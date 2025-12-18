Uniunea Europeană a sancționat alte 41 de nave din flota fantomă a Rusiei
Uniunea Europeană a sancţionat, joi, alte 41 de nave despre care afirmă că fac parte din aşa-numita „flotă fantomă” a Rusiei, care ajută Moscova să evite sancţiunile comunitare impuse exporturilor sale de petrol, informează EFE, potrivit Agerpres.
Conducerea PNL a decis că Ciprian Ciucu se va ocupa de coordonarea PNL la nivelul Bucureștiului, în locul lui Hubert Thuma. Decizia i-a aparținut lui Ilie Bolojan, iar edilul Capitalei urmează să facă o analiză a tuturor filialelor pentru a vedea dacă au performat sau nu. Filiala PNL București va fi condusă în continuare de Sebastian Burduja.
Guvernul danez acuză Rusia de două atacuri cibernetice „distructive și perturbatoare”, o „dovadă foarte clară” a războiului hibrid # Digi24.ro
Guvernul danez a acuzat joi Rusia că se află în spatele a două atacuri cibernetice considerate „distructive și perturbatoare”, după ce serviciile de informații militare au concluzionat că acestea au fost comise de grupuri cu legături directe cu statul rus.
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a declarat joi, că încasează 12.000 de lei de la Ministerul Economiei şi 10.800 de la Parlament, precizând că legea spune că iei salariu şi de parlamentar şi de ministru. Ministrul a precizat și că Parlamentul îi plăteşte cazarea.
Membrii democraţi ai Congresului SUA au publicat joi noi imagini legate de Jeffrey Epstein, cu o zi înainte de termenul limită la care administraţia preşedintelui Donald Trump trebuie să publice documentele aflate în posesia sa despre infractorul sexual condamnat şi mort în închisoare.
Profesorii din şcolile gimnaziale şi liceele din Anglia vor beneficia de un program de instruire pentru a identifica şi a combate semnele de sexism în sălile de cursuri. Măsura e parte a unei strategii naţionale ce vizează lupta împotriva violenţelor comise asupra femeilor, informează AFP, potrivit Agerpres.
Actorul american Kevin Spacey revine pe ecrane anul acesta într-unul din rolurile principale în serialul de comedie „Minimarket”, realizat de televiziunea italiană.
Preşedintele american Donald Trump a îndemnat joi Ucraina să „se mişte rapid” în negocierile privind un plan de încheiere a conflictului cu Rusia, notează AFP.
Manifestația fermierilor care a traversat Bruxellesul joi a dat naștere mai multor scene cel puțin neobișnuite pe bulevardul Louise, în timp ce tractoarele părăseau centrul orașului, relatează bruxellestoday.be.
Pentru prima dată în istoria CERN, donatori din sectorul privat s-au angajat să susţină construirea celui mai mare accelerator de particule din lume cu o sumă de 860 de milioane de euro.
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat joi, în cadrul summitului liderilor UE de la Bruxelles, că acordul comercial Mercosur nu va fi semnat sâmbătă, așa cum era prevăzut, ci va fi amânat până în luna viitoare, au declarat doi diplomați UE pentru POLITICO.
Preşedintele american Donald Trump a anunţat, joi, că va reclasifica marijuana drept substanţă care creează dependenţă mai puţin periculoasă, o decizie menită să încurajeze cercetarea medicală fără a deschide imediat calea pentru dezincriminare la nivel federal, relatează AFP, potrivit Agerpres.
Autobuzele CT Bus vor reveni pe trasee de vineri dimineaţă, după trei zile de proteste ale angajaţilor societăţii prin întreruperea activităţii, programul de transport desfăşurându-se normal, au anunţat joi seară reprezentanţii companiei de transport public din municipiul Constanţa.
Azerbaidjanul a expediat joi produse petroliere pe calea ferată către Armenia, marcând primul astfel de export în ultimele decenii și un progres tangibil în eforturile de normalizare a relațiilor dintre cele două țări, mult timp în conflict, au declarat oficiali ai statului.
