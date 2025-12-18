Sute de americani născuți în străinătate riscă să-și piardă cetățenia în 2026. Cum vrea Trump să restabilească integritatea sistemului de imigrare
Gândul, 18 decembrie 2025 10:20
Administrația Trump intenționează să retragă cetățenia unui număr mai mare de americani născuți în străinătate, arată un ghid intern obținut de The New York Times. Potrivit sursei citate, un oficial din cadrul Serviciilor de Cetățenie și Imigrare din SUA a declarat că vor acorda prioritate „celor care au obținut ilegal cetățenia americană”, adică au mințit […]
• • •
Acum 5 minute
10:40
Așteptăm zăpada, dar temperaturile cresc. ANM pentru Gândul: „Vom avea și precipitații, foarte slabe cantitativ” # Gândul
Sunt dimineți reci în București și în țară. Totuși, iarna nu și-a intrat, încă, pe deplin în drepturi. Ceața este deja o realitate matinală încă de la începutul lunii decembrie, iar meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) emit, zilnic, coduri galbene prin care avertizează că vizibilitatea este redusă în multe localități din România. Cum va […]
Acum 15 minute
10:30
Prăjitura „Albă ca Zăpada” este un desert românesc, care le aminteștește oamenilor de gustul copilăriei. Este ușor de preparat, are foi fragede și cremă fină, numai bun pentru întreaga familie. Pentru foile prăjiturii vei avea nevoie de: 10 linguri de lapte 10 linguri de zahăr 10 linguri de ulei 2 ouă 1 linguriță rasă de amoniac […]
Acum 30 minute
10:20
Iubitul Rodicăi Stănoiu, refuzat de INML, atunci când a vrut să ridice trupul fostului ministru. Care este motivul invocat # Gândul
Iubitul Rodicăi Stănoiu s-a prezentat la INML pentru a ridica trupul neînsuflețit al fostei demnitare, cu intenția de a o îngropa din nou, însă, medicii nu i-au dat permisiunea, transmite CANCAN.RO. Reprezentanții INML nu i-au permis iubitului cu 50 de ani mai tânăr să ridice trupul fostei ministre a Justiției pe motiv că „nu are […]
10:20
Sute de americani născuți în străinătate riscă să-și piardă cetățenia în 2026. Cum vrea Trump să restabilească integritatea sistemului de imigrare # Gândul
10:20
Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al FCSB, a spus că Daniel Bîrligea va putea juca în derby-ul cu Rapid din etapa 21 a Superligii, care are loc duminică, de la ora 20:00. Bîrligea, accidentat, nu a jucat în ultimele cinci meciuri ale formației roș-albastre. FCSB e pe locul nouă în clasament, 28 de puncte, […]
Acum o oră
10:10
Dan Dungaciu: „Protestele din zilele acestea sunt doar jocuri de putere. Singura soluție este ca justiția să fie lăsată în pace” # Gândul
În emisiunea Marius Tucă Show din 17 decembrie 2025, analistul politic Dan Dungaciu a explicat de ce partidul AUR nu participă la protestele legate de presupusa capturare a justiției românești. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Potrivit analistului Dan Dungaciu, aceste manifestații fac parte dintr-un „joc de putere” intern al coaliției de guvernare, nu […]
10:10
„Pacostea regională”. Lukașenko vrea să joace „politica de mare putere” pe axa Belarus – SUA – Rusia. „Mila atent calibrată poate epuiza speranța” # Gândul
Edward Lucas – cercetător senior și consilier senior la Centrul de Analiză a Politicii Europene (CEPA) – explică modul în care poți juca politica de mare putere „atunci când ești dictatorul unei țări cu o populație de 9 milioane”. Subiectul analizei este liderul din Belarus, Alexandr Lukașenko. În primul rând, continuă Lucas, „închide o mulțime […]
10:10
Gigi Becali a anunțat că vrea ca FCSB să câștige campionatul, dar și Europa League, obiectivul său fiind milioanele de euro ce ar intra în club datorită acestor performanțe. Dar, în campionat FCSB se zbate să prindă play-off-ul, fiind pe locul nouă, 28 de puncte, la patru de locul șase, ultimul care poate califica echipa […]
