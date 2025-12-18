Câţi bani au dat românii pentru a împrumuta statul prin titluri de stat, în 2025 – Bilanț pentru programele Tezaur şi Fidelis. Declarațiile şefului Trezoreriei
18 decembrie 2025
Fidelis şi Tezaur sunt două programe care au mers peste aşteptările noastre şi care au atras aproape 47 de miliarde de lei prin emisiunile derulate de-a lungul anului, un interes în creştere fiind observat din partea Diasporei, a declarat, joi, directorul general al Trezoreriei, Ştefan Nanu, la un eveniment de specialitate.
Bugetul mediu alocat pentru masa de Crăciun ramâne la 1.000 de lei, pentru al treilea an consecutiv. Estimare Freshful by eMag # Economica.net
Freshful by eMag, cel mai mare retailer alimentar online din România, estimează că anul acesta clienții companiei vor aloca, în medie, 1.000 de lei pentru achizițiile de Crăciun. Retailerul are aceeași estimare ca și în 2024 și 2023 cu mențiunea că anul acesta mizează pe un număr mai mare de comenzi zilnice.
Ce spune Dan Şucu, președintele Concordia, despre micşorarea impozitului minim pentru companii # Economica.net
O frână mai mică rămâne tot o frână, a declarat, joi, preşedintele Confederaţiei Patronale Concordia, Dan Şucu, într-o conferinţă de presă, referindu-se la decizia coaliţiei de reducere la 0,5% a impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA) începând cu 1 ianuarie 2026 şi eliminarea acestuia din 2027.
Calitatea aerului a atins niveluri "periculoase" în mai multe zone ale Ungariei din cauza concentraţiei ridicate de particule de praf în suspensie, a anunţat joi Centrul Naţional de Sănătate Publică (NNGYK), transmite agenţia MTI.
ING Bank introduce 3 tipuri de pachete pentru clienții din România: ING Go, More și Extra # Economica.net
ING Bank România marchează trecerea de la conceptul clasic de cont curent la cel de pachete de cont curent și introduce trei opțiuni: ING Go, ING More și ING Extra, depre care spune că au beneficii în plus pentru actualii și viitorii clienți ING, potrivit unui comunicat de presă al băncii.
CEC Bank lansează fluxurile online de înrolare a non-clienților și de activare a serviciului de Mobile Banking, direct din aplicația CEC app # Economica.net
CEC Bank lansează fluxuri online de înrolare și activare a serviciului de Mobile Banking direct din aplicație, dedicate: atât non-clienților, care au posibilitatea de înrolare 100% online și ulterior de activare a serviciului de Mobile Banking; cât și clienților CEC Bank existenți, care au posibilitatea activării serviciului de Mobile Banking.
Salariul minim trebuia menţinut la valoarea actuală, în 2026 şi mi se pare o lipsă de respect asupra ceea ce înseamnă dialogul social, pentru că decizia a fost luată într-o coaliţie politică, nu în Consiliul Naţional Tripartit, aşa cum spune legea în acest moment, a declarat, joi, într-o conferinţă de presă, preşedintele IMM România, Florin Jianu.
Elveţia – Exporturile de ceasuri scad, în urma incertitudinilor provocate de taxele vamale americane # Economica.net
Exporturile de ceasuri din Elveţia au scăzut luna trecută, pe fondul dificultăţilor provocate de taxele vamale din SUA, cea mai mare piaţă de export pentru orologeria elveţiană, informează publicaţia americană WWD.
lululemon, celebrul brand canadian de îmbrăcăminte și încălțăminte sport, intră pe piața din România # Economica.net
lululemon, brand canadian de îmbrăcăminte și încălțăminte sport, intră pe piața locală, în franciză. România face parte din strategia globală a retailului care se va extinde anul viitor pe cinci alte piețe.
