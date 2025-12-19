Avantajul Mercedes pentru sezonul 2026 din F1: „Cineva va avea motorul potrivit”
G4Media, 19 decembrie 2025 09:20
Bernie Collins, fostă inginer de strategie în F1, a vorbit despre ceea ce ne așteaptă în sezonul 2026 din Marele Circ, iar nord-irlandeza este de părere că Mercedes va avea un avantaj datorită motorului său. Revoluție totală în F1 – Tot ce trebuie să știi despre regulile din 2026: „Vor schimba complet cursele” Analistă pentru […] © G4Media.ro.
• • •
Acum 5 minute
09:40
Președintele Franței consideră că ar fi util ca europenii să discute direct cu Vladimir Putin în privința Ucrainei și nu prin negociatorii americani # G4Media
Preşedintele francez, Emmanuel Macron, a declarat vineri că va fi „din nou util” pentru el şi pentru europeni să discute cu omologul său rus, Vladimir Putin, în urma eforturilor actuale ale SUA de a pune capăt războiului din Ucraina, scrie AFP. „Cred că va fi din nou util să vorbesc cu Vladimir Putin”, a declarat […] © G4Media.ro.
09:40
Complexul Lia Manoliu va fi modernizat / Investiții de 100 de milioane de lei / Se vor introduce tribune cu aproape 200 de locuri # G4Media
Bazinele acoperite de înot și de sărituri din cadrul Complexului Sportiv Național Lia Manoliu vor fi reabilitate și modernizate, în urma unor investiții de 100 de milioane de lei, a anunțat ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, relatează Mediafax. Finanțarea proiectul a fost aprobată prin ordin de ministru. Lucrările vor fi realizate pe o suprafață construită de […] © G4Media.ro.
Acum 15 minute
09:30
Poliţia din Dubai a îndemnat, joi, locuitorii să rămâne în case, cu excepţia situaţiilor de „necesitate absolută”, pe fondul ploilor abundente prognozate până vineri la prânz în Emiratele Arabe Unite, ţară deşertică în care anul trecut au fost înregistrate precipitaţii record, relatează AFP, preluată de Agerpres. Apelul a venit la câteva ore după ce ploile […] © G4Media.ro.
09:30
Gruparea teroristă Statul Islamic califică recentul atac de la Palmira, în care au fost uciși doi militari ai SUA, drept o lovitură dată forţelor americane şi siriene # G4Media
Gruparea teroristă Statul Islamic a calificat recenta ucidere a mai multor membri ai personalului Pentagonului în oraşul antic Palmira din Siria drept o „lovitură” pentru forţele americane şi facţiunile armate siriene care se opun grupării, în primul său comentariu public asupra incidentului, informează Reuters, citată de Agerpres. Doi soldaţi ai forţelor americane şi un interpret […] © G4Media.ro.
Acum 30 minute
09:20
09:20
Un satelit din constelaţia Starlink, aparţinând SpaceX, s-a desprins de pe orbită şi va cădea pe Pământ # G4Media
Unul dintre sateliţii de internet în bandă largă Starlink ai SpaceX a suferit o anomalie pe orbită miercuri (17 decembrie) şi se apropie acum de Pământ, transmite vineri Space.com, preluată de Agerpres. Accidentul a dus la pierderea comunicării cu satelitul Starlink, care orbita la o altitudine de 418 kilometri, potrivit companiei. „Anomalia a dus la […] © G4Media.ro.
Acum o oră
09:10
Virusurile deturnează celulele gazdă folosind mesaje ARN secrete, relevă un studiu științific # G4Media
Virusurile îşi pot controla pe ascuns gazdele bacteriene apelând la o armă „secretă”, mici molecule de ARN, conform unui nou studiu publicat joi, care a scos la iveală astfel un aspect anterior necunoscut al războiului biologic dintre virusuri şi gazdele lor, transmite vineri agenţia Xinhua. Cercetători israelieni şi americani au cartografiat interacţiunile complexe ale ARN-ului […] © G4Media.ro.
