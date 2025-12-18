Profit.ro: Posibile noi zăcăminte de gaze în Marea Neagră. OMV Petrom începe testările la Cormoran West
Primanews.ro, 18 decembrie 2025 12:00
Profit.ro: Posibile noi zăcăminte de gaze în Marea Neagră. OMV Petrom începe testările la Cormoran West
Acum 15 minute
12:00
Acum o oră
11:40
11:20
Acum 2 ore
11:00
10:50
Radu Miruţă va fi noul ministru al Apărării. Cine ar urma să-i ia locul la Economie
Acum 24 ore
17:30
16:40
16:20
ANALIZĂ. Restructurare la Pentagon. Ce se va întâmpla cu armata americană din Europa
16:10
15:40
15:30
România se alătură iniţiativei europene SAFE pentru consolidarea securităţii
15:30
15:20
Românii mută coşurile de cumpărături în online: nu mai e un fenomen de nişă
15:10
15:00
România accelerează investiţiile în apărare. SAFE, votat de Senat
14:50
Ce spune premierul despre demisia lui Cătălin Predoiu şi plecarea Liei Savonea
14:20
Ilie Bolojan: Faptele grave de corupţie nu ar trebui să se mai prescrie
13:30
13:20
13:00
AUR va depune alte două moţiuni simple. Cine sunt miniştrii vizaţi
12:50
Ieri
11:10
11:00
Spectacolul din Copa del Rey se vede în România pe PrimaPlay.ro
11:00
28 de ani de Prima TV – o poveste despre curaj, inovaţie, umor şi identitate
10:50
16 decembrie 2025
19:50
19:50
16:20
Avertismentul şefei BERD: Estul UE va îmbătrâni înainte de a se îmbogăţi
15:50
Va adera şi Polonia la zona euro? Ce spune Ministrul de Finanţe
15:30
15:30
15:20
VIDEO. Cum a comentat Nicuşor Dan posibilitatea ca ruşii să ajungă la Gurile Dunării
15:10
Mbappé câştigă în instanţă. PSG obligată să-i achite 60 de milioane de euro
14:20
14:10
13:50
Ce prevede planul de pace al SUA legat de regiunea Donbas
13:40
13:30
13:20
13:10
12:20
Mai mult de 2 zile în urmă
12:00
12:00
11:40
11:40
11:20
Nicuşor Dan, vizită oficială în Marea Britanie. Ce prevede agenda preşedintelui
11:20
Turcia a doborât o dronă necontrolată care se apropia dinspre Marea Neagră
11:10
Pace în paşi mărunţi. Zelenski anunţă o nouă rundă de discuţii în SUA
11:00
ANALIZĂ. Summit cu frâna trasă. Liderii UE evită votul pe marile proiecte de apărare
10:30
