Compania lululemon îşi extinde prezenţa internaţională în anul viitor

Peste 24 milioane de căutări au fost făcute, anul acesta, pe eJobs.ro, după cuvinte cheie, în funcţie de interesele concrete de angajare ale candidaţilor, conform unui comunicat de presă remis redacţiei. Cele mai multe căutări, respectiv 1,35 de milioane, au fost făcute pentru jobul de şofer, atenţia candidaţilor mergând în special către poziţiile de şofer de categoria B, şofer de distribuţie sau şofer de tir. Cu toate că este, de departe, lider de categorie, se află în scădere cu 14,9% faţă de anul trecut. Poziţia respectivă este, în fiecare an, în primele trei cele mai căutate joburi din platformă, este precizat în comunicat.