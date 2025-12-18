Zelenski a avertizat că Ucraina are un deficit extern de 45-50 de miliarde de euro în 2026
Bursa, 18 decembrie 2025 19:20
Ucraina se confruntă cu un deficit de finanţare externă de 45-50 miliarde de euro pentru anul 2026, a declarat joi preşedintele Volodimir Zelenski, potrivit agenţiilor Reuters şi EFE. Şeful statului a avertizat că, dacă Kievul nu va primi cel puţin o primă tranşă din activele ruseşti îngheţate în UE - utilizarea cărora pentru un împrumut destinat Ucrainei este discutată de liderii europeni - ţara va fi nevoită să reducă semnificativ producţia dronelor necesare în războiul cu Rusia.
• • •
Acum 30 minute
19:40
Mark Rutte exclude aderarea Ucrainei la NATO, dar cere garanţii de securitate puternice pentru Kiev # Bursa
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a exclus joi aderarea Ucrainei la NATO, din cauza opoziţiei unor aliaţi, dar a afirmat că garanţiile de securitate care se negociază pentru Kiev trebuie să fie atât de puternice încât o nouă agresiune rusă să ducă la un răspuns and #8222;devastator and #8221;, relatează EFE.
19:30
Trezoreria SUA a anunţat sancţiuni împotriva a 29 de nave din and #8222;flota fantomă and #8221; a Iranului # Bursa
Statele Unite au impus joi sancţiuni împotriva a 29 de nave şi a companiilor care le administrează, a anunţat Departamentul Trezoreriei SUA, în condiţiile în care Washingtonul continuă să vizeze and #8222;flota fantomă and #8221; a Teheranului, despre care susţine că exportă petrol şi produse petroliere iraniene supuse sancţiunilor, relatează Reuters, de la care relatăm cele ce urmează.
Acum o oră
19:20
19:20
lululemon a anunţat astăzi că îşi va extinde prezenţa internaţională în 2026 prin intrarea pe şase pieţe noi, un număr record pentru brand într-un singur an, prin intermediul noului său model de parteneriate de franciză, conform unui comunicat de presă remis redacţiei, de la care relatăm cele ce urmează.
19:10
19:00
Reciclarea deşeurilor organice devine tot mai importantă într-un context în care sustenabilitatea este o prioritate globală. Afacerile, indiferent de dimensiune sau industrie, produc zilnic cantităţi mari de resturi alimentare, reziduuri vegetale sau alte tipuri de deşeuri biodegradabile. În loc să fie aruncate la groapa de gunoi, aceste resurse pot fi transformate în compost, energie verde sau alte produse utile. Implementarea unor practici de reciclare nu înseamnă doar protejarea mediului, ci şi reducerea costurilor, creşterea eficienţei şi consolidarea imaginii companiei.
Acum 2 ore
18:40
Prim-ministrul din Qatar a transmis că nerespectarea armistiţiului din partea Israelului and #8222;înrăutăţeşte and #8221; situaţia din Gaza # Bursa
Prim-ministrul din Qatar a avertizat că nerespectarea armistiţiului din partea Israelului pune în pericol întreaga înţelegere de a aduce pacea în Gaza, potrivit Al-Jazeera.
18:30
Bogo Express: o platforma digitală care simplifică serviciile de curierat dar şi de logistică # Bursa
Piaţa de curierat din România evoluează odată cu schimbările din comportamentul de consum, şi este influenţată atât de creşterea comerţului online, cât şi de numărul tot mai mare al persoanelor care trimit colete ocazional, fără a avea volume constante de livrări. Această dinamică a generat o cerere crescută pentru servicii de curierat mai flexibile, mai transparente şi mai uşor de utilizat.
18:00
Biroul Politic Naţional al Partidului Naţional Liberal a validat, joi, prin vot, acordul din coaliţia de guvernare care vizează închiderea pachetului reformei administraţiei publice, reducerea cu 10% a subvenţiilor partidelor şi a sumei forfetare a parlamentarilor, creşterea salariului minim de la 1 iulie 2026 şi reducerea impozitului minim pe cifra de afaceri de la 1 ianuarie 2026 şi eliminarea lui în 2027, conform Agerpres.
Acum 4 ore
17:50
Peste 7 milioane de euro, investiţii la Spitalul de Psihiatrie and #8221;Elisabeta Doamna and #8221; din Galaţi # Bursa
Spitalul de Psihiatrie and #8221;Elisabeta Doamna and #8221; din Galaţi intră în modernizare. Primăria municipiului Galaţi informează că a fost semnat contractul de finanţare cu fonduri europene pentru modernizarea a încă două corpuri de clădire ale unităţii spitaliceşti
17:50
Titlurile de stat Fidelis emise de Ministerul Finanţelor au debutat la tranzacţionare la BVB # Bursa
Ministerul Finanţelor (MF) a atras, în decembrie, 464,6 milioane lei şi, respectiv, 201,5 milioane euro (valori însumând aproape 1,5 miliarde de lei - 293 milioane euro), prin a 11-a ofertă primară de vânzare de titluri de stat pentru populaţie (FIDELIS) derulată în acest an prin sistemele Bursei de Valori Bucureşti (BVB), conform unui comunicat de presă remis redacţiei.