Pușcăria din România care închiriază deținuți pentru muncă, inclusiv în gospodăriile oamenilor, la cerere. Cât plătești pentru un deținut # Economica.net
Penitenciarul Mioveni din județul Argeș, care închiriază forța de muncă a persoanelor care execută pedepse oricui o solicită, explică într-o postare detaliată pe pagina sa de facebook toate detaliile
Guvernul Bolojan pregăteşte schimbarea legii pentru imigraţie şi muncitorii străini din România – Patronatului Importatorilor de Forţă de Muncă din România (PIFM) # Economica.net
Guvernul pregăteşte în mod foarte serios modificarea legislaţiei privind imigraţia şi aducerea de forţă de muncă din străinătate, dar procesul de acreditare a companiilor de recrutare trebuie să fie bazat pe criterii clare, transparente şi nediscriminatorii, a declarat, joi, într-o conferinţă de presă, preşedintele Patronatului Importatorilor de Forţă de Muncă din România (PIFM), Romulus Badea.
iSTYLE devine partener oficial Trendyol: produsele Apple și accesoriile premium sunt acum disponibile pe platformă # Economica.net
Trendyol, marketplace online internațional de top, anunță integrarea iSTYLE, cel mai mare lanț de retail Apple Premium Partner din Europa Centrală și de Est, pe platforma sa din România. Prin acest parteneriat, utilizatorii Trendyol pot achiziționa în mod direct produsele iSTYLE, cu livrare rapidă la nivel național, în 1–3 zile lucrătoare.
Gigantul american Carlyle a angajat alt uriaş din SUA pentru achiziţia activelor internaţionale Lukoil # Economica.net
Fondul american de capital privat Carlyle a angajat Goldman Sachs pentru a se ocupa de oferta sa de achiziţionare a activelor internaţionale ale Lukoil, au declarat pentru Reuters surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul, pe fondul accelerării cursei pentru cumpărarea portofoliului de peste hotare al grupului rus.
Adrian Codirlașu, CFA România: Guvernul vrea inflație pentru că în modul acesta transferă costurile către consumatori # Economica.net
Adrian Codirlașu, președintele CFA România, analizează în emisiunea „Cu cifrele pe masă”, realizată de portalul juridic Termene, cauzele inflației ridicate din România și efectele politicii fiscale asupra economiei, de la majorările succesive de taxe și presiunea pusă pe consumatori și companii, până la riscurile legate de deficitul bugetar, datoria publică, contul curent și ratingul de țară, conturând totodată scenariile 2026.
Primark își dublează prezența în România în 2026. Ce orașe sunt pe lista deschiderilor de noi magazine # Economica.net
Primark a anunțat extinderea operațiunilor sale în România și confirmă deschiderea a patru noi magazine în 2026.
Lumea jocurilor de noroc pe internet este într-o continuă expansiune, oferind divertisment la doar un click distanță. Totuși, înainte de a miza pe prima platformă întâlnită, este vital să te asiguri că datele tale personale și fondurile sunt în siguranță.
Rusia vrea să dea lovitura în noua eră a dronelor. O companie ZaVoz începe producţia în masă a unei uniforme de camuflaj împotriva dronelor cu camere cu infraroşu # Economica.net
Compania rusă ZaVOZ, specializată în proiectarea de echipamente militare, a anunţat joi că începe producţia în masă a unei noi uniforme de camuflaj care va permite soldaţilor să treacă nedetectaţi de dronele inamice, chiar şi de cele echipate cu camere cu infraroşu, informează EFE.
Construcţii România – Lucrările au crescut cu 10%, la zece luni. Care au fost sectoarele cu cele mai bune rezultate (date INS) # Economica.net
Volumul lucrărilor de construcţii a înregistrat o creştere de 10%, ca serie brută, în primele zece luni din 2025, comparativ cu aceeaşi perioadă din anul anterior, pe fondul rezultatelor pozitive de pe segmentul lucrărilor de reparaţii capitale (+50%) şi al lucrărilor de construcţii noi (+7,7%), relevă datele Institutului Naţional de Statistică (INS), publicate joi.
Liderii UE se întâlnesc la Bruxelles pentru discuţii critice privind ajutorul financiar pentru Ucraina # Economica.net
Liderii Uniunii Europene se întâlnesc joi la Bruxelles cu scopul de a conveni asupra modului de finanţare a nevoilor economice şi militare ale Ucrainei în următorii ani, informează dpa.
