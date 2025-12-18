Analiză ZF. Care sunt cele mai importante tranzacţii făcute de fondurile de investiţii în România în ultimii 20 de ani? De la achiziţii de zeci de milioane la exituri ce depăşesc 1 mld. euro

Ziarul Financiar, 18 decembrie 2025 17:30

Fondurile de private equi­ty şi venture capital active în România au pa­riat pe plan local 3,3 mld. euro, bani care au mers către 248 de com­pa­nii, arată datele de la Invest Europe - Asociaţia Fondurilor de Investiţii de pe Bătrânul Continent. Datele sunt valabile în perioada 2007-2024, deci după aderararea României la UE. Dat fiind că înainte de această dată deal­-urile erau relativ mici şi puţine, rezultă că suma nu s-a dus cu mult în sus, probabil nu mai mult de 3,5 mld. euro, potrivit estimărilor ZF.

• • •

Acum 10 minute
17:45
Harta judeţelor după ponderea salariaţilor în populaţie. România are o piaţa a muncii cu două viteze: peste 40% din locuitori lucrează în judeţe precum Cluj sau Timiş, dar sub 20% în Botoşani, Vaslui sau Teleorman Ziarul Financiar
Câteva centre regionale duc greul economiei, în timp ce o parte importantă a ţării rămâne slab conectată la piaţa muncii. Calculele ZF pe baza datelor de la INS privind ponderea salariaţilor în populaţia rezidentă arată o piaţa muncii ce este concentrată în câteva centre economice majore.
17:45
Bogdan Ivan, ministrul Energiei: reactoarele nucleare modulare de la Doiceşti intră în ultima etapă a studiilor de fezabilitate. Proiectul va crea peste 2.000 de locuri de muncă Ziarul Financiar
Acum 30 minute
17:30
Acum o oră
17:00
Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană (AHK) salută desfiinţarea impozitului minim pe cifra de afaceri din 2027. „Aşteptarea noastră a fost ca acest impozit să fie eliminat fără o perioadă de tranziţie” Ziarul Financiar
17:00
Surpriză: Donald Trump face un pariu radical şi intră pe piaţa de energie nucleară. Trump Media va fuziona cu compania nucleară TAE Technologies într-o tranzacţie de peste 6 miliarde de dolari. Acţiunile Trump Media explodează cu peste 35% doar într-o zi Ziarul Financiar
17:00
NNDKP a făcut parte din echipa juridică internaţională care a asistat Metinvest în achiziţia ArcelorMittal Iaşi Ziarul Financiar
Acum 2 ore
16:45
Brandul canadian de îmbrăcăminte sportivă şi accesorii lululemon anunţă intrarea pe şase noi pieţe din Europa în 2026, inclusiv în România, în regim de franciză Ziarul Financiar
16:45
Aeroportul din Craiova inaugurează un nou terminal, care are o suprafaţă de 33.000 de metri pătraţi şi va putea procesa până la 2 milioane de pasageri. Cu o astfel de investiţie, aeroportul din Oltenia intră în topul celor mai mari aeroporturi din ţară Ziarul Financiar
Aeroportul din Craiova inau­gurează joi 18 decembrie un nou terminal, care are o suprafaţă de 33.000 de metri pătraţi şi va putea deservi până la 2 milioane de pasageri anual, potrivit informaţiilor furnizate de reprezentanţii aero­portului.
16:45
Bilanţul start-up-ului local Unfrosen – marketplace B2B dedicat industriei de modă – pentru 2025: Activăm pe 13 pieţe europene acum şi încheiem anul cu vânzări estimate la 6,5 mil. euro Ziarul Financiar
Start-up-ul local Unfrosen, care a lansat în 2023 un marketplace B2B pentru industria de modă, estimează că va încheia anul acesta cu vânzări de 6,5 milioane de euro, platformă fiind activă în prezent în 13 pieţe europene - România, Bulgaria, Grecia, Polonia, Italia, Franţa, Letonia, Lituania, Estonia, Slovacia, Croaţia, Slovenia şi Republica Moldova.Platforma funcţionează ca o infrastructură de lichidare controlată pentru surplusurile din industria modei, start-up-ul capitalizând acum pe nevoia retailerilor de a-şi elibera cash-flow-ul într-un context economic dificil.
