Analiză ZF. Care sunt cele mai importante tranzacţii făcute de fondurile de investiţii în România în ultimii 20 de ani? De la achiziţii de zeci de milioane la exituri ce depăşesc 1 mld. euro

Fondurile de private equi­ty şi venture capital active în România au pa­riat pe plan local 3,3 mld. euro, bani care au mers către 248 de com­pa­nii, arată datele de la Invest Europe - Asociaţia Fondurilor de Investiţii de pe Bătrânul Continent. Datele sunt valabile în perioada 2007-2024, deci după aderararea României la UE. Dat fiind că înainte de această dată deal­-urile erau relativ mici şi puţine, rezultă că suma nu s-a dus cu mult în sus, probabil nu mai mult de 3,5 mld. euro, potrivit estimărilor ZF.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Ziarul Financiar