!
22:10
Nidia Moculescu, declarații sfâșietoare la o lună de la moartea lui Horia Moculescu! Cum i-a apărut tatăl în vis # SpyNews
Nidia Moculescu face declarații sfâșietoare la o lună de la moartea tatălui său, Horia Moculescu. Cum și-a văzut artista părintele, dar și cum arată primul Crăciun fără regretatul compozitor. Declarații exclusive!
22:10
Alexia Țalavutis s-a mutat în casa râvnită de multe vedete! Locuința inteligentă îi ușurează viața cântăreței # SpyNews
Alexia Țalavutis s-a mutat în casa râvnită de multe vedete! Locuința inteligentă îi ușurează viața cântăreței. Cum se descurcă artista cu noua tehnologie, în ce stadiu se află cu amenajările și cum va arăta „inaugurarea” noii locuințe. Declarații exclusive!
22:10
22:10
Soțul artistei Carmen de la Sălciua, lovitură teribilă în dosarul penal | Detalii exclusive # SpyNews
Soțul artistei Carmen de la Sălciua a pierdut procesul în care solicita rejudecarea dosarului și achitarea sa, pe motiv că faptele pentru care a primit amendă penală s-ar fi prescris.
22:10
Sărbători cu ghinion pentru Amalia Năstase! Mama acesteia ajuns la spital cu probleme grave și a fost internată trei săptămâni # SpyNews
Anul acesta, sărbătorile vor fi puțin diferite pentru Amalia Năstase! Vedeta va petrece Crăciunul în familie, ca de obicei, însă chiar în pragul sărbătorilor a avut parte de o situație neplăcută: mama sa a suferit un accident casnic și a fost nevoită să stea în spital timp de trei săptămâni.
22:10
Georgiana Lobonț, situații tensionate în fața a 10.000 de oameni. Declarații exclusive despre ce nu s-a văzut la concert # SpyNews
Ca în fiecare an, de Crăciun, Georgiana Lobonț își surprinde fanii cu spectacolele sale. Recent, unul dintre acestea a avut loc la Cluj, unde peste 10.000 de oameni au venit să-i asculte colindele și cântecele de muzică populară. Un astfel de concert nu avea cum să treacă fără peripeții și momente tensionate, iar artista a povestit prin ce situații de panică a trecut în timpul show-ului.
22:00
Un influencer a izbucnit în lacrimi, după o operație estetică nereușită. Tânărul ar fi fost supus intervenției la o clinică în Turcia, însă rezultatul nu este deloc pe măsura așteptărilor. Bărbatul a povestit că trăiește un coșmar.
21:40
Chefi la cuțite, sezonul 16. Richard Abou Zaki și-a folosit ultima amuletă, însă nu a avut noroc. Ce a gătit echipa lui # SpyNews
Ediția de miercuri a emisiunii Chefi la cuțite a venit cu o mulțime de surprize! Chef Richard Abou Zaki și-a folosit ultima amuletă, însă nu a fost prea norocos. Echipa lui a avut parte de o adevărată provocare și, astfel, în loc să îl ajute, amuleta mai mult l-a încurcat. Iată despre ce este vorba!
Acum 24 ore
21:00
Oana Moșneagu și Vlad Gherman nu împodobesc bradul de Crăciun! Actrița a dezvăluit motivul # SpyNews
Oana Moșneagu a făcut o dezvăluire impresionantă! Ea și soțul ei, Vlad Gherman, nu împodobesc bradul de Crăciun, iar motivul a fost spus chiar de actriță. În perioada în care vedetele aleg să își decoreze casele, care mai de care de sărbătoare, cei doi amorezi sunt excepția de la regulă și nu vor avea parte de un pom de Crăciun. Iată de ce!
20:50
O prezentatoare TV și soțul ei au fost găsiți împușcați în propria casă. Ce s-a întâmplat cu fiul lor, în vârstă de doar 3 ani # SpyNews
O prezentatoare TV și soțul ei au găsiți împușcați în propria casă. Cei doi erau căsătoriți de patru ani și aveau împreună un fiu, care a fost găsit și el în locuință. O rudă i-a descoperit pe cei doi fără suflare, după ce nu au mai răspuns la telefon.