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a declarat la Prima News că USR va rămâne la guvernare „cu dinţii, cu oricine de gât” și că nu îi este teamă că partidul său va fi exclus. Totodată, deși consideră că şi fără PSD sunt şanse să se găsească o majoritate care să susţină un nou guvern, Miruță spune că nu își dorește acest lucru.
Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Constanţa a anunțat joi că rapperul american Wiz Khalifa, condamnat definitiv la 9 luni de închisoare cu executare pentru deţinere de droguri de risc, va fi dat în urmărire internaţională.
Secretarul Sănătăţii din administraţia Trump, Robert Kennedy Jr., a anunţat joi măsuri care vizează interzicerea efectivă a accesului minorilor transgender din SUA la tratamente de tranziţie de gen, chiar şi în statele în care astfel de proceduri medicale sunt legale. El a invocat „considerații ideologice” și susține că astfel de tratamente au cauzat „daune fizice și psihologice de durată tinerilor vulnerabili”.
Un tânăr în vârstă de 23 de ani, din oraşul Beclean, a fost reţinut de poliţişti, joi seară, fiind acuzat că, la data de 8 decembrie, a furat şi distrus mai multe decoruri de Crăciun din zona centrală a municipiului Bistriţa.
Un deţinut în vârstă de 24 de ani a evadat, joi seară, de la Penitenciarul Poarta Albă, judeţul Constanţa, după ce s-a prezentat la cabinetul medical pentru administrarea unui tratament, după care a sărit gardul şi s-a îndreptat spre câmp. El fusese condamnat la patru ani şi şapte luni de închisoare pentru tâlhărie calificată şi executa pedeapsa în regim semideschis.
O nouă lege a cetățeniei va intra în vigoare în Republica Moldova pe 24 decembrie, complicând procesul de obținere a cetățeniei. Solicitanții vor trebui să promoveze un test de limba română și să cunoască Constituția, să depună documentele personal, iar verificările vor fi mai lungi și mai amănunțite. Autoritățile speră că schimbările, bazate pe practicile UE, vor contribui la combaterea mai eficientă a fraudei și corupției, îmbunătățind în același timp integrarea socială și culturală a noilor cetățeni, relatează NewsMaker.
Kremlinul și-a exprimat joi rezervele față de contribuția pe care liderii europeni ar fi putut-o avea la planul Statelor Unite pentru soluționarea războiului din Ucraina, purtătorul de cuvânt al președinției ruse, Dmitri Peskov, declarând că Moscova așteaptă clarificări de la Washington cu privire la eventualele modificări aduse planului în urma consultărilor cu europenii.
O responsabilă a administraţiei preşedintelui american Donald Trump i-a îndemnat, joi, pe „bărbaţii albi” care consideră că sunt discriminați la locul de muncă să ceară despăgubiri unei agenţii anti-discriminare, care a fost creată în anii '60, la acea vreme pentru combaterea discriminării împotriva persoanelor afro-americane, relatează AFP.
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a declarat, joi, după ce a fost propus să preia portofoliul ministerului Apărării, că trebuie văzute studiile miniştrilor Apărării de prin '90 încoace şi studiile sale şi fiecare poate să facă o comparaţie. „Cred că am arătat că pot să pun pe picioare o instituţie care nu prea funcţiona,” a precizat ministrul.
Fondatorul WikiLeaks, Julian Assange, a depus o plângere în Suedia, contestând acordarea Premiului Nobel pentru Pace disidentei Maria Corina Machado, pe motiv că aceasta susține acțiunile președintelui american Donald Trump în Venezuela, decizie pe care Assange o consideră o deturnare a scopului premiului și o încălcare a testamentului lui Alfred Nobel.
Guvernul a adoptat o Ordonanță de Urgență prin care adoptă mai multe măsuri legate de consolidarea seismică a clădirilor. Principala măsură este cea prin care Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) va expune în cartea funciară a unui imobil și clasa de risc seismic în care se încadrează clădirea.
