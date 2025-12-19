Presshub: Transparență selectivă la CAB. Instanța livrează documente în 24 de ore unui politician, în timp ce ignoră cererile presei
Aktual24, 19 decembrie 2025
Curtea de Apel București (CAB), instanța care este în centrul unui scandal național după publicarea documentarului Recorder, în care se dezvăluie metode de tergiversare a proceselor penale până la prescrierea faptelor, dă dovadă, încă o dată, de rea-voință și dublă măsură în gestionarea cererilor privind transparența instituțională. Pe 17 decembrie, europarlamentarul extremist Cristian Terheș a […]
• • •
Pe măsură ce orașele lumii se extind într-un ritm fără precedent, creșterea accelerată a populației urbane pune o presiune tot mai mare asupra infrastructurii și serviciilor publice. Astăzi, mai mult de jumătate din populația globală trăiește în zone urbane, iar estimările Organizației Națiunilor Unite arată că, până la mijlocul acestui secol, acest procent va ajunge […]
„Știi să citești?” Putin îl atacă pe șeful NATO pe tema pregătirii pentru război, arătând spre Strategia SUA, unde Rusia nu e un inamic # Aktual24
Președintele rus Vladimir Putin l-a atacat vineri pe șeful NATO, Mark Rutte, pentru avertismentul recent al acestuia că Alianța trebuie să se pregătească pentru un război de mare amploare cu Rusia. „Despre ce vorbiți, de fapt? Chiar vreau să întreb: ascultați, ce spuneți acolo despre pregătirea pentru război cu Rusia? Știți măcar să citiți? Citiți […]
Șeful spionajului lui Vladimir Putin anunță că a avut ”o convorbire telefonică destul de lungă cu șeful MI6”. Ce au discutat # Aktual24
Șeful spionajului extern al lui Vladimir Putin a declarat că a avut o „conversație telefonică destul de lungă” cu noul șef al serviciului secret extern britanic MI6, a relatat agenția de știri de stat rusă Tass. Sergei Narîșkin, directorul serviciilor de informații externe ale Rusiei, a declarat: „Acum câteva zile, am avut o conversație telefonică […]
Mii de oameni au protestat din nou în Bulgaria împotriva corupției: ”Guvernul este lipsit de rușine” # Aktual24
Mii de bulgari au protestat joi seară împotriva guvernului care și-a dat demisia acum o săptămână, cerând alegeri corecte și reformă judiciară pentru a combate ceea ce descriu drept corupție endemică în cel mai sărac stat membru al Uniunii Europene. Protestele din capitala Sofia și din alte câteva orașe din națiunea de la Marea Neagră […]
Cum va fi vremea de Crăciun și Revelion. Elena Mateescu: ”Vine un val de aer rece, nu excludem să vină și zăpada” # Aktual24
Vremea va rămâne mai caldă decât în mod obișnuit în următoarele zile, însă, începând din a doua parte a lunii decembrie, este așteptată o răcire accentuată, iar pe parcursul următoarelor trei săptămâni temperaturile se vor situa sub valorile normale pentru această perioadă, cu posibilitatea apariției ninsorilor, potrivit meteorologilor. Până la debutul săptămânii viitoare, regimul termic […]
Orban se va întoarce în PNL după Anul Nou, anunță Bolojan: ”După ceea ce a făcut în perioada în care a fost membru PNL, nu văd o problemă” # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan, președinte al PNL, a declarat că este de acord cu o posibilă absorbție a partidului condus de Ludovic Orban în PNL, arătând că nu vede nicio problemă ca, imediat după Anul Nou, să fie discutat acest subiect. Totodată, el a precizat că nu a discutat niciodată cu ministrul Investițiilor și Fondurilor Europene, […]
Grindeanu plânge după Marcel: ”Pentru mine începe o perioadă dificilă, fiindcă Marcel nu mai e acolo, la București” # Aktual24
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat vineri, la depunerea jurământului noului președinte al Consiliului Județean Buzău, Marcel Ciolacu, că pentru el începe o nouă etapă la București, una dificilă, în condițiile în care Ciolacu nu va mai fi alături de el, așa cum s-a întâmplat în ultimii 12–13 ani. Liderul PSD și-a exprimat convingerea că […]
