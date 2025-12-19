Vești proaste pentru Grindeanu și Simion: „Vom sta la guvernare cu dinții, cu oricine de gât”, afirmă ministrul Economiei, Radu Miruță (USR)
Aktual24, 19 decembrie 2025 07:50
Ministrul Economiei, Radu Miruță, propus recent de USR pentru portofoliul Apărării, a declarat joi că partidul său va rămâne ferm la guvernare, indiferent de tensiunile din coaliția PSD-PNL-USR-UDMR. „Vom sta la guvernare cu dinții, cu oricine de gât”, a afirmat Miruță, în emisiunea „România Politică” de la Prima News, subliniind determinarea USR de a contribui […]
Acum 5 minute
08:10
Democrații din Congres publică noi fotografii din dosarul Epstein, cu o zi înainte de termenul final pentru publicarea acestuia, asumat de administrația Trump # Aktual24
Aleși democrați din Camera Reprezentanților au publicat joi, 18 decembrie 2025, un nou lot de 68 de fotografii provenite din moștenirea lui Jeffrey Epstein, exact cu o zi înainte de termenul limită impus administrației Trump pentru dezvăluirea completă a documentelor guvernamentale legate de infractorul sexual decedat în 2019. Aceste imagini fac parte dintr-un total de […]
Acum 30 minute
07:50
Vești proaste pentru Grindeanu și Simion: „Vom sta la guvernare cu dinții, cu oricine de gât”, afirmă ministrul Economiei, Radu Miruță (USR) # Aktual24
Acum o oră
07:40
Acord istoric: UE a aprobat un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, fără a utiliza activele rusești înghețate # Aktual24
Liderii Uniunii Europene au ajuns la un acord istoric în cadrul summitului de la Bruxelles, aprobând un împrumut masiv de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, destinat să acopere nevoile militare și economice ale Kievului pentru anii 2026-2027. Decizia vine după negocieri intense și evită utilizarea directă a activelor rusești înghețate, estimată la aproximativ […]
07:20
Australia lansează cel mai amplu program de răscumpărare a armelor de foc după atacul de pe plaja Bondi # Aktual24
Prim-ministrul australian Anthony Albanese a anunțat vineri lansarea unui program național amplu de răscumpărare (buyback) a armelor de foc, cel mai mare de la masacrul de la Port Arthur din 1996 încoace. Măsura vine ca răspuns direct la atacul terorist antisemit de pe plaja Bondi din Sydney, care a avut loc pe 14 decembrie și […]
Acum 2 ore
07:00
L-au prins cu minciuna: „primele” pe care Donald Trump s-a lăudat că le va oferi în nume propriu militarilor americani provin din fonduri deja alocate de Congres # Aktual24
Președintele Donald Trump a anunțat pe 17 decembrie, într-un discurs televizat, că aproximativ 1,45 milioane de militari americani vor primi un bonus unic de 1.776 de dolari înainte de Crăciun. El a denumit această plată „Warrior Dividend” (Dividendul Războinicului), făcând referire la anul 1776 al Declarației de Independență, și a sugerat că fondurile provin din […]
Acum 8 ore
00:20
Fostul profesor universitar la ASE Mircea Coșea, unul dintre cei mai vocali analiști economici din România, a murit, joi la vârsta de 83 de ani. Mircea Coșea era internat la Spitalul Floreasca. Coșea a fost una dintre cele mai cunoscute figuri ale economiei românești, implicat în multiple proiecte de reformă economică și consiliere guvernamentală. A […]
Acum 12 ore
00:10
Anchetatorii americani cred că au identificat un suspect în atacul armat de la Universitatea Brown. Acesta ar putea avea legătură și cu uciderea unui profesor de la MIT două zile mai târziu # Aktual24