17:40
ING Bank a redefinit conceptul de cont curent şi a introdus trei tipuri de pachete cu beneficii multiple # Bursa
ING Bank România a marcat trecerea de la conceptul clasic de cont curent la cel de pachete de cont curent şi introduce, în premieră pe piaţa bancară, trei opţiuni: ING Go, ING More şi ING Extra, cu beneficii în plus pentru actualii şi viitorii clienţi ING, conform unui comunicat de presă remis redacţiei.
17:40
Primarul municipiului Galaţi: and #8221;Încheiem un an plin, cu 45 de obiective de investiţii finalizate and #8221; # Bursa
Primăria municipiului Galaţi a făcut public bilanţul realizărilor din anul 2025 potrivit căruia, anul acesta, au fost finalizate 45 de obiective de investiţii în valoare de 347 de milioane de lei şi s-au demarat 37 de proiecte în valoare totală de 619 milioane de lei
17:40
Primăria municipiului Galaţi continuă programul de investiţii în educaţie. Astfel, a fost semnat un nou contract cu finanţare europeană ce presupune extinderea Grădiniţei nr. 30 (cartier Ţiglina 3), după ce clădirea existentă a fost deja modernizată în cadrul altui proiect cu fonduri europene
17:40
Primăria municipiului Galaţi a anunţat că va amenaja pentru persoanele nevoiaşe o cantină modernă, iar primii paşi în acest sens au fost deja făcuţi
17:30
Banca Centrală Europeană (BCE) a menţinut nemodificate ratele dobânzilor, pentru a patra şedinţă consecutivă, la reuniunea de politică monetară de joi, apreciind că economia zonei euro este suficient de puternică şi nu mai are nevoie de măsuri de stimulare, transmit atât DPA, cât şi AP.
17:20
BASF şi OQEMA au anunţat un parteneriat de distribuţie în anumite ţări din Europa Centrală şi de Est # Bursa
BASF şi OQEMA au încheiat un nou parteneriat de distribuţie pentru dispersii de polimeri destinate soluţiilor de acoperire pentru construcţii şi arhitecturale, precum şi pentru aditivi pentru lacuri şi vopsele, în anumite ţări din Europa Centrală şi de Est: Albania, Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, Cipru, Croaţia, Republica Cehă, Grecia, Ungaria, Kosovo, Macedonia de Nord, România, Serbia, Slovacia, Slovenia. Colaborarea, care intră în vigoare de la 1 ianuarie 2026, îşi propune să ofere clienţilor din regiune soluţii de înaltă calitate, sustenabile şi personalizate, conform unui comunicat de presă remis redacţiei.
17:10
USR îl propune pe Radu Miruţă pentru Ministerul Apărării şi pe Irineu Darău pentru Ministerul Economiei # Bursa
USR îl propune pe Radu Miruţă pentru funcţia de ministru al Apărării, acesta urmând să ocupe şi poziţia de vicepremier, iar pentru conducerea Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, propunerea este senatorul Irineu Dară, conform unei postări pe pagina oficială de Facebook a USR.
17:10
Acţiunile Grup EM, un grup de companii specializat în servicii de construcţii şi montaj pentru sectorul energetic, vor fi listate mâine în Piaţa AeRO a Bursei de Valori Bucureşti (BVB), potrivit unui anunţ al operatorului pieţei noastre de capital.
16:40
Kremlinul a confirmat joi că Moscova are în pregătire contacte cu Washingtonul pentru a obţine detalii despre negocierile avute de SUA cu Ucraina şi cu susţinătorii europeni ai acesteia privind o posibilă înţelegere de pace care să pună capăt războiului ruso-ucrainean, relatează atât Reuters, cât şi EFE.
16:30
Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană (AHK România) a luat act de decizia guvernului, potrivit căreia impozitul minim pe cifra de afaceri va fi redus la 0,5% începând cu 1 ianuarie 2026 şi va fi eliminat în anul 2027, precum şi de angajamentul privind reducerea cu 10% a cheltuielilor administraţiei centrale, conform unui comunicat de presă remis redacţiei.