Un pod ucrainean aflat la doar câțiva kilometri de granița cu Republica Moldova a fost lovit joi de drone rusești cu încărcătură explozivă. Poliția de Frontieră din Republica Moldova a anunțat că activitatea punctelor de trecere Palanca-Maiaki-Udobnoe și Tudora-Starokazacie a fost sistată.
Trei producători de gaze offshore, Black Sea Oil & Gas S.A, Petro Ventures Resources SRL şi Gaz Plus Dacia SRL, au fost amendaţi cu o sumă totală de 54,5 milioane de lei de către Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), deoarece nu au vândut gazul la preţul reglementat.
Racheta balistică rusească cu capacitate nucleară Oreşnik este desfăşurată şi în Belarus începând de miercuri, a anunţat joi preşedintele acestei ţări, Aleksandr Lukaşenko, la conferinţa sa anuală de presă la Minsk, transmit agenţiile AFP şi EFE.
Israelul, prin intermediul companiei sale de stat Israel Aerospace Industries (IAI), a semnat joi un nou contract pentru vânzarea sistemului de apărare antirachetă cu rază lungă de acţiune Arrow 3 către Germania, extinzând astfel un acord încheiat anterior şi care acum se ridică la suma de aproximativ 6,7 miliarde de dolari, relatează agenţia EFE.
Accesul la locuințe se deteriorează accelerat într-o țară din Uniunea Europeană, unde prețurile sunt considerate cele mai supraevaluate din blocul comunitar, potrivit unei evaluări a Comisiei Europene, care avertizează că ritmul de creștere al prețurilor depășește cu mult evoluția veniturilor populației.
Guvernul a adoptat, în ședința de joi, acordarea de ajutoare de urgență în valoare de peste 3,6 milioane de lei pentru 866 de familii și persoane singure aflate în situații dificile.
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a vizitat joi Varșovia pentru discuții cu oficialii polonezi, pe fondul unei noi dezbateri privind relația viitoare a Ucrainei cu Alianța. La o conferință de presă comună cu ministrul polonez al Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, Rutte a recunoscut că este dificil de atins consensul între aliați cu privire la aderarea Kievului la NATO, potrivit TVPWorld.
Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat că propunerile de a utiliza activele ruseşti îngheţate pentru finanţarea reconstrucţiei Ucrainei nu mai au nicio perspectivă de realizare. El spune că nu există sprijin suficient în Uniunea Europeană pentru un astfel de demers.
China a solicitat, joi, Statelor Unite să „înceteze imediat acțiunile periculoase de înarmare” a Taiwanul, după ce Administrația Trump a aprobat a doua vânzare de armament în valoare de 11 miliarde de dolari către Taipei de anul acesta, relatează AFP.
Parlamentarii francezi au adoptat joi, în unanimitate, un proiect de lege care exonerează femeile pedepsite pentru avort înainte de legalizarea acestuia în 1975, o decizie salutată de organizațiile feministe drept un reper pentru drepturile reproductive. Între 1870 și 1975, peste 11.660 de persoane au fost condamnate pentru efectuarea sau solicitarea unui avort, potrivit estimărilor oficiale, relatează Le Monde.
Ministerul Afacerilor Externe a lansat oficial, joi, aplicaţia „Călătoreşte informat”, o platformă de servicii digitale care va permite publicarea de alerte, notificări, ghiduri şi alte informaţii relevante pentru cetăţenii care călătoresc în străinătate, informează Agerpres.
Şeful Statului Major al armatei ruse, Valeri Gherasimov, susține că situaţia din regiunea Donbas a devenit „critică” pentru forţele ucrainene în faţa avansului trupelor ruse.
