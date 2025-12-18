Donald Trump anunţă că reclasifică marijuana, printr-un decret, drept un drog mai puţin periculos
News.ro, 18 decembrie 2025 22:20
Preşedintele american Donald Trump anunţă joi că reclasifică marijuana drept o substanţă adictivă mai puţin periculoasă, o decizie menită să încurajeze cercetarea medicală, fără să deschidă însă calea unei scoateri de sub incidenţă penală la nivel federal, relatează AFP.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 30 minute
22:30
Preşedintele american Donald Trump a reclasificat joi marijuana drept o substanţă adictivă mai puţin periculoasă, o decizie menită să încurajeze cercetarea medicală, fără să deschidă însă calea unei scoateri de sub incidenţă penală la nivel federal, relatează AFP.
22:30
Medicul Diana Nemeş: Identificând care arii din creier nu au activitate electrică în parametrii optimi, putem face şi aplica ulterior un protocol de antrenamente cerebrale totalmente personalizat # News.ro
Noţiunea de ”brain-map” – în esenţă realizarea unei ”hărţi” a creierului, care să arate care arii din acesta nu sunt funcţionale la parametrii optimi - câştigă tot mai mult teren şi în România. Unii dintre ”candidaţii” perfecţi pentru terapia de optimizare a funcţiei cerebrale sunt antreprenorii care caută să împace performanţa în mediul de business cu viaţa personală. Fondatorii Institutului BrainMap, psihologul Alina Robu şi medicul Alina Diana Nemeş, detaliază cum se pot realiza obiective precum antrenarea performanţei profesionale, dezvoltarea profesională şi reconectarea autentică cu sinele cu ajutorul neuroştiinţei.
Acum o oră
22:20
Donald Trump anunţă că reclasifică marijuana, printr-un decret, drept un drog mai puţin periculos # News.ro
Preşedintele american Donald Trump anunţă joi că reclasifică marijuana drept o substanţă adictivă mai puţin periculoasă, o decizie menită să încurajeze cercetarea medicală, fără să deschidă însă calea unei scoateri de sub incidenţă penală la nivel federal, relatează AFP.
22:10
Alina Robu, psiholog: Facem neuroplasticitate şi neurogeneză şi naştem noi neuroni în fiecare zi # News.ro
Descoperirile din ultimii ani făcute în urma cercetărilor care au în centru modul în care funcţionează creierul contrazic teoriile din urmă cu două decenii, conform cărora creierul pierde neuroni fără a reface alţii, afirmă psihologul Alina Robu. ”Facem neuroplasticitate şi neurogeneză şi naştem noi neuroni în fiecare zi”, spune ea, explicând că, pentru a putea folosi celulele noi produse, creierul trebuie ”antrenat”.
22:10
Tenismanul bulgar Grigor Dimitrov a anunţat joi seara că s-a despărţit de antrenorul venezuelean Daniel Vallverdu, tehnicianul care l-a pregătit timp de mai bine de opt ani.
Acum 2 ore
21:30
Aleşi democraţi din Congres publică 68 de noi fotografii, cu o zi înaintea datei limită a publicării întregului ”dosar Epstein” de către Guvernul Trump # News.ro
Aleşi democraţi din Congresul american au publicat joi 68 de noi imagini legate de Jeffrey Epstein, cu o zi înaintea datei limită a publicării de către Guvernul lui Donald Trump a documentelor pe care le deţine despre infractorul sexual mort în detenţie, relatează AFP.
21:20
Echipa naţională a Marocului a câştigat joi seara Cupa Arabă, la Doha, după ce a învins în finală, scor 3-2, după prelungiri, echipa naţională a Iordaniei.
21:10
Max Verstappen a anunţat că va concura cu numărul 3 în sezonul 2026, iar Lando Norris va prelua numărul 1 după ce l-a învins pe pilotul Red Bull în lupta pentru titlu.
