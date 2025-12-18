Ministerul Dezvoltării a decontat peste 141,6 milioane de lei pentru investiţii finanţate prin PNRR
Bursa, 18 decembrie 2025 16:30
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (MDLPA) a decontat lucrări în valoare totală de 141.637.875,21 de lei pentru 279 de investiţii realizate prin componentele C10 - Fondul local, C11 - Tursim şi cultură şi C15 - Educaţie, din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), a anunţat ministrul Cseke Attila, conform unui comunicat de presă remis redacţiei.
• • •
Alte ştiri de Bursa
Acum 15 minute
16:40
Kremlinul a confirmat joi că Moscova are în pregătire contacte cu Washingtonul pentru a obţine detalii despre negocierile avute de SUA cu Ucraina şi cu susţinătorii europeni ai acesteia privind o posibilă înţelegere de pace care să pună capăt războiului ruso-ucrainean, relatează atât Reuters, cât şi EFE.
Acum 30 minute
16:30
Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană (AHK România) a luat act de decizia guvernului, potrivit căreia impozitul minim pe cifra de afaceri va fi redus la 0,5% începând cu 1 ianuarie 2026 şi va fi eliminat în anul 2027, precum şi de angajamentul privind reducerea cu 10% a cheltuielilor administraţiei centrale, conform unui comunicat de presă remis redacţiei.
16:30
Ministerul Dezvoltării a decontat peste 141,6 milioane de lei pentru investiţii finanţate prin PNRR # Bursa
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (MDLPA) a decontat lucrări în valoare totală de 141.637.875,21 de lei pentru 279 de investiţii realizate prin componentele C10 - Fondul local, C11 - Tursim şi cultură şi C15 - Educaţie, din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), a anunţat ministrul Cseke Attila, conform unui comunicat de presă remis redacţiei.
Acum o oră
16:20
Guvernul a aprobat, joi, un proiect pentru achitarea datoriei istorice rezultate din împrumutul acordat de Guvernul SUA, prin Departamentul Agriculturii şi Commodity Credit Corporation (CCC), pentru importul de bumbac fibră, conform Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului (MEDAT).
16:20
Peste 24 milioane de căutări au fost făcute, anul acesta, pe eJobs.ro, după cuvinte cheie, în funcţie de interesele concrete de angajare ale candidaţilor, conform unui comunicat de presă remis redacţiei. Cele mai multe căutări, respectiv 1,35 de milioane, au fost făcute pentru jobul de şofer, atenţia candidaţilor mergând în special către poziţiile de şofer de categoria B, şofer de distribuţie sau şofer de tir. Cu toate că este, de departe, lider de categorie, se află în scădere cu 14,9% faţă de anul trecut. Poziţia respectivă este, în fiecare an, în primele trei cele mai căutate joburi din platformă, este precizat în comunicat.
16:10
Nova Power and Gas, parte a grupului E-INFRA, continuă să susţină şi să investească în proiectul SMR de la Doiceşti. Reprezentanţii companiei au declarat că investiţiile proprii în dezvoltarea primului proiect SMR din Europa vor continua, în ritmul şi termenii stabiliţi cu partenerii de proiect din România şi SUA
16:00
Ciocniri au izbucnit joi în Place du Luxembourg din Bruxelles, în timpul unui protest al fermierilor pentru a denunţa reformele Politicii Agricole Comune (PAC) şi acordurile comerciale considerate inacceptabile, potrivit The Brussels Times.
16:00
Arbitrul Sebastian Colţescu va conduce la centru partida FC Botoşani - CFR Cluj, care se va disputa vineri, de la ora 20.00, în etapa a 21-a a Superligii
16:00
Familiile din Spania se confruntă din nou cu cea mai scumpă cină de Crăciun din acest an, în timp ce românii se bucură în sfârşit de un mic răgaz după un an în care au suportat cea mai mare inflaţie din UE, potrivit unui studiu realizat în 12 ţări de platforma de tranzacţionare şi investiţii eToro, conform unui comunicat de presă remis redacţiei.
16:00
Traficul din capitala Belgiei este perturbat de un protest al fermierilor, care coincide astăzi cu un summit al Uniunii Europene
Acum 2 ore
15:40
Ministerul Finanţelor va transfera peste 2 miliarde de lei pentru plata unor datorii la Sănătate şi MAE # Bursa
Guvernul a aprobat astăzi Hotărârile de Guvern prin care Ministerul Finanţelor va transfera peste 2 miliarde de lei pentru plata unor arierate ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi Ministerului Afacerilor Externe, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei, de la care relatăm cele ce urmează.