09:10
Decizie definitivă în cazul elevei care și-a înjunghiat pedagogul într-un liceu din Oradea: va fi internată într-un centru educativ pentru 3 ani / Pedeapsă redusă de la 5 ani # G4Media
Curtea de Apel Oradea a pronunțat, joi, verdictul în dosarul elevei care, la 17 ani, pe când învăța la Colegiul Tehnic „Traian Vuia” din Oradea, și-a înjunghiat pedagogul. Instanța a redus pedeapsa, dar şi daunele morale pentru pedagogul agresat, anunță Bihoreanul. Concret, judecătorii Curții de Apel au desființat sentința Tribunalului Bihor pe latura penală și […] © G4Media.ro.
09:10
Polonia va fi singura ţară invitată de administraţia preşedintelui american Donald Trump la summitul liderilor din G20, care va avea loc la Miami (Statele Unite) în decembrie 2026, a anunţat joi Departamentul de Stat, transmite EFE, transmite Agerpres. Statele Unite au găzduit în această săptămână o reuniune pregătitoare a G20 la Washington – înaintea summitului […] © G4Media.ro.
09:00
Cine este Bart De Wever, premierul belgian care a blocat planul UE de a ajuta Ucraina cu activele rusești: O clonă a lui Viktor Orban sau un naționalist flamand devenit apărător al intereselor belgiene? # G4Media
Analiză Le Monde, via Rador: Prim-ministrul belgian Bart De Wever a anunțat că va face „totul” pentru a bloca utilizarea activelor rusești aflate la banca belgiană Euroclear pentru a ajuta Ucraina. Și a blocat joi noapte, la Consiliul European, soluția propusă de Germania. Luni, 1 decembrie, premierul a surprins din nou pe toată lumea, așa […] © G4Media.ro.
09:00
Podul peste Nistru, lovit din nou de drone / Toate autovehiculele care se deplasau spre Odesa se întorc pe teritoriul Republicii Moldova # G4Media
Tranzitarea podului Maiaki-Udobnoe peste Nistru a fost suspendată, din nou, vineri dimineața, în urma unui atac cu drone, a anunțat Poliția de Frontieră a Republicii Moldova, relatează Mediafax. Poliția de Frontieră a anunțat că, potrivit informațiilor primite de la omologii ucraineni, la ora 4.10 traversarea podului Maiaki-Udobnoe a fost suspendată, ca urmare a unui nou […] © G4Media.ro.
08:50
Lewis Hamilton a încheiat cel mai slab sezon din carieră în Formula 1 alături de Ferrari. Chestionat pe marginea subiectului, Max Verstappen a surprins precizând „că-l doare sufletul” să-l vadă pe rivalul său cum se chinuie în Marele Circ. Revoluție totală în F1 – Tot ce trebuie să știi despre regulile din 2026: „Vor schimba […] © G4Media.ro.
Acum 2 ore
08:30
Ford recheamă în service aproape 600 de vehicule fabricate la Craiova din cauza unui risc la sistemul de frânare # G4Media
Ford a declanșat o campanie de rechemare în service care vizează 589 de vehicule Puma și Transit Courier, produse la uzina din Craiova, după ce a identificat o posibilă problemă la frânele spate, Citește articolul integral pe TechRider.ro. © G4Media.ro.
08:30
Noul premier moldovean a făcut prima vizită în Găgăuzia, regiunea autonomă pro-rusă. Primarii cer mai multe investiții # G4Media
Premierul moldovean Alexandru Munteanu a efectuat prima sa vizită în Găgăuzia, regiunea autonomă condusă de o elită politică pro-rusă și cu tentații separatiste. Oficialul s-a întâlnit cu reprezentanții administrațiilor publice locale. Primarii au semnalat problemele cu care se confruntă localitățile pe care le conduc, punctând lipsa sistemelor de apeduct și canalizare, dar și drumurile neasfaltate, […] © G4Media.ro.
