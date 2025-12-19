Nicușor Dan laudă coaliția de guvernare: ”A reușit, România a fost într-o poziţie vulnerabilă”

23:40

Un bărbat în vârstă de 85 de ani din landul Bavaria a reușit, de două ori, să prindă în capcană escroci prin telefon care încercau să-l facă să le trimită bani și obiecte de valoare, potrivit The Guardian. Pensionarul german a primit un apel aparent urgent de la un bărbat care s-a dat drept ofițer […]