Un avion s-a prăbușit în condiții misterioase! Printre victime ar putea fi persoane care au legături cu piloții NASCAR
SpyNews, 18 decembrie 2025 20:50
Un avion s-a prăbușit recent în Statele Unite în circumstanțe încă neclare, iar anchetatorii investighează cauzele accidentului. Surse apropiate anchetei sugerează că printre victime ar putea fi persoane care au legături cu piloții din lumea NASCAR.
• • •
Alte ştiri de SpyNews
Acum 30 minute
21:00
În ce fel arată bradul Lorei! Artista a împodobit pomul de Crăciun într-un mod de-a dreptul surprinzător, optând pentru decorațiuni care mai de care mai frumoase. Există totuși anumite ornamente care îți taie respirația, la propriu. Iată despre ce este vorba!
Acum o oră
20:50
Un avion s-a prăbușit în condiții misterioase! Printre victime ar putea fi persoane care au legături cu piloții NASCAR # SpyNews
Un avion s-a prăbușit recent în Statele Unite în circumstanțe încă neclare, iar anchetatorii investighează cauzele accidentului. Surse apropiate anchetei sugerează că printre victime ar putea fi persoane care au legături cu piloții din lumea NASCAR.
20:40
Duminică, de la ora 13:00, la „Spynews TV”, Mara Bănică și Marius Niță vă invită să urmăriți o ediție plină de emoție, dezvăluiri surprinzătoare și povești memorabile din lumea artistică și mondenă.
20:40
Cum ajung miliardarii chinezi să aibă zeci de moștenitori născuți în America. O mamă crește 10 fete, care să se căsătorească apoi cu bărbați influenți # SpyNews
Tot mai mulți miliardari chinezi ajung să aibă zeci de moștenitori născuți în Statele Unite, apelând la mame surogat și la sisteme juridice care le oferă copiilor cetățenie americană. Fenomenul, documentat recent de presa internațională, scoate la iveală strategii familiale atent calculate, menite să asigure continuitatea averii și influenței pe termen lung.
20:40
Familia Oprea şi Sonia Argint, impresii din Insulele Canare şi Normandia, sâmbătă, la „Vacanţă de vedetă” # SpyNews
Protagoniștii următoarei ediții “Vacanță de vedetă”, emisiunea prezentată de Laura Cosoi, sunt Medana și Alin Oprea, alături de Sonia Argint, care își deschid sufletul și jurnalul de călătorie într-o ediție plină de inspirație.
Acum 2 ore
20:20
Lambada a demonstrat de ce Tzancă Uraganu nu renunță la ea! Imaginile care vor face înconjurul Internetului # SpyNews
Lambada a dezvăluit motivul pentru care Tzancă Uraganu nu renunță la ea! Blondina își dorește cu orice preț să o pună la punct pe Alina Marymar, femeia alături de care manelistul trăiește în paralel. Prima iubire a lui Tzancă Uraganu nu acceptă înfrângerea, iar postările sale sunt cu direcție.
19:40
În noua ediție a emisiunii „Lumea nevăzută” cu Dana Bălăceanu, telespectatorii sunt invitați să descopere tainele universului și să afle ce le rezervă astrele pentru anul 2026. Alături de renumitul astrolog Remus Ionescu, gazda emisiunii ne prezintă o analiză completă a influențelor planetare și a schimbărilor majore care se vor resimți în viața fiecăruia dintre noi
19:40
Femeia prinsă în brațele șefului la concertul Coldplay a vorbit pentru prima dată de la incident: „A fost primul și singurul sărut” # SpyNews
Femeia care a fost prinsă în brațele șefului său, la concertul Coldplay, a rupt tăcerea! La luni bune de la incident, Kristin Cabot a oferit primele declarații despre întâmplarea care a aruncat în aer presa internațională. Iată ce declarații a făcut aceasta!
Acum 4 ore
19:00
Bianca Censori a spus de ce alege să se îmbrace provocator! Ce explicații a oferit soția lui Kanye West # SpyNews
Bianca Censori, soția lui Kanye West, a vorbit deschis despre motivul pentru care alege să apară în public în ținute extrem de provocatoare, aproape dezbrăcată. Ce explicații a oferit soția lui Kanye West despre stilul ei vestimentar.
