Dr. Jekyll și Mr. Hyde, varianta franceză
Jurnalul.ro, 19 decembrie 2025 01:10
Justiția franceză l-a condamnat, în primă instanță, la închisoare pe viață pe medicul anestezist Frédéric Péchier, pentru otrăvirea intenționată a 30 de pacienți.
Acum 5 minute
01:30
Autoritățile daneze susțin că Rusia se află în spatele a două atacuri cibernetice majore, inclusiv asupra unei rețele de apă și a unor site-uri oficiale, pe care le consideră dovezi clare ale unui război hibrid dus împotriva Occidentului.
Acum 30 minute
01:10
Acum 2 ore
00:30
O luptă îndelungată se încheie, în sfârșit, pentru trei zodii pe 19 decembrie 2025, o zi dedicată reflecției, clarității și vindecării interioare.
00:10
Parcul Natural Bucegi și comunele învecinate, vizate ca zone de non-intervenție și protecție strictă # Jurnalul.ro
11.000 de hectare de pădure din județul Dâmbovița ar putea deveni arie strict protejată. Aceasta înseamnă o conservare „draconică”, ce nu va mai permite nici măcar extragerea arborilor afectați de boli sau de insecte care distrug pădurea - ceea ce s-a întâmplat deja în Apuseni
18 decembrie 2025
23:50
Profesorul Mircea Coșea, una dintre cele mai respectate voci ale economiei românești, colaborator al DC News și DC Business, a murit.
23:40
Președintele SUA, Donald Trump, urmează să semneze un ordin executiv care va schimba clasificarea canabisului, o decizie ce ar putea marca cea mai importantă reformă a politicii americane în domeniul drogurilor din ultimele decenii.
Acum 4 ore
23:20
O relație funcționează atunci când ambii parteneri sunt adulți și niciunul nu este obligat să devină părintele celuilalt.
23:10
Un incendiu a izbucnit joi într-un apartament situat la etajul 8 al unui bloc din municipiul Brașov. Un bărbat a suferit arsuri și a fost transportat la spital.
23:10
Ciprian Ciucu preia coordonarea PNL București și va analiza organizațiile de sector, după decizia de joi a Biroului Politic Național al PNL.
23:10
Meta testează introducerea unei limite asupra numărului de linkuri pe care unii utilizatori le pot partaja atunci când postează pe Facebook.
23:00
Guvernul dă undă verde modernizării căii ferate Pojorâta-Suceava: investiție uriașă de 11,4 miliarde le # Jurnalul.ro
Guvernul a aprobat, joi, modernizarea secţiunii de cale ferată Pojorâta – Suceava, cu o lungime de circa 85 de kilometri, care realizează legătura Moldovei de Nord cu Transilvania.
22:50
Guvernul modifică Legea sănătății: cumulul pensie-salariu continuă în 2026, proceduri accelerate pentru medicii din diaspora, concursuri fără limitări.
22:40
O statistică realizată de Wikimedia arată că în luna octombrie, cea mai citită pagină de pe ro.wikipedia.org de către români este cea despre Catedrala Națională.
22:20
Trei avocați, suspectați de implicare în obținerea frauduloasă a cetățeniei române pentru mai mulți străini, au fost audiați de mai multe ore la sediul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.
22:10
Înșelătorie online în numele DNSC și Poliției: mesaje false blochează dispozitivul și cer 1.250 lei. Cum recunoști frauda și ce să faci.
22:10
Proiectul SMR de la Doicești continuă. Ministerul Energiei anunță posibile noi reactoare în România # Jurnalul.ro
Ministerul Energiei își reafirmă sprijinul pentru continuarea proiectului SMR de la Doicești, aflat în Faza 2 a Studiilor de Design și Fezabilitate.
21:50
Daniel David așteaptă sugestii pentru flexibilizarea controversatei programe de română # Jurnalul.ro
Primul an de mandat al ministrului Daniel David: zbuciumat, agitat, criticat, invitat să demisioneze. Un ministru controversat, autor al unor decizii deloc populare, la un an de mandat ce culminează cu o altă ceartă: extrem de criticatul draft al programei de limba și literatura română.
21:40
Autoritatea de Reglementare în Energie (ANRE) a anunțat, joi, că a amendat trei producători de gaze offshore cu 54,5 milioane de lei, pentru că pe parcursul anului trecut, aceștia au vândut gaze la un preț mai mare decât cel stabilit de stat.
Acum 6 ore
21:20
George Clooney a făcut pentru prima dată dezvăluiri despre relația sa cu Amal.
21:10
Dominic Fritz, primarul Timișoarei și liderul Uniunii Salvați România (USR), a depus joi, 18 decembrie 2025, jurământul de credință pentru obținerea cetățeniei române. Momentul reprezintă încheierea unei proceduri administrative care s-a întins pe parcursul a peste 18 luni.
21:10
UE bagă un miliard de euro în apărare: Bruxelles-ul accelerează cursa tehnologică militară # Jurnalul.ro
Comisia Europeană a adoptat Programul de lucru anual al Fondului European de Apărare (European Defence Fund - EDF) pentru 2026, dedicând un miliard de euro proiectelor de cercetare și dezvoltare în domeniul apărării.