16:30
Ministerul Dezvoltării a decontat peste 141,6 milioane de lei pentru investiţii finanţate prin PNRR # Bursa
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (MDLPA) a decontat lucrări în valoare totală de 141.637.875,21 de lei pentru 279 de investiţii realizate prin componentele C10 - Fondul local, C11 - Tursim şi cultură şi C15 - Educaţie, din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), a anunţat ministrul Cseke Attila, conform unui comunicat de presă remis redacţiei.
16:20
Guvernul a aprobat, joi, un proiect pentru achitarea datoriei istorice rezultate din împrumutul acordat de Guvernul SUA, prin Departamentul Agriculturii şi Commodity Credit Corporation (CCC), pentru importul de bumbac fibră, conform Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului (MEDAT).
16:20
Peste 24 milioane de căutări au fost făcute, anul acesta, pe eJobs.ro, după cuvinte cheie, în funcţie de interesele concrete de angajare ale candidaţilor, conform unui comunicat de presă remis redacţiei. Cele mai multe căutări, respectiv 1,35 de milioane, au fost făcute pentru jobul de şofer, atenţia candidaţilor mergând în special către poziţiile de şofer de categoria B, şofer de distribuţie sau şofer de tir. Cu toate că este, de departe, lider de categorie, se află în scădere cu 14,9% faţă de anul trecut. Poziţia respectivă este, în fiecare an, în primele trei cele mai căutate joburi din platformă, este precizat în comunicat.
16:10
Nova Power and Gas, parte a grupului E-INFRA, continuă să susţină şi să investească în proiectul SMR de la Doiceşti. Reprezentanţii companiei au declarat că investiţiile proprii în dezvoltarea primului proiect SMR din Europa vor continua, în ritmul şi termenii stabiliţi cu partenerii de proiect din România şi SUA
16:00
Ciocniri au izbucnit joi în Place du Luxembourg din Bruxelles, în timpul unui protest al fermierilor pentru a denunţa reformele Politicii Agricole Comune (PAC) şi acordurile comerciale considerate inacceptabile, potrivit The Brussels Times.
16:00
Arbitrul Sebastian Colţescu va conduce la centru partida FC Botoşani - CFR Cluj, care se va disputa vineri, de la ora 20.00, în etapa a 21-a a Superligii
16:00
Familiile din Spania se confruntă din nou cu cea mai scumpă cină de Crăciun din acest an, în timp ce românii se bucură în sfârşit de un mic răgaz după un an în care au suportat cea mai mare inflaţie din UE, potrivit unui studiu realizat în 12 ţări de platforma de tranzacţionare şi investiţii eToro, conform unui comunicat de presă remis redacţiei.
16:00
Traficul din capitala Belgiei este perturbat de un protest al fermierilor, care coincide astăzi cu un summit al Uniunii Europene
Acum 6 ore
15:40
Ministerul Finanţelor va transfera peste 2 miliarde de lei pentru plata unor datorii la Sănătate şi MAE # Bursa
Guvernul a aprobat astăzi Hotărârile de Guvern prin care Ministerul Finanţelor va transfera peste 2 miliarde de lei pentru plata unor arierate ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi Ministerului Afacerilor Externe, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei, de la care relatăm cele ce urmează.
15:40
Bacanalia a bifat două momente importante, anume deschiderea primului magazin din zona Bucureştiului şi lansarea primei francize, iar compania continuă extinderea şi deschide în această lună al doilea magazin în franciză din zona Bucureştiului, la Baloteşti, conform unui comunicat de presă remis redacţiei.
15:30
Donald Tusk: Independenţa Poloniei ar putea fi ameninţată dacă Ucraina este forţată să capituleze # Bursa
Independenţa Poloniei ar putea fi pusă în pericol dacă Ucraina este forţată să capituleze în urma războiului cu Rusia, a avertizat premierul polonez Donald Tusk, potrivit The Guardian, de la care relatăm cele ce urmează.
15:30
Liderii europeni se întâlnesc la Bruxelles pentru a discuta folosirea activelor ruseşti în sprijinul Ucrainei # Bursa
*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/ue-ofera-belgiei-garantii-de-ultim-moment-privind-utilizarea-activelor-rusesti-26779751UE oferă Belgiei garanţii de ultim moment privind utilizarea activelor ruseşti---Liderii UE au început oficial o discuţie despre care Ursula von der Leyen a anticipat că va fi and #8222;intensivă and #8221;. Întâlnirea de astăzi a liderilor europeni are ca scop principal consolidarea Ucrainei în războiul cu Rusia şi clarificarea situaţiei privind activele ruseşti blocate
15:30
Ţările UE au oferit garanţii suplimentare într-o încercare de ultimă oră de a obţine sprijinul Belgiei pentru un plan de direcţionare către Ucraina a activelor ruseşti îngheţate, în valoare de 210 miliarde de euro
15:20
Se anunţă o revitalizare a pieţei forţei de muncă din Galaţi după ce IMM-urile din judeţ au depus sute de proiecte pentru atragerea fondurilor europene pentru dezvoltarea afacerilor
15:10
Preţurile de pe piaţa imobiliară din ţara noastră au înregistrat o creştere faţă de anul anterior, apartamentele disponibile la vânzare fiind, în medie, cu 13% mai scumpe decât în 2024, potrivit raportului anual lansat de Storia, conform unui comunicat de presă remis redacţiei.