Opt schimbări în cadrul aceluiaşi meci, pare ciudat, dar este perfect regulamentar. Go Ahead Eagles a putut efectua 8 înlocuiri în timpul meciului câştigat împotriva echipei Roda la loviturile de departajare (1-1, 3-1), în Cupa Ţărilor de Jos, relatează L'Equipe.
Un fost medic anestezist din Franţa, Frédéric Péchier, a fost condamnat joi la închisoare pe viaţă pentru otrăvirea intenţionată a 30 de pacienţi, dintre care 12 au decedat.
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat joi că autoritățile deschid și mai mult sistemul sanitar pentru medicii români din diaspora, prin eliminarea întârzierilor administrative și accelerarea procedurilor de recunoaștere profesională, în contextul în care tot mai mulți specialiști își exprimă dorința de a reveni în țară, atrași de investițiile din spitale și de programele medicale moderne.
Condamnarea rapperului Wiz Khalifa la 9 luni de închisoare cu executare are și un caracter de exemplu, după cum au subliniat judecătorii Curții de Apel Constanța în motivarea deciziei. Judecătorii vorbesc și despre faptul că rapperul a transmis „un mesaj de normalizare a unei conduite ilicite”, încurajând, astfel „consumul de droguri în rândul tinerilor”.
Șeful spionajului extern al lui Vladimir Putin a declarat într-un interviu pentru agenția oficială de știri a Rusiei că „Rusia va învinge, iar victoria Moscovei este „victoria binelui împotriva răului”
Printr-o ordonanță de urgență adoptată de Guvern, în ședința de joi, va continua şi în anul 2026 cumulul pensiei cu salariul, cu prioritate în sănătate, educaţie şi alte sisteme critice, a anunțat ministrul Sănătății Alexadru Rogobete. El a dăugat că este „o măsură necesară pentru a păstra în sistem profesioniştii cu experienţă, în special în specialităţile deficitare, acolo unde fiecare medic contează”. Executivul a aprobat și un memorandum prin care pot fi organizate concursuri sau examene pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante din spitale.
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a detaliat joi măsurile luate în şedinţa de Guvern, precizând că, printr-o Ordonanţă de urgenţă va continua şi în anul 2026 cumulul pensiei cu salariul, cu prioritate în sănătate, educaţie şi alte sisteme critice.
Luna decembrie este percepută adesea ca o perioadă a bucuriei, a familiei și a momentelor speciale petrecute împreună. În realitate însă, pentru mulți oameni, sărbătorile pot fi o sursă intensă de stres emoțional, anxietate, singurătate sau reactivare a unor trăiri mai vechi. Discrepanța dintre așteptările sociale - „ar trebui să fim fericiți” - și starea emoțională reală poate transforma Crăciunul într-un moment dificil, adesea mai vulnerabil decât restul anului.
La 4 zile de la deshumare trupul Rodicăi Stănoiu, fostul ministrul al Justiției a fost preluat de familie. La INML a venit și presupusul iubit al femeii, care a vrut să afle când este înmormântarea. El neagă toate acuzațiile. Între timp, procurorii continuă ancheta în cazul morții suspecte. Din verificările făcute până acum, rezultă că Rodica Stănoiu ar fi murit din cauze naturale, spun surse din anchetă.
Alţi 20 de deţinuţi politici eliberaţi recent de Belarus au ajuns joi în Lituania, a declarat joi un purtător de cuvânt al liderei opoziţiei bieloruse, Svetlana Tihanovskaia.
Mai multe pagini şi mesaje false care se folosesc de numele şi de elemente de identitate vizuală corespondente DNSC sau Poliţia Română au fost descoperite de către specialiştii Directoratului Naţional de Securitate Cibernetică.
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că este pregătit ca Ucraina să organizeze alegeri prezidențiale, răspunzând unei solicitări formulate de SUA. „Statele Unite ale Americii au făcut o solicitare pentru alegeri prezidențiale, iar eu le-am spus că aș fi pregătit pentru astfel de alegeri”, a declarat Zelenski jurnaliștilor joi dimineață, relatează Kyiv Post.