20:50
Șase semne zodiacale chinezești atrag norocul și succesul financiar pe 19 decembrie 2025. Vineri poartă energia Câinelui de Apă într-o Zi a Porților Deschise.
20:40
Magia Crăciunului pare să se risipească pentru tot mai mulți români. Circa 58% dintre aceștia vor să treacă mai repede sărbătorile de iarnă.
20:40
Joi, 18 decembrie, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 14 decembrie, Loteria Romana a acordat peste 25.600 de câștiguri în valoare totala de peste 2,90 milioane de lei.
20:40
Ordonanță anti-risc: clasa de pericol seismic, vizibilă pentru toți cumpărătorii de locuințe # Jurnalul.ro
Măsura asigură informarea cumpărătorilor înainte de achiziționarea unei locuințe și creștere transparența pe piața imobiliară.
20:20
Piața canabinoizilor evoluează într-un ritm accelerat, iar consumatorii se confruntă cu o varietate tot mai mare de compuși. Printre aceștia, HHC și HHX atrag atenția datorită profilurilor lor unice. Deși numele lor sunt similare și provin din aceeași familie chimică, diferențele dintre ei merită explorate în detaliu.
20:20
Sărbătorile de iarnă bat la ușă iar pregătirile sunt în toi. Pe lista deserturilor tradiționale se află biscuiții șprițați, crocanți, aromați și gata în câteva minute.
20:10
Inovație și eficiență: încălzitoarele de terasă cu infraroșu și rolul lor în tranziția ecologică # Jurnalul.ro
În prezent, încălzitoarele de terasă cu infraroșu se conturează ca o alternativă inovatoare și eficientă la metodele tradiționale de încălzire, oferind nu doar căldură confortabilă, ci și un consum redus de energie, cu impact minim asupra mediului. Acest articol îți va dezvălui modul în care aceste dispozitive inteligente contribuie la tranziția ecologică și de ce ar trebui să le iei în considerare pentru amenajările exterioare. Descoperă avantajele lor și află cum poți îmbunătăți experiența pe terasă în timp ce susții un stil de viață sustenabil.
20:10
Mulți părinți aleg să-și educe copiii financiar, prin deschiderea unui cont bancar pentru minori. E un pas bine făcut, pentru că responsabilitatea financiară este foarte importantă pentru formarea lui ca adult. Și în România, tot mai mulți părinți aleg această opțiune pentru a-și ajuta copiii să-și dezvolte atât independența, cât și disciplina financiară încă de la vârste fragede.
20:10
Când începi o dietă, poate părea că jumătate din efort se duce pe planificarea meselor, alegerea ingredientelor și pregătirea lor. De multe ori, tocmai acest haos al deciziilor zilnice te face să renunți înainte să vezi rezultatele. De aceea, simplitatea în alimentație – meniuri clare, rutine gândite și ingrediente ușoare – devine un aliat real în procesul de slăbire.
20:00
De la București, la Moscova: democrația rusească urmează modelul românesc al secretizării averilor # Jurnalul.ro
În Rusia, transparența privind averile și veniturile oficialilor este pe cale să dispară.
19:50
Premiile Oscar se vor muta în online din 2029. YouTube va deține drepturile globale de difuzare # Jurnalul.ro
Premiile Oscar vor fi difuzate, începând din 2029, pe YouTube. Anunțul a fost făcut miercuri de Academia de Arte și Științe Cinematografice.
19:40
Povestea de dragoste care sfideză timpul: Mircea Lucescu, despre marea sa iubire: „Neli e firavă dar e foarte puternică” # Jurnalul.ro
Mircea Lucescu, legenda fotbalului românesc, a fost văzut recent alături de soția sa, Neli Lucescu, la un eveniment unde au atras privirile tuturor. Cei doi sunt împreună de peste 58 de ani.
Acum 8 ore
19:20
Cât de ieftini sunt carburanții în România față de UE? Diferențe surprinzătoare la pompă # Jurnalul.ro
În această perioada România se află pe locul al 13-lea în Uniunea Europeană în topul țărilor cu cea mai ieftină benzină, după Bulgaria, Croația, Cipru, Cehia, Ungaria, Lituania, Luxemburg, Malta, Polonia, Slovenia, Spania, Suedia, potrivit site-ului peco-online.ro consultat de jurnalul.ro.
19:10
5 zodii norocoase care găsesc bani ascunși de Crăciun 2025: Universul îți face cadouri inopinate! # Jurnalul.ro
Descoperă cele 5 zodii norocoase care găsesc bani ascunși de Crăciun 2025! De la Taur la Pești, universul îți face cadouri neașteptate. Verifică-ți norocul acum!
