Klass Wagen, un business românesc de închiriat maşini, ajunge la o cifră de afaceri de 70 de milioane de euro şi se extinde în Madeira

17:30

Fondurile de private equi­ty şi venture capital active în România au pa­riat pe plan local 3,3 mld. euro, bani care au mers către 248 de com­pa­nii, arată datele de la Invest Europe - Asociaţia Fondurilor de Investiţii de pe Bătrânul Continent. Datele sunt valabile în perioada 2007-2024, deci după aderararea României la UE. Dat fiind că înainte de această dată deal­-urile erau relativ mici şi puţine, rezultă că suma nu s-a dus cu mult în sus, probabil nu mai mult de 3,5 mld. euro, potrivit estimărilor ZF.