15:10
Fostul premier Marcel Ciolacu a demisionat din Parlamentul României pentru a putea prelua mâine mandatul de preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău, câştigat în urma scrutinului din 7 decembrie
15:10
Autostrada Moldovei este cea mai importantă investiţie din Sud-Estul României, iar judeţele care sunt acum conectate la drumurile de mare viteză speră la o dezvoltare economică fără precedent
14:40
Preţul mediu al produselor agricole obţinute de fermierii din Uniunea Europeană la poarta fermei a crescut cu 3% în 2025, comparativ cu 2024, potrivit estimărilor preliminare publicate joi de Eurostat.
14:20
Rusia a susţinut că speră ca Trump să nu facă and #8222;o greşeală fatală and #39; and #39; în privinţa Venezuelei # Bursa
Ministerul de Externe rus a afirmat joi că speră că administraţia preşedintelui american Donald Trump nu va face o greşeală fatală în privinţa Venezuelei şi a precizat că Moscova este preocupată de deciziile americane care ameninţă navigaţia internaţională, conform Reuters, de la care relatăm cele ce urmează.
14:10
Uniunea Europeană (UE) şi-a reafirmat miercuri angajamentul strategic faţă de ţările din Balcanii de Vest, subliniind că perspectiva aderării rămâne deschisă, condiţionată de îndeplinirea criteriilor bazate pe merit, reforme credibile, respectarea statului de drept şi alinierea la politicile externe şi de securitate ale blocului comunitar, potrivit EFE şi dpa.
14:10
Pentru prima dată de la introducerea probei de echipe mixte în programul olimpic, România va organiza un Campionat European de Judo la această categorie, după ce Federaţia Română de Judo a primit încredinţarea oficială din partea Uniunii Europene de Judo pentru ediţia din 2027.
14:10
Bogdan Matei a anunţat, în social media, că renunţă la funcţia de preşedinte al Agenţiei Naţionale pentru Sport.
14:10
Nigeria a depus o petiţie la FIFA, susţinând că RD Congo a aliniat jucători neeligibili în barajul de calificare african pentru Cupa Mondială de anul viitor, a declarat un purtător de cuvânt al federaţiei (NFF), potrivit Reuters.
14:00
Primăria Municipiului Codlea a organizat, în data de 17 decembrie, la Serenity Resort, cea de-a doua ediţie a evenimentului and #8222;Ziua Partenerilor and #8221;, o iniţiativă dedicată consolidării dialogului şi parteneriatului dintre administraţia publică locală şi mediul de afaceri, de la care relatăm cele ce urmează.
Acum 8 ore
13:40
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a anunţat joi prelungirea până la data de 21 decembrie a termenului pentru completarea chestionarului online privind problemele de actualitate din sistemul judiciar, faţă de termenul iniţial stabilit pentru 18 decembrie, potrivit G4Media, de la care relatăm cele ce urmează.
13:30
Alexandru Rogobete: and #8221;Guvernul a aprobat alocarea a 1,9 miliarde de lei pentru suplimentarea bugetului CNAS and #8221; # Bursa
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă joi că Guvernul a aprobat alocarea a 1,9 miliarde de lei din Fondul de rezervă bugetară pentru suplimentarea bugetului CNAS, precizând că este o măsură care asigură continuitatea finanţării în sănătate până la finalul anului
13:20
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a avertizat că, dacă ţările alianţei nu îşi vor respecta angajamentul de a aloca cel puţin 5% din PIB pentru apărare, Rusia ar putea deveni mai puternică decât ele în câţiva ani, potrivit BBC, de la care relatăm cele ce urmează.
13:00
O frână mai mică rămâne tot o frână, a declarat, joi, preşedintele Confederaţiei Patronale Concordia, Dan Şucu, într-o conferinţă de presă, referindu-se la decizia coaliţiei de reducere la 0,5% a impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA) începând cu 1 ianuarie 2026 şi eliminarea acestuia din 2027.
12:10
Nicuşor Dan: and #8221;Această coaliţie funcţionează în plan administrativ-legislativ and #8221; # Bursa
Preşedintele Nicuşor Dan consideră că actuala coaliţie de guvernare funcţionează în plan administrativ şi legislativ, dar a menţionat că ar putea să fie mai puţin zgomotoasă în atacurile între părţi
