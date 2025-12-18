Premieră mondială - Patriarhia Română și-a lansat propriul "Netflix" FOTO
Profit.ro, 18 decembrie 2025 20:50
Patriarhia Română și-a lansat propria platformă de streaming, cu conținut creștin-ortodox.
• • •
Alte ştiri de Profit.ro
Acum 10 minute
21:20
OpenAI a purtat discuții preliminare cu potențiali investitori pentru o nouă rundă de finanțare, care ar evalua compania la aproximativ 750 de miliarde de dolari.
Acum 30 minute
21:00
Ministrul Economiei, Radu Miruță, spune că nu se teme că USR va fi scos de la guvernare.
21:00
În contextul apropierii perioadei de Sărbători, activitatea de tranzacționare s-a diminuat pe bursa românească.
Acum o oră
20:50
Patriarhia Română și-a lansat propria platformă de streaming, cu conținut creștin-ortodox.
20:40
Blestemul Autostrăzii transilvănene se apropie de final după 22 de ani de chin și rușine, transmite Asociația Pro Infrastructură.
Acum 2 ore
20:20
Acestea vor fi lansate în 2026, iar printre ele se numără și noul ID.Polo.
20:10
Sectorul comerțului cu aparate electrocasnice a înregistrat în 2024 o cifră de afaceri totală de 19,2 miliarde lei, cu un avans de 12,4% față de anul anterior.
19:40
Mercedes admite că motorul mild-hybrid de pe noul CLA este produs în China de Horse/Geely # Profit.ro
Mercedes a prezentat în acest an noua generație a modelului compact CLA, una care oferă, în premieră, motorizări electrice și mild-hibride. După debutul versiunii electrice, versiunea echipată cu un motor MHEV a oferit clienților opțiunea unei propulsii cu autonomie mai mare. Aceasta este, pentru cei care vor să știe proveniența acestui motor, fabricată de Geely, în China.
Acum 4 ore
19:20
Noul Starray EM-i, produs de chinezii de la Geely, intră pe piața din România.
19:10
Regiunea transnistreană a intrat, din nou în stare de urgență în economie, măsura fiind instituită pentru o perioadă de 30 de zile, din cauza dificultăților de a se aproviziona cu gaz natural.
19:00
China a decis că va impozita prezervativele, o premieră în ultimii 30 de ani.
18:50
Vraf de reclamații de neconstituționalitate contra obligației de vânzare la preț reglementat. Concesionarii gazelor offshore de la Midia, amendați din nou de ANRE # Profit.ro
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) i-a amendat din nou pe concesionarii perimetrului offshore de gaze naturale Midia din Marea Neagră, unde producția de gaze a debutat în vara lui 2022, pentru nerespectarea obligației legale impuse tuturor producătorilor români de gaze, de a vinde angro la prețul de 150 lei/MWh (redus ulterior la 120 lei/MWh) cantitățile necesare de gaze rezultate din activitatea de producție internă curentă pentru asigurarea consumului clienților casnici și al producătorilor de energie termică care alimentează sistemele centralizate de încălzire a populației.
18:50
Poliția vă atenționează - a apărut un nou tip de fraudă, chiar în numele Poliției Române # Profit.ro
Poliția atenționează că a apărut un nou tip de fraudă, chiar în numele Poliției Române și al Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC).
18:50
Societate care în această vară tatona posibilitatea vânzării pachetului majoritar de acțiuni, Patria Bank se debarasează de un portofoliu de credite neperformante.
18:40
Concesionarii gazelor offshore de la Midia, amendați din nou de ANRE. Vraf de reclamații de neconstituționalitate contra obligației de vânzare la preț reglementat # Profit.ro
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) i-a amendat din nou pe concesionarii perimetrului offshore de gaze naturale Midia din Marea Neagră, unde producția de gaze a debutat în vara lui 2022, pentru nerespectarea obligației legale impuse tuturor producătorilor români de gaze, de a vinde angro la prețul de 150 lei/MWh (redus ulterior la 120 lei/MWh) cantitățile necesare de gaze rezultate din activitatea de producție internă curentă pentru asigurarea consumului clienților casnici și al producătorilor de energie termică care alimentează sistemele centralizate de încălzire a populației.
18:40
Compania aeriană maghiară low-cost Wizz Air lansează alte patru rute din România, în 2026.