Rusia, gata de noi războaie. Putin: ”Dacă ne respectaţi interesele nu va exista o altă operațiune specială” # Aktual24
În conferinţa de presă maraton de vineri, preşedintele rus Vladimir Putin a susținut că nu va exista o altă „operaţiune militară specială” ca cea din Ucraina dacă ţările occidentale respectă interesele Rusiei. „Va exista o nouă operaţiune militară specială? Nu va exista nicio operaţiune dacă ne respectaţi. Dacă ne respectaţi interesele aşa cum noi am […]
Putin, enervat că Zelenski a fost la Kupiansk: ”E un actor, nu a fost acolo. Kupiansk este ocupat de Rusia” # Aktual24
Președintele rus Vladimir Putin a declarat pe 19 decembrie că Moscova rămâne pregătită să se angajeze în discuții de pace doar pe baza cererilor sale maximaliste, la începutul conferinței sale de presă anuale de sfârșit de an. „Suntem pregătiți și dispuși să punem capăt acestui conflict prin mijloace pașnice, bazate pe principiile pe care le-am […]
Oficialii ruși au avertizat administrația Trump împotriva a ceea ce au numit o „greșeală fatală” pe măsură ce tensiunile dintre Statele Unite și Venezuela escaladează, spunând în același timp că Moscova rămâne în contact strâns cu autoritățile din Caracas. Președintele american Donald Trump a ordonat săptămâna aceasta o „blocadă completă” a petrolierelor sancționate care intră […]
Kremlinul este forțat să recurgă la împrumuturi interne fără precedent pentru a acoperi golul bugetar creat de epuizarea fondurilor de rezervă. Potrivit Bloomberg, în 2025, volumul emisiunilor de obligațiuni federale de împrumut (OFZ) a atins un record de 7,9 trilioane de ruble, depășind chiar și cifrele din timpul pandemiei. În ciuda faptului că rata cheie […]
Bolojan, sătul de atacurile PSD-ului: ”PSD a încălcat protocolul/ Lucrurile se vor termina prost” # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan a declarat că atacurile și criticile recente din interiorul coaliției de guvernare reprezintă un preludiu al ruperii oricărei noțiuni de încredere și că, dacă acestea vor continua, este doar o problemă de timp până când lucrurile se vor încheia negativ, menționând că este adeptul unei resetări a relațiilor din coaliție. Declarațiile au […]
Ucraina a stricat conferința lui Putin. Lovitură în Marea Mediterană, a atacat cu drone un petrolier rusesc din ”flota fantomă” # Aktual24
Ucraina a lovit pentru prima dată un petrolier al ‘flotei fantomă’ ruse ‘în apele neutre’ ale Mediteranei, a anunțat vineri o sursă din cadrul Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), informează AFP, citată de Agerpres. Anunțul a venit în timpul conferinței de presă maraton a lui Vladimir Putin. ‘SBU a lovit cu drone aeriene un […]
Grindeanu, atac violent la adresa lui Bolojan: ”Nu știu ce are în cap/ Diana Buzoianu este incompetentă” # Aktual24
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a lansat, vineri, într-o conferință de presă susținută la Buzău, critici la adresa premierului Ilie Bolojan și a ministrei Mediului, Diana Buzoianu, despre care a afirmat că este incompetentă și că ar trebui demisă. Sorin Grindeanu a susținut că este necesară modificarea protocolului coaliției de guvernare, astfel încât demiterea unui ministru […]
Lupta pentru energie. Autoritățile federale din SUA deschid calea pentru ca marile companii tehnologice să conecteze centrele de date direct la centralele electrice # Aktual24
Autoritățile federale de reglementare din SUA vor permite companiilor de tehnologie să conecteze eficient centre de date masive direct la centralele electrice, emitând joi un ordin mult așteptat. Ordinul unanim al Comisiei Federale de Reglementare a Energiei (FERC) este conceput pentru a clarifica problemele presante legate de așa-numitele acorduri de „colocare” în cel mai mare […]
Proprietarul TikTok a semnat un acord pentru vânzarea operațiunilor din SUA pentru a evita interzicerea # Aktual24
