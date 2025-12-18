Program special de Sărbători în magazinele Carrefour din România
BizBrasov.ro, 18 decembrie 2025 12:50
Carrefour anunță în România un program special de Sărbători, valabil în toate formatele de magazine din rețea: Hipermarket, Market, Express și Supeco. Începând cu 19 decembrie, programul magazinelor este extins, în timp ce în zilele de ajun ale sărbătorilor, magazinele au program mai scurt. Pe 25 decembrie, respectiv 1 ianuarie, toate magazinele vor fi închise, [...]
• • •
Alte ştiri de BizBrasov.ro
Acum 10 minute
13:10
Brașovean în vârstă de 21 de ani, reținut de polițiști după ce a băgat o petardă aprinsă într-un parcometru de pe bulevardul Gării # BizBrasov.ro
Brașovean în vârstă de 21 de ani, reținut de polițiști după ce a băgat o petardă aprinsă într-un parcometru de pe bulevardul Gării. La data de 12 decembrie a.c., polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Brașov au fost sesizați de către o femeie cu privire la faptul că unui aparat de plată a parcării publice, [...]
13:10
Brașovul nu a fost „pe placul” irlandezilor de la Primark, care vor deschide anul viitor patru noi magazine în România # BizBrasov.ro
Retailerul irlandez Primark, care a deschis în decembrie 2022 primul magazin din România, va inaugura patru noi magazine în România până la finalul anului viitor, dublându-și astfel prezența pe piață și generând peste 450 de noi locuri de muncă. Primark este un retailer internațional nternațional de modă și îmbrăcăminte, care oferă, de asemenea, o gamă largă de produse [...]
Acum 30 minute
13:00
ADAMEF, organizaiaBonul fiscal este digital din 2018, „casa de marcat virtuală” duce la haos # BizBrasov.ro
Asociația Distribuitorilor de Aparate de Marcat Electronice Fiscale (ADAMEF), fondată în 2015, s-a impus ca principala interfață între mediul de afaceri și autoritățile fiscale în activitatea de combatere a evaziunii fiscale și colectare TVA. Organizația care reunește peste 80% din piața caselor de marcat din România își exprimă îngrijorarea profundă față de inițiativa legislativă de [...]
13:00
Un brașovean a ajuns în arestul Poliției, după ce a ignorat ordinul de protecție emis în noiembrie și și-a hărțuit telefonic fosta iubită # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Brașov – Secția 4 desfășoară cercetări într-un dosar penal ce vizează un bărbat aflat în stare de reținere, după ce acesta ar fi încălcat ordinul de protecție emis împotriva sa. În urma verificărilor efectuate ieri, polițiștii au constatat că bărbatul nu ar fi respectat măsurile impuse prin ordinul de protecție [...]
12:50
Carrefour anunță în România un program special de Sărbători, valabil în toate formatele de magazine din rețea: Hipermarket, Market, Express și Supeco. Începând cu 19 decembrie, programul magazinelor este extins, în timp ce în zilele de ajun ale sărbătorilor, magazinele au program mai scurt. Pe 25 decembrie, respectiv 1 ianuarie, toate magazinele vor fi închise, [...]
Acum o oră
12:20
Liberalii brașoveni încă mai cred că au primar la Râșnov și încă nu cred că au câștigat Brașovul # BizBrasov.ro
Aflați într-o continuă reorganizare la nivel local, liberalii brașoveni și-au refăcut site-ul organizației, unde updatează zilnic informații despre faptele „de capă și spadă” de la nivel județean. Totuși, site-ul conține câteva erori când vine vorba despre prezentarea echipei. De exemplu, la nivelul conducerii județene nu s-a auzit, probabil, că anul trecut au avut loc alegeri [...]
Acum 2 ore
12:10
„PSD impune echilibrul economic, salarii mai mari, predictibilitate și sprijin concret pentru mediul de afaceri” – Marius Dunca, președintele PSD Brașov (GUEST POST) # BizBrasov.ro
În contextul dezbaterilor de la nivelul Coaliției de guvernare, PSD a militat pentru creșterea salariului minim și pentru adoptarea unor măsuri fiscale pentru creșterea competitivității economice, susține președintele PSD Brașov, senatorul Marius Dunca. „PSD demonstrează, încă o dată, că guvernarea responsabilă înseamnă decizii politice în care să crezi cu adevărat și care pun oamenii, economia [...]