18:20
Lovitură pentru Polonia la Curtea de Justiție a UE: Curtea Constituțională să respecte supremația dreptului UE și deciziile CJUE. Instanțele naționale nu pot stabili limitele competențelor atribuite UE # Profit.ro
Curtea Constituțională a Poloniei nu a respectat supremația, autonomia, efectivitatea și aplicarea uniformă a dreptului Uniunii și nici efectul obligatoriu al hotărârilor Curții de Justiției a Uniunii Europene (CJUE), a decis instanța europeană. Acesta amintește că o instanță națională nu poate pune în discuție limitele dreptului comunitar, de vreme ce statul membru a aderat în mod liber la Tratatul UE.
18:10
Lululemon, care tocmai intră în România, îl atrage pe miliardarul "vultur" Paul Singer. Fondul Elliott Management cumpără o participație de 1 miliard de dolari # Profit.ro
Fondul american de investiții Elliott Investment Management a acumulat o participație importantă, de peste 1 miliard de dolari, în retailerul canadian Lululemon, care tocmai și-a anunțat intrarea în România, iar acum caută un potențial candidat la funcția de CEO, în contextul în care încearcă să revitalizeze retailerul de îmbrăcăminte sport, aflat în dificultate.
18:10
Protestul declanșat la Bruxelles de mii de persoane din toate țările membre, cu utilaje agricole, chiar în ziua summitului UE, a degenerat în lupte de stradă.
18:00
Uniunea Europeană sancționează alte 41 de nave, parte din 'flota fantomă' a Rusiei.
18:00
Meteorogii estimează o răcire a vremii săptămâna viitoare, dar arată că gradul de incertitudine în ceea ce privește cât de accentuată va fi răcirea, dar și în ce privește precipitațiile este destul de mare.
18:00
Retailerul polonez de încălțăminte CCC Group, proprietar al lanțului de magazine CCC din România, a adus în România și brandul Worldbox, furnizor de încălțăminte și haine de stradă.
17:50
VIDEO Pasaj deschis în România lângă cel mai mare producător de mobilă din Italia, care a mutat parte din producție pe piața locală # Profit.ro
Autoritățile au dat în trafic un pasaj rutier important pentru fluidizarea traficului și îmbunătățirea infrastructurii rutiere din zona Maramureșului.
17:40
Zara a început să folosească inteligența artificială.
17:40
Ultima ediție FIDELIS 2025. „Încheiem anul cu un record absolut." Titlurile au debutat la BVB # Profit.ro
Titlurile de stat Fidelis emise in decembrie de Ministerul Finantelor - de aproape 1.5 mld. lei - au debutat la tranzactionare la Bursa de Valori Bucuresti.
17:40
Biroul Politic Național al Partidului Național Liberal a decis ca primarul ales al Capitalei, Ciprian Ciucu, să preia coordonarea filialei PNL București.
17:30
ULTIMA ORĂ Cumulul pensiei cu salariul de la stat, valabil și anul viitor, cu prioritate în unele domenii # Profit.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță că și anul viitor va continua cumulul pensiei cu salariul, cu prioritate în sănătate, educație și alte sisteme critice.
Acum 6 ore
17:20
Una dintre cele mai mari confuzii când treci la electrică este legată de costul real pe kWh.
17:10
Un bărbat din Prahova este suspectat că a primit mii de lei cu un anunț fals de închiriere a unei pensiuni la munte, pentru Revelion.
17:00
Pe fondul unei cereri explozive de energie, compania-mamă a rețelei Truth Social, fondată de Donald Trump, va colabora cu compania americană TAE, care dezvoltă o tehnologie de fuziune nucleară.
16:40
Sport Guru preia unul dintre cei mai vechi retaileri de biciclete din România - Tranzacție # Profit.ro
Retailer-ul de echipamente sportive Sport Guru a preluat integral Bikexpert, unul dintre cei mai vechi retaileri de biciclete din România.
16:40
Noul terminal al Aeroportului Internațional Craiova a fost deschis.
16:30
Dominic Fritz a primit cetățenia română. Întrebări despre Zamolxis și Basarab FOTO&VIDEO # Profit.ro
Dominic Fritz, primarul municipiului Timișoara și președintele USR, a depus jurământul de credință pentru obținerea cetățeniei române.
