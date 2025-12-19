Vremea colindelor
Ziarul Lumina, 19 decembrie 2025 05:10
Sunt un ascultător foarte talentat. Nu om ascultător, ci om care se pricepe să asculte. Nu orice. Mă sperie țipetele. Chiar și atunci când sunt rostite în șoaptă.Din tot ce există pe lume, îmi place să
• • •
Alte ştiri de Ziarul Lumina
Acum o oră
05:10
Sunt un ascultător foarte talentat. Nu om ascultător, ci om care se pricepe să asculte. Nu orice. Mă sperie țipetele. Chiar și atunci când sunt rostite în șoaptă.Din tot ce există pe lume, îmi place să
Acum 8 ore
23:10
Oricine poate constata faptul că societatea nu te îndeamnă la rugăciune, nici măcar nu încurajează vorbirea despre Dumnezeu şi mai ales vorbirea cu Dumnezeu. Sintagma `eu mă rog de acasă” poate reprezenta
23:00
Tradiția străveche a colindatului, prin care se vestește Nașterea Mântuitorului Iisus Hristos, continuă și anul acesta pe Colina Bucuriei. Primele cete de colindători au sosit la Reședința Patriarhală din
23:00
Se apropie sărbătoarea Nașterii Domnului, pe care poporul român a învățat să o trăiască într-un chip cu totul aparte, pregătindu-se prin post, spovedanie și împărtășanie, dar și prin alaiul
23:00
Biserica „Sfântul Daniil Sihastrul” din cartierul Berceni, Bucureşti:
23:00
Oricine poate constata faptul că societatea nu te îndeamnă la rugăciune, nici măcar nu încurajează vorbirea despre Dumnezeu şi mai ales vorbirea cu Dumnezeu. Sintagma `eu mă rog de acasă” poate reprezenta
23:00
Sunt un ascultător foarte talentat. Nu om ascultător, ci om care se pricepe să asculte. Nu orice. Mă sperie țipetele. Chiar și atunci când sunt rostite în șoaptă.Din tot ce există pe lume, îmi place să
23:00
În amfiteatrul Muzeului „Ion Creangă” din Iași va avea loc marţi, 23 decembrie, în intervalul orar 10:00-11:30, concertul tradițional intitulat „Colindătorii la Bojdeucă”. Evenimentul propune publicului
23:00
Alianţa pentru Agricultură şi Cooperare i-a cerut prim-ministrului Ilie Bolojan, printr-o scrisoare deschisă, o poziție oficială prin care România să se alăture Franţei, Poloniei, Ungariei în demersurile de a
23:00
Eurodeputaţii au adoptat acum trei zile noi norme care introduc mai multă flexibilitate şi sprijin pentru fermieri privind respectarea Politicii Agricole Comune (PAC), informează Parlamentul European. Acordul
23:00
Ministerul Agriculturii a deschis ieri Târgul de Crăciun, eveniment dedicat promovării produselor agroalimentare româneşti, organizat în curtea instituției cu sprijinul Cooperativei Agricole Caprirom Sud
23:00
Comisia Europeană va aloca 205 milioane de euro în 2026 pentru a cofinanţa promovarea produselor agroalimentare de înaltă calitate în UE şi la nivel mondial, cea mai mare alocare dedicată până acum în acest sc
23:00
Fermierii şi organizaţiile din sectorul agricol din România solicită amânarea Mecanismului de Ajustare la Frontieră pentru Carbon (CBAM) la îngrăşăminte, care ar trebui să intre în vigoare la 1 ianuarie
22:50
Fiule Tit, toate sunt curate pentru cei curați; iar pentru cei întinați și necredincioși nimeni nu este curat, ci li s-au întinat lor și mintea și cugetul. Ei mărturisesc că Îl cunosc pe Dumnezeu, dar cu
22:50
Sfântul Vasile cel Mare, Omilii la Psalmi, Omilia la Psalmul I, III, în Părinți și Scriitori Bisericești (2011), vol. 4, pp. 370-371„Fericit este, dar, cel care a dobândit lucrurile vrednice de luat în se
22:10
„În vremea aceea arhiereii și cărturarii căutau să pună mâna pe Iisus chiar în ceasul acela, dar s-au temut de popor, căci înțeleseseră că despre ei era vorba în pilda rostită de Iisus. Și pândindu-L,
Acum 12 ore
22:00
