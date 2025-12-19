Vești proaste pentru Grindeanu și Simion: „Vom sta la guvernare cu dinții, cu oricine de gât”, afirmă ministrul Economiei, Radu Miruță (USR)

12:40

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat miercuri că a aprobat un acord de export de gaze naturale către Egipt în valoare de 35 de miliarde de dolari, cel mai mare acord de gaze din istoria Israelului. Acordul ar putea, de asemenea, să ajute la repararea relațiilor dintre cele două țări, tensionate în timpul războiului de […]