20:20
Relația dintre Emily și Liviu de la Mireasa, în impas, înainte de marea finală? Declarațiile lui Marinescu l-a pus pe jar pe concurent # SpyNews
Emily și Liviu de la Mireasa au făcut task-ul telefoanelor, atunci când el a descoperit că iubita lui a vorbit cu Cristian Marinescu. Declarațiile lui l-a pus pe jar pe Liviu, în condițiile în care el și Emily vor să se căsătorească civil în marea finală.
20:20
Oana Lis a ajuns în pragul disperării. Gestul incredibil la care a recurs din nou: „Cine cumpără haine de mort...” # SpyNews
Oana Lis este disperată! Soția fostului primar al Capitalei a ajuns la capătul puterilor și nu știe cum să iasă din situația în care se află. Nu este un secret pentru nimeni că ea și Viorel Lis au probleme financiare, iar blondina face un nou apel către fani.
19:40
Cristina Pucean și Bogdan de la Ploiești au oferit alte semne că ar fi încă împreună! Dovada clară că nu s-au dat uitării # SpyNews
Cristina Pucean și Bogdan de la Ploiești trăiesc o adevărată telenovelă și, odată cu ei, și fanii lor, care sunt nerăbdători să afle ce s-a mai petrecut între ei de când au tot anunțat că s-au despărțit. Deși au spus că s-au separat, în mediul online au apărut numeroase indicii care au trimis cu gândul la faptul că sunt încă iubiți. Astăzi, o nouă dovadă a văzut lumina ecranului. Iată despre ce este vorba!
19:40
Lună Nouă în Săgetător pe 19 decembrie 2025. Ce zodii sunt favoriții astrelor în această perioadă # SpyNews
Pe 19 decembrie 2025 are loc ultima Lună Nouă din acest an. Este o perioadă bună pentru manifestare și stabilirea obiectivelor pentru 2026. Luna Nouă are loc în Săgetător și aduce dorință mai mare de schimbare, dar și claritate.
19:10
Deea Maxer a trecut printr-o perioadă mai complicată în ultimele zile, căci se confruntă cu probleme de sănătate. Bruneta a apelat din nou la perfuzii și speră ca lucrurile să revină în curând la normal. Se pregătește și de primul Crăciun alături de noul iubit, copiii ei și fetițele acestuia.
19:00
Moș Crăciun a ajuns în București! A venit cu mașina de teren și cu zeci de beculețe! Spynews are dovada # SpyNews
Moș Crăciun a ajuns în Capitală! A venit de departe și nu oricum. Acesta a dat sania cu reni pe mașina împodobită cu zeci de luminițe, care au atras atenția fiecărui bucureștean participant la trafic. Iată cum circulă, mai nou, personajul atât de așteptat de copii.
18:40
Ștefan de la Mireasa, primele declarații după presupusa despărțire de Mihaela. Reacția lui, după ce a fost întrebat dacă mai sunt încă împreună # SpyNews
Mihaela și Ștefan de la Mireasa, sezonul 11, s-ar fi despărțit. Cel puțin asta au dat de înțeles, după ce el a șters toate pozele de cuplu cu soția lui și i-a dat unfollow pe rețelele de socializare. Și Mihaela a făcut același lucru. Ștefan a fost întrebat ce se întâmplă în căsnicia lor, după ce s-a zvonit că nu mai sunt împreună.
18:30
Lambada nu se lasă! Cum i-a dat peste nas Alinei Marymar și în ce ipostaze s-a filmat alături de Tzancă Uraganu # SpyNews
Lambada, prima iubire a lui Tzancă Uraganu, nu renunță! Blondina nu acceptă înfrângerea și după mesajele cu subînțeles care au existat între ea și Alina Marymar, iubita manelistului, aceasta dintâi o înțeapă din nou. Iată ce a mai făcut!