15:40
Bacanalia a bifat două momente importante, anume deschiderea primului magazin din zona Bucureştiului şi lansarea primei francize, iar compania continuă extinderea şi deschide în această lună al doilea magazin în franciză din zona Bucureştiului, la Baloteşti, conform unui comunicat de presă remis redacţiei.
15:30
Donald Tusk: Independenţa Poloniei ar putea fi ameninţată dacă Ucraina este forţată să capituleze # Bursa
Independenţa Poloniei ar putea fi pusă în pericol dacă Ucraina este forţată să capituleze în urma războiului cu Rusia, a avertizat premierul polonez Donald Tusk, potrivit The Guardian, de la care relatăm cele ce urmează.
15:30
Liderii europeni se întâlnesc la Bruxelles pentru a discuta folosirea activelor ruseşti în sprijinul Ucrainei # Bursa
*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/ue-ofera-belgiei-garantii-de-ultim-moment-privind-utilizarea-activelor-rusesti-26779751UE oferă Belgiei garanţii de ultim moment privind utilizarea activelor ruseşti---Liderii UE au început oficial o discuţie despre care Ursula von der Leyen a anticipat că va fi and #8222;intensivă and #8221;. Întâlnirea de astăzi a liderilor europeni are ca scop principal consolidarea Ucrainei în războiul cu Rusia şi clarificarea situaţiei privind activele ruseşti blocate
15:30
Ţările UE au oferit garanţii suplimentare într-o încercare de ultimă oră de a obţine sprijinul Belgiei pentru un plan de direcţionare către Ucraina a activelor ruseşti îngheţate, în valoare de 210 miliarde de euro
15:20
Se anunţă o revitalizare a pieţei forţei de muncă din Galaţi după ce IMM-urile din judeţ au depus sute de proiecte pentru atragerea fondurilor europene pentru dezvoltarea afacerilor
15:10
Preţurile de pe piaţa imobiliară din ţara noastră au înregistrat o creştere faţă de anul anterior, apartamentele disponibile la vânzare fiind, în medie, cu 13% mai scumpe decât în 2024, potrivit raportului anual lansat de Storia, conform unui comunicat de presă remis redacţiei.
15:10
Fostul premier Marcel Ciolacu a demisionat din Parlamentul României pentru a putea prelua mâine mandatul de preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău, câştigat în urma scrutinului din 7 decembrie
15:10
Autostrada Moldovei este cea mai importantă investiţie din Sud-Estul României, iar judeţele care sunt acum conectate la drumurile de mare viteză speră la o dezvoltare economică fără precedent
Acum 4 ore
14:40
Preţul mediu al produselor agricole obţinute de fermierii din Uniunea Europeană la poarta fermei a crescut cu 3% în 2025, comparativ cu 2024, potrivit estimărilor preliminare publicate joi de Eurostat.
14:20
Rusia a susţinut că speră ca Trump să nu facă and #8222;o greşeală fatală and #39; and #39; în privinţa Venezuelei # Bursa
Ministerul de Externe rus a afirmat joi că speră că administraţia preşedintelui american Donald Trump nu va face o greşeală fatală în privinţa Venezuelei şi a precizat că Moscova este preocupată de deciziile americane care ameninţă navigaţia internaţională, conform Reuters, de la care relatăm cele ce urmează.
14:10
Uniunea Europeană (UE) şi-a reafirmat miercuri angajamentul strategic faţă de ţările din Balcanii de Vest, subliniind că perspectiva aderării rămâne deschisă, condiţionată de îndeplinirea criteriilor bazate pe merit, reforme credibile, respectarea statului de drept şi alinierea la politicile externe şi de securitate ale blocului comunitar, potrivit EFE şi dpa.
14:10
Pentru prima dată de la introducerea probei de echipe mixte în programul olimpic, România va organiza un Campionat European de Judo la această categorie, după ce Federaţia Română de Judo a primit încredinţarea oficială din partea Uniunii Europene de Judo pentru ediţia din 2027.
14:10
Bogdan Matei a anunţat, în social media, că renunţă la funcţia de preşedinte al Agenţiei Naţionale pentru Sport.