Sfântul Bonifatie (†307) a trăit pe vremea împăratului Diocleţian (284-305) şi era robul unei femei de neam mare, Aglaia, fiica proconsulului Romei. Bonifatie trăia în păcate trupeşti cu stăpâna lui şi
21:50
Colegiul Naţional Pedagogic „Vasile Lupu” din Iaşi a sărbătorit în această săptămână 170 de ani de existenţă a celei mai vechi şcoli de învăţători din Principatele Române. Evenimentul aniversar s-a
21:50
Ministerul Educației și Cercetării a anunţat aprobarea, de către Comisia Europeană, a finanțării suplimentare solicitate în cuantum de 60 de milioane de euro prin Programul Educație și Ocupare (PEO). Suma va
21:50
Preşcolarii şi elevii din învățământul preuniversitar intră, din 20 decembrie, în vacanța de iarnă, care se va întinde pe o perioadă de aproape trei săptămâni. Vacanţa prilejuită de sărbătoarea
21:30
În Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest se vor înfiinţa centre de testare a abilităţilor elevilor în vederea orientării educaţionale. La aceste centre a făcut referire şi premierul Ilie Bolojan într-o emisiune tel
18:20
Parohia Bărcănești, categoria a 3-a, Protoieria Urziceni, cu sediul în comuna Bărcănești, str. Mihai Viteazul nr. 213, județul Ialomița, organizează licitație publică în vederea adjudecării lucrărilor de
17:20
În ziua pomenirii Sfântului Cuvios Daniil Sihastrul, joi, 18 decembrie 2025, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, și-a sărbătorit ocrotitorul spiritual. Cu prilejul zilei
Acum 24 ore
16:50
În atmosfera de bucurie duhovnicească a sărbătorilor de iarnă, Grupul psaltic „Evloghia” invită credincioșii bucureșteni la un concert de colinde, ce va avea loc duminică, 21 decembrie 2025, la Biserica
16:50
Catedrala Episcopală „Înălțarea Domnului” din Slobozia, județul Ialomița, a găzduit miercuri, 17 decembrie, cea de‑a 16‑a ediție a concertului de colinde „Hristos Se naște, slăviți‑L!”,
16:40
La gospodăria‑anexă a Centrului eparhial al Arhiepiscopiei Dunării de Jos, de la Mănăstirea „Sfântul Mucenic Trifon” din comuna Şendreni, judeţul Galaţi, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian a
15:00
În preajma sărbătorilor de iarnă, Asociația creștină „Sfântul Ierarh Alexandru și Sfânta Cuvioasă Parascheva” organizează sâmbătă, 20 decembrie, de la ora 17:00, la Centrul de îngrijire pentru
14:30
În spiritul iubirii creștine și al solidarității față de aproapele aflat în suferință, Parohia Măgurele, județul Ilfov, a desfășurat, în preajma sărbătorii Nașterii Domnului, o acțiune
14:30
Pentru al nouălea an consecutiv, Universitatea din București a celebrat excelența academică, cercetarea de vârf și implicarea civică, în cadrul Galei de decernare a Premiilor Senatului Universității din
14:30
Miercuri, 17 decembrie, când Timișoara s‑a așezat sub semnul durerii și al reculegerii, la Catedrala Mitropolitană a fost săvârșit parastasul pentru eroii căzuți în Revoluția din anul 1989. Slujba a fost of
14:20
În preajma sărbătorii Nașterii Domnului, elevi de la Colegiul Național „Spiru Haret” și Liceul Teoretic „Eugen Lovinescu” din Capitală, dimpreună cu profesorii lor, au organizat, pe data de 16 decembrie,
14:20
Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, Sectorul social-filantropic al acestei eparhii a oferit 130 de pachete cu produse neperisabile persoanelor singure și familiilor
14:10
Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop‑vicar patriarhal, s‑a aflat, în zilele de 16 și 17 decembrie, în mijlocul obștii de la chilia românească „Sfântul Ipatie” a Mănăstirii Vatoped din
13:30
Arhiepiscopia Alba Iuliei, prin Departamentul de tineret și Biroul de cateheză - Structura de tineret pentru județul Mureș și Protopopiatul Târgu Mureș, în colaborare cu Asociația Filantropia Ortodoxă Alba
