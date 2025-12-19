Crăciun cu speranță la Cotnari: Polițiștii ieșeni au adus daruri pentru 18 copii din familii vulnerabile

12:30

Ediția de Crăciun 2025 a Colectei Naționale de Alimente, desfășurată între 5–7 decembrie, a demonstrat încă o dată cât de puternică este solidaritatea atunci când oamenii aleg să se implice împreună. Organizată de Federația Băncilor pentru Alimente din România – FBAR și cele 9 Bănci Regionale, campania a reunit, din nou, oameni din toată țara [...] The post Cea mai mare Colectă Națională de Alimente de până acum: trei zile de solidaritate, 1.082 magazine, 957 tone de alimente donate. Un Crăciun mai liniștit pentru peste 130.000 de persoane vulnerabile.