19:00
Roberta Crintea și Stelu Pandelescu, protagoniștii scenetei „Masa festivă”. Petrecem românește în Ajun de Crăciun alături de Mirela Vaida și artiști de seamă # SpyNews
Sâmbătă seara, de la ora 19.00, Mirela Vaida îi invită pe telespectatori la o nouă ediție plină de energie a emisiunii „Petrecem în familie”, un adevărat festin de bună dispoziție, muzică și momente savuroase, într-o atmosferă caldă, de sărbătoare.
18:40
Ovidiu Ene, românul care a construit imperii în imobiliare peste hotare. Povestea lui, sâmbătă, la „Visul românesc-Succes american” # SpyNews
Povestea impresionantă a lui Ovidiu Ene, românul care a cucerit America și Panama, va fi spusă sâmbătă, de la ora 16.00, în emisiunea „Visul românesc-Succes american”, realizată de Mădălina Bălan.
18:30
Un cântăreț celebru din România a fost bătut de vecini! De la ce a pornit totul. Declarațiile exclusive # SpyNews
Caz șocant! Un artist celebru din România a fost implicat într-un mare scandal cu vecinii. Acesta a dezvăluit, în exclusivitate, de la ce a pornit conflictul, dar și cum s-a ajuns la poliție. Iată despre ce este vorba!
17:50
Caz halucinant! Un adolescent a dispărut fără urmă. Detaliul misterios din ultima sa fotografie # SpyNews
Un caz halucinant a avut loc în anul 2015, când un tânăr, în vârstă de 18 ani, a dispărut fără urmă. Acesta era pasionat de drumeții și plecase într-o escapadă de acest gen, fără să știe însă că nu va mai fi văzut niciodată. Totuși, a existat un detaliu în ultima sa fotografie care a șocat pe toată lumea.
17:50
Episodul de astăzi vă propune un meniu complet, format dintr-un starter, salată orientală de post, un fel principal, risotto de post cu ciuperci, şi un desert, chec de post cu cacao.
Acum 6 ore
17:00
Cum s-a prezentat nepoata Rodicăi Stănoiu la cimitir. Gestul făcut de aceasta la a doua slujbă de înmormântare a fostului ministru al Justiției # SpyNews
Rodica Stănoiu a fost înmormântată pentru a doua oară, astăzi, 18 decembrie. La ceremonia de înmormântare a fost prezentă și nepoata acesteia, care a săvârșit un gest plin de compasiune. Decesul fostului ministru al Justiției i-a întristat pe toți cei care au avut șansa de a-i sta în preajmă, iar printre acești oameni se numără inclusiv nepoata Rodicăi Stănoiu.
16:40
Oana Ioniță i-a avut alături pe ambii copii de ziua ei de naștere! Vedeta a sărbătorit alături de Isabel și Max # SpyNews
Zi importantă pentru Oana Ioniță! Vedeta a împlinit, astăzi, vârsta de 44 de ani și i-a avut alături pe ambii copii. Isabel și Max au fost alături de mama lor și au emoționat-o cu surprize și urări frumoase.
16:40
Veste BOMBĂ! Wizz Khalifa este condamnat la închisoare în Romania, cu executare! Cât trebuie să stea în spatele gratiilor # SpyNews
Veste BOMBĂ în showbizz! Artistul Wizz Khalifa va face închisoare în România pentru deținere de droguri. Acesta a fost condamnat la închisoare cu executare pe o durată de nouă luni. În cazul în care cunoscutul cântăreț nu se prezintă la poliție în termenul de șapte zile de la pronunțarea hotărârii definitive, va fi declarat evadat.
16:00
Soția lui Costel Biju o confruntă pe fosta lui amantă! Femeia ar fi urmărit doar banii manelistului # SpyNews
După zile întregi în care fosta amantă a lui Costel Biju l-a acuzat că nu își îngrijește fiica, soția manelistului a intervenit în emisiunea Viața fără filtru și a făcut declarații despre cum ar fi stat lucrurile, de fapt. Flori a fost acuzată de soția lui că a urmărit doar banii manelistului.
Acum 8 ore
15:20
Rodica Stănoiu a fost înmormântată a doua oară! Misterul morții fostului ministru al Justiției a fost deslușit # SpyNews
Trupul neînsuflețit al Rodicăi Stănoiu a fost înmormântat pentru a doua oară. Acum, fostul ministru al Justiției își poate dormi liniștit somnul de veci. S-a aflat și cauza morții.