08:30
Narațiuni anti-UE și anti-NATO, promovate pe YouTube după alegerile parlamentare din Republica Moldova. ”Principalii vectori de propagare rămân canale afiliate fostelor posturi de televiziune” # G4Media
Chiar și după ce au trecut alegerile parlamentare, mai multe canale de pe YouTube mențin un cadru narativ stabil, care contestă integrarea europeană, legitimitatea autorităților și orientarea geopolitică a Republicii Moldova, arată un nou raport de monitorizare a narațiunilor de dezinformare de pe platformă, publicat de Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) și citat de Ziarul […] © G4Media.ro.
08:20
Suspectul în atacul armat în masă de la Universitatea Brown, găsit mort de poliție într-un depozit # G4Media
Poliţia din Statele Unite a transmis că suspectul în atacul armat în masă de la Universitatea Brown, de la sfârşitul săptămânii trecute, a fost găsit mort într-un depozit din New Hampshire, potrivit BBC. El s-a sinucis după ce ofiţerii au încercuit clădirea. Suspectul a fost identificat drept Claudio Neves Valent, fost student al universităţii. De […] © G4Media.ro.
08:20
Brașovenii ar putea scăpa de datoriile sub 25 de lei la buget / Propunere în consiliul local # G4Media
Brașovenii care au datorii de maxim 25 de lei la bugetul local vor putea fi iertați de ele, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Brașov. Asta dacă în ședința de Consiliul Local va trece de votul aleșilor un proiect de hotărâre în acest sens. Cei 25 de lei sunt sub limita maximă de […] © G4Media.ro.
08:20
Crescătorii de oi protestează vineri pentru că nu și-au primit subvențiile / ”Trebuie să lucrăm la străini, că acolo e mai bine” # G4Media
Un grup de fermieri a anunțat că vineri, 19 decembrie, vor demara o acțiune de protest în fața Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, pentru că anul acesta nu și-au primit subvențiile, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Târgu Mureș. Crescătoarea de oi din Harghita, Ioana Avirvarei, a declarat pentru Radio Tg.Mureș că în […] © G4Media.ro.
08:20
Protestele ample ale fermierilor la Bruxelles, opoziția vehementă a Franței și jocul ambiguu al Italiei au dat rezultate. Semnarea tratatului UE-Mercosur se amână pentru luna ianuarie # G4Media
Pentru moment, semnarea tratatului comercial de liber schimb dintre UE și țările Mercosur din America de sud se amână, pe fondul protestului de proporții al femierilor ieri la Bruxelles în fața principalelor sedii ale instituțiilor europene și în contextul opoziției vocale a Franței față de conținutul acordului, flancată mai în surdină și de Italia, notează […] © G4Media.ro.
08:20
Comisia Dunării a creat un registru al pagubelor cauzate de agresiunea rusă în regiunea Dunării de Jos și a constatat încălcări ale Convenției de la Belgrad – a anunţat vicepremierul pentru reconstrucția Ucrainei, Oleksi Kuleba, citat de agenția RBC, via Rador. Potrivit acestuia, la cea de-a 104-a sesiune a organizației, cele mai multe state membre […] © G4Media.ro.
08:10
Se circulă pe podul Giurgiu – Ruse pe toată perioada sărbătorilor de iarnă / Lucrările vor fi reluate din 8 ianuarie 2026 # G4Media
Circulația pe Podul Prieteniei, Giurgiu-Ruse, a fost redeschisă astăzi pe ambele sensuri de mers și va rămâne pentru toată perioada sărbătorilor de iarnă, până la data de 8 ianuarie 2026 când lucrările la pod vor fi reluate și se va circula din nou pe o singură bandă, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio […] © G4Media.ro.
08:10
Se construiește prima navă cargo autonomă cu vele / Clippership va avea o lungime de 24 de metri # G4Media
O navă cargo autonomă, propulsată exclusiv de vânt și fără emisii, a primit aprobarea oficială pentru construcție. Proiectul, numit Clippership, aparține unei start-up conduse de un fost inginer Mercedes F1 și Tesla și promite să schimbe transportul maritim pe rutele transatlantice, arată Mediafax, care citează La Stampa. Clippership a finalizat designul primei sale nave cargo […] © G4Media.ro.