11:50
11:40
Dragi parteneri, în această perioadă festivă, SC CORAL IMPEX SRL, vă adresează cele mai sincere urări de bine, sănătate, pace în familie și bucurie. Vă mulțumim pentru colaborarea excelentă și încrederea acordată pe parcursul acestui an. Ne dorim ca Noul An să vă aducă noi oportunități, prosperitate și multe realizări. Sărbători fericite și La mulți [...]
Acum 4 ore
11:00
Amenzi Antifraudă ANAF de aproape 18 milioane de lei, aplicate comercianților care au încălcat regulile de plafonare a prețurilor la alimentele de bază. Cele mai multe sancțiuni au primit hipermarketurile # BizBrasov.ro
În perioada august-noiembrie 2025, Direcția Generală Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF a desfăşurat o serie de acțiuni de control la nivel național, ce au avut ca obiectiv verificarea respectării prevederilor Ordonanței de Urgențǎ a Guvernului nr. 67/2023, care instituie măsuri cu caracter temporar de combatere a creşterii excesive a prețurilor pentru anumite categorii de produse [...]
10:10
Muntele Tâmpa a oferit, în acest an, un cadou de Crăciun cu totul special. Un cititor BizBrașov a avut parte de o întâlnire rară și emoționantă cu unul dintre cei mai discreți locuitori ai muntelui: râsul. Momentul s-a petrecut ieri seară, în jurul orei 17.00, în apropierea fântânii vechii cetăți de pe Tâmpa. Potrivit relatării [...]
10:10
Brașovul, în topul orașelor europene care îi surprind plăcut pe turiștii care nu aveau prea mari așteptări # BizBrasov.ro
Brașovul, în topul orașelor europene care îi surprind plăcut pe turiștii care nu aveau prea mari așteptări. Brașovul a fost inclus într-un top european al orașelor care îi surprind plăcut pe turiști, fiind descris drept o destinație „mai fascinantă de explorat decât pare în faza de planificare”, potrivit unei analize publicate de Backroad Planet, bazată [...]
09:40
Brașovul evită scenariul Prahova: puțurile de mare adâncime, soluția de rezervă pentru a nu rămâne fără apă la robinete # BizBrasov.ro
Situația critică din județul Prahova, unde numeroase localități au rămas fără apă după golirea completă a acumulării Paltinu, nu se va repeta la Brașov. Asigurările au fost oferite miercuri, 17 decembrie, de reprezentanții Companiei Apa Brașov, care susțin că există soluții alternative de alimentare în cazul în care apa din lacul de acumulare Tărlung nu [...]
09:40
Senatorul brașovean Irineu Darău, propus de USR pentru funcția de ministru al Economiei. Actualul ministru, Radu Miruță, ar urma să fie numit ministru al Apărării # BizBrasov.ro
Senatorul brașovean Irineu Darău, propus de USR pentru funcția de ministru al Economiei. Actualul ministru, Radu Miruță, ar urma să fie numit ministru al Apărării. Comitetul Politic al USR, convocat pentru nominalizarea miniștrilor. Radu Miruță, propus la Apărare. Irineu Darău, la Economie. Președintele USR, Dominic Fritz, a convocat în această dimineață Comitetul Politic al USR [...]
09:20
Un grav accident a avut loc în această dimineață în jurul orei 5.30, pe DN10, între Hărman și Lunca Câlnicului. Un autoturism înmatriculat îb Covasna a lovit un cap de pod și s-a răsturnat pe carosabil. „Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că traficul este oprit temporar pe DN 11 între localitățile [...]
Acum 8 ore
05:50
Fostul hotel Ramada nu a suscitat interesul niciunul investitor. Prețul de 5,9 milioane de euro, considerat prea mare # BizBrasov.ro
Fostul hotel Ramada din Brașov, rebotezat HP Tower în urmă cu câțiva ani, de la numele proprietarului – omul de afaceri Petrică Hogea – a rămas nevândut în urma licitației organizate pe platforma azistis. De altfel, nimeni nu s-a arătat interesat de hotel, nefiind primită nicio ofertă, deși prețul de pornire era de doar 5,9 [...]
05:50
34,15 milioane de lei pentru a moderniza strada Vasile Goldiș și a „înțepa-o” în centura Brașovului pentru a deveni o rută alternativă de acces în oraș # BizBrasov.ro
Proiectanții de la Acaroad contractați de Primăria Brașov au finalizat studiul de fezabilitate în vederea modernizării străzii Vasile Goldiș. Aceasta ar urma să devină o nouă rută de legătură între centura Brașovului și strada 13 Decembrie. Astfel, ar urma să se realizeze lucrări pe o lungime de 1,8 km, iar strada să fie racordată la [...]