21:10
Reprezentanţii CT Bus au anunţat că, de vineri dimineaţă, circulaţia mijloacelor de transport în comun va reveni la normal, după ce timp de trei zile acestea nu au mai ieşit pe trasee.
Acum 4 ore
21:00
Radu Miruţă: Iei salariu şi de parlamentar şi de ministru, aşa e legea, că trebuie, că nu trebuie. Eu încasez 12.000 de lei de la minister şi 10.800 de la Parlament / Cazarea o plăteşte Parlamentul # News.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a declarat joi, că încasează 12.000 de lei de la ministerul Economiei şi 10.800 de la Parlament, precizând că legea spune că iei salariu şi de parlament şi de ministru. El a mai spus că Parlament îi plăteşte cazarea.
20:50
Maramureş: Intervenţii ale Salvamont pentru găsirea unui bărbat dispărut de acasă şi pentru recuperarea unor turişti care au întâlnit, pe un traseu, doi urşi # News.ro
Salvamontiştii maramureşeni au intervenit, în ultimele 24 de ore, pentru recuperarea unui bărbat plecat de acasă, care a fost găsit, cu ajutorul unui câine de urmă, dormind într-o şură, pe munte. O a doua intervenţie a fost în sprijinul unor turişti care au întâlnit doi urşi pe un traseu din Munţii Maramureşului.
20:50
Robert Kennedy Jr. anunţă măsuri în vederea interzicerii accesului tinerilor transexuali la îngrijiri de tranziţie, inclusiv în state în care acestea sunt legale. El invocă ”pagube fizice şi psihologice durabile” # News.ro
Secretarul Sănătăţii al lui Donald Trump Robert Kennedy Jr. a anunţat joi o serie de măsuri în vederea interzicerii de facto a accesului la tratamente de tranziţie de gen a tinerilor americani transsexuali, inclusiv în statele în care aceste îngrijiri sunt legale, relatează AFP.
20:40
Radu Miruţă: Vom sta la guvernare cu dinţii, cu oricine de gât / La cum arată mişcările astea prin Parlament, şi dacă n-ar fi PSD, sunt şanse să se găsească o majoritate # News.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, spune că nu se teme că USR va fi scos de la guvernare, el afirmând că vor sta la guvernare cu dinţii, cu oricine de gât. El a mai afirmat că, la cum arată mişcările prin Parlament, el crede că, şi dacă n-ar fi PSD, sunt şanse în anumite ipoteze să se găsească o majoritate care să susţină un nou guvern.
20:20
Percheziţii într-o anchetă de corupţie la domiciliile ministrului francez al Culturii Rachida Dati şi la sediile ministerului şi Primăriei Arondismentului al VII-lea al Parisului, al cărei primar este # News.ro
Percheziţii erau în curs joi seara la domiciliile lui Rachida Dati, la Ministerul francez al Culturii şi la Primăria Arondismentului al VII-lea din Paris, pe care-l conduce, în cadrul unei anchete cu privire la corupţie, anunţă Parchetul Naţional Financiar (PNF), relatează AFP.
20:20
Un deţinut a evadat de la Penitenciarul Poarta Albă după ce s-a prezentat la cabinetul medical şi apoi a sărit gardul/ El are o condamnare de patru ani şi şapte luni de închisoare pentru tâlhărie calificată şi executa pedeapsa în regim semideschis # News.ro
Un deţinut în vârstă de 24 de ani a evadat, joi seară, de la Penitenciarul Poarta Albă, judeţul Constanţa, după ce s-a prezentat la cabinetul medical pentru administrarea unui tratament, după care a sărit gardul şi s-a îndreptat spre câmp. El fusese condamnat la patru ani şi şapte luni de închisoare pentru tâlhărie calificată şi executa pedeapsa în regim semideschis.
