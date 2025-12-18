Uniunea Europeană a sancționat alte 41 de nave din flota fantomă a Rusiei

17:40

La 4 zile de la deshumare trupul Rodicăi Stănoiu, fostul ministrul al Justiției a fost preluat de familie. La INML a venit și presupusul iubit al femeii, care a vrut să afle când este înmormântarea. El neagă toate acuzațiile. Între timp, procurorii continuă ancheta în cazul morții suspecte. Din verificările făcute până acum, rezultă că Rodica Stănoiu ar fi murit din cauze naturale, spun surse din anchetă.