08:00
Un comentariu antisemit postat acum 10 ani a costat-o funcția pe o membră a echipei primarului ales al New Yorkului, Zohran Mamdani # G4Media
O membră nou-angajată a staffului echipei viitorului primar al New York-ului, Zohran Mamdani, a demisionat, după dezvăluirea unor mesaje antisemite postate pe Twitter între 2011 şi 2014, au informat media americane, citate de AFP. „Primarul ales a precizat clar că aceste remarci sunt inacceptabile şi nu sunt în niciun fel reprezentative pentru el sau pentru […] © G4Media.ro.
Acum 4 ore
07:40
UE va acorda 90 de miliarde de euro pentru Ucraina / Decizia a fost iniţial respinsă din cauza lipsei de consens # G4Media
Liderii europeni, reuniţi la un summit la Bruxelles, au decis în cursul nopţii de joi spre vineri să acorde Ucrainei un împrumut de 90 de miliarde de euro, dar fără a recurge la active ruseşti, în lipsa unui acord asupra acestei soluţii fără precedent, notează AFP, transmite Agerpres. „Avem un acord. Decizia de a acorda […] © G4Media.ro.
07:30
Două surori din Sibiu au deschis o cafenea: 90% din profit îl donează mamelor minore / ”Mereu am simțit nevoia de a da ceva oamenilor” # G4Media
Alexandra și Andreea Stroia, două surori din Sibiu cu studii în domeniul medical, au deschis, în urmă cu aproximativ două săptămâni, Anima Cafe, o cafenea în care clienții lor pot degusta cafea de specialitate și, în același timp, se pot bucura de cățelușii lor: Cappuccina și Espresso, relatează Turnul Sfatului. Proiectul celor două este pet […] © G4Media.ro.
07:30
Trump susține că nu are nevoie de aprobarea Congresului pentru a lansa atacuri asupra Venezuelei / Îi e teamă de scurgerea de informații: Unii politicieni sunt ca o sită # G4Media
Președintele american Donald Trump susține că nu are nevoie de aprobarea Congresului pentru a lansa atacuri. El a fost întrebat despre criza din Venezuela. În schimb, Trump s-a declarat îngrijorat de scurgerile de informații, anunță Mediafax. Donald Trump a declarat joi că nu are nevoie de autorizația Congresului SUA pentru a lansa potențiale atacuri împotriva […] © G4Media.ro.
07:20
Nicuşor Dan: România a fost într-o poziţie vulnerabilă / Coaliţia a reuşit dacă ne uităm la nivel macro / Să-i încurajăm, că nu avem alternativă # G4Media
România a fost într-o poziţie vulnerabilă, iar coaliţia aflată la guvernare a reuşit la nivel macro, a declarat, vineri, la Bruxelles, preşedintele Nicuşor Dan, în cadrul unei conferinţe de presă. „Coaliţia asta a reuşit, dacă ne uităm macro. Dacă mă întrebaţi acum cinci – şase luni, principala noastră grijă era ca nu cumva agenţiile de […] © G4Media.ro.
07:20
Premierul australian anunţă un program de răscumpărare a armelor de foc / La o acțiune anterioară s-au strâns 600.000 de arme într-un singur an # G4Media
Prim-ministrul australian Anthony Albanese a anunţat vineri un program naţional de răscumpărare a armelor pentru a limita circulaţia acestora, în urma atacului armat de pe plaja Bondi, soldat cu 15 morţi la Sydney, notează AFP, transmite Agerpres. „Evenimentele teribile de la Bondi arată că trebuie să retragem mai multe arme de pe străzile noastre”, a […] © G4Media.ro.
