Rezerve la Kremlin față de contribuția „pozitivă” a europenilor la planul SUA pentru Ucraina

Preţul mediu al produselor agricole obţinute de fermierii din Uniunea Europeană la poarta fermei a crescut cu aproximativ 3% în 2025, comparativ cu anul precedent, arată estimările preliminare publicate de Eurostat. În acelaşi timp, costurile bunurilor şi serviciilor utilizate în agricultură, care nu au legătură cu investiţiile, precum energia, îngrăşămintele sau furajele, au crescut mult mai lent, cu mai puţin de 1% faţă de 2024.