18:50
„Procesul lui Iisus” – punctul culminant al seriei „Procesele care au schimbat lumea”, de Mircea Duțu # Jurnalul.ro
Seria „Procesele care au schimbat lumea” ajunge la punctul culminant odată cu apariția volumului „Procesul lui Iisus”, disponibil la chioșcurile de ziare începând de joi, 18 decembrie. În această lucrare, profesorul universitar și avocatul Mircea Duțu abordează unul dintre cele mai dezbătute episoade ale istoriei universale.
18:50
Miracol medical. Oamenii de știință au descoperit o metodă care ar putea vindeca un tip de leucemie # Jurnalul.ro
O echipă de cercetători de la University College London (UCL) și Great Ormond Street Hospital (GOSH) a anunțat un progres revoluționar în tratarea leucemiei acute limfoblastice T (T-ALL), o formă de cancer al sângelui considerată anterior incurabilă.
18:40
Un singur produs tradițional românesc a fost inclus în top 100 cele mai bune deserturi din lume, potrivit platformei internaționale TasteAtlas.
18:40
Emilian lansează Ultimul Crăciun, o melodie inspirată din universul Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN. Diseară, de la 20.30, penultimele episoade din acest sezon se văd pe Antena 1 şi AntenaPLAY # Jurnalul.ro
Emilian se lasă purtat de magia sărbătorilor și prezintă o nouă piesă care ne poartă pe drumul nostalgiei, oferindu-ne parfumul celei mai frumoase perioade din an, chiar înainte de difuzarea penultimelor episoade din acest sezon Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, diseară, de la 20.30, la Antena 1.
18:30
Conferința Income Magazine Corporate. Noul terminal al Aeroportului Internațional Craiova de 100 de milioane de euro a fost inaugurat # Jurnalul.ro
România accelerează dezvoltarea transportului aerian: terminal ultramodern inaugurat la Craiova, investiții de peste 140 de milioane de euro și planuri pentru noi terminale la Otopeni și Băneasa.
18:20
Șoc în muzică! Rapperul Wiz Khalifa a fost condamnat în România la 9 luni de închisoare cu executare pentru deținere de droguri pentru consum propriu. Decizia Curții de Apel Constanța este definitivă.
18:10
Există mai multe semne care arată că doi oameni sunt destinați să fie împreună. Acestea evidențiază de obicei calitățile dintr-o relație care ajută un cuplu să dezvolte o legătură puternică, sănătoasă și de lungă durată.
17:50
Zelenski se declară pregătit pentru noi alegeri prezidențiale în Ucraina, însă numește două condiții # Jurnalul.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat că este pregătit pentru organizarea de noi alegeri prezidențiale în Ucraina, dar subliniază că trebuie îndeplinite două condiții pentru ca scrutinul să poată avea loc.
17:40
Împodobitul bradului este una dintre tradițiile de Crăciun care aduc bucurie și magie în casă, însă specialiștii Feng Shui trag un semnal de alarmă.
Acum 12 ore
17:20
Chefi la cuțite, lider de audiență. Victorie detașată pentru echipa lui Chef Richard la battle-ul de ieri și record de punctaje maxime la proba individuală # Jurnalul.ro
Ieri seară, echipa condusă de Chef Richard Abou Zaki a obținut o frumoasă victorie la cel de-al optulea battle, într-o ediție Chefi la cuțite care s-a impus ca lider de audiență atât la nivel comercial, cât și urban. Seara a culminat cu o probă individuală care i-a impresionat pe Chefi, nivelul ridicat al preparatelor prezentate de concurenți aducând un număr record de punctaje maxime.
17:20
BNS acuză un troc în coaliție: Decizia de majorare a salariului minim de la 1 iulie 2026, abuzivă # Jurnalul.ro
Blocul Național Sindical acuză un troc între partidele din coaliție: creșterea salariului minim din 1 iulie contra reducerii și eliminării impozitului pe cifra de afaceri. Sindicaliștii spun că decizia este incorectă, abuzivă și contrară legislației în vigoare.
17:00
Munca pe platformele digitale: ce schimbă Directiva UE 2024/2831 și cum va fi reglementată activitatea în România # Jurnalul.ro
România trebuie să aplice Directiva UE 2024/2831 privind munca pe platformele digitale până în 2026. Află ce criterii stabilesc diferența dintre lucrător și prestator independent și ce poziție are IMM România.
16:50
Alocări de fonduri. Nazare: Peste 2 miliarde de lei pentru Sănătate și ministerul de Externe # Jurnalul.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat, joi, aprobarea unui transfer de peste 2 miliarde de lei pentru achitarea datoriilor urgente din Sănătate și de la Ministerul de Externe.
16:40
România își consolidează poziția în transportul european de mărfuri: Investiții masive în două porturi la Marea Neagră # Jurnalul.ro
România își consolidează poziția strategică în transportul european prin investiții majore în infrastructura portuară.
16:30
Antreprenorii, mesaj dur pentru politicieni: 8 din 10 firme spun că partidele nu au programe pro-business # Jurnalul.ro
Sondaj IMM România 2025: peste 80% dintre antreprenori spun că partidele politice nu au programe pro-business. Fiscalitatea, lipsa de dialog și neîncrederea în Parlament domină percepția mediului de afaceri.
