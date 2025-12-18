Rogobete: Deschidem sistemul pentru medicii români din diaspora și accelerăm recunoașterea profesională

13:20

Traficul în capitala Belgiei este perturbat de o manifestație a fermierilor, care coincide cu summitul UE de joi, 18 decembrie. Aproximativ 10 000 de fermieri din peste 40 de grupuri din toate statele membre ale UE au ieșit în stradă la Bruxelles pentru a denunța impactul politicii agricole a UE și controversatul acord comercial al UE cu țările Mercosur, anunță The Brussels Times. Forțele de ordine au folosit tunuri cu apă în momentul în care manifestanții au încercat să forțeze, cu ajutorul mai multor utilaje agricole, baricada poliției. Preşedintele Nicuşor Dan participă astăzi, la Bruxelles, la reuniunea Consiliului European, conform Administraţiei Prezidenţiale.