Anchetatorii americani cred că au identificat un suspect în cazul atacului armat de la Universitatea Brown, potrivit a doi oficiali ai forțelor de ordine familiarizați cu cazul. Autoritățile au un mandat de arestare semnat pe numele individului și îl caută în prezent, potrivit AP și CNN. Atacatorul de la Universitatea Brown de sâmbătă a ucis […]
18 decembrie 2025
23:50
Președintele Braziliei promite să blocheze proiectul de lege care ar reduce pedeapsa lui Jair Bolsonaro # Aktual24
Președintele Braziliei, Luiz Inácio Lula da Silva, a promis că va respinge un proiect de lege adoptat de Congres pentru reducerea pedepsei cu închisoarea a lui Jair Bolsonaro, fostul președinte condamnat la peste 27 de ani de închisoare pentru că a orchestrat o tentativă de lovitură de stat menită să anuleze alegerile din 2022. Legislatorii […]
23:40
Un pensionar din Bavaria a întins – pentru a doua oară – o capcană unui escroc care voia să-l lase fără 10.000 de euro # Aktual24
Un bărbat în vârstă de 85 de ani din landul Bavaria a reușit, de două ori, să prindă în capcană escroci prin telefon care încercau să-l facă să le trimită bani și obiecte de valoare, potrivit The Guardian. Pensionarul german a primit un apel aparent urgent de la un bărbat care s-a dat drept ofițer […]
23:10
Facebook testează perceperea unei taxe de la utilizatori pentru a distribui linkuri, o posibilă lovitură pentru mass-media # Aktual24
Facebook testează un sistem care va percepe taxe utilizatorilor pentru partajarea linkurilor web, o mișcare care s-ar putea dovedi a fi o lovitură suplimentară pentru agențiile de știri și publicații. Meta, proprietarul platformei de socializare, a declarat că efectuează un „test limitat” în care utilizatorii fără un abonament plătit, pot posta doar două linkuri externe […]
22:40
Protestul fermierilor la Bruxelles s-a încheiat cu o mică victorie. Semnarea acordului Mercosur va avea loc luna viitoare # Aktual24
Mii de fermieri din întreaga Europă au protestat, joi după-amiază, la Bruxelles, față de acordul de liber schimb propus cu blocul sud-american Mercosur, care include Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay. La scurt timp după începerea protestului, acesta a escaladat în violențe în apropierea Parlamentului European, potrivit agenției de presă Belga. Protestul a coincis cu un […]
21:50
Trump face demersuri pentru a relaxa reglementările federale privind marijuana, stârnind speranțe în industrie # Aktual24
Președintele american Donald Trump a semnat, joi, un ordin prin care recomandă relaxarea reglementărilor federale privind marijuana, o mișcare care ar putea inversa și mai mult decenii de politici dure împotriva acestei plante psihoactive. Prin acest ordin, procurorul general trebuie să procedeze rapid la reclasificarea marijuanei, potrivit unor înalți oficiali ai administrației, un proces care […]
21:10
Oscarurile pe YouTube: Schimbarea care rescrie Hollywood-ul și viitorul industriei cinematografice # Aktual24
Într-o mișcare care a surprins atât publicul larg, cât și profesioniștii din industrie, Premiile Oscar, cel mai prestigios eveniment al cinematografiei mondiale, vor părăsi televiziunea tradițională și vor fi transmise exclusiv pe YouTube începând din anul 2029. După mai bine de jumătate de secol în care ceremonia a fost difuzată de postul ABC, Academia de […]
21:10
Președintele american Donald Trump pare să fi ajuns într-un punct din care cu greu poate coborî mai jos. Reacțiile sale impulsive devin tot mai bizare, gesturile tot mai stupide și copilărești. Președintele care caricaturizează portetele predecesorilor săi la Casa Albă, punând plăcuțe cu insulte sub ele ar trebui să ia decizii mature privind Europa, mai […]
21:00
