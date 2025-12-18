Secretarul general NATO spune care sunt țările care se opun aderării Ucrainei la Alianță. Cum să fie împiedicată o nouă invazie rusă

17:50

Printr-o ordonanță de urgență adoptată de Guvern, în ședința de joi, va continua şi în anul 2026 cumulul pensiei cu salariul, cu prioritate în sănătate, educaţie şi alte sisteme critice, a anunțat ministrul Sănătății Alexadru Rogobete. El a dăugat că este „o măsură necesară pentru a păstra în sistem profesioniştii cu experienţă, în special în specialităţile deficitare, acolo unde fiecare medic contează”. Executivul a aprobat și un memorandum prin care pot fi organizate concursuri sau examene pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante din spitale.