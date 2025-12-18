Vacanţă de iarnă pentru preşcolari şi elevi
Ziarul Lumina, 18 decembrie 2025 21:50
Preşcolarii şi elevii din învățământul preuniversitar intră, din 20 decembrie, în vacanța de iarnă, care se va întinde pe o perioadă de aproape trei săptămâni. Vacanţa prilejuită de sărbătoarea
• • •
Alte ştiri de Ziarul Lumina
Acum 30 minute
22:10
„În vremea aceea arhiereii și cărturarii căutau să pună mâna pe Iisus chiar în ceasul acela, dar s-au temut de popor, căci înțeleseseră că despre ei era vorba în pilda rostită de Iisus. Și pândindu-L,
22:00
Sfântul Bonifatie (†307) a trăit pe vremea împăratului Diocleţian (284-305) şi era robul unei femei de neam mare, Aglaia, fiica proconsulului Romei. Bonifatie trăia în păcate trupeşti cu stăpâna lui şi
Acum o oră
21:50
Colegiul Naţional Pedagogic „Vasile Lupu” din Iaşi a sărbătorit în această săptămână 170 de ani de existenţă a celei mai vechi şcoli de învăţători din Principatele Române. Evenimentul aniversar s-a
21:50
Ministerul Educației și Cercetării a anunţat aprobarea, de către Comisia Europeană, a finanțării suplimentare solicitate în cuantum de 60 de milioane de euro prin Programul Educație și Ocupare (PEO). Suma va
21:50
Preşcolarii şi elevii din învățământul preuniversitar intră, din 20 decembrie, în vacanța de iarnă, care se va întinde pe o perioadă de aproape trei săptămâni. Vacanţa prilejuită de sărbătoarea
Acum 2 ore
21:30
În Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest se vor înfiinţa centre de testare a abilităţilor elevilor în vederea orientării educaţionale. La aceste centre a făcut referire şi premierul Ilie Bolojan într-o emisiune tel
Acum 6 ore
18:20
Parohia Bărcănești, categoria a 3-a, Protoieria Urziceni, cu sediul în comuna Bărcănești, str. Mihai Viteazul nr. 213, județul Ialomița, organizează licitație publică în vederea adjudecării lucrărilor de
17:20
În ziua pomenirii Sfântului Cuvios Daniil Sihastrul, joi, 18 decembrie 2025, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, și-a sărbătorit ocrotitorul spiritual. Cu prilejul zilei
16:50
În atmosfera de bucurie duhovnicească a sărbătorilor de iarnă, Grupul psaltic „Evloghia” invită credincioșii bucureșteni la un concert de colinde, ce va avea loc duminică, 21 decembrie 2025, la Biserica
16:50
Catedrala Episcopală „Înălțarea Domnului” din Slobozia, județul Ialomița, a găzduit miercuri, 17 decembrie, cea de‑a 16‑a ediție a concertului de colinde „Hristos Se naște, slăviți‑L!”,
16:40
La gospodăria‑anexă a Centrului eparhial al Arhiepiscopiei Dunării de Jos, de la Mănăstirea „Sfântul Mucenic Trifon” din comuna Şendreni, judeţul Galaţi, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian a
Acum 8 ore
15:00
În preajma sărbătorilor de iarnă, Asociația creștină „Sfântul Ierarh Alexandru și Sfânta Cuvioasă Parascheva” organizează sâmbătă, 20 decembrie, de la ora 17:00, la Centrul de îngrijire pentru
Acum 12 ore
14:30
În spiritul iubirii creștine și al solidarității față de aproapele aflat în suferință, Parohia Măgurele, județul Ilfov, a desfășurat, în preajma sărbătorii Nașterii Domnului, o acțiune
14:30
Pentru al nouălea an consecutiv, Universitatea din București a celebrat excelența academică, cercetarea de vârf și implicarea civică, în cadrul Galei de decernare a Premiilor Senatului Universității din
14:30
Miercuri, 17 decembrie, când Timișoara s‑a așezat sub semnul durerii și al reculegerii, la Catedrala Mitropolitană a fost săvârșit parastasul pentru eroii căzuți în Revoluția din anul 1989. Slujba a fost of
14:20
În preajma sărbătorii Nașterii Domnului, elevi de la Colegiul Național „Spiru Haret” și Liceul Teoretic „Eugen Lovinescu” din Capitală, dimpreună cu profesorii lor, au organizat, pe data de 16 decembrie,