Tânăr de 21 de ani din Brașov reținut pentru distrugere după ce ar fi băgat o petardă aprinsă într-un parcometru # Aktual24
Un brașovean în vârstă de 21 de ani, a fost reținut de polițiști după ce a băgat o petardă aprinsă într-un parcometru din oraș. Polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție au fost sesizați de o femeie în legătură cu distrugerea parcometrului. În urma investigațiilor, a fost identificat un tânăr bănuit că a aprins și introdus […]
20:50
Bărbat din Prahova anchetat după ce a oferit spre închiriere o pensiune care nu era a lui # Aktual24
Un bărbat dintr-o comună din judeţul Prahova este anchetat pentru înşelăciune, după ce a închiriat o pensiune la munte, în perioada Revelionului, fără a deţine, în fapt, unitatea de cazare. După ce a primit bani sub formă de avans pentru vacanţa de Revelion, el şi-a închis telefonul iar păgubiţii nu l-au mai putut contacta. Joi […]
20:40
Mai transparent decât sticla. Un nou material transparent scade drastic consumul de energie al clădirilor prin reducerea schimbului de căldură prin ferestre # Aktual24
Oamenii de știință din SUA au dezvoltat un material care ar putea reduce semnificativ consumul de energie al clădirilor. Materialul este mai transparent decât sticla și izolează la fel de bine ca un perete solid. Aplicat pe geamuri, acesta ar putea contribui la reducerea drastică a schimbului de căldură prin ferestre și, prin urmare, la […]
20:30
Recorder dă în judecată România TV: ”Atunci când nu este USR-ul, se creează un Soroș de România sau un Coldea de România” # Aktual24
Recorder a anunțat joi, într-o discuție publică cu jurnaliștii care au lucrat la documentarul „Justiție capturată”, că va da în judecată o altă redacție, un demers pe care reprezentanții publicației afirmă că „nu l-am mai făcut”. Editorul Recorder, Cristian Delcea, a declarat că România TV a difuzat o afirmație falsă potrivit căreia Florian Coldea, fost […]
20:20
PSD a votat alături de AUR moțiunea simplă la adresa ministrei USR a Mediului, Diana Buzoianu. Nu e neapărat o surpriză. Sorin Grindeanu, președintele PSD, poate acum să schimbe narațiunea de la fosta șefă de coafor care l-a însoțit în zborurile Nordis și care lucra pentru compania implicată în criza apei din Prahova. Așa că […]
20:20
Timișoara: 11 dintre bătrânii ținuți într-o casă în condiții mizere au fost internați în spital cu râie. Anchetă epidemiologică și în alte centre în care au fost relocați vârstnici # Aktual24
Trei dintre bătrânii preluați zilele trecute dintr-o casă din Cenad unde stăteau în condiții mizerabile, după ce azilul din Lenauheim în care erau internați a fost închis, au fost duși la Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babeș din Timișoara. Alți opt bătrâni au fost internați la Clinica de Dermatologie a Spitalului Municipal, întrucât prezintă simptome […]
20:10
O firmă americană construiește o armată de 50.000 de roboți umanoizi pentru război și muncă industrială # Aktual24
Startup-ul de robotică Foundation, cu sediul în San Francisco, își accelerează dezvoltarea în domeniul roboticii umanoide militare, conturând planuri de a produce până la 50.000 de roboți umanoizi până la sfârșitul anului 2027. Umanoidul Phantom MK-1 al companiei este conceput atât pentru muncă industrială, cât și pentru desfășurare pe câmpul de luptă, poziționând Foundation ca […]
19:40
Emisarul special al lui Putin a fost trimis la Miami să poarte discuții cu consilierii lui Trump pe tema planului de pace al SUA # Aktual24