05:50
Prețurile alimentelor în Europa: Țările în care mâncarea este cea mai scumpă. Ce loc ocupă România # BizBrasov.ro
Prețurile alimentelor în Europa: Țările în care mâncarea este cea mai scumpă. Ce loc ocupă România. Prețurile alimentelor diferă semnificativ de la o țară europeană la alta. Chiar dacă în unele state costurile sunt mai mici decât media Uniunii Europene, gospodăriile din aceste țări ajung, de multe ori, să aloce o parte mai mare din bugetul [...]
05:40
2026 va fi anul șantierelor în mai multe zone din Brașov. Compania Apa va introduce rețele noi pe 110 străzi din oraș # BizBrasov.ro
Compania Apa implementează un nou proiect de modernizare a rețelei de apă din municipiul Brașov, fiind vizată înlocuirea rețelelor de distribuție pe 90 de străzi din municipiu și a celor de transport pe alte 20 de străzi. Contractul de lucrări a fost semnat în luna iunie cu Asocierea AWE Infra SRL și DIMEX 2000 Company [...]
05:40
Consilierii locali brașoveni ar urma să analizeze în ședința de luni un proiect de hotărâre ce vizează aprobarea tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare desfăşurate de prestatorii serviciilor publice delegate, pe raza municipiului. Ultima ajustare a tarifelor a fost efectuată în ianuarie 2025 și potrivit deciziei aleșilor locali de la acea vreme, tariful a [...]
05:30
Închirierea unei locuințe reprezintă un acord legal prin care proprietarul unui imobil oferă dreptul de folosință unei alte persoane, în schimbul unei sume de bani plătite periodic, cunoscută sub denumirea de chirie. Din punct de vedere juridic, această relație este reglementată de Codul civil, care stabilește regulile generale în ceea ce privește drepturile și obligațiile ambelor părți. [...]
05:20
Aproape 1.000 de dolari ceașca de cafea. „Note florale albe, precum iasomia, arome citrice de portocală și bergamotă și o tentă de caisă și piersică” # BizBrasov.ro
Aproape 1000 de dolari ceașca de cafea. În Dubai totul este posibil: insule artificiale în formă de palmier, singurul hotel de șapte stele din lume, cel mai înalt turn, Burj Khalifa, iar acum și cea mai scumpă cafea din lume. Începând din acest an, este posibil să bei o ceașcă de cafea cu 1.000 de dolari la cafeneaua Julith, care [...]
Acum 12 ore
04:40
Președintele Societății de Științe Matematice din România: „E o mare prostie să interzici telefonul la școală. Haideți să-l folosim corect, mai degrabă! La ora de matematică toți copiii ar trebui să aibă telefonul sau tableta pe masă” # BizBrasov.ro
Radu Gologan este președintele Societății de Științe Matematice din România, iar din 1978 se ocupă de pregătirea olimpicilor pentru competiții naționale și internaționale. Timp de 17 ani (până în 2018), a coordonat lotul olimpic de matematică al României, iar pentru mulți elevi și părinți numele lui se leagă de ideea de excelență dusă până la [...]
Acum 24 ore
19:00
După aproape trei ore de discuții, liderii PSD, PNL, USR, UDMR și a grupului Minorităților Naționale au decis ca salariul minim să crească la 4.325 de lei brut de la 1 iulie, să fie micșorat impozitul pe cifra de afaceri a companiilor mari (IMCA) și să fie reduse sumele forfetare ale parlamentarilor și subvențiile pentru [...]
18:20
De elaborarea ofertei s-a ocupat Karina Pavăl, iar surse ale Hotnews susțin că Dedeman este unul dintre favoritii cursei pentru preluarea magazinelor pe care Carrefour le vinde în România. Informația despre oferta fraților Pavăl pentru magazine Carrefour a fost publicată anterior de profit.ro. Karina Pavăl este fiica lui Dragoş Pavăl care alături de fratele său Adrian [...]
