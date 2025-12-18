Vânzările în Europa ale mașinilor din China s-au dublat

18:50

Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) i-a amendat din nou pe concesionarii perimetrului offshore de gaze naturale Midia din Marea Neagră, unde producția de gaze a debutat în vara lui 2022, pentru nerespectarea obligației legale impuse tuturor producătorilor români de gaze, de a vinde angro la prețul de 150 lei/MWh (redus ulterior la 120 lei/MWh) cantitățile necesare de gaze rezultate din activitatea de producție internă curentă pentru asigurarea consumului clienților casnici și al producătorilor de energie termică care alimentează sistemele centralizate de încălzire a populației.