14:20
Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, Sectorul social-filantropic al acestei eparhii a oferit 130 de pachete cu produse neperisabile persoanelor singure și familiilor
14:10
Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop‑vicar patriarhal, s‑a aflat, în zilele de 16 și 17 decembrie, în mijlocul obștii de la chilia românească „Sfântul Ipatie” a Mănăstirii Vatoped din
13:30
Arhiepiscopia Alba Iuliei, prin Departamentul de tineret și Biroul de cateheză - Structura de tineret pentru județul Mureș și Protopopiatul Târgu Mureș, în colaborare cu Asociația Filantropia Ortodoxă Alba
13:20
În preajma sărbătorii Nașterii Domnului, la Reședința Mitropolitană din Cluj‑Napoca, cei doi ierarhi ai Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit
13:20
Catedrala Episcopală „Învierea Domnului” din Oradea a fost, luni seara, 15 decembrie, neîncăpătoare pentru mulțimea de credincioși care au răspuns invitației Episcopiei Oradiei de a lua parte la Concertul
11:50
Grupuri de tineri colindători au trecut și miercuri, 17 decembrie 2025, pragul reședinței episcopale din Huși, fiind primiți de Părintele Episcop Ignatie.Rând pe rând, copii de la parohiile Fălciu I, Stăni
11:50
Asociația Studenților Creștini Ortodocși Români (ASCOR) - filiala Iași a desfășurat, în perioada 13 noiembrie - 10 decembrie 2025, campania caritabilă „Moș Crăciun la copiii din spitale”, având ca
11:50
Recepția lucrărilor de restaurare și conservare a bisericii din lemn din Mănăstioara # Ziarul Lumina
Pentru unul dintre monumentele de referință ale patrimoniului de lemn din Bucovina, Schitul Mănăstioara din comuna Udești, județul Suceava, metoc al Mănăstirii „Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava”, s‑a scr
Acum 24 ore
23:30
Asociația Studenților Teologi Ortodocși (ASTO) - București a organizat în seara aceasta concertul de colinde „După datini colindăm”. Evenimentul caritabil a fost găzduit de Aula Magna „Teoctist
Ieri
20:30
Parohia Breazu (grad III rural), comuna Rediu, județul Iași, Protopopiatul I Iași, Arhiepiscopia Iașilor, organizează licitație pentru atribuirea lucrărilor de pictură din nou, în tehnica frescă, la Biserica
19:50
„Zis-a Domnul pilda aceasta: Un om a sădit vie și a dat-o lucrătorilor și a plecat departe pentru multă vreme. Și, la timpul potrivit, a trimis la lucrători o slugă ca să-i dea din rodul viei. Lucrătorii
19:50
Fiule Tit, pentru aceasta te-am lăsat în Creta, ca să îndreptezi cele ce mai lipsesc și să așezi preoți prin cetăți, precum ți-am rânduit: de este cineva fără de prihană, bărbat al unei singure femei,
19:50
Origen, Despre principii, Cartea Întâia, VIII, 2, în Părinți și Scriitori Bisericești (1982), vol. 8, pp. 62-63„Fiul, Care era sub înfățișarea lui Dumnezeu, S-a smerit pe Sine (Filipeni 2, 6), iar prin
19:40
Sf. Cuv. Daniil Sihastrul; Sf. Mc. Sebastian şi Zoe; Sf. Ier. Modest, Arhiepiscopul Ierusalimului (Dezlegare la peşte) # Ziarul Lumina
Cuviosul Daniil Sihastrul (†1496) s-a născut într-o localitate din zona Rădăuţilor din părinţi drept-credincioşi. A intrat de tânăr în monahism, primind numele David. Apoi a mers la Mănăstirea Sfântului
19:40
Contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 24,63 miliarde euro, în perioada ianuarie-octombrie 2025, comparativ cu 23,64 miliarde în ianuarie-octombrie 2024, informează Banca Naţională a
19:40
Peste 136.000 de persoane vulnerabile vor beneficia de donațiile strânse în ediţia de Crăciun a Colectei naţionale de alimente desfăşurată în 5-7 decembrie, informează Federaţia Băncilor pentru Alimente din
19:40
Actualul sistem de etichetare, bazat exclusiv pe data expirării, limitează vânzarea cu discount şi donarea alimentelor încă sigure pentru consum. De aceea, Feliciu Paraschiv, vicepreşedintele Asociaţiei