17:50
FOTO 6 liceeni de la Colegiul „Andrei Șaguna” s-au calificat la o prestigioasă competiție globală, susținută direct de Formula 1. Echipa brașoveană nu se joacă cu mașinuțe, ci proiectează de la zero un monopost în miniatură/ Adolescenții au nevoie de finanțare pentru a putea concura cu elitele mondiale # BizBrasov.ro
Șase liceeni de la Colegiul „Andrei Șaguna” s-au calificat la „STEM RACING”, o prestigioasă competiție globală, susținută direct de Formula 1. Echipa brașoveană nu se joacă cu mașinuțe, ci proiectează de la zero un monopost în miniatură, propulsat cu CO2, care atinge 70-80 km/h într-o secundă. Vertex, echipa șaguniștilor brașoveni Vertex este o echipă independentă [...]
16:50
La propunerea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Guvernul a decis, în ședința de astăzi, alocarea sumei de 188.569.873,21 de lei pentru 74 de teatre, opere și filarmonici din 48 de localități, care funcționează în subordinea autorităților locale din 34 de județe, între care și Brașovul. „Sprijinim, prin această măsură, teatrele, operele, filarmonicile și teatrele [...]
16:40
FOTO Elevi din Homorod, instruiți pentru promovarea turismului local: Au participat la un curs gratuit de limba engleză, iar în următorii ani vor ghida turiștii străini care vizitează zona # BizBrasov.ro
Zece elevi din comuna Homorod au participat, începând de luni, la un curs gratuit de limba engleză, în cadrul unui proiect finanțat cu fonduri europene implementat de către Parohia Evanghelică CA Homorod, cu sprijinul Primăriei Homorod. Intitulat „Revitalizarea Bisericii Fortificate Homorod pentru Turism Sustenabil și Dezvoltare Comunitară”, proiectul are ca scop dezvoltarea dezvoltarea durabilă a [...]
16:40
Guvernul a decis pe ultima sută de metri, înainte de ședința de astăzi, să modifice recentul proiect, prezentat de Profit.ro, privind impozitele și taxele locale. Astfel, scutirile de impozite pe care autoritățile locale le pot acorda nu vor putea depăși, în total, 5% din veniturile obținute de primării din taxe și impozite în anul anterior [...]
16:10
„Când ai o mie de magistraţi care spun că sunt probleme în justiţie, înseamnă că e o chestiune foarte serioasă. Problemele cele mai mari – la Inspecţia Judiciară şi la promovare”, spune președintele Nicușor Dan # BizBrasov.ro
„Când ai o mie de magistraţi care spun că sunt probleme în justiţie, înseamnă că e o chestiune foarte serioasă. Problemele cele mai mari – la Inspecţia Judiciară şi la promovare”, spune președintele Nicușor Dan. Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, că atunci când ai o mie de magistraţi care spun că sunt probleme în [...]
16:10
O nouă etapă în modernizarea liniei de cale ferată Brașov – Sighișoara a fost atinsă. Tunelul Mureni, element strategic al tronsonului Cața – Sighișoara, a fost străpuns. Această lucrare face parte dintr-un proiect de infrastructură majoră, inclus în Coridorul Rin – Dunăre, și va permite trenurilor să atingă viteze de până la 160 km/h, odată [...]
16:00
O proiecție specială a filmului „Cravata galbenă” va avea loc mâine seară, de la ora 18.00, la Cinema One Laserplex, din cadrul Coresi Shopping Resort. Evenimentul se va desfășura în prezența regizorului Serge Ioan Celebidache și a producătoarei Cristina Dobrițoiu, care vor fi alături de public la această întâlnire dedicată filmului. Evenimentul va include o [...]
15:30
Răzvan Cuc, fostul ministru PSD al Transporturilor, arestat pentru 30 de zile. E acuzat de complicitate la dare de mită # BizBrasov.ro
Răzvan Cuc, fostul ministru PSD al Transporturilor, arestat pentru 30 de zile. E acuzat de complicitate la dare de mită. Fostul ministru PSD al Transporturilor, Răzvan Cuc, și omul de afaceri prin care acesta e acuzat că a încercat să îl corupă pe directorul Registrului Auto Român, au fost arestați preventiv, miercuri, pentru 30 de [...]
15:30
Numărul infecțiilor respiratorii a explodat, la Brașov: Sunt cu aproape 1.000 de cazuri mai multe, față de săptămâna anterioară/ Au fost și 7 cazuri de gripă A, confirmate de laborator # BizBrasov.ro
Specialiștii Direcției de Sănătate Publică anunță că în județul Brașov, în perioada 08-14 decembrie, au fost raportate: 2.967 de cazuri de infecții respiratorii, spre deosebire de săptămâna anterioară când au fost raportate 2.029 cazuri. Este vorba despre: • 229 cazuri de gripă clinică, comparativ cu 208 de cazuri în săptămâna de supraveghere 02.12-07.12.2025; • 2362 [...]