Oficialii americani și ruși sunt așteptați să se întâlnească la Miami în acest weekend, ca parte a eforturilor administrației Trump de a pune capăt războiului de aproape patru ani dintre Kiev și Moscova, potrivit a două persoane familiarizate cu situația. Delegația rusă este așteptată să-l includă pe directorul fondului suveran de investiții al Rusiei, Kirill […]
Acum 24 ore
19:10
Rusia și-a trimis rachetele nucleare Oreşnik în Belarus. Lukaşenko este fericit: ”Rachetele sunt operaționale” # Aktual24
Racheta balistică rusească cu capacitate nucleară Oreşnik este desfăşurată şi în Belarus începând de miercuri, a anunţat joi preşedintele acestei ţări, Aleksandr Lukaşenko, la conferinţa sa anuală de presă la Minsk, transmit agenţiile AFP şi EFE, citate de Agerpres. „Oreşnik se află în Belarus de ieri (miercuri). Şi este operaţională”, a spus Lukaşenko. Omologul şi […]
18:40
Dronele Ucrainei au lovit un aerodrom rusesc și au distrus echipamente de sute de milioane de dolari: ”Vom continua să distrugem sistematic apărarea ocupanților” # Aktual24
Serviciul de Securitate al Ucrainei, SBU, a anunțat că a lovit un aerodrom militar rus din Crimeea ocupată, distrugând echipamente de apărare antiaeriană în valoare de sute de milioane de dolari, potrivit unui mesaj publicat pe Telegram la data de 18 decembrie. Atacul nocturn a vizat baza aeriană Belbek, situată în apropiere de Sevastopol, și […]
18:40
Înfrângere pentru gruparea roșie, anti-Bolojan, din PNL. Ciprian Ciucu a fost ales coordonator al PNL București în locul baronului Hubert Thuma # Aktual24
Biroul Politic Național al PNL a decis, joi, ca primarul ales al Capitalei, Ciprian Ciucu, să preia coordonarea filialei PNL București. Respectiva poziție era ocupată de baronul de Ilfov Hubert Thuma, apropiat de PSD, identificat de presă drept liderul grupării anti-Bolojan din partid. Decizia a fost luată la propunerea președintelui partidului, Ilie Bolojan, precizează un […]
18:30
Înarmare record pentru Ucraina: Europenii, în format Rammsten, îi dau cea mai mare sumă din istorie # Aktual24
Aliații Ucrainei au convenit miercuri să transfere, pe parcursul anului 2026, armament și materiale militare critice în valoare de peste 45 de miliarde de dolari, ceea ce ar reprezenta un record pentru un singur angajament de sprijin al comunității internaționale în apărarea împotriva invaziei ruse. În același timp, Statele Unite, sub președintele Donald J. Trump, […]
18:10
Eurodeputatul grec Nikos Pappas a fost dat afară din grupul său politic, după ce ar fi agresat un jurnalist într-un bar din Strasbourg. O delegație de jurnaliști din Grecia a mers la Strasbourg pentru a acoperi sesiunea plenară, iar marți seara se afla într-un bar numit Aedan Palace, frecventat de eurodeputați. Potrivit mai multor persoane […]
17:50
Presshub: Conducerea Probațiunii cere explicații sindicatului după solidarizarea cu judecătorii Beșu și Moroșanu # Aktual24
Conducerea Direcției Naționale de Probațiune (DNP) a cerut explicații sindicatului instituției după ce membrii acestuia s-au solidarizat cu judecătorii Beșu și Moroșanu, magistrați ai Curții de Apel București, care au devoalat practicile conducerii instanței, în urma cărora zeci de dosare se prescriu, iar inculpații scapă nepedepsiți. În contextul difuzării documentarului Recorder „Justiție capturată”, sindicatul consilierilor […]
17:40
Diana Buzoianu l-a bătut pe Simion la impactul pe rețelele de socializare, zeci de mii de like-uri. Buzoianu este și mult peste Grindeanu, ale cărui postări nici nu ajung la o mie de like-uri # Aktual24
Postările ministrului Mediului, Diana Buzoianu, au crescut considerabil în impact în ultimele zile, în contextul în care PSD și AUR au făcut presiuni și chiar au votat împreună o moțiunea simplă menită să o dea afară. Buzoianu a ajuns chiar și la 60.000 de like-uri la o postare, un impact considerabil pe rețelele de socializare […]