16:30
Mapa şi Cengiz, constructorii turci al celui mai dificil tronson din autostrada Sibiu-Piteşti, au investit 15 mil. euro într-o fabrică de confecţii metalice şi prefabricate din beton la Sibiu Ziarul Financiar
16:30
Proiect european de 2,6 mil. euro pentru construirea unui parc de agrement în oraşul Curtici, judeţul Arad Ziarul Financiar
16:30
Primăria municipiului Gheorgheni, judeţul Harghita, a accesat un proiect european de 21,7 mil. lei pentru modernizarea infrastructurii de mobilitate urbană şi a sistemului de transport public Ziarul Financiar
16:15
Constructorul Nurol din Turcia câştigă definitiv procesul de atribuire pentru lotul 3 al Drumului Expres Arad–Oradea Ziarul Financiar
16:00
​SportGuru, retailer de echipamente sportive specializate, a bătut palma pentru achiziţia businessului Bikexpert, retailer şi distribuitor de biciclete. „Pentru perioada următoare, nu excludem şi alte potenţiale achiziţii, existand deja câteva discuţii deschise pentru preluarea altor jucători din retailul specializat de echipament sportiv” Ziarul Financiar
Acum 4 ore
15:45
PwC România: Companiile antreprenoriale deţin doar o treime din cifra de afaceri din top 5.000. Vestea bună este că au creşteri susţinute de venituri, număr de angajaţi şi profitabilitate Ziarul Financiar
15:30
NOVA Power & Gas: Situl de la Doiceşti, unde era una dintre cele mai mari termocentrale pe cărbuni din ţară, este pregătit pentru dezvoltarea proiectului nuclear SMR Ziarul Financiar
15:00
Revenirea Europei depinde de Germania: Între speranţa unui „Make Europe Great Again” şi realitatea unei Europe care rămâne în umbra Americii Ziarul Financiar
14:30
De la promisiune la coşmar: Cum a reuşit Bruxelles-ul să transforme relaxarea interdicţiei motoarelor termice într-o bombă cu ceas pentru industria auto şi buzunarele şoferilor europeni Ziarul Financiar
14:30
Budureasca ICONS – The Art Gallery: un vernisaj de vinuri, artă şi inovaţie în inima Bucureştiului Ziarul Financiar
14:15
Mai are BNR spaţiu de manevră suficient în lupta cu inflaţia şi nevoile economice? Ce mai poate face Banca Naţională? Ce spune Florin Cîţu, fost premier şi ministru de Finanţe: Atunci când deficitul fiscal este mare, spaţiul de manevră este limitat VIDEO Ziarul Financiar
14:00
Putin loveşte fără tancuri şi rachete: Ofensiva juridică a Kremlinului ameninţă să prăbuşească planul Europei de a folosi miliardele ruseşti îngheţate pentru salvarea Ucrainei Ziarul Financiar
Acum 6 ore
13:15
Dan Şucu, Concordia: În industria HoReCa, un restaurant din Bucureşti facturează singur mai mult decât toate restaurantele dintr-un judeţ, cum este judeţul Giurgiu Ziarul Financiar
13:15
CEC Bank lansează fluxurile online de înrolare a non-clienţilor şi de activare a serviciului de Mobile Banking, direct din aplicaţia CEC app Ziarul Financiar
13:15
Ce carte îţi recomandă Christian Leonte, CEO WALDEVAR Holding Ziarul Financiar
13:00
Retailerul irlandez Primark continuă extinderea pe piaţa din România şi anunţă patru magazine noi în 2026, la Sibiu, Bacău, Iaşi şi Craiova, ajungând la 8 unităţi Ziarul Financiar
13:00
Dan Şucu, Concordia: „E de notorietate că, în industria HoReCa, un restaurant din Bucureşti facturează singur mai mult decât toate restaurantele dintr-un judeţ, cum este judeţul Giurgiu” Ziarul Financiar
13:00
Sorin Pâslaru, redactor-şef ZF: Şi iată că Vestul va fi la Sud de la 1 ianuarie. Prea puţin se discută de faptul că Bulgaria a reuşit să treacă la euro înaintea României, chiar aşa cum este considerată „mai jos” ca nivel de dezvoltare. Din 2026, preţul la vestitele torturi bulgăreşti Nedelya va fi în euro Ziarul Financiar
12:45
Michael Höllerer a fost desemnat ca succesor al lui Johann Strobl în funcţia de CEO al grupului austriac Raiffeisen Bank International, care este prezent şi în România. Noul şef al RBI îşi preia funcţia din iulie 2026 Ziarul Financiar
12:45
Polonezii de la LPP vor să inunde piaţa cu conceptul de discount Sinsay după ce deja au împânzit România cu peste 200 de magazine Ziarul Financiar
Grupul polonez de modă LPP, ce deţine în portofoliu cinci branduri – Reserved, Mohito, Cropp, House şi Sinsay –, apasă pedala de acceleraţie când vine vorba de expansiunea mărcii sale de discount Sinsay, sub care sunt deja deschise în România 200 de unităţi.
