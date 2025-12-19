Principalii exportatori de gaze ai lumii au majorat livrările în octombrie. Prețurile sunt jos

23:30

Un trend pe care Economica îl remarcă de mai bine de un an și jumătate este confirmat încă o dată. Axeria Iard (Franța) este foarte aproape să devină lider al pieței RCA din perspectiva numărului de contracte vândute, ceea ce ar constitui o premieră, în condițiile în care Axeria nu este supervegheată de ASF ci funcționează în baza pașaportului european, emițând direct din Franța.