15:10
Premierul Ilie Bolojan anunță că se lucrează la două variante de eliminare sau reducere a impozitului pe cifra de afaceri, începând cu 2026 # BizBrasov.ro
Premierul Ilie Bolojan anunță două variante de eliminare sau reducere a impozitului pe cifra de afaceri, începând cu 2026. „În prezent, la nivelul unui grup de lucru, sunt analizate următoarele două opțiuni: Prima are în vedere reducerea la jumătate a impozitului minim pe cifra de afaceri începând cu ianuarie 2026 și anularea acestuia din 2027, [...]
15:10
Proiectul de Lege care elimină susținerea repetată a probei teoretice pentru persoanele care au deja un permis de conducere auto, la obținerea unui permis dintr-o categorie apropiată, a fost adoptat, din nou, de Parlament. Senatul a introdus obligația unei vechimi în conducere, după ce președintele Nicușor Dan a cerut reexaminarea proiectului. Proiectul legislativ fusese adoptat [...]
15:00
Asociația de Transport Brașov, prin proiectant Asocierea TTL Planning SRL, METRANS Engineering SRL și BOMAP Engineering SRL, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul TREN METROPOLITAN BRAȘOV, propus a fi amplasat în UAT Brașov, Zărnești, Râșnov, Cristian, Codlea, Ghimbav, Hărman și Prejmer. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la [...]
14:40
Acțiuni intensificate ale Poliției pentru depistarea bețivilor la volan, în Brașov. Trei șoferi au picat „testul fiolei” ieri, unul fiind aproape de comă alcoolică # BizBrasov.ro
Acțiuni intensificate ale poliției pentru depistarea bețivilor la volan, în Brașov. Trei șoferi au picat „testul fiolei”, ieri, unul fiind aproape de comă alcoolică. Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov desfășoară, în această perioadă a anului, acțiuni intensificate pentru creșterea siguranței rutiere și pentru identificarea și eliminarea din trafic a conducătorilor auto [...]
14:30
Șase zile magice în Piața Sfatului cu ocazia Brașov oraș din poveste. Ce spectacole și concerte sunt programate # BizBrasov.ro
Doar câteva zile ne mai despart de sărbătoarea Crăciunului, iar primăria, în parteneriat cu Centrul Cultural Apollonia, a pregătit un program special de evenimente pentru următoarele zile. Astfel, începând cu data de 18 și până în 23, brașovenii și turiștii care vor vizita Târgul de Crăciun și Bradul din Piața Sfatului vor avea parte de [...]
14:30
Trei companii de pe piața tutunului încălzit, amendate de Concurență cu 135 de milioane de lei pentru înțelegeri privind prețurile # BizBrasov.ro
Consiliul Concurenței a anunțat miercuri că a sancționat companiile Philip Morris Trading, Interbrands Orbico și Mediaposte Hit Mail cu amenzi în valoare totală de 135,2 milioane lei (26,6 milioane euro), pentru participarea la înțelegeri anticoncurențiale pe piața produselor din tutun încălzit. Amenzile au fost aplicate astfel: Philip Morris Trading SRL: 78.688.820 lei Interbrands Orbico SRL: [...]
14:20
Accident mortal azi-noapte, în zona Bran. Un motociclist în vârstă de 32 de ani și-a pierdut viața după ce a fost lovit de un autoturism # BizBrasov.ro
Accident mortal azi noapte, în zona Bran. Un motociclist în vârstă de 32 de ani și-a pierdut viața după ce a fost lovit de un autoturism. Aseară în jurul orei 23:20, polițiștii din cadrul Poliției Stațiunii Bran au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier pe DN 73, în localitatea Tohanul Nou. Din primele [...]
14:10
Românii sunt din ce în ce mai prieteni cu cumpărăturile online. Locuitorii din mediul rural sunt în topul creșterii apetitului pentru pachete livrate la poartă # BizBrasov.ro
Românii sunt din ce în ce mai prieteni cu cumpărăturile online. Locuitorii din mediul rural sunt în topul creșterii apetitului pentru pachete livrate la poartă. Ultimele date prezentate de Institutul Național de Statistică relevă faptul că un total de 74,3% dintre persoanele cu vârste între 16 și 74 de ani, care au utilizat internetul în [...]