DOCUMENT. Planul Concordia, firmele care fac 30% din PIB, cu 450.000 de angajați: Muncă cu timp redus, tăieri de taxe. Cei 20 de pași care ne scot din criză și ce ne așteaptă fără ei # Economica.net
Concordia, confederație patronală care reunește companii care generează împreună 30% din Produsul Intern Brut (PIB) al României, cu 450.000 de angajați, a prezentat un plan cu măsuri concrete privind ieșirea României din criza bugetară și relansarea economiei. În opinia specialiștilor care au alcătuit documentul, fără aceste măsuri riscăm să ne prăbușim.
Peste 24 milioane de căutări au fost făcute, anul acesta, pe eJobs.ro, una dintre cele mai mari platfotme de anunțuri de angajare după cuvinte cheie, în funcție de interesele concrete de angajare ale candidaților. Cele mai multe căutări, respectiv 1,35 de milioane, au fost făcute pentru jobul de șofer, atenția candidaților mergând în special către pozițiile de șofer de categoria B, șofer de distribuție sau șofer de tir.
ANAF a intrat peste hipermarketuri – amenzi de 18 milioane de lei pentru că adaosurile comerciale sunt mai mari față de de cele legale # Economica.net
ANAF Antifraudă a controlat marile magazine să vadă dacă se respectă adaosul comercial maxim impus de lege pentru unele produse. A dat 11 amenzi, dintre care 10 lanțurilor de hipermarketuri, în cuantum total de 17.800.000 de lei, potrivit unui cimunicat de presă.
O întrevedere între emisari ruşi şi americani asupra războiului din Ucraina va avea loc în acest sfârşit de săptămână la Miami, în Florida, a anunţat miercuri un responsabil al Casei Albe, informează AFP.
Trump anunţă o revoluţie în sistemul de sănătate şi un program pentru facilitarea accesului la locuinţe la preţuri accesibile # Economica.net
Preşedintele american, Donald Trump, a promis miercuri seara o reformă a sistemului de sănătate care să pună capăt aşa-numitului program "Obamacare", arătând că acest lucru îi va afecta pe democraţi, precum şi un nou program menit să faciliteze accesul la locuinţe la preţuri accesibile, transmite EFE.
Raiffeisen Bank International (RBI) a anunţat miercuri că fostul director financiar Michael Hoellerer va prelua funcţia de director general al grupului bancar austriac începând din iulie 2026, transmite Reuters.
PPC blue ajunge la 1.100 puncte de încărcare electrică în România. Rețeaua s-a dublat în doar un an # Economica.net
Rețeaua PPC blue, companie parte a grupului PPC în România a ajuns anul acesta la peste 1100 de puncte de încărcare, din care peste jumătate rapide și ultra-rapide, fiind una dintre cele mai extinse rețele de încărcare pentru automobile electrice din România.
Preşedintele USR, Dominic Fritz, a convocat Comitetul Politic al USR pentru vineri, ora 12:00, în vederea supunerii la vot a propunerilor pentru ministerele Apărării şi Economiei.
După ce i-a insultat deja verbal şi în scris pe predecesorii săi Joe Biden şi Barack Obama, Donald Trump a mai depăşit o limită prin amplasarea unor plăci la Casa Albă prin care îşi reiterează atacurile la adresa celor doi foşti preşedinţi democraţi, relatează AFP.
Abatoarele din România au în magazinele de retail o piaţă în creştere pentru vânzarea cărnii de porc românesc – Ministrul Agriculturii # Economica.net
Abatoarele din România au în magazinele de retail o piaţă în creştere pentru vânzarea cărnii de porc românesc, susţine ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Florin Barbu, care a solicitat recent marilor reţele comerciale să introducă pe rafturi mai multă carne românească de porc.
Managerul Wolt România: În 2026 vrem să devenim un mall de buzunar. Ai pus mâna pe telefon și ai comandat. Avem discuții cu magazine Do It Yourself și Pet Shop # Economica.net
Platforma de livrări Wolt, care a cumpărat aplicația Tazz de la eMAG, își propune ca, începând cu 2026, să se transforme într-un „mall de buzunar” pentru consumatorii din România. Compania nu se va mai extinde în orașe noi anul viitor, mizând pe creșterea organică, diversificarea serviciilor și pe consolidarea poziției pe o piață care rămâne atractivă, dar marcată de incertitudini economice.