10:10
10:00
Vacanță exclusivistă în hotelurile de gheață. Cât costă o noapte de cazare cu paturi de gheață și temperaturi de -5 grade Celsius # Gândul
Hotelurile de gheață au devenit una dintre cele mai neobișnuite și exclusiviste experiențe turistice din lume. Construite în fiecare iarnă și lăsate să se topească primăvara, aceste structuri spectaculoase combină arhitectura efemeră cu luxul, iar prețurile piperate pe noapte nu nu sunt chiar pentru toate buzunarele, însă experiența este cu adevărat una desprinsă din cărțile […]
10:00
Atunci când ai ajuns aproape de limita de puncte, trebuie să știi exact unde te afli. Mulți șoferi conduc fără să știe câte puncte au acumulat, iar când primesc o nouă sancțiune, ei descoperă că sunt deja în zona de suspendare. Problema este că aceste puncte nu sunt o simplă statistică: acestea declanșează automat suspendarea, […]
Acum 2 ore
09:40
Nicușor Dan s-a bucurat ca un copil, atunci când a fost întâmpinat de Moș Crăciun în Finlanda # Gândul
Președintele Nicușor Dan a publicat un video pe contul său de TikTok, ce prezintă momentul în care liderul de la Cotroceni a fost întâmpinat de Moș Crăciun, în cadrul vizitei din Finlanda. Filmarea respectivă inlcude o retrospectivă a activităților de pe agenda prezidențială, în care șeful statului transmite și un mesaj românilor din diaspora. Nicușor […]
09:40
Diana Buzoianu anunţă că, din 3 controale la depozitele de lemne, au rezultat 3 dosare penale: „Așa arată când Garda Forestieră nu întoarce privirea” # Gândul
Ministrului Mediului, Diana Buzoianu, a anunţat controale la depozitele de lemne de lângă Bucureşti. verificările au scos la iveală faptul că lemnul era vândut fără acte de provenienţă, ba chiar fără niciun act. Controalele demarate de Garda Forestieră, la nişte depozite d elemne din apropierea Bucureştiului, au scos la iveală grave nereguli în privinţa comercializării […]
09:30
Se anunţă protest la Cotroceni. 4.000 de sindicalişti îşi vor striga revendicările sub fereastra preşedintelui Nicuşor Dan # Gândul
4.000 de sindicalişti sunt aşteptaţi joi să protesteze împotriva faptului că Administrația Prezidențială, preşedintele României, nu pornește procedura de declanşare a medierii între societate și puterea politică, între partidele din Coaliţie şi Guvernul României. Revendicările mai au legătură cu problema salariului minim şi la măsurile de austeritate luate de autorităţi. „Nu există un dialog între Guvern […]
09:20
Trump proclamă „triumful economic” în SUA. Atacuri dure la adresa fostului președinte Joe Biden și la adresa imigranților: „Am moștenit un dezastru” # Gândul
Într-un discurs de sfârșit de an transmis la oră de maximă audiență, președintele Statelor Unite, Donald Trump a proclamat un „triumf economic”, criticând-ul totodată dur pe fostul lider de la Casa Albă, Joe Biden despre care spune că de la el a moștenit „un dezastru” economic pe care îl repară. Mai mult, Trump a reluat […]
09:10
(P) Proiectul „Un Ilfov sănătos”, prin care elevii din judeţ învață să mănânce sănătos și să facă sport # Gândul
Alimentația corectă, somnul și sportul contribuie la o viață echilibrată și sănătoasă, sunt de părere cei de la Consiliul Judeţean Ilfov, care au iniţiat un proiect bazat pe promovarea unui stil de viaţă pe măsură. „E de datoria noastră, a autorităților, să venim cu proiecte și campanii care să determine copiii să ducă o viață […]
09:10
(P) Târgurile de Crăciun din Ilfov; patinoar în Chitila şi Ambasada lui Moş Crăciun, cu sediul în Mogoşoaia # Gândul
Magia sărbătorilor de iarnă se simte cel mai bine într-un târg de Crăciu, iar în Ilfov au fost amenajate patru. Organizatorii promit surprize, lumină, voie bună și activități pentru toată familia. Cele 4 târguri de Crăciun din Ilfov unde vă puteți bucura de atmosfera de sărbătoare sunt în: „Chitila-patinoar în aer liber Descoperă spiritul sărbătorilor… […]