15:20
Cum ne afectează cea mai lungă noapte din an. Are loc în luna decembrie, înainte de Crăciun # SpyNews
În curând vom asista la cea mai lungă noapte din acest an. Are loc înainte de Crăciun și vine cu o încărcătură spirituală mai mare decât ai fi crezut. Oamenii sunt influențați profund de Solstițiu de iarnă.
15:00
Naba Salem, ultimul mesaj înainte de a pleca la Survivor. Își va petrece sărbătorile în Republica Dominicană # SpyNews
Naba Salem se pregătește intens pentru cea mai mare provocare din viața ei: Survivor. Fosta ispită de la Insula Iubirii a transmis și ultimul mesaj înainte de a pleca în marea aventură. Își vă petrece sărbătorile de iarnă departe de casă.
14:40
Presupusul iubit al Rodicăi Stănoiu neagă că a avut o relație cu ea. Ce a spus despre testament: ”A fost ca o doua mama” # SpyNews
Bărbatul despre care se spunea că a fost iubitul Rodicăi Stănoiu a vorbit pentru prima dată! Acesta a mărturisit că nu a avut o relație de iubire cu ea, ci a fost la fel ca o mamă pentru el. Bărbatul a făcut declarații despre testament.
14:20
Cum arată Bogdan de la Ploiești chel. Apariția cu care și-a șocat fanii: "Vă provoc pe toți" # SpyNews
Bogdan de la Ploiești șochează din nou! Și nu, nu este vorba despre vreo femeie misterioasă din viața lui, de această dată. Cântărețul s-a afișat fără păr pe cap!
14:10
O mașină a fost filmată în timp ce intră cu viteză într-un magazin de bricolaj. Autoturismul a fost la un pas de a produce o tragedie, având în vedere că spargerea a avut loc într-o zonă în care se aflau oameni.
13:40
Chefi la cuțite, lider de audiență. Victorie detașată pentru echipa lui Chef Richard la battle-ul de ieri și record de punctaje maxime la proba individuală # SpyNews
Ieri seară, echipa condusă de Chef Richard Abou Zaki a obținut o frumoasă victorie la cel de-al optulea battle, într-o ediție Chefi la cuțite care s-a impus ca lider de audiență atât la nivel comercial, cât și urban. Seara a culminat cu o probă individuală care i-aimpresionat pe Chefi, nivelul ridicat al preparatelor prezentate de concurenți aducând un număr record de punctaje maxime.
13:40
Dorian Popa și Meko, apariție neașteptată! Videoclipul care a dat deliciul fanilor: "Ce cuplu drăguț" # SpyNews
Dorian Popa a ajuns în centrul atenției, dar nu singur, ci... împreună cu Meko! Cei doi și-au făcut apariția într-un mod total neașteptat. Unii s-au întrebat chiar dacă formează un cuplu.
13:30
S-a aflat cauza exactă a morții Rodicăi Stănoiu. Medicii au efectuat necropsia fostului ministru al Justiției, iar rezultatele indică contextul în care s-a produs decesul. A fost dezmințită una dintre cele mai grave acuzații.
Acum 12 ore
13:10
Mircea Eremia a recunoscut totul! Fratele Alinei Eremia a stârnit curiozități în rândul urmăritorilor săi, după ce s-a postat împreună cu o șatenă misterioasă. Ei bine, acum s-a aflat și cine este. Iată cum arată noua iubită a lui Mircea Eremia!
13:10
Alegerea materialului pentru acoperiș influențează nu doar imaginea casei sau clădirii, ci și confortul, siguranța și costurile de întreținere pentru mulți ani. Dacă te interesează o alternativă care combină un aspect plăcut cu o funcționalitate excelentă și costuri controlate, tabla cutată roșie merită atenția ta. O folosești atât la case, cât și la spații comerciale, hale industriale sau depozite, acolo unde vrei o soluție eficientă și ușor de gestionat.