20:20
Radu Miruţă: Am trimis destul de multe nereguli de la Ministerul Economiei, pentru care oficial Parchetul va decide care sunt următorii paşi / Sunt 15 sau 20 de sesizări, nu le mai ţin sirul, vizează contracte şi fraudări de concursuri # News.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a declarat joi că în perioada asta a trimis destul de multe nereguli de la Ministerul Economiei, pentru care oficial Parchetul va decide care sunt următorii paşi, el arătând că sunt 15 sau 20 de sesizări care vizează contracte şi fraudări de concursuri.
20:00
Fotbal: Fiul lui Zlatan Ibrahimovic a semnat, cu AC Milan, primul său contract profesionist # News.ro
Vincent Ibrahimovic, fiul de 17 ani al lui Zlatan Ibrahimovic, a semnat joi primul să contract de jucător profesionist, cu AC Milan.
20:00
Radu Miruţă, după ce a fost propus la Ministerul Apărării: Uitaţi-vă la studiile miniştrilor Apărării de prin 90 încoace şi uitaţi-vă şi la studiile mele şi fiecare poate să facă o comparaţie # News.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a declarat, joi, după ce a fost propus să preia portofoliul ministerului Apărării, că trebuie văzute studiile miniştrilor Apărării de prin 90 încoace şi studiile sale şi fiecare poate să facă o comparaţie.
19:50
Baschet feminin: Rapid Bucureşti, a doua înfrângere cu Mersin şi ratează calificarea în optimile FIBA EuroCup # News.ro
Echipa de baschet feminin Rapid Bucureşti a fost învinsă şi joi, în deplasare, de formaţia turcă CIMSA CBK Mersin, scor 95-87 (48-47), în manşa din faza play-off a FIBA EuroCup. Rapid a ratat astfel calificarea în optimile de finală.
19:40
Cupa Arabă: Meciul pentru locul 3, între Arabia Saudită şi echipa lui Olăroiu, Emiratele Arabe Unite, a fost suspendat din cauza intemperiilor - VIDEO # News.ro
Meciul pentru locul trei al Cupei Arabe, în Qatar, a fost suspendat joi din cauza ploii. Partida se disputa între Arabia Saudită şi Emiratele Arabe Unite, formaţia antrenată de Cosmin Olăroiu.
19:20
Julian Assange depune plângere în Suedia împotriva Fundaţiei Nobel, din cauză că laureata Nobel pentru Pace Machado susţine acţiunile lui Trump în Venezuela. El acuză 30 de oficiali Nobel de transformarea ”unui instrument al păcii într-un instrument de ră # News.ro
Fondatorul WikiLeaks Julian Assange a depus plângere împotriva Fundaţiei Nobel, în urma deciziei acesteia de a atribui Premiul Nobel pentru pace opozantei venezuelene Maria Corina Machado, din cauză că laureata îl susţine pe preşedintelui american Donald Trump, relatează AFP.
19:20
FRF a anunţat câştigătorul Golului Anului 2025. Fanii naţionalei au votat timp de o săptămână - VIDEO # News.ro
Timp de o săptămână, în decembrie, suporterii au votat în aplicaţia Tricolorii topul celor mai frumoase goluri ale echipelor naţionale în anul care se încheie. Opţiunile fanilor au demonstrat încă o dată ce înseamnă o reuşită de trei puncte în ultima secundă, la chiar ultima fază, notează frf.ro. Mai mult de o treime dintre suporterii care au votat au retrăit golul marcat de Virgil Ghiţă în finalul nebun al partidei cu Austria de pe Arena Naţională, din octombrie, şi l-au ales drept Golul Anului 2025.
Acum 6 ore
18:50
Guvernul a aprobat HG-ul de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2025 al Fondului pentru Mediu: Peste 2,6 miliarde de lei pentru continuarea a sute de proiecte de apă, canalizare, gestionare a deşeurilor, împăduriri, din PNRR # News.ro
Guvernul a aprobat, joi, o Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2025 al Fondului pentru Mediu, reprezentând peste 2,6 miliarde de lei pentru continuarea a sute de proiecte de apă, canalizare, gestionare a deşeurilor, împăduriri, din PNRR.