09:10
Oraşul din lume considerat cel mai rece de pe Pământ, unde temperaturile ajung şi la – 45 de grade C # Gândul
Într-un anumit oraș, oamenii au de înfruntat chiar și temperaturi de -45 de grade C, astfel că nu este de mirare că este considerat cel mai rece oraș din lume. Este vorba despre orașul Iaktusk, aflat în Siberia, Rusia. Dar localnicii de aici s-au adaptat vieții extreme. Aceștia poartă haine speciale, iar magazinele nu au […]
09:10
Radu Miruţă este propus de USR, în Comitetul Politic, ca ministru al Apărării, iar Irineu Darău îi ia locul, la Economie # Gândul
Președintele USR, Dominic Fritz, a convocat în această dimineață Comitetul Politic al USR, pentru data de 19 decembrie 2025, ora 12:00, în format online. Pe ordinea de zi se află un punct unic, validarea propunerilor pentru ministerele de Apărare și Economie. Fritz supune la vot Comitetului Politic pe actualul ministru al Economiei, Radu Miruță, pentru […]
09:00
Și Moldova ne-a luat-o inainte. Salariul minim crește de la 1 ianuarie 2026, nu de la 1 iulie, ca în România # Gândul
Guvernul Republicii Moldova a anunţat că, de la 1 ianuarie 2026, salariul minim pe țară va crește de la 5.500 de lei la 6.300 de lei lunar. Practic, vorbim de o creştere cu 15% faţă de anul curent și cu 114,6% mai mult, comparativ cu salariul minim de 2.935 de lei în 2021. Guvernul moldovean […]
09:00
Măsură istorică în Europa. O țară europeană anunță că va depune lunar 10 euro în conturile de pensie ale copiilor: „Un venit sigur la bătrâneţe” # Gândul
Guvernul uneia dintre cele mai puternice țări din Europa a aprobat un proiect de lege istoric care introduce o subvenție lunară garantată de stat, în valoare de 10 euro, pentru toții copiii și adolescenții cu vârste între 6 și 18 ani. Măsura vizează consolidarea pensiilor private și asigurarea unui venit sigur la bătrânețe, într-un context […]
08:50
Din 2026, salariul minim creşte de la 5.500 de lei la 6.300 lei. Guvernul a majorat şi indemnizaţia unică de la naştere # Gândul
Guvernul a anunţat că, de la 1 ianuarie 2026, salariul minim pe țară va crește de la 5.500 de lei la 6.300 de lei lunar. Practic, vorbim de o creştere cu 15% faţă de anul curent și cu 114,6% mai mult, comparativ cu salariul minim de 2.935 de lei în 2021. Guvernul a aprobat miercuri […]
Acum 4 ore
08:40
AUR îi cere lui Bolojan să nu ia şi banii persoanelor cu handicap. George Simion: „Vreau să le cer colegilor mei să se implice mult mai hotărât” # Gândul
George Simion, liderul partidului AUR, spune că aproape un milion de persoane cu dizabilități se confruntă zilnic cu piedici sistematice din cauza statului român şi solicită Guvernului Bolojan, în numele grupării politice pe care o reprezintă, să renunțe la măsura care prevede eliminarea facilităților fiscale pentru persoanele cu dizabilități. Cu prilejul dezbaterii intitulate „Drepturile persoanelor cu […]
08:40
Câți bani a plătit această turistă din Canada, pentru 5 sarmale, la Târgul de Crăciun din București. Cum a reacționat când a luat prima îmbucătură # Gândul
Iată câți bani a plătit această turistă din Canada, pentru 5 sarmale, la Târgul de Crăciun din București, și cum a reacționat când a luat prima îmbucătură. Keith și Dev sunt un cuplu de vloggeri din Canada. Cei doi au ajuns în România, la Târgul de Crăciun din București, pentru a se delecta cu bunătățile […]
08:30
Explozii uriașe în portul Rostov-pe-Don din Rusia după un atac cu drone ucrainene. Trei morți și mai mulți răniți. O navă rusească, în flăcări # Gândul
A fost noapte de foc în Rusia după un nou atac ucrainean. Un roi de drone au lovit noaptea trecută o navă aflată în portul Rostov-pe-Don, în sudul Rusiei, declanșând un incendiu de proporții. Autoritățile ruse vorbesc despre mai multe victime. Autoritățile din regiunea Rostov au anunțat că drone ucrainene au lovit o navă aflată […]