16:30
Guvernul alocă 1 miliard lei pentru plata concediilor medicale, dar restanțele sunt de peste 5 miliarde lei. Bani și pentru decontarea serviciilor medicale # Profit.ro
Guvernul a stabilit astăzi transferul a circa 2 miliarde lei, din Fondul de rezervă bugetară, pentru plata unor arierate ale Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.
16:10
Banca Națională a ridicat nivelul de alertă la creditare în valută și disciplina firmelor GRAFICE # Profit.ro
Banca Națională a României a ridicat nivelul de alertă.
16:10
Personalul din cadrul Inspecției Muncii și inspectoratelor teritoriale de muncă vor folosi înregistratoare audio-video portabile de tip body worn camera.
16:10
DECIZIE Contractul colectiv de muncă din asigurări a fost extins și va acoperi drepturile a peste 8.000 de salariați # Profit.ro
Guvernul a aprobat procedura legală pentru extinderea aplicării Contractului colectiv de muncă la nivelul sectorului de negociere colectivă nr.42 – „Activități de asigurare și reasigurare”.
15:50
Atrași de stabilitate și siguranță, pe fondul înrăutățirii perspectivelor economice și al scăderii oportunităților din sectorul privat în a doua economie a lumii, un număr record de tineri chinezi cu studii superioare se îndreaptă spre locuri de muncă în sectorul public.
15:30
Instagram și-a lansat prima aplicație de TV.
Acum 8 ore
15:20
Serviciul american de ride-sharing Uber a introdus, pe aeroportul LaGuardia din New York, panouri digitale pentru comandarea unei mașini.
15:10
Pentru acest proiect China a recrutat foști ingineri ai companiei olandeze ASML, lider în domeniu.
15:00
Robert Fico a fost implicat într-un accident pe aeroportul din Bruxelles cu avionul guvernamental al Departamentului de Aviație al Ministerului de Interne.
15:00
Naftali Bennett, fost premier israelian și candidat la succesiunea lui Benjamin Netanyahu în viitoarele alegeri, a recunoscut că a fost victima unui atac cibernetic care i-a compromis contul de Telegram, după ce pirați informatici au afirmat că i-au pătruns în telefon.
14:50
DECIZIE Centru de date mobil care să reziste și la război. Transelectrica are 3 luni să îl ridice cu bani din RePowerEU. Guvernul a modificat Legea energiei pentru proiect # Profit.ro
Compania de stat Transelectrica, operatorul sistemului energetic național, are circa 3 luni la dispoziție, până pe 31 martie 2026, pentru a finaliza și operaționaliza o investiție constând în optimizarea rețelei de comunicații aferente sistemului și crearea unui centru de date, finanțată cu bani europeni din componenta RePowerEU a Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), proiectul necesitând modificarea Legii energiei, conform datelor Profit.ro.
14:50
Liceul Teoretic „Little London”, instituție de învățământ privat, ia în calcul extinderea cu un nou sediu în București, în următorii trei ani.
14:40
Mii de persoane din toate țările membre au ieșit pe străzi, cu utilaje agricole, chiar în ziua summitului UE.
14:40
ATENȚIE - De astăzi, amenzile aplicate angajatorilor care folosesc muncă nedeclarată sunt înăsprite substanțial # Profit.ro
Sancțiunile aplicate angajatorilor care folosesc muncă nedeclarată vor fi înăsprite substanțial.
14:40
Interviu oferit de Ana Maria Sztankovics, Managing Partner Ideal Residence Developer
14:30
DECIZIE Telenovela fără sfârșit a bumbacului importat pe datorie de România de la americani în anii ’90. Se încearcă din nou plata restanțelor de milioane de dolari # Profit.ro
Statul român a inițiat o nouă tentativă de reglementare și plată a unei datorii neachitate care a ajuns să se apropie de 7 milioane dolari, față de Administrația de la Washington, legată de bumbacul importat de mai multe firme românești din Statele Unite cu decenii în urmă, în anii ’90, și pentru care americanii au derogat de la legislația proprie, pentru ca România să poată continua să cumpere de la ei armament în rate fără avans.
14:20
Softul cere utilizatorului să-și dezvăluie o singură dată anul nașterii, apoi prezintă rețelelor sociale o “dovadă digitală” protejată a vârstei.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.