18:40
Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat că propunerile de a utiliza activele ruseşti îngheţate pentru finanţarea reconstrucţiei Ucrainei nu mai au nicio perspectivă de realizare, afirmând că nu există sprijin suficient în Uniunea Europeană pentru un astfel de demers.
18:40
Nou tip de fraudă în numele Poliţiei Române şi al DNSC: mesaje on-line înşelătoare privind blocarea unor dispozitive / Infractorii cer utilizatorilor achitarea unei amenzi de 1.250 de lei, în două ore, prin card bancar/ Recomandările autorităţilor # News.ro
Poliţiştii avertizează asupra unui nou tip de fraudă în numele Poliţiei Române şi al Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) având ca scop inducerea în eroare a cetăţenilor şi obţinerea de bani şi a unor date financiare şi personale. Potrivit poliţiştilor, în ultima perioadă, au apărut mesaje on-line înşelătoare privind blocarea unor dispozitive ale utilizatorilor, pe motiv că ar fi accesat în mod repetat site-uri cu conţinut interzis de legislaţia română. Pentru aşa-zisa deblocare a dispozitivelor, infractorii cer achitarea unei amenzi de 1.250 de lei, de regulă într-un timp scurt, de două ore, prin card bancar şi urmând instrucţiunile afişate pe ecran. În acest context, autorităţile recomandă cetăţenilor, printre altele, să nu facă nicio plată, să nu introducă date personale sau de card şi să nu dea click pe linkuri suspecte în care sunt prezentate mesaje alarmante, reclame sau ferestre pop-up.
18:30
China se pregăteşte să crească taxa pe valoare adăugată (TVA) aplicată prezervativelor şi contraceptivelor, începând de la 1 ianuarie, ca măsură de stimulare a unei natalităţi în scădere, relatează The Guardian.
18:30
UE trebuie să se reformeze, altfel riscă să devină irelevantă. Lumea se confruntă cu o nouă eră fără precedent, avertizează un raport supervizat de fostul premier Tony Blair şi de şeful JPMorgan Chase # News.ro
Uniunea Europeană trebuie să se reformeze, altfel riscă să devină irelevantă, pe măsură ce rivalitatea dintre China şi SUA declanşează o nouă eră fără precedent, care aduce provocări în materie de securitate, energie, tehnologie şi comerţ, se arată într-un raport supervizat de fostul premier britanic Tony Blair şi de Jamie Dimon, şeful băncii americane JPMorgan Chase, relatează Reuters.
18:10
Fotbal: Haos după o încăierare în masă la finala Cupei Columbiei, Atletico Nacional – Independiente Medellin 1-0 - VIDEO # News.ro
Finala Cupei Columbiei, disputată joi, între Atletico Nacional şi Independiente Medellin, scor 1-0, s-a transformat într-un haos general după ce fluierul final al meciului a fost urmat de ciocniri masive între fani.
18:00
Parlamentul francez adoptă în unanimitate o lege de reabilitare a femeilor condamnate pentru că au făcut avort înainte de 1975 # News.ro
Parlamentul francez a adoptat definitiv, joi - în unanimitate -, în Adunarea Naţională, o lege de reabilitare a femeilor condamnate pentru că au făcut avort înaintea Legii Veil din 1975, relatează AFP.
18:00
Fotbal: Majoritatea jucătoarelor din echipele naţionale feminine câştigă mai puţin de 20.000 de dolari pe an, arată un studiu FIFPRO # News.ro
Două treimi dintre jucătoarele din echipele naţionale feminine câştigă mai puţin de 20.000 de dolari pe an, potrivit unui nou studiu FIFPRO care evidenţiază insecuritatea financiară persistentă şi decalajele structurale din fotbalul feminin, relatează Reuters.