08:10
Dan Dungaciu: „Guvernarea nu se va destrăma, dar se vor lupta între ei pentru mai multă putere” # Gândul
În ediția din 17 decembrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, analistul Dan Dungaciu a comentat situația politică internă și relația României cu Statele Unite, susținând că actuala guvernare nu este în pericol de destrămare, dar va fi marcată de conflicte interne pentru control și influență. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show. Dungaciu a […]
08:10
Președintele Nicușor Dan participă joi la Bruxelles la reuniunea Consiliului European, acolo unde se va discuta despre situația din Ucraina, despre cadrul financiar multianual și despre extinderea UE. Conform Administrației Prezidențiale, șeful statului va participa joi, de la ora 11.00, la reuniunea Consiliului European. În cadrul Consiliului, vor fi dezbătute teme precum Ucraina, următorul cadru […]
07:50
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza: Ninge sau nu în București de Crăciun și de Revelion? # Gândul
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza meteo. Ninge sau nu în București de Sărbători? Dacă până acum, meteorologii Accuweather anunțaseră ninsori de Crăciun și de Revelion, iată că, acum, aceștia au modificat prognoza meteo. Meteorologii Accuweather nu mai anunță ninsori nici de Crăciun și nici de Revelion, în București. De Crăciun însă, în Capitală, va ploua. Pe […]
07:20
18 Decembrie, calendarul zilei: Brad Pitt împlinește 62 de ani, Keith Richards 82. Christina Aguilera face 45 de ani # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de joi, 18 decembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Brad Pitt este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați actori de la Hollywood, născut pe 18 decembrie 1963, în Oklahoma, SUA. A devenit celebru în anii ‘90 datorită carismei sale și […]
07:20
Dacă e joi, vă delectăm cu un nou banc spumos. De data aceasta, hotărârea nevestei de a lua lada de bere și a da drumul la un meci de fotbal îi tulbură gândurile lui Cosică. Iată de ce! Când și-a văzut nevasta cu lada de bere în mână, punând un meci de fotbal la TV […]
07:10
Valentin Stan: Nicușor Dan a acordat un interviu în Franța în care a anunțat că are dubii că Trump își va respecta angajamentele” # Gândul
În emisiunea Marius Tucă Show din 15 decembrie 2025, analistul politic Valentin Stan a disecat cu ironie și sarcasm un interviu acordat de Nicușor Dan la France Info. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Valentin Stan a început prin a defini plastic expresia „prostie funciară”, atribuită lui Nicușor Dan. Stan a subliniat ambiguitatea răspunsurilor […]
07:10
Parlamentul European a aprobat planul UE de a renunța la importul de gaz rusesc până la sfârșitul lui 2027 # Gândul
Parlamentul European a aprobat planul UE de a renunța la gazul rusesc până la sfârșitul lui 2027. Proiectul de lege corespunzător a fost adoptat cu 500 de voturi „pentru”, 120 „împotrivă” și 32 de abțineri în Parlamentul European. Acum, documentul trebuie să fie aprobat oficial de Consiliul UE. Noua lege adoptată miercuri va întări securitatea […]
Acum 6 ore
06:10
Cum o dai, nu e bine în București. Tot mai mulți locatari se plâng că e prea cald în case. Specialist: „Se încarcă factura în mod voit la unele blocuri. În alte cazuri se plătește mult și se primește puțin” # Gândul
În timp ce foarte multe blocuri din București au probleme cu furnizarea agentului termic, există și bucureșteni care se plâng de faptul că în casele lor este prea cald de când a început noul sezon rece, și au fost nevoiți să deschidă geamurile. Este vorba în principal de blocurile care sunt anvelopate și de cele […]
06:10