12:30
Concordia, cea mai mare confederaţie patronală, propune Guvernului un plan de 20 de măsuri, prin care să se relanseze economia. Dan Şucu, preşedintele Concordia: Este normal să venim cu soluţii pentru relansarea economică. Aceste soluţii există, vin de la firul ierbii, din partea federaţiilor noastre, însă trebuie ascultate şi puse în practică Ziarul Financiar
12:30
Wolt România, care a preluat Tazz, la şapte luni de la rebranding: creştere de peste 10% vizată pentru 2026 şi transformarea în „mall de buzunar“. Alin Şerban: „Nu ne extindem în oraşe noi, ne consolidăm“ Ziarul Financiar
La şapte luni de la rebrandingul Tazz în Wolt, platforma de comerţ cu livrare rapi­dă vizează pentru 2026 o creştere de două cifre (peste 10% - n.red.) şi transformarea aplicaţiei într-un „mall de buzunar“ - un one-stop-shop pentru mâncare, grocery (pro­duse alimentare şi de uz casnic - n. red.), florării sau jucării.
12:30
Dan Şucu, preşedintele Confederaţiei Patronale Concordia, cere măsuri de sprijin pentru companii odată cu majorarea salariului minim: „Creşterea salariului minim trebuie condiţionată de crearea unei plase de siguranţă pentru întreprinderile care, într-o anumită perioadă, pot trece prin dificultăţi” Ziarul Financiar
12:15
Concordia, cea mai mare confederaţie patronală, propune Guvernului un plan de 20 de măsuri, prin care să se relanseze economia Ziarul Financiar
12:15
Grup EM, grup de firme din domeniul infrastructurii energetice, debutează mâine pe piaţa AeRO a Bursei de Valori Bucureşti Ziarul Financiar
12:15
ZF LIVE: CARE SUNT NOILE PLANURI DE EXTINDERE PE PIAŢA DIN ROMÂNIA PENTRU NEPI ROCKCASTLE? Cum se transformă mallurile din centre comerciale în ancore sociale? Mai este loc pentru noi malluri în Bucureşti sau în ţară? Ziarul Financiar
12:00
Retrospectivă ZF 2025 - Transporturi. Intrarea în Schengen terestru rămâne evenimentul anului 2025, care a adus însă şi tranzacţii bifate de Grampet şi Sameday, lucrări pe aeroporturi şi trenuri anulate Ziarul Financiar
Cel mai important eveniment din transporturi din acest an a fost intrarea în Schengen terestru din ianuarie, ce a dus la eliminarea barierelor vamale între România şi statele Schengen la nivel terestru.