Kazahii de la Rompetrol deschid firmă nouă în Uniunea Europeană, în Polonia. Vizează o nouă rafinărie? # Economica.net
KazTransOil, firma kazahă de transport al petrolului, controlată de compania petrolieră națională KazMunayGas, deschide o sucursală în Polonia, foarte aproape de rafinăria Schwedt din Germania, pe care o aprovizionează de câțiva ani cu țiței. Și care e de vânzare, cel puțin parțial.
József Váradi, CEO Wizz Air: Dacă e un cumpărător pentru TAROM, vindeți-o. Noi am putea prelua o parte din active, resurse, piloți, echipaj, rute, dar am opera cu avioanele noastre – INTERVIU # Economica.net
Wizz Air, cea mai mare companie aeriană de pe piața din România, a contestat în ultimii ani, de la pandemie încoace, deciziile Comisiei Europene de a acorda ajutoare de stat operatorului național TAROM, care nu a mai avut profit din 2007 și care anual acumulează datorii de sute de milioane de lei. Oficialul companiei spune într-un interviu pentru Economica.net că autoritățile ar trebui să lase piața să-și facă treaba și să vândă TAROM, dacă există un cumpărător.
Curs valutar. Euro bate toate recordurile în 2026. Un curs de 5,2 lei este foarte probabil. Impozitul pentru marile companii(IMCA), lovește direct în cei mai săraci români-CFA # Economica.net
Potrivit ulitimelor sondaje CFA România, cursul leu-euro ar putea depăși nivelul de 5,2 lei, după cum arată Alexandra Smedoiu, vicepreședinte CFA. Specialiștii CFA arată totodată că impozitul minim pe cifra de afaceri face rău atât angajaților, cât și agajatorilor, duce doar la prețuri mai mari, fapt care va aliment inflația, și plecări ale investitorilor de marcă din România.
ULTIMA ORĂ. Acord în coaliție. Reformă fără tăieri de salarii, se taie din cheltuieli. Când crește salariul minim-Oficial # Economica.net
Coaliția de guvernare a ajuns, în sfârșit, la consens, după discuții de luni privind tăierile din administrație și salariul minim, mai ales. Impozitul pe cifra de afaceri (IMCA) nu va fi eliminat, în ciuda semnalelor de alarmă venite dinspre mediul de afaceri, care formează practic PIB-ul României. Va fi, totuși, redus.
Ministrul Energiei promite prețuri mai mici la benzină și motorină: Nu voi permite, de Sărbători. Ce s-a întâmplat între timp cu prețurile carburanților # Economica.net
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, afirmă că s-a asigurat ca preţurile la benzină şi motorină să nu crească în această perioadă şi că nu va permite ca românii să plătească "preţuri nejustificate sau exagerate", mai ales în pragul sărbătorilor.
Comisia Europeană şi Banca Europeană de Investiţii au anunţat, joi, plata a 1,8 miliarde euro din Fondul pentru modernizare pentru a sprijini 45 de investiţii legate de energia curată în 12 state membre diferite, inclusiv în România, informează un comunicat de presă al executivului comunitar.
Taxa pe stâlp majorează prețul energiei electrice pentru populație, de la 1 ianuarie # Economica.net
O parte din creșterea tarifelor de rețea, care va conduce la creșterea prețurilor finale la energie eletrică, a fost genarată de taxa pe construcții speciale, au explicat oficialii ANRE la o întâlnire cu presa.
Grindeanu ignoră avertismentele marilor antreprenori și companii: Nu vreau să fie eliminat impozitul pe cifra de afaceri (IMCA). Mediul de business a afirmat clar că IMCA va îngropa economia # Economica.net
Sorin Grindeanu, președintele PSD, afirmă fără echivoc că nu dorește eliminarea Impozitului pe cifra de afaceri (IMCA) impus băncilor. Anterior, cele mai importante organizații ale mediului de business, care au în componența lor și parte din marile bănci, au arătat că această taxă va îngropa economia.
Wizz Air a anunțat o nouă rută pe care o lansează de la Brașov anul viitor.
Oraşul mindfulness – Povestea „utopiei” în care Bhutan investeşte un miliard de dolari în criptomonede (VIDEO) # Economica.net
Regatul Bhutan a anunţat miercuri că vrea să investească un miliard de dolari proveniţi din rezervele sale naţionale de criptomonede în viitorul oraş bazat pe conceptul de "mindfulness", care are drept obiectiv să devină centrul economic şi financiar al regatului, relatează AFP.
