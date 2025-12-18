FCSB anunță o revenire importantă la derby-ul cu Rapid

10:00

Atunci când ai ajuns aproape de limita de puncte, trebuie să știi exact unde te afli. Mulți șoferi conduc fără să știe câte puncte au acumulat, iar când primesc o nouă sancțiune, ei descoperă că sunt deja în zona de suspendare. Problema este că aceste puncte nu sunt o simplă statistică: acestea declanșează automat suspendarea, […]