ByteDance, proprietarul chinez al TikTok, a semnat acorduri obligatorii cu investitori americani și globali pentru a-și opera afacerea în America, a declarat joi șeful TikTok, Shou Zi Chew. Jumătate din societatea mixtă va fi deținută de un grup de investitori, inclusiv Oracle, Silver Lake și firma de investiții emirateză MGX, potrivit unui memoriu trimis de […]
Ridicarea sancțiunilor SUA asupra Siriei ar putea stimula întoarcerea refugiaților – oficial UNHCR # Aktual24
Șeful agenției ONU pentru refugiați din Liban a declarat joi că decizia Statelor Unite de a ridica sancțiunile radicale asupra Siriei ar putea încuraja mai mulți refugiați să se întoarcă în țara lor de origine. Senatul SUA a votat miercuri pentru a elimina definitiv așa-numitele sancțiuni Caesar Act, după ce administrația președintelui Donald Trump a […]
„Rusia nu este inamicul nostru”. Graba reînarmării provoacă reacții negative în Germania de Est # Aktual24
În timp ce Germania se confruntă cu o Rusie ostilă, o firmă de apărare intenționează să deschidă o fabrică de muniții în fostul est comunist – dar mulți localnici simpatizează cu Moscova și sunt indignați de proiect. Opoziția față de afacerea din orașul Luebben, statul Brandenburg, a crescut, în ciuda promisiunii a sute de locuri […]
Descoperirea de urme de opiu pe vase din mormântul faraonului Tuthankhamon sugerează că în Egiptul antic consumul de droguri făcea parte din viața de zi cu zi # Aktual24
Amprenrtele chimice de opiu descoperite într-un vas antic din alabastru sugerează că utilizarea drogurilor nu era o raritate în Egiptul Antic, ci făcea parte din viața de zi cu zi. Această descoperire, semnalată de Science Daily, ridică posibilitatea ca vasele celebre din mormântul regelui Tutankhamun să fi conținut odată opiacee prețioase, considerate suficient de valoroase […]
Conferința anuală a lui Putin. Peste 700 de jurnaliști, mulți au venit în costume naționale. Noi declarații despre războiul din Ucraina – VIDEO # Aktual24
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a susținut joi conferința anuală de presă de sfârșit de an, în cadrul căreia a prezentat o sinteză a ceea ce a descris drept evoluții favorabile ale ofensivei ruse în Ucraina și a răspuns la întrebări transmise de cetățeni și jurnaliști din întreaga țară. UPDATE „Până în acest moment, nu vedem […]
Albania: Incidente în Parlament după săptămâni de tensiuni. Opoziția acuză viceprim-ministrul de corupție # Aktual24
Legislatorii opoziției s-au ciocnit cu poliția în interiorul parlamentului albanez, joi, după săptămâni de tensiuni și pe fondul acuzațiilor de corupție la adresa viceprim-ministrului lui Edi Rama, Belinda Balluku și a altor oficiali. Deputații au aprins rachete de semnalizare, au aruncat cu apă în președinte și au ocupat locuri rezervate miniștrilor guvernamentali în încercarea de […]
Potop în Paradis: Dubai și Abu Dhabi, afectate de ploi torențiale de proporții nemaivăzute – VIDEO # Aktual24
Emiratele Arabe Unite, în special Dubai și Abu Dhabi, se confruntă cu ploi abundente și furtuni puternice, care au provocat trafic blocat și accidente rutiere. Autoritățile locale au emis avertizări pentru șoferi și pietoni, recomandând prudență și evitarea deplasărilor neesențiale în condiții de vreme instabilă, transmite Gulf News. Ploile au afectat și străzile din Al […]
Timișoara: Violențe între două femei în fața unui hotel. Cele două sunt concubina și amanta lui Alin Borcan, influencer TikTok # Aktual24
Două tinere, în vârstă de 27 și 25 de ani, au fost reținute pentru 24 de ore, fiind cercetate pentru tulburarea ordinii și liniștii publice, lovirea sau alte violențe, complicitate la lovirea sau alte violențe și furt, a informat Poliția Timiș. Potrivit polițiștilor Biroului de Investigații Criminale Timișoara, aceștia au fost sesizați de o femeie […]
Panică la Cernobîl: Scutul protector care a costat 2 miliarde de dolari este deteriorat grav, ridicând temeri privind o scurgere radioactivă letală # Aktual24
Scutul protector masiv construit peste ruinele reactorului 4 de la Cernobîl, cunoscut oficial ca New Safe Confinement (NSC), a suferit deteriorări grave în urma unui atac cu dronă din februarie 2025, potrivit Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA). Această structură, evaluată la cel puțin 2 miliarde de dolari și finalizată în 2019, era menită să […]