17:40
Wiz Khalifa, condamnat la 9 luni de închisoare cu executare în România. Incident la „Beach, Please!” # Aktual24
Rapperul american Wiz Khalifa a fost condamnat joi la 9 luni de închisoare cu executare de Curtea de Apel Constanța, după ce a fost găsit vinovat de deținere de droguri de risc pentru consum propriu, faptă comisă în timpul festivalului „Beach, Please!” din anul 2024, potrivit minutei de ședință a instanței. Artistul, al cărui nume […]
16:20
Dominic Fritz a devenit cetățean român în acte: ”Mi-am depus jurământul de credință față de România” # Aktual24
Președintele USR, Dominic Fritz, primar al Timișoarei, a devenit cetățean român, după ce a depus jurământul de credință, joi, în cadrul unei ceremonii care a avut loc la sediul Autorității Naționale pentru Cetățenie. ‘Ce imens privilegiu să îmi fi putut alege iubirea pentru această țară. Mi-am depus jurământul de credință față de România, al cărei […]
16:20
Nepoata lui Horațiu Potra, arestată pentru înșelăciune. În afacere a fost implicată și mama ei, sora mercenarului # Aktual24
Patricia Potra, nepoata lui Horațiu Potra, a fost arestată preventiv pentru înșelăciune în formă continuată, fiind acuzată că ar fi indus în eroare zeci de persoane cărora le-ar fi promis servicii de consultanță pentru obținerea de fonduri europene, potrivit unor informații publicate de presa locală. Reținerea acesteia a intervenit în urma unor plângeri depuse în […]
16:10
Ciolacu, instalat șef în Buzău, cere să nu mai fie atacat cu Nordis: ”Să evităm atacurile la persoană, atacurile care nu aduc niciun beneficiu nimănui” # Aktual24
Marcel Ciolacu, ales preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău în urma alegerilor parţiale din 7 decembrie, urmează să depună jurământul pentru noua funcţie vineri, la ora 12.00, în cadrul unei şedinţe extraordinare a CJ Buzău, la care este aşteptat să participe şi preşedintele PSD, Sorin Grindeanu. Anunţul a fost făcut joi, în timpul ultimei şedinţe ordinare […]
15:40
Zelenski este pregătit pentru alegerile prezidențiale și susține votul online pentru ucrainenii din străinătate # Aktual24
Președintele Volodimir Zelenski a declarat că este pregătit ca Ucraina să organizeze alegeri prezidențiale, răspunzând unei solicitări formulate de SUA. „Statele Unite ale Americii au făcut o solicitare pentru alegeri prezidențiale, iar eu le-am spus că aș fi pregătit pentru astfel de alegeri”, a declarat Zelenski jurnaliștilor joi dimineață, relatează Kyiv Post. El a adăugat […]
15:40
Se sparge buboiul la Constanța. În doar căteva zile au demisionat șeful PSD, șeful PNL și șeful Consiliului Județean # Aktual24
În decurs de o săptămână, mai mulţi lideri politici de prim-plan din judeţul Constanţa şi-au anunţat demisia din funcţiile de conducere, oferind explicaţii publice succinte privind motivele acestor decizii. Joi a demisionat șeful CJ Constanța, la doar câteva zile după demisiile șefilor locali ai PSD și PNL. Preşedintele PNL Constanţa, Bogdan Huţucă, a demisionat la […]
15:30
Aplicație MAE pentru turiștii români: ”Călătorește informat”. Condițiile de călătorie, atenționările de călătorie sau avertismentele de călătorie # Aktual24
Ministerul Afacerilor Externe a lansat oficial, joi, aplicația ‘Călătorește informat’, o platformă de servicii digitale care va permite publicarea de alerte, notificări, ghiduri și alte informații relevante pentru cetățenii care călătoresc în străinătate. Directorul general al Departamentului Consular, Oana Darie, a declarat, într-o conferință de presă, că valoarea totală a contractului de finanțare aferentă proiectului […]