18:00
Titlurile de stat Fidelis emise în decembrie de Ministerul Finanţelor, de aproape 1,5 miliarde lei, au debutat la tranzacţionare la Bursa de Valori Bucureşti # News.ro
Ministerul Finanţelor (MF) a atras aproape 1,5 miliarde lei (293 milioane euro) prin cea de-a 11-a emisiune de titluri de stat pentru populaţie (FIDELIS) şi ultima derulată în acest an. Titlurile de stat Fidelis emise în decembrie au debutat joi, 18 decembrie, la tranzacţionare la Bursa de Valori Bucureşti (BVB). Următoarea ofertă de vânzare de titluri de stat Fidelis este estimată să înceapă la jumătatea lunii ianuarie 2026, anunţă bursa.
17:50
Donald Tusk spune că activele ruseşti sunt singura opţiune viabilă pentru finanţarea Ucraine. Zelenski afirmă că, dacă decizia de a confisca activele ruseşti nu este luată acum, „alţii” vor considera că Europa poate fi învinsă # News.ro
Premierul polonez Donald Tusk a declarat joi că utilizarea activelor ruseşti îngheţate este singura modalitate realistă prin care Europa poate finanţa sprijinul financiar acordat Ucrainei, argumentând că alternativele, precum datoria comună a UE, nu beneficiază de sprijin politic. La rândul său, liderul ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că, dacă decizia de a confisca activele ruseşti nu este luată acum, „alţii” vor considera că Europa poate fi învinsă, relatează The Guardian şi Reuters.
17:40
Rapperul Wiz Khalifa, condamnat la nouă luni de închisoare cu executare după ce a fumat o ţigară cu cannabis pe scena festivalului Beach Please de la Costineşti/ Decizia Curţii de Apel Constanţa este definitivă # News.ro
Rapperul Wiz Khalifa a fost condamnat, joi, de Curtea de Apel Constanţa, la nouă luni de închisoare cu executare pentru deţinere de droguri de risc, după ce a fumat o ţigară cu cannabis pe scena festivalului Beach Please de la Costineşti, în 2024. Decizia magistraţilor este definitivă.
17:40
China cere SUA să ”înceteze imediat” să înarmeze Taiwanul, după ce Taipeiul anunţă o vânzare de armament american în valoare de 11 miliarde de dolari # News.ro
China cere joi Statelor Unite să ”înceteze imediat” să înarmeze Taiwanul, după ce Taipeiul a anunţat o vânzare de armament american în valoare de 11 miliarde de dolari autorităţilor taiwaneze, a doua după întoarcerea lui Donald Trump la Casa Albă, relatează AFP.
17:30
Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi (ANES) trece din subordinea Executivului în subordinea Ministerului Muncii # News.ro
Guvernul a adoptat în şedinţa de joi o Ordonanţă de Urgenţă prin care Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi (ANES) trece din subordinea Executivului în subordinea Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale (MMFTSS).
17:20
Ciprian Ciucu a preluat coordonarea filialei PNL Bucureşti, la propunerea lui Ilie Bolojan / Acesta va face o analiză a activităţii filialelor de sectoare şi va negocia cu partidele din CGMB # News.ro
Biroul Politic Naţional al Partidului Naţional Liberal a decis, joi, ca primarul ales al Capitalei, Ciprian Ciucu, să preia coordonarea filialei PNL Bucureşti, la propunerea preşedintelui PNL, Ilie Bolojan. În plus, Ciucu urmează să facă o analiză a activităţii filialelor de sectoare ale PNL şi va coordona grupul liberal de consilieri din Consiliul General al Municipiului Bucureşti, el primind mandatul PNL pentru a negocia cu celelalte partide politice, la nivelul Capitalei.
17:20
PNL a validat acordul din Coaliţia de guvernare: reforma administraţiei locale şi centrale, creşterea salariului minim, reducerea numărului de parlamentari cu 13%, reducerea subvenţiilor partidelor şi a sumei forfetare a parlamentarilor # News.ro
Partidul Naţional Liberal a validat, joi, prin vot, la propunerea preşedintelui Ilie Bolojan, acordul din Coaliţia de guvernare, care vizează reforma administraţiei locale şi centrale, creşterea salariului minim, reducerea numărului de parlamentari cu 13%, reducerea subvenţiilor partidelor şi a sumei forfetare a parlamentarilor.