18:20
Ce a pățit fiul Ozanei Barabancea, Andrew, când a mers să-și ridice buletinul: „Am primit mail de la poliție” # SpyNews
Fiul Ozanei Barabancea a povestit că a avut parte de o situație neplăcută, după ce a mers să își ridice buletinul. Andrew s-a trezit și cu un mail de la poliție. Iată ce l-a scos din sărite pe tânăr.
18:00
Cum arată femeia ideală pentru Bogdan Vlădău. Trebuie să îndeplinească trei condiții: „Să vină acasă beată” # SpyNews
Bogdan Vlădău a rupt tăcerea! Bărbatul, atât de râvnit de femeile din România, a spus cum arată partenera ideală pentru el. Se pare că cea de la brațul său trebuie să îndeplinească trei condiții esențiale. Iată despre ce este vorba!
17:40
Horațiu Potra, fiul și nepotul său, transferați la Penitenciarul Rahova. Cei trei au cerut instanței să fie eliberați # SpyNews
Horațiu Potra, fiul și nepotul său au fost transferați la Penitenciarul Rahova. Decizia vine după ce au stat în Arestul Poliției Capitalei. Cei trei au cerut Curții de Apel București să fie eliberați, iar avocații lor au solicitat o măsură mai blândă.
17:30
O nouă bombă în cazul Rodicăi Stănoiu! Fostul ministru al Justiției a primit o veste importantă chiar în ziua morții sale # SpyNews
Au apărut noi detalii în cazul Rodicăi Stănoiu! Fostul ministru al Justiției a primit o veste extrem de importantă chiar în ziua în care a decedat. Acest lucru ar fi făcut-o foarte fericită, însă, din păcate, s-a întâmplat prea târziu. Iată despre ce este vorba!
17:20
Bianca Drăgușanu a povestit de curând că a lovit o mașină în parcarea unui mall. Vedeta a recunoscut că se grăbea și că a fost vina ei. A vrut să facă amiabilă, însă un alt bărbat a intervenit, iar reacția lui a scos-o din sărite.
17:00
Andreea Bănică și-a transformat casa într-un adevărat decor de poveste! Artista a montat sute de luminițe, iar atmosfera creată este parcă desprinsă din povești. De la bradul superb împodobit și până la amplasarea instalațiilor luminoase pe imobil a fost doar un pas.
16:30
Antonia i-a transmis un mesaj puternic lui Alex Velea, după problemele medicale cu care s-a confruntat: „Tu nu m-ai salvat” # SpyNews
Antonia i-a transmis un mesaj puternic soțului ei, după multitudinea de probleme medicale pe care le-a avut. Vedeta nu s-a mai putut abține și a scris pe rețelele de socializare ce sentimente o încearcă față de Alex Velea. Iată ce confesiune a făcut!
16:30
Cele mai frumoase urări de Crăciun. Mesaje și felicitări speciale pentru cei dragi de Nașterea Domnului # SpyNews
Au mai rămas câteva zile până la Crăciun, perioadă în care toată familia se strânge în jurul bradului. Dacă nu poți fi alături de toți cei dragi de Nașterea Domnului, o urare sinceră poate să le aducă zâmbetul pe buze. Iată câteva sugestii de mesaje de Crăciun.
16:20
Gabriela Cristea a plecat revoltată de la concertul lui Ricky Martin: ”E o mare încălcare a dreptului meu la sănătate” # SpyNews
Gabriela Cristea s-a întors revoltată de la concertul lui Ricky Martin! Vedeta a fost deranjată de atitudinea altor persoane prezente la același eveniment. Gabriela Cristea a făcut declarații despre ce s-a întâmplat.