Valentin Stan: Justiția este singura care poate să se bată cu sistemul. Omul de rând nu are nicio putere # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre lupta pentru justiție și despre presiunile la care sunt supuși judecătorii și procurorii. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Valentin Stan: Judecătorul lucrează câteodată 24 din 24 în sistemul […]
05:50
Parlamentul german a aprobat achiziții militare în valoare de 50 mld.€. Merz: „Democrațiile să se înarmeze pentru a se apăra în fața autocrațiilor” # Gândul
Comisia de buget a Bundestagului a aprobat achiziții militare de peste 50 de miliarde de euro în timp ce cabinetul condus de cancelarul german Friedrich Merz a propus reguli mai stricte pentru beneficiarii de asistență socială. Cancelarul a declarat că ajutorarea financiară a Ucrainei și sancțiunile economice împotriva Rusiei nu sunt suficiente pentru a apăra […]
05:10
Parlamentarii europeni susțin crearea unui „Schengen militar” pentru a optimiza mobilitatea armatelor europene în cazul unui atac al Rusiei # Gândul
Deputații europeni susțin crearea unui „ Spațiu Schengen militar” cu scopul de a întări rezistența Uniunii Europene la o potențială agresiune rusească. Rezoluția pentru mobilitate militară a fost adoptată miercuri cu 493 de voturi pentru, 127 voturi împotrivă și 38 de abțineri. Deputații europeni pe Transport și din Comitetele de Apărare vor începe lucrările legislative […]
05:10
Viitorul român Dominic Fritz a încurcat versurile Imnului Național, într-un studio de televiziune. În Încercarea de a-l ajuta, moderatorul l-a încurcat și mai tare # Gândul
Ceea ce trebuie să fie un moment de maximă încărcătură patriotică s-a transformat într-o scenă penibilă, ieri seară, în platoul televiziunii Antena 3. Dominic Fritz, președintele USR și primarul Timișoarei, a încercat să recite versurile Imnului Național, însă s-a încurcat. În încercarea de a-l ajuta, moderatorul l-a încurcat și mai rău. Cum Fritz, doar cetățean […]
05:10
Horațiu Potra, trădat chiar de către omul său de încredere. Bărbatul a provocat o revoltă printre mercenarii din Congo # Gândul
Horațiu Potra ar fi fost trădat chiar de către unul dintre oamenii săi de încredere, care se ocupa de recrutarea mercenarilor pentru Congo. În loc de luptători adevărați, bărbatul ar fi trimis în Africa foști taximetriști, lăcătuși mecanici sau pompieri. Prezența acestora pe câmpul de luptă a provocat o revoltă în rândul mercenarilor adevărați, care […]
Acum 12 ore
23:40
Dan Dungaciu: „Guvernul Bolojan începe să conducă prin ordonanțe sau alte forme care n-au nicio legătură cu democrația” # Gândul
Într-o emisiune transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist, sociolog și geopolitician, a făcut o analiză critică privind modul de guvernare al actualei coaliții, acuzând lipsa de democrație în demersurile de până la acest moment. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Invitat în emisiunea lui Marius Tucă, prof. univ. dr. Dan […]
23:30
Iluziile optice continuă să-i fascineze și să pună la încercare modul în care funcționează percepția umană. Ele nu sunt considerate doar simple jocuri vizuale, ci și instrumente care se folosesc pentru a înțelege mai bine felul în care creierul interpretează realitatea. O astfel de iluzie optică a devenit virală, atrăgând atenția printr-un detaliu ascuns ce […]
23:10
Dan Dungaciu explică de ce AUR a depus două moțiuni simple împotriva lui Predoiu și Marinescu, așa cum cere piața # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre cum AUR se pregătește să depună moțiuni de cenzură împotriva tuturor miniștrilor. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Dan Dungaciu: „România începe să se apropie, ca să zic așa, să iasă […]
23:10
Sarea este unul dintre ingredientele esențiale ale unui preparat. Sarea poate face diferența între o piftie obișnuită și una chiar gustoasă. Iată care este momentul în care se adaugă, de fapt, sarea în piftie. De cocoș, de porc sau de curcan, piftia nu lipsește de pe mesele românilor în perioada Sărbătorilor. Deși prepararea ei nu […]
