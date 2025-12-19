Preşedintele Dan: În numirea şefului ICCJ, preşedintele nu are absolut niciun rol, este spectator

07:10

Anul viitor va fi, probabil, al patrulea an consecutiv în care temperaturile globale vor depăşi cu mai bine de 1,4 grade Celsius valorile din perioada preindustrială, a declarat serviciul de meteorologie din Marea Britanie, Met Office, citat joi de DPA/PA Media. Această valoare este inferioară celei de 1,55 grade Celsius consemnată în cel mai cald an înregistrat vreodată, 2024, însă 2026 s-ar număra printre cei mai călduroşi patru ani din istoria înregistrărilor meteorologice şi ar putea fi al patrulea an consecutiv în care se depăşeşte pragul de 1,4 grade Celsius.