A murit Mircea Coșea. Cunoscutul analist economic avea 83 de ani

În prezent, încălzitoarele de terasă cu infraroșu se conturează ca o alternativă inovatoare și eficientă la metodele tradiționale de încălzire, oferind nu doar căldură confortabilă, ci și un consum redus de energie, cu impact minim asupra mediului. Acest articol îți va dezvălui modul în care aceste dispozitive inteligente contribuie la tranziția ecologică și de ce ar trebui să le iei în considerare pentru amenajările exterioare. Descoperă avantajele lor și află cum poți îmbunătăți experiența pe terasă în timp ce susții un stil de viață sustenabil.