17:20
ANAR: Toate localităţile din Prahova afectate din cauza problemelor de la Barajul Paltinu primesc apă potabilă, cu o excepţie, unde apa este furnizată cu restricţii/ Nivelul apei în lac permite intervenţii tehnice sigure şi menţinerea alimentării cu apă # News.ro
Administraţia Naţională „Apele Române” precizează, joi, în contextul apariţiei în spaţiul public a unor informaţii „care pot crea îngrijorare”, că în prezent toate localităţile din judeţul Prahova afectate din cauza evenimentelor de la Barajul Paltinu beneficiază de apă potabilă, cu excepţia comunei Aluniş, unde apa este furnizată cu restricţii. Potrivit sursei citate, nivelul actual al apei în lac permite intervenţii tehnice în siguranţă şi menţinerea alimentării cu apă. „Operaţiunile tehnice de la baraj sunt monitorizate permanent şi nu afectează apa livrată populaţiei”, asigură ANAR.
17:20
Papa american Leon al XIV-lea acceptă demisia canonică, la 75 de ani, a arhiepiscopului New Yorkului Timothy Dolan, un opozant aprig al avortului. El îl înlocuieşte cu un episcop necunoscut din Illinois, Ronald Hicks, care şi-a exprimat recent solidaritat # News.ro
Papa american Leon al XIV-lea a acceptat demisia influentului cardinal american Timothy Dolan de la conducerea arhidiocezei New York, îndepărtând astfel o figură majoră a taberei conservatoare americane, anunţă joi Vaticanul, relatează AFP.
17:10
Conducerea PNL a decis ca primarul ales al Capitalei, Ciprian Ciucu, să preia coordonarea filialei PNL Bucureşti, la propunerea lui Ilie Bolojan / Acesta va face o analiză a activităţii filialelor de sectoare şi va negocia cu partidele din CGMB # News.ro
Biroul Politic Naţional al Partidului Naţional Liberal a decis, joi, ca primarul ales al Capitalei, Ciprian Ciucu, să preia coordonarea filialei PNL Bucureşti, la propunerea preşedintelui PNL, Ilie Bolojan. În plus, Ciucu urmează să facă o analiză a activităţii filialelor de sectoare ale PNL şi va coordona grupul liberal de consilieri din Consiliul General al Municipiului Bucureşti, el primind mandatul PNL pentru a negocia cu celelalte partide politice, la nivelul Capitalei.
Acum 8 ore
17:00
Marco Odermatt şi-a consolidat poziţia în Cupa Mondială de schi alpin după ce a câştigat, joi, prima dintre cele două probe de coborâre de la Val Gardena, egalând astfel recordul italianului Alberto Tomba, cu 50 de victorii în circuitul de elită.
16:50
Ministrul Sănătăţii: Continuă şi în anul 2026 cumulul pensiei cu salariul, cu prioritate în sănătate, educaţie şi alte sisteme critice. Este o măsură necesară pentru a păstra în sistem profesioniştii cu experienţă # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, prezintă joi măsurile luate în şedinţa de Guvern, precizând că, printr-o Ordonanţă de urgenţă va continua şi în anul 2026 cumulul pensiei cu salariul, cu prioritate în sănătate, educaţie şi alte sisteme critice, Ministrul spune că este o măsură necesară pentru a păstra în sistem profesioniştii cu experienţă, în special în specialităţile deficitare, acolo unde fiecare medic contează
16:40
Guvernul a aprobat indicatorii tehnico-economici pentru Varianta Sud de ocolire a municipiului Iaşi, investiţia fiind de aproape 430 milioane de lei. Proiectul a fost preluat de Consiliul Judeţean, în cadrul unui acord cu CNAIR # News.ro
Guvernul României a adoptat în şedinţa de joi hotărârea privind indicatorii tehnico-economici pentru Varianta Sud de ocolire a Municipiului Iaşi, investiţia urmând a fi realizată din fonduri europene, dar şi de la bugetul de stat.