07:10
Mircea Coşea, profesor universitar şi analist economic, a decedat joi, la vârsta de 83 de ani, transmite Agerpres. Deputatul AUR Ioana Ramona Bruynseels a transmis condoleanţe familiei. ”Dumnezeu să vă odihnească în pace, domnule profesor! Respect pentru toată contribuţia şi dăruirea, recunoştinţă pentru sfaturile pe care întotdeauna mi le-aţi dat cu căldură şi pentru încrederea […] © G4Media.ro.
07:10
Deținut fugit de la Poarta Albă: Filtre rutiere şi operaţiuni de căutare în judeţul Constanța / ”Vă recomandăm să păstraţi calmul şi să colaboraţi cu poliţiştii” # G4Media
Filtre rutiere sunt amplasate în tot judeţul Constanţa, echipaje formate din poliţişti de ordine publică şi rutieră fiind prezente pe arterele de circulaţie de interes, dar şi la intrările şi ieşirile din localităţi, pentru depistarea deţinutului evadat joi seară de la Penitenciarul Poarta Albă, a informat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ), transmite Agerpres. De asemenea, […] © G4Media.ro.
Acum 6 ore
05:10
EXCLUSIV Marcel Ciolacu și Ciprian Ciucu, marii câștigători ai recentelor alegeri locale parțiale, și-au finanțat campaniile din împrumuturi de 1,47 milioane de lei de la persoane fizice. Ciucu a adăugat 133.000 de lei din venituri proprii # G4Media
La recentele alegeri locale parțiale, candidatul PSD la șefia Consiliului Județean Buzău, Marcel Ciolacu, și-a finanțat campania electorală exclusiv din împrumuturi acordate de persoane fizice, în timp ce candidatul PNL la Primăria Generală, Ciprian Ciucu, a avut din aceleași surse 83,5% din venituri. Datele au fost făcute publice de către partide, zilele trecute, în Monitorul […] © G4Media.ro.
Acum 12 ore
00:10
Universitatea Craiova a ratat calificarea în primăvara europeană, joi seară, după ce a cedat în fața lui AEK Atena, scor 2-3, în Grecia, în minutele de final ale ultimului meci din grupa de Conference League. Știre în curs de actualizare. © G4Media.ro.
18 decembrie 2025
23:20
Următorul film cu Tom Cruise, regizat de Alejandro Gonzalez Inarritu, se intitulează „Digger” şi va fi lansat în 2026 # G4Media
Mult aşteptatul următor film al regizorului Alejandro Gonzalez Inarritu va fi lansat anul viitor şi are un titlu evocator: „Digger”. Primul poster şi un teaser al acestui film produs de Warner Bros şi Legendary Entertainment au fost lansate joi, cu un slogan care descrie pelicula drept „o comedie de proporţii catastrofale” şi cu o dată […] © G4Media.ro.
23:10
Trupa Jane’s Addiction se destramă, deşi membrii săi s-au împăcat după altercaţia din 2024 # G4Media
Este aproape un miracol de Crăciun: după mai bine de un an de acuzaţii reciproce, procese în instanţă şi altercaţii fizice, membrii din componenţa originală a trupei rock Jane’s Addiction au anunţat miercuri că s-au împăcat, însă grupul se va destrăma, informează site-ul Deadline.com. Într-un comunicat publicat pe pagina oficială de Instagram a trupei americane, […] © G4Media.ro.
22:50
Administraţia Trump anunţă măsuri care interzic accesul tinerilor transgender la tratamente de tranziţie de gen # G4Media
Secretarul Sănătăţii din administraţia preşedintelui Donald Trump, Robert Kennedy Jr., a anunţat joi o serie de măsuri care vizează interzicerea efectivă a accesului tinerilor transgender din SUA la tratamente de tranziţie de gen, chiar şi în statele în care astfel de proceduri medicale sunt legale, relatează AFP, conform Agerpres. Acest anunţ, cel mai recent al […] © G4Media.ro.