12:50
Ce funcție importantă a ocupat primul soț al Rodicăi Stănoiu. Între cei doi era o diferență de vârstă de 1 an # SpyNews
Rodica Stănoiu a fost căsătorită mai mulți ani cu un fost demnitar de stat. Șerban Stănoiu, care era cu un an mai tânăr decât fostul ministru al Justiției, a avut o carieră de excepție în magistratura din România.
12:30
Cristina Pucean nu se lasă mai prejos! După ce Bogdan de la Ploiești și-a împodobit bradul, bruneta i-a urmat exemplul # SpyNews
Cristina Pucean a decis că a venit momentul să împodobească bradul, la scurt timp după ce Bogdan de la Ploiești l-a prezentat pe al lui urmăritorilor. Să fie oare doar o coincidență? Un lucru e sigur: cei doi în continuare încearcă să-și inducă în eroare fanii.
12:20
Dana Roba și fetițele ei au plecat într-o vacanță în afara țării! Make-up artistul și-a dus fetele din România în Germania, în vizită la sora ei, Lidia, cu care aceasta are o relație extrem de apropiată.
11:50
Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf au decis că a venit momentul să ingroapte securea războiului. Într-un interviu exclusiv pentru Un show păcătos, impresara a făcut marele anunț.
11:40
Care este programul magazinelor și supermarketurilor de Crăciun. Cum se lucrează pe 24, 25 și 26 decembrie 2025 # SpyNews
Programul de sărbători al magazinelor și al supermarketurilor din România va fi redus. Supermarketurile au făcut publice orele de funcționare pe care le vor avea în zilele de 24, 25 și 26 decembrie 2025.
11:10
Donald Trump a luat o decizie de ultim moment, care va afecta încă 20 de țări. Președintele Statelor Unite ale Americii susține că își dorește să protejeze securitatea țării.
11:00
Rihanna, decizie controversată! Ce se întâmplă cu averea artistei dupa ce se căsătorește cu ASAP Rocky # SpyNews
Rihanna a dovedit că are încredere oarbă în tatăl copiilor ei! Cu o avere de peste 1 miliard de dolari, cântăreața refuză să facă un contract prenupțial cu ASAP Rocky. Artista nu are niciun motiv de îngrijorare pentru banii ei.
10:50
Emilian lansează Ultimul Crăciun, o melodie inspirată din universul Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN # SpyNews
Emilian se lasă purtat de magia sărbătorilor și prezintă o nouă piesă care ne poartă pe drumul nostalgiei, oferindu-ne parfumul celei mai frumoase perioade din an, chiar înainte de difuzarea penultimelor episoade din acest sezon Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, diseară, de la 20.30, la Antena 1. Dragostea și emoția sunt transpuse într-un mesaj puternic, universal, care ne dă forță și ne face să visăm cu ochii deschiși, în timp ce melodia parcă ne cuprinde, amintindu-ne de tot ce este mai important: doar acasă găsim ce ne dorim, când suntem înconjurați de cei dragi. Cântărețul s-a lăsat inspirat de povestea conturată de personajul său, Toby, în universul Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, care vrea să îi spună iubitei sale, în șoaptă, promisiuni care dau speranță.
10:30
Larisa Udilă a izbucnit în plâns! De ce s-a emoționat profund influencerița: "De asta nu pot vorbi pe cameră..." # SpyNews
Larisa Udilă s-a afișat în ipostaze în care nu o vezi prea des! Influencerița a izbucnit în plâns și a explicat și de ce. A avut parte de o zi emoționantă pentru ea. Iată despre ce este vorba!
10:20
Ce au găsit medicii legiști pe trupul Rodicăi Stănoiu, la autopsie. Posibile cauze ale decesului # SpyNews
Medicii legiști din București au finalizat autopsia Rodicăi Stănoiu, după câteva zile de când a fost deshumată. Pe trupul ei au fost găsite leziuni minore, dar care nu ar fi pututsă îi producă decesul.
09:50
Asasin la 12 ani! Un copil a fost angajat să împuște pe cineva, pentru 20.000 de lire sterline. Ar fi omorât persoana greșită # SpyNews
Un copil în vârstă de doar 12 ani a fost reținut, după ce ar fi împușcat persoana greșită. Băiatul ar fi trebuit să omoare pe altcineva, pentru suma de 20.000 de lire sterline.