19:30
Creşterile de preţuri din ultimul an „au afectat puterea de cumpărare a oamenilor şi implicit bugetele alocate cumpărăturilor de sărbători, astfel că aproape jumătate (49%) dintre români au în plan să
19:30
Pădurile se află, în prezent, într-o „situaţie destul de critică” din cauza fenomenului de uscare a arborilor, atrag atenția specialiștii. Uscarea este agravată de secetă, nu are un tipar clasic de
19:30
În contextul în care mulți români pun pe masa de Crăciun carne de porc provenită de la animale sacrificate în gospodării, Institutul Naţional de Sănătate Publică a publicat câteva recomandări care să îi
19:20
La Muzeul „Nicolae Bălcescu” din localitatea vâlceană cu același nume va putea fi admirată, până la 15 ianuarie 2026, o expoziție de icoane realizate de 14 cursanţi ai Şcolii Populare de Arte şi Meserii di
19:10
Biblioteca Județeană „C. Sturdza” Bacău organizează azi, 18 decembrie, începând cu ora 14:00, în sala multimedia a instituției, un eveniment intitulat „Jocul Ursului”, dedicat obiceiurilor și
18:20
Căderea părului între anumite limite face parte din ciclul natural de viață al foliculilor capilari, un proces fiziologic absolut normal. În medie, pierdem zilnic între 50 și 100 de fire de păr. Dar, dincolo de
18:10
Polipii intestinali, aparent inofensivi, pot evolua în timp către cancer de colon, fără să provoace simptome. Singura strategie de a detecta la timp acest pericol este colonoscopia, în special după vârsta de 50
18:10
Recuperarea medicală după intervenții chirurgicale face diferența între o vindecare completă a pacientului și una incompletă, cu dureri persistente și limitări funcționale pe termen lung. Pacienții ca
18:10
Mai mult de 3.000 de cazuri de gripă clinică au fost confirmate în prima săptămână a lunii decembrie, la nivelul întregii țări, de două ori mai multe decât în ultima săptămână din noiembrie, potrivit
17:50
Suferința trupească nu este doar o problemă medicală, ci o experiență care atinge întreaga persoană: trup, psihic și viață duhovnicească. În fața bolii, omul caută alinare și vindecare, dar
17:40
Omul este un căutător neobosit, un pelerin al tainelor și un cercetător neliniștit al sensurilor existenţiale. Înțelesuri, taine, descoperiri, preocupări, sensuri și nuanțe: toate acestea țes
16:30
Corul Academiei Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu la Palatul Patriarhiei # Ziarul Lumina
Praznicul Nașterii Mântuitorului Iisus Hristos a fost vestit și de corul militar al Academiei Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu în sala Europa Christiana a Palatului Patriarhiei, miercuri, 17
15:10
† DANIEL PRIN HARUL LUI DUMNEZEU, ARHIEPISCOPUL BUCUREȘTILOR, MITROPOLITUL MUNTENIEI ȘI DOBROGEI,LOCȚIITORUL TRONULUI CEZAREEI CAPADOCIEI ȘIPATRIARHUL BISERICII ORTODOXE
14:40
Persoanele îngrijite la Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia” din București au primit luni, 15 decembrie, vizita tinerilor voluntari ai Grupului „Tinerii în acțiune” al Arhiepiscopiei
14:20
Nașterea Mântuitorului Hristos, vestită și la Institutul Clinic Fundeni din Capitală # Ziarul Lumina
Tineri ai Asociației Studenților Creștin‑Ortodocși din România (ASCOR) au vestit Nașterea Mântuitorului Iisus Hristos, marți, 16 decembrie, și persoanelor aflate în suferință de la Institutul Clinic
14:10
Sectorul social‑filantropic și misionar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, împreună cu Protoieria Sector 5 Capitală, a organizat marți, 16 decembrie, la Biserica „Sfinții Români” din sectorul 5 al Capitalei,
14:00
Protoieria Sector 4 Capitală a desfășurat marți, 16 decembrie, în cadrul unei colaborări de tradiție, o acțiune social‑filantropică dedicată copiilor de la Centrul de zi „Eu și prietenii mei” aflat în
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.