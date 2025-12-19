Asigurarea de sănătate trebuie să acopere tratamentele pentru chelire, cere președintele Coreei de Sud / Pierderea părului devine „o chestiune de supraviețuire” pentru tineri

22:40

Meta testează introducerea unei limite asupra numărului de linkuri pe care unii utilizatori le pot partaja atunci când postează pe Facebook și testează un abonament pentru partajarea a mai mult de două linkuri. Unii utilizatori din Marea Britanie și SUA au primit notificări prin care sunt informați că pot partaja doar un anumit număr de […] © G4Media.ro.