SUA opresc „Loteria vizelor” pentru noii imigranți după atacul de la Universitatea Brown, anunță secretarul pentru Securitate Internă, Kristi Noem # Aktual24
Statele Unite au anunțat suspendarea temporară a procesării green card-urilor pentru noii imigranți, după un atac armat tragic petrecut la Universitatea Brown și soldat cu doi morți și nouă răniți. Autorul atacului a fost identificat drept Claudio Manuel Neves Valente, un migrant în vârstă de 48 de ani din Portugalia, care a intrat în SUA […]
Secretarul american al Apărării, criticat vehement după ce a afirmat că „prea mulți tineri americani sunt prea grași sau prea proști pentru a se înrola în armată” – VIDEO # Aktual24
Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a stârnit critici aprinse după ce a afirmat, în timpul unui discurs susținut la Pentagon, că mulți tineri americani sunt “prea grași sau prea proști” pentru a se înrola în armată. Hegseth a subliniat că există “cifre istorice” în ceea ce privește recrutarea sub administrația actuală, dar a avertizat […]
Acuzații grave de corupție în proiectul Nibiru, conceput de influencerul Selly și organizatorii Beach Please: primăria Tuzla a „fentat legea”, se afirmă într-o investigație Rise Project – VIDEO # Aktual24
O investigație jurnalistică publicată recent de Rise Project a adus în atenția publicului acuzații grave de corupție și abuz în serviciu în comuna Tuzla, județul Constanța, legate de extinderea proiectului turistic Nibiru, promovat de influencerul Andrei Șelaru (cunoscut ca Selly) și de partenerul său de afaceri, Lucian Gîtiță, omul din spatele festivalului Beach Please și […]
Cel mai tare din galaxie: Donald Trump a ordonat crearea unui avanpost permanent pe Lună până în 2030, pentru a asigura supremația americană în spațiu # Aktual24
Joi, 18 decembrie 2025, președintele SUA Donald Trump a emis un ordin executiv intitulat „Ensuring American Space Superiority”, marcând o resetare majoră a politicii spațiale americane. Documentul, publicat oficial pe site-ul Casei Albe, subliniază că superioritatea în spațiu reprezintă o măsură a voinței naționale și contribuie esențial la securitatea, prosperitatea și puterea economică a Statelor […]
Suspectul în cazul atacului armat de la Universitatea Brown, găsit mort într-un depozit din New Hampshire # Aktual24
Autoritățile americane au anunțat joi seara că suspectul principal în atacul armat în masă de la Universitatea Brown, care a avut loc pe 13 decembrie și s-a soldat cu doi studenți uciși și nouă răniți, a fost găsit mort într-o unitate de depozitare din Salem, New Hampshire. Claudio Manuel Neves Valente, în vârstă de 48 […]
Zeci de indieni au murit pe front după ce au fost atrași în Rusia cu promisiunea că vor lupta în construcții, dar apoi au fost obligați să lupte în Ucraina # Aktual24
Guvernul Indiei a confirmat oficial că peste 200 de cetățeni indieni au fost recrutați de Federația Rusă pentru a participa la războiul împotriva Ucrainei, o situație care a provocat îngrijorare majoră la New Delhi. Potrivit autorităților indiene, cel puțin 26 de persoane și-au pierdut viața pe front, iar alte șapte sunt date dispărute, relatează UNN. […]
O nouă provocare: Mai mulți grăniceri ruși au trecut linia de control de pe râul Narva, debarcând pentru scurt timp pe teritoriul Estoniei # Aktual24
Un incident recent petrecut la granița dintre Estonia și Federația Rusă a atras atenția autorităților de la Tallinn și a determinat intensificarea măsurilor de securitate în zonă. Potrivit informațiilor publicate de presa estoniană și preluate de agenția de presă UNN, mai mulți grăniceri ruși au trecut linia de control de pe râul Narva, debarcând pentru […]
Democrații din Congres publică noi fotografii din dosarul Epstein, cu o zi înainte de termenul final pentru publicarea acestuia, asumat de administrația Trump # Aktual24