15:20
Beneficiile păcii: Azerbaidjanul începe exporturile de combustibil către Armenia pe calea ferată, o premieră în ultimele decenii # Aktual24
Azerbaidjanul a expediat joi produse petroliere pe calea ferată către Armenia, marcând primul astfel de export în ultimele decenii și un progres tangibil în eforturile de normalizare a relațiilor dintre cele două țări, au declarat oficialii. Livrarea de joi a inclus 22 de vagoane cisternă care transportau 1.210 tone de benzină AI-95 produs de compania […]
15:20
Lista cu șpăgile uriașe luate de primarul Mangaliei în doar trei ani. El și-a cumpărat un hotel pe litoral din acești bani # Aktual24
Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Serviciul teritorial Constanţa, au dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a primarului municipiului Mangalia, Radu Cristian, acuzat că ar fi primit mită în valoare totală de 622.233 de euro, în perioada 2022–2025, în legătură cu atribuţiile sale de serviciu. Potrivit rechizitoriului, edilul este trimis în judecată pentru luare […]
15:10
„Porcii europeni au vrut să se ospăteze cu prăbușirea Rusiei”, spune Putin la o reuniune cu ofițeri ruși de grad înalt # Aktual24
Președintele Rusiei a adus jigniri la adresa liderilor europeni miercuri, numindu-i „porci” care vor „să se ospăteze cu prăbușirea Rusiei”, în timp ce a dat vina pe Occident pentru războiul Moscovei împotriva Ucrainei. Vorbind la o reuniune anuală cu ofițeri militari ruși de rang înalt, Putin a respins orice posibilitate ca Kremlinul să accepte planul […]
14:10
China cere SUA să înceteze „imediat” înarmarea Taiwanului după ce Washingtonul a aprobat un nou pachet de arme # Aktual24
China a cerut Statelor Unite joi să „înceteze imediat” înarmarea Taiwanului după ce Washingtonul a aprobat vânzarea de arme în valoare de 11 miliarde de dolari către insulă. „China îndeamnă Statele Unite să respecte principiul unei singure Chine… și să înceteze imediat acțiunile periculoase de înarmare a Taiwanului”, a declarat purtătorul de cuvânt al ministrului […]
13:40
Argintul a cunoscut o creștere remarcabilă, valoarea sa fiind mai mult decât dublată, de la aproximativ 30 USD (24,54 EUR) pe uncie la începutul anului, la un maxim istoric de 66,57 USD pe uncie pe 17 decembrie. Metalul a fost tranzacționat pe COMEX – divizia de mărfuri a Bursei Comerciale din New York (NYMEX) – […]
13:20
Avionul guvernamental al Departamentului de Aviaţie al Ministerului de Interne, cu care premierul slovac Robert Fico a venit miercuri la summitul UE – Balcanii de Vest, a fost implicat într-un accident pe aeroportul din Bruxelles, relatează agenţia slovacă TASR, citată de Agerpres. Premierul a anunţat că un vehicul cu scară mobilă a zdrobit aeronava până […]
13:10
Umilință pentru Moscova. Erdogan l-a anunțat pe Putin că vrea să-i returneze sistemele de rachete antiaeriene S-400 # Aktual24
Turcia a informat Rusia că dorește discuții privind returnarea la Kremlin a sistemelor avansate de apărare antirachetă S-400, care au dus la eliminarea Ankarei din programul de dezvoltare și achiziții condus de SUA pentru F-35, cel mai avansat avion de vânătoare din lume. Bloomberg a relatat că președintele turc Recep Tayyip Erdogan a ridicat problema […]
13:10
Președintele Dan cere ca magistrații care îndrăznesc să vorbească să fie protejați: ”Orice voce din spațiul public care spune lucruri esențiale trebuie protejată” # Aktual24
