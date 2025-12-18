Parisul, ajutat de VAR! Portarul lui PSG a apărat 4 penalty-uri în finala Cupei Intercontinentale. Descoperă greșeala arbitrilor!

16:10

Victor Angelescu (41 de ani), președintele Rapidului, a anunțat noi demersuri către Comisia Centrală a Arbitrilor (CCA) după înfrângerea cu Oțelul Galați, scor 0-2. Oficialul giuleștenilor a declarat că va transmite o nouă scrisoare către forul de arbitraj, în care va prezenta o listă a erorilor pe care le-ar fi suferit echipa.