Aleși democrați din Camera Reprezentanților au publicat joi, 18 decembrie 2025, un nou lot de 68 de fotografii provenite din moștenirea lui Jeffrey Epstein, exact cu o zi înainte de termenul limită impus administrației Trump pentru dezvăluirea completă a documentelor guvernamentale legate de infractorul sexual decedat în 2019. Aceste imagini fac parte dintr-un total de […]
Vești proaste pentru Grindeanu și Simion: „Vom sta la guvernare cu dinții, cu oricine de gât”, afirmă ministrul Economiei, Radu Miruță (USR) # Aktual24
Ministrul Economiei, Radu Miruță, propus recent de USR pentru portofoliul Apărării, a declarat joi că partidul său va rămâne ferm la guvernare, indiferent de tensiunile din coaliția PSD-PNL-USR-UDMR. „Vom sta la guvernare cu dinții, cu oricine de gât”, a afirmat Miruță, în emisiunea „România Politică” de la Prima News, subliniind determinarea USR de a contribui […]
Acord istoric: UE a aprobat un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, fără a utiliza activele rusești înghețate # Aktual24
Liderii Uniunii Europene au ajuns la un acord istoric în cadrul summitului de la Bruxelles, aprobând un împrumut masiv de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, destinat să acopere nevoile militare și economice ale Kievului pentru anii 2026-2027. Decizia vine după negocieri intense și evită utilizarea directă a activelor rusești înghețate, estimată la aproximativ […]
Australia lansează cel mai amplu program de răscumpărare a armelor de foc după atacul de pe plaja Bondi # Aktual24
Prim-ministrul australian Anthony Albanese a anunțat vineri lansarea unui program național amplu de răscumpărare (buyback) a armelor de foc, cel mai mare de la masacrul de la Port Arthur din 1996 încoace. Măsura vine ca răspuns direct la atacul terorist antisemit de pe plaja Bondi din Sydney, care a avut loc pe 14 decembrie și […]
L-au prins cu minciuna: „primele” pe care Donald Trump s-a lăudat că le va oferi în nume propriu militarilor americani provin din fonduri deja alocate de Congres # Aktual24
Președintele Donald Trump a anunțat pe 17 decembrie, într-un discurs televizat, că aproximativ 1,45 milioane de militari americani vor primi un bonus unic de 1.776 de dolari înainte de Crăciun. El a denumit această plată „Warrior Dividend” (Dividendul Războinicului), făcând referire la anul 1776 al Declarației de Independență, și a sugerat că fondurile provin din […]
Fostul profesor universitar la ASE Mircea Coșea, unul dintre cei mai vocali analiști economici din România, a murit, joi la vârsta de 83 de ani. Mircea Coșea era internat la Spitalul Floreasca. Coșea a fost una dintre cele mai cunoscute figuri ale economiei românești, implicat în multiple proiecte de reformă economică și consiliere guvernamentală. A […]
Anchetatorii americani cred că au identificat un suspect în atacul armat de la Universitatea Brown. Acesta ar putea avea legătură și cu uciderea unui profesor de la MIT două zile mai târziu # Aktual24
Anchetatorii americani cred că au identificat un suspect în cazul atacului armat de la Universitatea Brown, potrivit a doi oficiali ai forțelor de ordine familiarizați cu cazul. Autoritățile au un mandat de arestare semnat pe numele individului și îl caută în prezent, potrivit AP și CNN. Atacatorul de la Universitatea Brown de sâmbătă a ucis […]
Președintele Braziliei promite să blocheze proiectul de lege care ar reduce pedeapsa lui Jair Bolsonaro # Aktual24
Președintele Braziliei, Luiz Inácio Lula da Silva, a promis că va respinge un proiect de lege adoptat de Congres pentru reducerea pedepsei cu închisoarea a lui Jair Bolsonaro, fostul președinte condamnat la peste 27 de ani de închisoare pentru că a orchestrat o tentativă de lovitură de stat menită să anuleze alegerile din 2022. Legislatorii […]
Un pensionar din Bavaria a întins – pentru a doua oară – o capcană unui escroc care voia să-l lase fără 10.000 de euro # Aktual24