14:00
Floria, unul dintre cele mai cunoscute branduri din retail de flori din România, continuă extinderea reţelei sale fizice şi anunţă deschiderea unei noi florării în centrul comercial AFI Braşov. Noua unitate este a opta locaţie operată în sistem de franciză şi face parte din strategia de dezvoltare naţională a companiei. Investiţia în florăria din Braşov [...]
13:50
Epurarea apei menajere de microplastice va deveni obligatorie. În total, vor fi 4 trepte de filtrare # BizBrasov.ro
În vederea reținerii micropoluanților (produse farmaceutice și de îngrijire personală) și a microplasticelor, Comisia Europeană ar urma să legifereze introducerea unei noi trepte de epurare a apelor menajere. După cum au precizat reprezentanții Companiei Apa Brașov, toate stațiile de epurare vor trebui dotate cu o a patra treaptă, respectiv epurarea cuaternară. Cel mai probabil, anul [...]
13:20
Dino Parc Râșnov, în „haine” de sărbătoare: Copiii pot participa la ateliere de decorat figurine-dinozaur # BizBrasov.ro
Copiii care ajung la Dino Parc Râșnov pot participa la diferite ateliere precum cele de decorat figurine de iarnă sau figurine-dinozaur. Ei beneficiază de reducere la intrarea în cinema 9D și pot participa la tururi ghidate din oră în oră. „Programul pentru perioada sărbătorilor la Dino Parc Râșnov va fi următorul: pe 24 decembrie vom [...]
Ieri
13:10
O nouă destinație de la Aeroportul Internațional Brașov Ghimbav, introdusă astăzi de Wizz Air pentru programul de vară # BizBrasov.ro
O nouă destinație de la Aeroportul Internațional Brașov Ghimbav, introdusă astăzi de Wizz Air pentru programul de vară. Wizz Air a introdus astăzi o nouă destinație de la Aeroportul Internațional Brașov Ghimbav, începând cu data de 9 iunie: Varșovia. Vor fi 2 zboruri săptămânale spre capitala Poloniei. Un bilet dus-întors, astăzi, costă aproximativ 1000 de [...]
13:00
Bucureștenii care vin la Brașov, captivi din cauza circulației restricționate de pe DN 1, unde a avut loc o alunecare de teren # BizBrasov.ro
Circulația rutieră pe Valea Prahovei a fost restricționată marți, 16 decembrie, pe Drumul Național 1, din cauza unei alunecări de teren produse la nivelul terasamentului carosabil. Incidentul a avut loc în afara localității Cornu, pe sensul de mers Brașov – Ploiești. Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Prahova, traficul a fost restricționat pe [...]
12:50
FOTO VIDEO Un utilaj cu inteligență artificială a intrat în dotarea Companiei Apa Brașov. La ce lucrări va fi utilizat # BizBrasov.ro
Pe lângă utilajul special de curățare a gurilor de scurgere a apei meteorice, Compania Apa s-a mai dotat și cu o autoutilitară combinată, ce poate fi utilizată atât pentru vidanjare, cât și pentru spălarea cu presiune a canalizărilor. Costul acesteia este de 1.712.000 lei fără TVA și este de altfel primul utilaj dotat cu inteligență [...]
12:20
În lipsa zăpezii, instructorii de schi din Poiana Brașov așteaptă și își pregătesc orele de curs. Se estimează că doar anul viitor vor fi condiții bune de practicare a sporturilor de iarnă # BizBrasov.ro
În lipsa zăpezii, instructorii de schi din Poiana Brașov așteaptă și își pregătesc orele de curs. Se estimează că doar anul viitor vor fi condiții bune de practicare a sporturilor de iarnă. Cu toate că deschiderea oficială a sezonului de schi din Poiana Braşov nu este încă posibilă din cauza lipsei zăpezii, temperaturile scăzute din [...]
12:10
Stațiunile de schi de top nu mai sunt simple destinații de vacanță, ci adevărate adrese de lux. Prețul imobiliarelor din zonele îndrăgite de pasionații de schi: De la Aspen, la Poiana Brașov # BizBrasov.ro
În unele locuri din lume, iarna nu înseamnă frig, ci șampanie rece, schiuri perfect ceruite și case care par desprinse din filme. Stațiunile de schi de top nu mai sunt de mult simple destinații de vacanță, ci adevărate adrese de lux, unde metrul pătrat se măsoară în povești. Unele dintre cele mai scumpe stațiuni de [...]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.