23:10
Consilierul și fanul premierului Bolojan, influencerul Iancu Guda, propune o măsură radicală în lupta cu corupția: executarea averilor prin sechestru până la rude de gradul 3 până se lămurește traseul banilor # Gândul
Iancu Guda, influencer și consilier apropiat al premierului Ilie Bolojan, a lansat o propunere radicală în lupta împotriva corupției și a susținut că averile persoanelor cercetate pentru fapte grave ar trebui puse sub sechestru extins, inclusiv la rude până la gradul al treilea, până la clarificarea traseului banilor. Propunerea apare într-o postare publicată pe pagina […]
23:00
Circ total în Parlament. Deputatul Vexler a rupt o fotografie cu Mihai Eminescu, Nicolae Iorga și Vasile Alecsandri: „Extremistule” # Gândul
S-a lăsat cu circ în Parlament, miercuri, 17 decembrie. Deputatul Silviu Vexler a rupt o fotografie cu Mihai Eminescu, Nicolae Iorga și Vasile Alecsandri. În momentul în care politicianul a recurs la acest gest, din sală s-a auzit „Extremistul, extremistul!”. Toată această scenă a fost filmată și publicată pe social media. Scandalul a izbucnit chiar […]
22:50
Catalonia este sub ape după trei zile de ploi torențiale. Linii de metrou și străzile Barcelonei au fost inundate # Gândul
Catalonia este sub ape după trei zile de ploi torențiale. Protecția Civică a emis alerte de inundații, iar pompierii fac cu greu față la 165 de incidente și la 300 de apeluri telefonice. Cele mai grav afectate sunt localitatea Badalona și orașul Barcelona, informează Catalan News. Apa a inundat străzile și a pătruns chiar și […]
22:40
Șefa Curții de Apel București comentează recuzarea Ralucăi Moroșanu: „Este o premieră, nu am mai avut o situație similară” # Gândul
Șefa Curții de Apel București, Liana Arsenie, a avut o primă reacție după ce judecătoarea Raluca Moroșanu a fost scoasă dintr-un dosar de trafic de droguri după apariția în documentarul Recorder. Arsenie spune că recuzarea Ralucăi Moroșanu pe motiv de lipsă de imparțialitate după apariția acesteia în documentarul Recorder este o premieră, nu la nivel de procedură juridică, […]
22:30
Bolojan a dat drumul la plăți: „Astăzi am alocat 2,4 miliarde de lei”. Este vorba de programele Anghel Saligny sau PNDL # Gândul
Ilie Bolojan premierul României, a scris, pe pagina sa de Facebook, că a alocat fonduri în valoare de 2,4 mld. lei pentru proiectele de investiții din programele Anghel Saligny, Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL) și Compania Națională de Investiții (CNI). „Astăzi am alocat fondurile necesare, în valoare de 2,4 miliarde de lei, pentru plata […]
22:10
Femeie arestată, după ce ar fi pus lame de ras în pâinea din supermarketuri. Cum a fost descoperită # Gândul
O femeie din Statele Unite ale Americii a fost arestată, după ce ar fi introdus lame de ras în pâinea comercializată în două magazine Walmart din statul Mississippi. Autoritățile susțin că faptele au pus în pericol siguranța clienților și au declanșat o anchetă penală. Primul caz a fost semnalat la data de 5 decembrie, în […]
22:10
Marius Tucă Show începe joi, 18 decembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu # Gândul
Invitatul zilei este Ion Cristoiu, scriitor și publicist. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
22:10
Cristina Neagu a REAPĂRUT în public! „Mi s-a părut un nivel slab al Campionatului Mondial în acest an” # Gândul
Fosta mare jucătoare Cristina Neagu a tras concluziile după ce România a terminat pe locul 9 Campionatul Mondial de handbal feminin. CN8 s-a retras din activitate în vara lui 2025, iar deocamdată nu vrea să intre în niciun proiect sportiv. A făcut declarații la un eveniment imobiliar, unde este ambasador al brandului respectiv. Cristina Neagu […]