Un bărbat în vârstă de 85 de ani din landul Bavaria a reușit, de două ori, să prindă în capcană escroci prin telefon care încercau să-l facă să le trimită bani și obiecte de valoare, potrivit The Guardian. Pensionarul german a primit un apel aparent urgent de la un bărbat care s-a dat drept ofițer […]
Facebook testează perceperea unei taxe de la utilizatori pentru a distribui linkuri, o posibilă lovitură pentru mass-media # Aktual24
Facebook testează un sistem care va percepe taxe utilizatorilor pentru partajarea linkurilor web, o mișcare care s-ar putea dovedi a fi o lovitură suplimentară pentru agențiile de știri și publicații. Meta, proprietarul platformei de socializare, a declarat că efectuează un „test limitat” în care utilizatorii fără un abonament plătit, pot posta doar două linkuri externe […]
Protestul fermierilor la Bruxelles s-a încheiat cu o mică victorie. Semnarea acordului Mercosur va avea loc luna viitoare # Aktual24
Mii de fermieri din întreaga Europă au protestat, joi după-amiază, la Bruxelles, față de acordul de liber schimb propus cu blocul sud-american Mercosur, care include Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay. La scurt timp după începerea protestului, acesta a escaladat în violențe în apropierea Parlamentului European, potrivit agenției de presă Belga. Protestul a coincis cu un […]
Trump face demersuri pentru a relaxa reglementările federale privind marijuana, stârnind speranțe în industrie # Aktual24
Președintele american Donald Trump a semnat, joi, un ordin prin care recomandă relaxarea reglementărilor federale privind marijuana, o mișcare care ar putea inversa și mai mult decenii de politici dure împotriva acestei plante psihoactive. Prin acest ordin, procurorul general trebuie să procedeze rapid la reclasificarea marijuanei, potrivit unor înalți oficiali ai administrației, un proces care […]
Oscarurile pe YouTube: Schimbarea care rescrie Hollywood-ul și viitorul industriei cinematografice # Aktual24
Într-o mișcare care a surprins atât publicul larg, cât și profesioniștii din industrie, Premiile Oscar, cel mai prestigios eveniment al cinematografiei mondiale, vor părăsi televiziunea tradițională și vor fi transmise exclusiv pe YouTube începând din anul 2029. După mai bine de jumătate de secol în care ceremonia a fost difuzată de postul ABC, Academia de […]
Președintele american Donald Trump pare să fi ajuns într-un punct din care cu greu poate coborî mai jos. Reacțiile sale impulsive devin tot mai bizare, gesturile tot mai stupide și copilărești. Președintele care caricaturizează portetele predecesorilor săi la Casa Albă, punând plăcuțe cu insulte sub ele ar trebui să ia decizii mature privind Europa, mai […]
Tânăr de 21 de ani din Brașov reținut pentru distrugere după ce ar fi băgat o petardă aprinsă într-un parcometru # Aktual24
Un brașovean în vârstă de 21 de ani, a fost reținut de polițiști după ce a băgat o petardă aprinsă într-un parcometru din oraș. Polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție au fost sesizați de o femeie în legătură cu distrugerea parcometrului. În urma investigațiilor, a fost identificat un tânăr bănuit că a aprins și introdus […]
Bărbat din Prahova anchetat după ce a oferit spre închiriere o pensiune care nu era a lui # Aktual24
Un bărbat dintr-o comună din judeţul Prahova este anchetat pentru înşelăciune, după ce a închiriat o pensiune la munte, în perioada Revelionului, fără a deţine, în fapt, unitatea de cazare. După ce a primit bani sub formă de avans pentru vacanţa de Revelion, el şi-a închis telefonul iar păgubiţii nu l-au mai putut contacta. Joi […]
Mai transparent decât sticla. Un nou material transparent scade drastic consumul de energie al clădirilor prin reducerea schimbului de căldură prin ferestre # Aktual24
Oamenii de știință din SUA au dezvoltat un material care ar putea reduce semnificativ consumul de energie al clădirilor. Materialul este mai transparent decât sticla și izolează la fel de bine ca un perete solid. Aplicat pe geamuri, acesta ar putea contribui la reducerea drastică a schimbului de căldură prin ferestre și, prin urmare, la […]