14:10
Nigeria a depus o petiţie la FIFA, susţinând că RD Congo a aliniat jucători neeligibili în barajul de calificare african pentru Cupa Mondială de anul viitor, a declarat un purtător de cuvânt al federaţiei (NFF), potrivit Reuters.
14:00
Primăria Municipiului Codlea a organizat, în data de 17 decembrie, la Serenity Resort, cea de-a doua ediţie a evenimentului and #8222;Ziua Partenerilor and #8221;, o iniţiativă dedicată consolidării dialogului şi parteneriatului dintre administraţia publică locală şi mediul de afaceri, de la care relatăm cele ce urmează.
13:40
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a anunţat joi prelungirea până la data de 21 decembrie a termenului pentru completarea chestionarului online privind problemele de actualitate din sistemul judiciar, faţă de termenul iniţial stabilit pentru 18 decembrie, potrivit G4Media, de la care relatăm cele ce urmează.
13:30
Alexandru Rogobete: and #8221;Guvernul a aprobat alocarea a 1,9 miliarde de lei pentru suplimentarea bugetului CNAS and #8221; # Bursa
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă joi că Guvernul a aprobat alocarea a 1,9 miliarde de lei din Fondul de rezervă bugetară pentru suplimentarea bugetului CNAS, precizând că este o măsură care asigură continuitatea finanţării în sănătate până la finalul anului
13:20
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a avertizat că, dacă ţările alianţei nu îşi vor respecta angajamentul de a aloca cel puţin 5% din PIB pentru apărare, Rusia ar putea deveni mai puternică decât ele în câţiva ani, potrivit BBC, de la care relatăm cele ce urmează.
13:00
O frână mai mică rămâne tot o frână, a declarat, joi, preşedintele Confederaţiei Patronale Concordia, Dan Şucu, într-o conferinţă de presă, referindu-se la decizia coaliţiei de reducere la 0,5% a impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA) începând cu 1 ianuarie 2026 şi eliminarea acestuia din 2027.
Acum 6 ore
12:10
Nicuşor Dan: and #8221;Această coaliţie funcţionează în plan administrativ-legislativ and #8221; # Bursa
Preşedintele Nicuşor Dan consideră că actuala coaliţie de guvernare funcţionează în plan administrativ şi legislativ, dar a menţionat că ar putea să fie mai puţin zgomotoasă în atacurile între părţi
12:00
Nicuşor Dan: Problema fundamentală este de ce nu reuşim în 15 ani să rezolvăm o faptă de corupţie # Bursa
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat joi că 'problema fundamentală' este că dosarele de mare corupţie nu pot fi rezolvate în 15 ani, transmite Agerpres.
11:50
Parchetul ICCJ: 37 de percheziţii într-o investigaţie vizând dobândirea frauduloasă a cetăţeniei române # Bursa
Procurorii din cadrul Secţiei de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie au făcut joi 37 de percheziţii domiciliare în două cauze vizând modul de redobândire sau de acordare a cetăţeniei române pe baza unor înscrisuri oficiale, infracţiunile fiind de constituirea unui grup infracţional organizat, fals material în înscrisuri oficiale, fals intelectual, fals informatic, uz de fals, divulgarea de informaţii secrete de serviciu sau nepublice, şi acces ilegal la un sistem informatic, în diferite forme de participaţie.
11:10
Sonda orbitală MAVEN (prescurtare de la 'Mars Atmosphere and Volatile Evolution') a rămas tăcută din data de 4 decembrie, în ciuda eforturilor repetate de a restabili contactul, a anunţat NASA într-o actualizare luni (15 decembrie), iar un fragment de date de urmărire recuperat pe 6 decembrie a oferit câteva veşti proaste suplimentare, transmite joi Space.com.
Acum 8 ore
10:40
Depozite de lemn din apropierea Capitalei comercializau lemn fără acte în regulă de provenienţă, iar valoarea totală a prejudiciilor, confiscărilor şi amenzilor aplicate de către comisarii Gărzii Forestiere Naţionale se ridică la 365.000 de lei, a anunţat, joi, pe pagina sa de socializare, ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu.