22:40
Facebook ar putea restricționa postarea a mai mult de două linkuri pentru utilizatorii fără abonament # G4Media
Meta testează introducerea unei limite asupra numărului de linkuri pe care unii utilizatori le pot partaja atunci când postează pe Facebook și testează un abonament pentru partajarea a mai mult de două linkuri. Unii utilizatori din Marea Britanie și SUA au primit notificări prin care sunt informați că pot partaja doar un anumit număr de […] © G4Media.ro.
22:40
Actorul american Kevin Spacey revine pe ecrane anul acesta într-unul din rolurile principale în serialul de comedie ”Minimarket”, realizat de televiziunea italiană, informează joi DPA conform Agerpres. Portalul de streaming RaiPlay intenţionează să lanseze primele cinci episoade ale serialului pe 26 decembrie. Spacey, în vârstă de 66 de ani, interpretează rolul unui premiat cu Oscar, […] © G4Media.ro.
22:10
Bulgarii protestează împotriva corupției și cer alegeri corecte / Zeci de mii de oameni au ieșit în stradă și joi seara, la Sofia și în alte orașe din țară # G4Media
Zeci de mii de oameni au umplut joi străzile capitalei Bulgariei și ale altor orașe importante din țară, cerând alegeri corecte și un sistem judiciar independent, capabil să combată eficient corupția răspândită, scrie AP. Demonstrațiile din Sofia și din alte orașe au avut loc după protestele de săptămâna trecută, provocate de planurile bugetare ale guvernului […] © G4Media.ro.
22:10
Preşedintele american Donald Trump a anunţat joi că va reclasifica marijuana drept substanţă care creează dependenţă mai puţin periculoasă, o decizie menită să încurajeze cercetarea medicală fără a deschide imediat calea pentru dezincriminare la nivel federal, relatează AFP, conform Agerpres. Liderul de la Casa Albă a afirmat că „oamenii m-au implorat” să iau această decizie, […] © G4Media.ro.
22:00
Ministrul USR Radu Miruță: Îi irită fantastic pe cei de la PSD că noi, în ministerele noastre, nu ducem mai departe modul de lucru pe care l-au lăsat ei acolo # G4Media
Ministrul Economiei, Radu Miruță, a declarat joi la Prima News că tensiunile din coaliția de guvernare nu sunt generate de conflicte politice directe, ci de refuzul unor miniștri de a continua practicile moștenite din mandatele anterioare, în special în relația cu PSD. Declarațiile au fost făcute în contextul apelului la „resetarea” coaliției lansat recent de […] © G4Media.ro.
21:50
Autobuzele CT Bus Constanța revin pe trasee vineri, anunță compania municipală de transport / Marți, salariații CT Bus au declanșat un protest # G4Media
Autobuzele CT Bus vor reveni pe trasee de vineri dimineaţă, după trei zile de proteste ale angajaţilor societăţii prin întreruperea activităţii, programul de transport desfăşurându-se normal, au anunţat joi seară reprezentanţii companiei de transport public din municipiul Constanţa.„Se reia transportul public în comun în Constanţa. De vineri, 19 decembrie, de la ora 05:15, autobuzele CT […] © G4Media.ro.
21:50
Arhiva Goethe şi Schiller, care se află în oraşul german Weimar, a anunţat joi că a cumpărat la licitaţie o scrisoare necunoscută până acum, precum şi alte materiale scrise de Johann Wolfgang von Goethe, informează DPA. ”Suntem foarte fericiţi că am reuşit să obţinem documente atât de importante ale clasicismului de la Weimar pentru public […] © G4Media.ro.
21:30
Trump îşi pune numele pe Centrul Kennedy, un spațiu cultural american emblematic din Washington DC # G4Media
Consiliul de Administraţie al Centrului „John F. Kennedy”, un hub cultural național iconic din Washington DC – condus acum de apropiaţi ai preşedintelui SUA, Donald Trump – a decis să redenumească spaţiul în „Trump-Kennedy Center”, a anunţat joi secretarul de presă al Casei Albe, conform AFP. Decizia salută „munca incredibilă depusă în acest an de […] © G4Media.ro.