16:30
Parchetul de pe lângă Tribunalul Braşov propune ca în legislaţie să fie inclusă în mod expres prevederea conform căreia semnalarea disfuncţionalităţilor din sistemul judiciar nu poate face obiectul abaterilor disciplinare # News.ro
Conducerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov, întrunită, joi, pentru a exprima „propuneri şi puncte de vedere cu privire la îmbunătăţirea calităţii actului de justiţie şi a condiţiilor de muncă”, propune modificarea legislaţiei în aşa fel încât promovările magistraţilor să se facă prin concurs pentru funcţiile de conducere şi prin examene scrise în funcţiile de execuţie. Procurorii braşoveni solicită, de asemenea legi care să asigure dreptul la liberă exprimare al magistraţilor şi măsuri care să reducă presiunea cauzată de volumul mare de lucru.
16:00
Regiunea transnistreană a intrat, din nou, joi, în stare de urgenţă în economie, măsura fiind instituită pentru o perioadă de 30 de zile, din cauza dificultăţilor de a se aproviziona cu gaz natural.
15:50
UPDATE - Ministrul Energiei, Bogdan Ivan: Reactoare nucleare de ultimă generaţie, în România! La Doiceşti suntem în ultima etapă de studii de design şi fezabilitate pentru proiectul SMR # News.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, anunţă joi că, la Doiceşti, sunt în ultima etapă de studii de design şi fezabilitate pentru proiectul SMR, (Small Modular Reactors), reactoare nucleare modulare de mici dimensiuni, 6 reactoare nucleare de mici dimensiuni, fiecare cu o capacitate instalată de 77 MW, care vor produce 462 MW în bandă, la un factor de capacitate de peste 95%. Proiectul va crea peste 2.000 locuri de muncă în perioada construcţiei şi peste 230 permanente, pentru operarea centralei, mai spune ministrul.
15:50
Ministerul Dezvoltării a decontat peste 141,6 milioane de lei pentru investiţii finanţate prin PNRR # News.ro
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (MDLPA) a decontat lucrări în valoare totală de peste 141.6 milioane de lei pentru 279 de investiţii realizate prin componentele Fond local, Turism şi cultură şi Educaţie, din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), a anunţat ministrul Cseke Attila.
15:50
Arbitrul Sebastian Colţescu va conduce la centru partida FC Botoşani – CFR Cluj, care se va disputa vineri, de la ora 20.00, în etapa a 21-a a Superligii.
15:20
Petrişor Peiu, liderul senatorilor AUR: Măsurile Guvernului Bolojan sunt o improvizaţie, pentru că lovesc în plin micile firme româneşti # News.ro
Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, a criticat joi măsurile economice anunţate de coaliţia PSD-PNL-USR-UDMR, arătând că deciziile sunt contradictorii, lipsite de coerenţă strategică, pentru că favorizează marile companii, în special pe cele străine şi pun presiune pe IMM-urile româneşti, crescând inflaţia şi riscul intrării în recesiune.
Acum 12 ore
15:00
Adolescentă violată pe un câmp din apropierea unei localităţi din judeţul Iaşi/ Un minor de 16 ani şi un tânăr de 18 ani, reţinuţi pentru viol şi pornografie infantilă # News.ro
Un băiat de 16 ani şi un tânăr de 18 ani au fost reţinuţi pentru viol şi pornografie infantilă, după ce minorul a filmat şi a distribuit apoi pe reţele de socializare imagini cu tânărul care întreţinea raporturi sexuale cu o adolescentă pe care ar fi agresat-o şi imobilizat-o, pe un teren viran din apropierea unei localităţi din judeţul Iaşi. Joii, Astăzi, a fost sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi de la Tribunalul Iaşi, cu propunere de arestare preventivă a celor doi, pentru 30 de zile.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.