12:00
Consiliul Concurenţei a amendat Philip Morris, Interbrands Orbico şi Mediaposte Hit Mail cu 135 mil. lei pentru că stabileau preţurile la care produsele IQOS Ziarul Financiar
Acum 8 ore
11:45
ANAF a amendat zece hipermarketuri care nu au respectat plafonarea preţurilor la alimentele de bază. În total, s-au dat amenzi de 18 milioane de lei Ziarul Financiar
11:45
Brandul grec de bijuterii Anna Maria Mazaraki intră pe piaţa locală şi deschide primul magazin din România în mallul ParkLake din Capitală Ziarul Financiar
11:30
Colliers: „Efectul decembrie” în consum slăbeşte în majoritatea pieţelor europene. România cumpără mai puţine bunuri nealimentare, dar e printre ţările fruntaşe la achiziţia de alimente în ultima lună a anului Ziarul Financiar
11:30
Cum folosesc liceenii tehnologia pentru a răspunde provocărilor din educaţie, sănătate, sport şi mediu: 25 de echipe formate din elevi de la mai multe licee din ţară se luptă pentru un premiu de 28.000 de euro într-un concurs de idei şi proiecte Ziarul Financiar
11:15
Compania de mobilitate electrică a grupului PPC şi-a dublat numărul de staţii într-un an, la peste 1.100 puncte de încărcare la nivel naţional, cu o putere totală instalată de 36 MW Ziarul Financiar
11:00
Confederaţia Patronală Concordia propune un pachet de 20 de măsuri prioritare pentru relansarea economiei şi consolidarea competitivităţii. România nu îşi mai permite un model economic bazat exclusiv pe consum Ziarul Financiar
11:00
BRD lansează plăţile RoPay pentru comerţul online, cu transferuri instant din mobile banking Ziarul Financiar
10:45
Românii au căutat cel mai mult joburi de şofer în 2025. Ce domenii completează clasamentul Ziarul Financiar
10:30
30 vs 30. Care sunt meseriile pe care le poate face IA deja şi care sunt joburile unde IA nu are nicio şansă, dar poate ai tu? Ziarul Financiar
Interpreţii şi traducătorii par a fi cea mai afectată categorie de joburi în faţa inteligenţei artificiale, circa 98% din ceea ce presupun aceste meserii putând deja să fie realizat de către instrumentele IA. Cel puţin aşa arată datele dintr-un studiu realizat de Microsoft, Working with AI: Measuring the Occupational Implications of Generative AI. Studiul menţionat a fost realizat analizând 200.000 de conversaţii anonimizate purtate între diferiţi utilizatori cu Microsoft Bing Copilot, un sistem public de IA generativă, analiză care a durat 9 luni de zile, se arată în documentul Microsoft.
10:30
Gen Z Sodaje. Ce îi displace cel mai mult generaţiei Z de sărbători: aproape jumătate dintre tineri resimt disconfort privind aglomeraţia din magazine Ziarul Financiar
10:30
Compania Hydroagrifer, judeţul Dolj, a cumpărat pachetul majoritar de acţiuni la Construcţii Feroviare Craiova de la Infinity Capital Investments, pentru 1,7 mil.lei Ziarul Financiar
10:15
2026, anul consolidării pe bursă. Ce spun actorii din piaţa de capital. Creşterea modestă a economiei şi austeritatea vor testa companiile. Emitenţii va trebui să-şi protejeze cashflow-ul, să menţină disciplina financiară şi să-şi adapteze strategiile la noul context economic Ziarul Financiar
Perspectivele pentru 2026 vin dominate de prudenţă: ritmul lent al creşterii economice şi ajustările fiscale vor obliga com­paniile să fie mai atente la cashflow, să menţină un grad ridicat de disci­plină financiară şi să-şi ajusteze strategiile la noile condiţii.
10:00
Cum pot sărbătorile să spună şi alte poveşti. ORZ Lab: Pentru noi, un eveniment de iarnă nu înseamnă «mult» sau «strălucitor», ci contemporan, esenţial, coerent. Un vizual plăcut, clar Ziarul Financiar
Andreea Ştefănucă şi Ramona Tolciu-Gheorghe sunt arhitecţi peisagişti, designeri de interior şi graficieni la bază, iar prin intermediul ORZ Event Design şi al extensiei sale ORZ Lab, curatoriază evenimente cu sens, experienţe imersive care conectează oamenii cu natura.
