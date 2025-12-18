„Șeicul” Olăroiu, decizie de ultimă oră în „meciul” de 3.000 de euro | Instanța a hotărât

10:50

Emilian se lasă purtat de magia sărbătorilor și prezintă o nouă piesă care ne poartă pe drumul nostalgiei, oferindu-ne parfumul celei mai frumoase perioade din an, chiar înainte de difuzarea penultimelor episoade din acest sezon Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, diseară, de la 20.30, la Antena 1. Dragostea și emoția sunt transpuse într-un mesaj puternic, universal, care ne dă forță și ne face să visăm cu ochii deschiși, în timp ce melodia parcă ne cuprinde, amintindu-ne de tot ce este mai important: doar acasă găsim ce ne dorim, când suntem înconjurați de cei dragi. Cântărețul s-a lăsat inspirat de povestea conturată de personajul său, Toby, în universul Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, care vrea să îi spună iubitei sale, în șoaptă, promisiuni care dau speranță.