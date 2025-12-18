Bani de la Guvern pentru elevii care obțin media 10 la Evaluarea Națională și Bacalaureat

14:10

Românii sunt din ce în ce mai prieteni cu cumpărăturile online. Locuitorii din mediul rural sunt în topul creșterii apetitului pentru pachete livrate la poartă. Ultimele date prezentate de Institutul Național de Statistică relevă faptul că un total de 74,3% dintre persoanele cu vârste între 16 și 74 de ani, care au utilizat internetul în [...]