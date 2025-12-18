Analiză ZF. Care sunt cele mai importante tranzacţii făcute de fondurile de investiţii în România în ultimii 20 de ani? De la achiziţii de zeci de milioane la exituri ce depăşesc 1 mld. euro
Ziarul Financiar, 18 decembrie 2025 17:30
Fondurile de private equity şi venture capital active în România au pariat pe plan local 3,3 mld. euro, bani care au mers către 248 de companii, arată datele de la Invest Europe - Asociaţia Fondurilor de Investiţii de pe Bătrânul Continent. Datele sunt valabile în perioada 2007-2024, deci după aderararea României la UE. Dat fiind că înainte de această dată deal-urile erau relativ mici şi puţine, rezultă că suma nu s-a dus cu mult în sus, probabil nu mai mult de 3,5 mld. euro, potrivit estimărilor ZF.
Analiză ZF. Care sunt cele mai importante tranzacţii făcute de fondurile de investiţii în România în ultimii 20 de ani? De la achiziţii de zeci de milioane la exituri ce depăşesc 1 mld. euro # Ziarul Financiar
Fondurile de private equity şi venture capital active în România au pariat pe plan local 3,3 mld. euro, bani care au mers către 248 de companii, arată datele de la Invest Europe - Asociaţia Fondurilor de Investiţii de pe Bătrânul Continent. Datele sunt valabile în perioada 2007-2024, deci după aderararea României la UE. Dat fiind că înainte de această dată deal-urile erau relativ mici şi puţine, rezultă că suma nu s-a dus cu mult în sus, probabil nu mai mult de 3,5 mld. euro, potrivit estimărilor ZF.