16:00
Lumea jocurilor de noroc pe Internet este într-o continuă expansiune, oferind divertisment la doar un click distanță. Totuși, înainte de a miza pe prima platformă întâlnită, este vital să te asiguri că datele tale personale și fondurile sunt în siguranță. Într-un ecosistem digital atât de vast, unde noi operatori apar aproape săptămânal, capacitatea de a discerne între un site legitim și unul care funcționează la limita legii a devenit o abilitate esențială pentru orice pasionat de iGaming.
15:50
Ilie Bolojan, primele declarații după ce s-a spus că s-a căsătorit. Premierul României a clarificat situația # SpyNews
Ilie Bolojan a reacționat pentru prima dată după ce s-a speculat că s-ar fi căsătorit cu partenera lui. Premierul României a dezvăluit de ce a păstrat tăcerea după ce acest subiect a devenit din ce în ce mai dezbătut în presă.
15:50
15:40
Fiica lui Costel Biju a avut probleme grave cu inima! Fosta amantă a cântărețului a făcut declarații șocante # SpyNews
Florentina Ioniță, fosta amantă a lui Costel Biju, a fost prezentă în platoul emisiunii Viața fără filtru de la Antena Stars. Femeia a vorbit despre fiica pe care o are împreună cu manelistul și a mărturisit faptul că aceasta s-a confruntat cu probleme la inimă.
15:20
Trei studenți români au inventat un sistem care ar putea schimba viitorul energiei verzi. Proiectul DFG Energy Solutions, inclus în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României” # SpyNews
Într-un laborator din Suceava, trei studenți români lucrează la o idee care ar putea schimba radical modul în care este produsă energia verde. Daniel Flutur, Gabriel Ciuciudău și Florin Baciu, de la Universitatea „Ștefan cel Mare”, au creat DFG Energy Solutions, un sistem inteligent de monitorizare și predicție a performanței panourilor fotovoltaice.
15:00
Salman Khan a dezvăluit de ce nu s-a căsătorit cu Iulia Vântur! Cei doi au o relație de peste 10 ani # SpyNews
Salman Khan are o relație de iubire superbă alături de Iulia Vântur. Cei doi formează un cuplu de peste 10 ani, iar fanii s-au întrebat de ce nu au făcut pasul cel mare. Salman Khan a făcut primele declarații despre căsătorie.
14:40
Jador a ales să vorbească despre ce s-a întâmplat, de fapt, cu soția sa, Oana Ciocan, după ce a fost criticată în mediul online că este prea slabă. Cântărețul a spus "STOP" speculațiilor!
14:30
Scene cumplite la înmormântarea lui Marco, băiatul găsit mort în casă în Timișoara. Mama lui nu s-a desprins de poza fiului # SpyNews
Clipe foarte dificile în Timișoara. Marco, băiatul de 18 ani găsit mort în propria casă, a fost condus pe ultimul drum. Prietenii și familia tânărului au fost copleșiți de durere în ziua în care și-au luat rămas bun de la Marco.
14:20
Iubitul cu 50 ani mai tânăr al Rodicăi Stănoiu neagă tot ce se știa până acum! Marius Calotă, declarații incendiare # SpyNews
Marius Calotă, bărbatul despre care se spune că ar fi avut o relație cu Rodica Stănoiu, fost ministru al Justiției, a făcut declarații incendiare după valul de informații apărute în ultimele zile. Printre altele, bărbatul neagă că ar fi fost căsătorit legal cu Rodica Stănoiu.
13:50
Deși trădarea a durut, Anamaria Prodan nu îi mai taxează pe cei care i-au greșit. Vedeta a făcut pace cu trecutul # SpyNews
În ziua în care împlinește vârsta de 53 de ani, Anamaria Prodan a făcut declarații emoționante despre cele mai mari realizări din ultima perioadă. Vedeta este fericită că s-a apropiat tot mai mult de credință și a reușit să îi ierte pe cei care au trădat-o.
13:50
Gică Hagi a devenit bunic pentru prima dată în urmă cu aproximativ 4 luni. Fiul său, Ianis Hagi, a vorbit deschis despre cum se descurcă tatăl său în această postură. Iată ce a transmis fotbalistul!