Președintele Nicușor Dan a declarat că metodele de intimidare a unor magistrați sunt mult mai subtile decât formele directe de presiune și a subliniat că orice voce din spațiul public care semnalează lucruri esențiale trebuie protejată. Nicușor Dan a fost întrebat, joi, dacă magistrații care au semnalat probleme din sistem pot fi considerați avertizori de […]
12:40
Afacere uriașă de gaze între Israel și Egipt. Netanyahu a apobat un acord de export către Egipt în valoare de 35 de miliarde de dolari, cel mai mare din istoria Israelului # Aktual24
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat miercuri că a aprobat un acord de export de gaze naturale către Egipt în valoare de 35 de miliarde de dolari, cel mai mare acord de gaze din istoria Israelului. Acordul ar putea, de asemenea, să ajute la repararea relațiilor dintre cele două țări, tensionate în timpul războiului de […]
12:30
The Guardian: Serviciile secrete rusești au orchestrat o campanie de intimidare a politicienilor belgieni și a directorilor Euroclear pentru a bloca utilizarea activelor rusești înghețate # Aktual24
Serviciile secrete rusești au orchestrat o campanie de intimidare împotriva politicienilor belgieni și a directorilor financiari de rang înalt pentru a bloca utilizarea activelor înghețate ale Băncii Centrale Ruse pentru Ucraina, scrie The Guardian, citând date de la agențiile de informații europene. Potrivit agențiilor de informații, campania a vizat liderii țării și figurile cheie de […]
12:10
Semne bune anul are? Miracolul lui San Gennero s-a repetat la Napoli – sângele sfântului s-a lichefiat # Aktual24
Mii de credincioși și turiști s-au adunat în Catedrala din Napoli pentru a asista la unul dintre cele mai vechi și misterioase ritualuri creștine: lichefierea sângelui Sfântului Ianuarie (San Gennaro), patronul orașului. Fenomenul, considerat miraculos de Biserica Catolică, s-a produs din nou, aducând ușurare și bucurie în rândul napolitanilor, scrie Daily Mail. Arhiepiscopul Domenico Battaglia […]
11:50
Nicușor Dan nu e de acord cu premierul Bolojan în privința eliminării prescripției în dosarele de corupție – opinia lui este mai curând similară cu cea a lui Sorin Grindeanu # Aktual24
Președintele Nicușor Dan a declarat joi la Bruxelles, înaintea participării la Consiliul European, că nu consideră eliminarea prescripției soluția principală pentru problemele din justiție în cazurile de mare corupție. El a subliniat că adevărata problemă este durata excesivă a proceselor. „Întrebarea fundamentală e, pentru fapte mari de corupție din Codul Penal și acea lege specială […]
11:40
Camera Reprezentanților din SUA a adoptat legea propusă de Marjorie Taylor Greene împotriva tratamentelor de tranziție pentru minorii transgender, sfidând opinia Asociației Medicale Americane # Aktual24
Camera Reprezentanților din Congresul Statelor Unite a aprobat miercuri, cu 216 voturi pentru și 211 împotrivă, proiectul de lege intitulat Protect Children’s Innocence Act (Legea pentru Protejarea Inocenței Copiilor), sponsorizat de republicana Marjorie Taylor Greene din Georgia. Textul interzice furnizarea de îngrijiri medicale de afirmare a genului – inclusiv blocante de pubertate, terapii hormonale și […]
11:10
„Sancțiunile” ucrainene funcționează cel mai bine: Încă un tanc petrolier din „flota fantomă” a Rusiei a fost grav avariat, în urma unui atac cu drone # Aktual24
În noaptea de 17 spre 18 decembrie 2025, portul Rostov-pe-Don din sudul Rusiei a fost ținta unui atac masiv cu drone ucrainene, soldată cu explozii puternice și un incendiu violent la bordul unui tanc petrolier. Vasul lovit este identificat drept „Valeri Gorceakov”, parte a așa-numitei „flote fantomă” rusești – o rețea de nave care transportă […]