10:20
Volumul lucrărilor de construcţii a înregistrat o creştere de 10%, ca serie brută, în primele zece luni din 2025, comparativ cu aceeaşi perioadă din anul anterior, pe fondul rezultatelor pozitive de pe segmentul lucrărilor de reparaţii capitale (+50%) şi al lucrărilor de construcţii noi (+7,7%), relevă datele Institutului Naţional de Statistică (INS), publicate joi.
10:00
Confederaţia Operatorilor şi Transportatorilor Autorizaţi din România (C.O.T.A.R.) salute controalele ANAF şi anchetele derulate de DNA în sectorul ridesharing, dar anunţă organele de urmărire penală că frauda reală din acest sector de activitate depăşeşte 100 de milioane de euro pe an.
10:00
Congresul SUA aprobă un ajutor anual de 400 de milioane de dolari pentru Ucraina în următorii doi ani # Bursa
Congresul SUA a aprobat miercuri un buget de apărare care prevede un ajutor anual pentru Ucraina de 400 de milioane de dolari în următorii doi ani, relatează dpa.
09:50
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, afirmă că, în cele şase luni petrecute în Guvern, s-a convins că România este o ţară foarte bogată
09:40
Baschet masculin: Rapid Bucureşti - Dinamo Bucureşti, scor 83-73, în optimile Cupei României # Bursa
Echipa Rapid Bucureşti a câştigat, miercuri, manşa tur din optimile de finală ale Cupei României, cu Dinamo Bucureşti, scor 83-73 (41-39). Alte trei meciuri s-au jucat tot miercuri
09:40
Vicecampioana CSM Oradea a înregistrat al doilea eşec miercuri, în deplasare, în faza Top 16 a FIBA Europe Cup, scor 90-59 (41-37), cu formaţia italiană Pallacanestro Reggiana, în grupa L a competiţiei
09:40
Dominic Fritz: and #8221;Ar fi fost de preferat să avem o evoluţie mult mai lină a acestor taxe şi impozite and #8221; # Bursa
Primarul municipiului Timişoara, Dominic Fritz, este de părere că majorarea taxelor şi impozitelor nu trebuia să fie făcută atât de abrupt, însă atrage atenţia asupra faptului că era nevoie de creşteri ale cuantumului acestora, întrucât valoarea lor este foarte mică, iar localităţile au nevoie de dezvoltare
09:30
În cursul lunii octombrie 2025 s-au semnat la Atena, contracte pentru milioane de tone de LNG care vor ajunge în Europa în următorii ani.
09:20
Într-o perioadă în care inflaţia afectează puterea de cumpărare şi economiile personale, a avea un venit suplimentar şi predictibil a devenit esenţial. Investiţiile nu mai sunt doar pentru experţi - astăzi sunt mai accesibile ca niciodată şi reprezintă o soluţie eficientă pentru a-ţi creşte venitul fix.
Acum 12 ore
08:30
Gigantul american Google continuă să lanseze modele din seria Gemini 3, prezentând acum versiunea Flash.
08:10
Guvernul american a aprobat a doua vânzare de arme către Taiwan de la revenirea la putere a lui Donald Trump, în valoare de 11,1 miliarde de dolari, ca răspuns la ameninţarea chineză, a anunţat joi Taipei.
07:50
Un atac cu drone asupra zonei portuare ruseşti Rostov-pe-Don, de la Marea Azov, a provocat trei morţi, a declarat joi guvernatorul regional Iuri Sliusar.
07:30
Preţurile petrolului au crescut cu peste 1% miercuri, după ce preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a ordonat ceea ce a instituit o blocadă completă a tuturor petrolierelor sancţionate care intră şi ies din Venezuela, amplificând tensiunile geopolitice şi reducând temerile legate de un posibil surplus global de ţiţei, transmite Reuters.
07:30
Preţul argintului a depăşit miercuri pragul de 66 de dolari pe uncie, atingând un nivel record, în timp ce aurul s-a apreciat, susţinut de revenirea aşteptărilor privind reduceri ale dobânzilor de către Rezerva Federală a SUA, după semnale de slăbiciune pe piaţa muncii, şi de creşterea cererii pentru active de refugiu, pe fondul tensiunilor dintre SUA şi Venezuela, transmite Reuters.
07:00
Vicecampioana CSM Oradea a înregistrat al doilea eşec miercuri, în deplasare, în faza Top 16 a FIBA Europe Cup, scor 90-59 (41-37), cu formaţia italiană Pallacanestro Reggiana, în grupa L a competiţiei.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.