Anunț surpriză al Ministrului Dezvoltării: Vom achita toate lucrările executate. Suma semnificativă pregătită pentru constructori # Economica.net
Ministrul Dezvoltării, Cseke Atilla, a anunțat, după ședința de Guvern de astăzi, că instituția pe care o conduce va achita toate lucrările deja executate, pe toate programele de finanțare.
Nicuşor Dan: Urgenţa e să avem bugetul pe 2026. România va intra într-un deficit poate puţin peste 6% # Economica.net
Preşedintele Nicuşor Dan a subliniat, miercuri, că urgenţa este ca România să aibă bugetul de stat pe anul viitor, iar acesta se va înscrie într-un deficit de "puţin peste 6%".
Prima instalaţie STATCOM din România a fost pusă în funcţiune. De ce este importantă această tehnologie pentru Sistemul Energetic al României # Economica.net
Transelectrica a pus în funcţiune, după finalizarea cu succes a probelor tehnice, prima instalaţie STATCOM (Compensator Sincron Static) din Reţeaua Electrică de Transport (RET), în staţia electrică 400/220/110/20 kV Sibiu Sud, ce reprezintă prima parte a proiectului de instalare a două mijloace moderne de compensare a puterii reactive în staţiile Sibiu Sud şi Bradu.
Vești bune! Roamingul se ieftinește din 1 ianuarie. Rep. Moldova și Ucraina intră în programul Roaming ca acasă al UE # Economica.net
ANCOM informează că, de la 1 ianuarie 2026, utilizatorii de servicii mobile vor beneficia de tarife mai mici de roaming, atât prin reducerea valorii maxime a suprataxei pentru serviciile de date în roaming în SEE, cât și prin integrarea Republicii Moldova și a Ucrainei în sistemul de tarifare „Roaming ca acasă”.
Încă un an de recorduri pentru aur, în 2026 – Cât va mai creşte preţul metalului galben (analiză) # Economica.net
Preţul aurului a înregistrat în 2025 cea mai mare creştere de la criza petrolieră din 1979 - preţurile dublându-se în ultimii doi ani - o performanţă care anterior ar fi putut duce la prognoze vizând o corecţie majoră, iar cu toate acestea analiştii de la JP Morgan, Bank of America şi firma de consultanţă Metals Focus mizează pe faptul că aurul va atinge 5.000 de dolari pe uncie în 2026, arată o analiză Reuters.
Micii detronează burgerii în topul livrărilor. Ce comandă românii în funcție de oraș – bilanț Wolt # Economica.net
La șapte luni de la lansarea oficială în România, platforma de livrări Wolt prezintă rezultatele primei sale analize detaliate a obiceiurilor de cumpărare ale românilor.
Reset major în industria IT în 2025: proiectele de volum dispar, iar bugetele se concentrează pe AI aplicată, securitate și infrastructuri critice – analiză # Economica.net
Industria IT încheie 2025 sub semnul unui reset major, după un an marcat de restructurări, ajustări de bugete și o schimbare profundă a modului în care companiile decid ce proiecte continuă și ce proiecte sunt abandonate, potrivit OVES Enterprise, companie de tehnologie din Cluj-Napoca.
Ultima oră. Ministerul Finanțelor dă drumul la bani. Aproape 4 miliarde de lei pentru investiții și plata datoriilor # Economica.net
Ministerul Finanțelor anunță că a alocat 3,8 miliarde de lei pentru plata arieratelor și investiții în domenii cheie, cum ar fi infrastructura.
Ce spune Bolojan despre eliminarea impozitului minim pentru companii (IMCA) şi ce ne aşteaptă în 2026 # Economica.net
Premierul Ilie Bolojan a declarat la DIGIFM că în zilele următoare vor avea loc discuţii în Coaliţie pentru eliminarea impozitului pe cifra de afaceri la companii deoarece IMCA a redus la jumătate volumul de investiţii străine. Guvernul ar trebui să se concentreze la a limita preţurile de transfer şi la a elimina sau a reduce impozitul minim pe cifra de afaceri, a explicat premierul.