13:20
În preajma sărbătorii Nașterii Domnului, la Reședința Mitropolitană din Cluj‑Napoca, cei doi ierarhi ai Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit
13:20
Catedrala Episcopală „Învierea Domnului” din Oradea a fost, luni seara, 15 decembrie, neîncăpătoare pentru mulțimea de credincioși care au răspuns invitației Episcopiei Oradiei de a lua parte la Concertul
11:50
Grupuri de tineri colindători au trecut și miercuri, 17 decembrie 2025, pragul reședinței episcopale din Huși, fiind primiți de Părintele Episcop Ignatie.Rând pe rând, copii de la parohiile Fălciu I, Stăni
11:50
Asociația Studenților Creștini Ortodocși Români (ASCOR) - filiala Iași a desfășurat, în perioada 13 noiembrie - 10 decembrie 2025, campania caritabilă „Moș Crăciun la copiii din spitale”, având ca
11:50
Recepția lucrărilor de restaurare și conservare a bisericii din lemn din Mănăstioara # Ziarul Lumina
Pentru unul dintre monumentele de referință ale patrimoniului de lemn din Bucovina, Schitul Mănăstioara din comuna Udești, județul Suceava, metoc al Mănăstirii „Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava”, s‑a scr
Ieri
23:30
Asociația Studenților Teologi Ortodocși (ASTO) - București a organizat în seara aceasta concertul de colinde „După datini colindăm”. Evenimentul caritabil a fost găzduit de Aula Magna „Teoctist
20:30
Parohia Breazu (grad III rural), comuna Rediu, județul Iași, Protopopiatul I Iași, Arhiepiscopia Iașilor, organizează licitație pentru atribuirea lucrărilor de pictură din nou, în tehnica frescă, la Biserica
19:50
„Zis-a Domnul pilda aceasta: Un om a sădit vie și a dat-o lucrătorilor și a plecat departe pentru multă vreme. Și, la timpul potrivit, a trimis la lucrători o slugă ca să-i dea din rodul viei. Lucrătorii
19:50
Fiule Tit, pentru aceasta te-am lăsat în Creta, ca să îndreptezi cele ce mai lipsesc și să așezi preoți prin cetăți, precum ți-am rânduit: de este cineva fără de prihană, bărbat al unei singure femei,
19:50
Origen, Despre principii, Cartea Întâia, VIII, 2, în Părinți și Scriitori Bisericești (1982), vol. 8, pp. 62-63„Fiul, Care era sub înfățișarea lui Dumnezeu, S-a smerit pe Sine (Filipeni 2, 6), iar prin
19:40
Sf. Cuv. Daniil Sihastrul; Sf. Mc. Sebastian şi Zoe; Sf. Ier. Modest, Arhiepiscopul Ierusalimului (Dezlegare la peşte) # Ziarul Lumina
Cuviosul Daniil Sihastrul (†1496) s-a născut într-o localitate din zona Rădăuţilor din părinţi drept-credincioşi. A intrat de tânăr în monahism, primind numele David. Apoi a mers la Mănăstirea Sfântului
19:40
Contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 24,63 miliarde euro, în perioada ianuarie-octombrie 2025, comparativ cu 23,64 miliarde în ianuarie-octombrie 2024, informează Banca Naţională a
19:40
Peste 136.000 de persoane vulnerabile vor beneficia de donațiile strânse în ediţia de Crăciun a Colectei naţionale de alimente desfăşurată în 5-7 decembrie, informează Federaţia Băncilor pentru Alimente din
19:40
Actualul sistem de etichetare, bazat exclusiv pe data expirării, limitează vânzarea cu discount şi donarea alimentelor încă sigure pentru consum. De aceea, Feliciu Paraschiv, vicepreşedintele Asociaţiei
19:30
Creşterile de preţuri din ultimul an „au afectat puterea de cumpărare a oamenilor şi implicit bugetele alocate cumpărăturilor de sărbători, astfel că aproape jumătate (49%) dintre români au în plan să
19:30
Pădurile se află, în prezent, într-o „situaţie destul de critică” din cauza fenomenului de uscare a arborilor, atrag atenția specialiștii. Uscarea este agravată de secetă, nu are un tipar clasic de
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.