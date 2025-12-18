Prăbușire după FCSB Feyenoord, eliminată și din Cupa Olandei. Ultrașii, clipe de furie în fața lui Van Persie: „Dispari!”

14:30

Gigi Becali (67 de ani), patronul FCSB-ului, a anunțat că sunt șanse ca Daniel Bîrligea (25 de ani) să se recupereze înaintea partidei cu Rapid. Meciul va avea loc pe 21 decembrie, de la ora 20:00, în etapa #21 din Liga 1. Partida va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.