09:20
O femeie s-a reunit cu familia sa, la 40 de ani după ce a dispărut. Mama ei, arestată pentru răpire # SpyNews
O femeie a dispărut timp de 40 de ani fără urmă. Mai mult, aceasta nu ar fi știut faptul că era căutată intens de autorități, iar abia după patru decenii s-a reîntâlnit cu familia. Mama acesteia a fost arestată pentru răpire.
09:20
O nouă tulpină de norovirus provoacă un val de îmbolnăviri în sezonul rece, în 2025. Cât este de gravă și ce simptome are # SpyNews
Sezonul rece vine cu un nou val de îmbolnăviri de norovirus și în anul 2025. Medicii sunt în alertă din cauza numărului mare de cazuri care au fost înregistrate până în acest moment. Noua tulpină provoacă aproximativ 50% dintre îmbolnăviri.
08:50
Nepoata Rodicăi Stănoiu a fost audiată recent, în cadrul dosarului deschis după moartea fostului ministru al Justiției. Conform procedurilor, urmează să fie audiați și cunoscuții Rodicăi Stănoiu, inclusiv bărbatul alături de care a stat 5 ani. Iată ce ar fi declarat nepoata!
08:50
De ce nu are voie iubitul tânăr al Rodicăi Stănoiu să îi ridice trupul de la morgă. Bărbatul a cerut informații de la INML # SpyNews
Medicii de la INML au realizat autopsia trupului neînsuflețit al Rodicăi Stănoiu. Trupul fostului ministru al Justiției va fi ridicat de la morgă și va fi înmormântat. Iubitul femeii, cu 50 de ani mai tânăr, nu are voie să facă acest lucru.
Acum 24 ore
00:00
Se strâng rândurile la Chefi la cuțite! Mult a fost, însă puțin a mai rămas, iar telespectatorii sunt cu un pas mai aproape să afle câștigătorul sezonului 16. Miercuri seară, un nou concurent a părăsit competiția, în urma duelului individual.
17 decembrie 2025
23:30
Cum arată bradul lui Jador! Artistul și soția lui, Oana, au optat pentru decorațiuni într-o singură nuanță # SpyNews
Jador și soția lui, Oana, au împodobit bradul! Cei doi îndrăgostiți au optat pentru decorațiuni într-o singură nuanță, care au atras atenția tuturor fanilor lor. Artistul a publicat un clip video cu partenera lui, în care se poate observa pomul de Crăciun în toată splendoarea lui.
23:10
Ramona Olaru și bărbatul care a vrut să o cucerească, Rareș, s-au întâlnit! Imaginile cu care asistenta TV și-a surprins urmăritorii # SpyNews
Un tânăr viral pe TikTok a vrut să fie remarcat de Ramona Olaru, lucru care s-a și întâmplat. După ce în urmă cu câteva zile, cei doi făceau postări în care făceau referire unul la celălalt, a venit și ziua în care s-au întâlnit pentru prima dată. Iată cum a reacționat asistenta TV.
22:50
Chefi la cuțite, sezonul 16. Fericire mare în arenă. Echipa câștigătoare a obținut opt farfurii # SpyNews
Fericire mare la Chefi la cuțite! Ediția de miercuri seara a adus zâmbete largi pe chipul unora dintre concurenți. În urma battle-ului, câștigătorii au obținut opt farfurii. Echipa victorioasă a sărit în sus de bucurie, iar restul concurenților au acceptat înfrângerea.
22:30
Hatice de la Mireasa, reacție acidă, după ce a fost criticată, în urma despărțirii de Mihai. Mesajul răutăcios care a deranjat-o # SpyNews
Hatice de la Mireasa, sezonul 7, a confirmat ieri că ea și Mihai nu mai sunt împreună. O bună perioadă s-a zvonit că s-au despărțit, speculații la care niciunul nu a răspuns la acel moment. Șatena a fost criticată de curând, iar ea nu a rămas indiferentă.
22:20
Filmul exclusiv cu bătaia dintre senatoare și Oana Ungureanu, afacerista înșelată | Unde POT ajunge două „amazoane”! # SpyNews
Scandalul dintre senatoarea Valentina Aldea și afacerista înșelată Oana Ungureanu intră într-o nouă fază: au apărut mai multe filme realizate de martori, iar SPYNEWS.ro a obținut, în exclusivitate, mai multe imagini.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.