21:20
Hidratarea în timpul iernii este mai importantă decât credeți, potrivit experților în sănătate # G4Media
Hidratarea poate fi surprinzător de dificilă în timpul lunilor de iarnă, dar experții în sănătate spun că este la fel de importantă – dacă nu chiar mai importantă – decât în timpul verii, scrie Euronews. Yadira Santiago Banuelos, profesor asistent clinic și asistent medical de familie la Școala de Asistență Medicală a Universității Purdue, spune […] © G4Media.ro.
21:10
Un pensionar bavarez în vârstă de 85 de ani a prins un escroc care se dădea polițist și încerca să-l păcălească la telefon să îi dea 10 mii de euro / Anul trecut, a prins altul care voia 60.000 de euro # G4Media
Un bavarez în vârstă de 85 de ani a reușit – de două ori – să prindă în capcană escroci telefonici care încercau să-i smulgă bani și obiecte de valoare, scrie The Guardian. Pensionarul german a primit marți un apel aparent urgent de la un bărbat care se dădea drept polițist și îi spunea că […] © G4Media.ro.
21:10
Tânăr de 23 ani, supranumit de poliţişti „Grinch-ul decorurilor festive”, reţinut în Bistrița Năsăud pentru furt şi distrugere # G4Media
Polițiștii din Bistrița Năsăud l-au reținut joi seara, pe un tânăr în vârstă de 23 de ani, din oraşul Beclean, acuzat că la data de 8 decembrie a furat şi distrus mai multe decoruri de Crăciun din zona centrală a municipiului Bistriţa. Denumit de poliţişti „Grinch-ul decorurilor festive”, tânărul va fi prezentat Parchetului de pe […] © G4Media.ro.
21:10
Povestea omului care a adus dronele în fermele din România: „Dronele nu sunt o jucărie. Sunt eficiente doar dacă sunt folosite corect” # G4Media
Ce te face să lași o carieră de 20 de ani în televiziune, pentru un domeniu complet nou? Pentru Marius Tatu, răspunsul a fost clar: dronele și agricultura viitorului. Și încă ceva: în pandemie, și-a dat seama că afacerile care vor dăinui, în orice condiții, sunt cele legate de mâncare. Fondator TMC Drone Solutions, el […] © G4Media.ro.
21:00
Percheziţii au fost efectuate joi la domiciliul ministrului francez al Culturii, Rachida Dati, precum şi la primăria districtului din Paris pe care ea îl conduce, în cadrul unei anchete de corupţie, potrivit unei surse apropiate cazului, relatează AFP, conform Agerpres. Ministrul, care este şi candidată la primăria Parisului, este suspectat că a primit 299.000 de […] © G4Media.ro.
20:50
Administrația Trump îndeamnă „bărbații albi” să reclame discriminările rasiste care îi vizează la job # G4Media
Un oficial din administraţia preşedintelui american Donald Trump i-a îndemnat joi pe „bărbaţii albi” care consideră că sunt victime ale discriminării la locul de muncă să adreseze cereri pentru despăgubiri unei agenţii anti-discriminare, care a fost creată în anii ’60, la acea vreme pentru combaterea discriminării împotriva persoanelor afro-americane, relatează Agerpres. Potrivit administraţiei preşedintelui republican, […] © G4Media.ro.
Acum 24 ore
20:40
Un deţinut condamnat pentru tâlhărie calificată este căutat după ce a evadat de la Penitenciarul Poarta Albă # G4Media
Un deţinut în vârstă de 24 de ani, de la secţia exterioară Valu lui Traian a Penitenciarului Poarta Albă, condamnat la aproape 5 ani de închisoare pentru tâlhărie calificată, este căutat după ce a evadat joi seară, au informat reprezentanţii unităţii de detenţie din judeţul Constanţa, transmite Agerpres. Deţinutul a escaladat gardul penitenciarului şi a […] © G4Media.ro.
