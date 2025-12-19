Schimbare în Formula 1. Max Verstappen renunță la numărul 1 și revine la cel „norocos” în sezonul 2026
DigiFM.ro, 19 decembrie 2025 09:20
Max Verstappen a anunţat că va concura cu numărul 3 în sezonul 2026, iar Lando Norris va prelua numărul 1 după ce l-a învins pe pilotul Red Bull în lupta pentru titlu.
Acum 5 minute
09:40
Suspectul în cazul împuşcăturilor de la Universitatea Brown a fost găsit mort. Ar fi responsabil şi pentru uciderea unui profesor de la MIT # DigiFM.ro
Suspectul în cazul împuşcăturilor în masă de la Universitatea Brown a fost găsit mort, joi seară, după ce s-a sinucis. Claudio Valente, un fost student al Universităţii Brown în vârstă de 48 de ani, de naţionalitate portugheză, a fost găsit într-un depozit din Salem, New Hampshire, cu o geantă, arme de foc şi dovezi care se potrivesc cu cele de la locul crimei, transmite CNN.
09:40
Preşedintele american Donald Trump a cerut joi Ucrainei ”să se mişte repede” în negocierile cu privire la un plan de pace în vederea opririi conflictului cu Rusia, relatează AFP.
Acum 30 minute
09:20
România intră în trei săptămâni de frig. Meteorologii anunță temperaturi sub normal și ploi abundente după 5 ianuarie # DigiFM.ro
Meteorologii anunţă trei săptămâni cu temperaturi sub cele specifice perioadei, începând din 29 decembrie, în toată ţara, iar începând din 5 ianuarie, timp de două săptămâni, sunt prognozate cantităţi mari de precipitaţii în regiunile extracarpatice.
09:20
Acum 24 ore
17:00
Adevărul despre momentul viral de la concertul Coldplay. Femeia surprinsă în ipostaze tandre cu șeful ei a rupt tăcerea: „A fost o greșeală după câteva cocktailuri cu tequila” # DigiFM.ro
Kristin Cabot, femeia surprinsă în ipostaze tandre cu șeful ei în timpul unui concert Coldplay, a rupt tăcerea, precizând că între ei nu exista o relație intimă.
16:50
Papa Leon acceptă demisia influentului cardinal american Timothy Dolan. Cine este înlocuitorul acestuia # DigiFM.ro
Papa Leon al XIV-lea a acceptat demisia influentului cardinal american Timothy Dolan, aflat la conducerea Arhidiecezei din New York, îndepărtând astfel de la putere o personalitate majoră a taberei conservatoare americane din cadrul Bisericii Catolice, a anunţat joi biroul de presă de la Vatican, citat de AFP.
16:40
Circulaţia pe Podul Prieteniei a fost reluată pe ambele sensuri, pentru perioada sărbătorilor de iarnă # DigiFM.ro
Circulaţia pe Podul Prieteniei, Giurgiu-Ruse, a fost redeschisă joi, pe ambele sensuri de mers. Decizia va rămâne valabilă pentru toată perioada sărbătorilor de iarnă, până pe 8 ianuarie 2026 când lucrările la pod vor fi reluate şi se va circula din nou pe o singură bandă.
16:30
Rusia speră că Trump nu va comite „o greşeală fatală” în ceea ce priveşte Venezuela. Şi China îşi exprimă sprijinul pentru Caracas # DigiFM.ro
Ministerul de Externe al Rusiei a declarat joi că speră ca administraţia preşedintelui american Donald Trump să nu facă o greşeală fatală în privinţa Venezuelei şi a afirmat că Moscova este îngrijorată de deciziile SUA care ameninţă navigaţia internaţională, informează Reuters.
16:10
Cât costă să petreci Crăciunul sau Revelionul în hotelul de la mare al lui Gheorghe Hagi # DigiFM.ro
Multe dintre vedetele noastre au ales să-și investească o parte din banii câștigați din sport sau muzică în hoteluri și pensiuni la munte sau la mare. Printre ei se numără și Gheorghe Hagi, care deține de mult timp un hotel de lux în stațiunea Mamaia.
15:00
Senatul SUA a confirmat numirea miliardarului Jared Isaacman, primul astronaut privat, în funcţia de administrator al NASA, la propunerea preşedintelui Donald Trump, făcând astfel ca un susţinător al misiunilor pe Lună şi Marte şi totodată un fost asociat al CEO-ului SpaceX, Elon Musk, să devină al 15-lea lider al agenţiei spaţiale americane, relatează Reuters.
14:30
Insecte filmate în baia unui spital din Sebeş, judeţul Alba. Managerul unităţii sanitare spune că „a fost vorba despre un singur gândac, un pui” # DigiFM.ro
Un pacient care a primit îngrijiri medicale la Spitalul Municipal Sebeş din judeţul Alba a filmat şi postat public imagini în care se vede cum mai multe insecte se plimbă pe pereţii şi pe uşa unui grup sanitar, internautul susţinând că gândacii au fost filmaţi în spital. Managerul unităţii sanitare susţine că este „un caz izolat” şi că a fost vorba despre un singur gândac, un pui”.
14:20
Monica Tatoiu, dezvăluiri despre ultimele zile din viața Rodicăi Stănoiu: „Procuratura trebuie să afle ce s-a întâmplat, acest individ controla totul” # DigiFM.ro
Monica Tatoiu a făcut dezvăluiri despre ultimele zile din viața Rodicăi Stănoiu, fosta ministră a Justiției, care s-a stins din viață pe 3 decembrie și care a fost în centrul unor controverse după ce procurorii au deschis un dosar privind moartea sa suspectă, trupul ei fiind deshumat la începutul acestei săptămâni.
14:10
Momentul arestării lui Nick Reiner, surprins de camere. Filmat într-o benzinărie la câteva ore după moartea părinților lui # DigiFM.ro
Noi imagini au fost dezvăluite, surprinzând momentul în care Nick Reiner a fost arestat pentru presupusa crimă a părinților săi, Rob Reiner și Michele Singer Reiner.
13:50
Dominic Fritz: „Mi-am depus jurământul de credinţă faţă de România, al cărei cetăţean sunt de azi. Mulţumesc, România, pentru braţele tale deschise” # DigiFM.ro
Primarul Timişoarei, preşedintele USR Dominic Fritz a depus joi jurământul de credinţă faţă de România, devenind cetăţean al ţării, el mulţumind României pentru braţele deschise şi Timişoarei, ca îi este acasă.
13:20
Radu Paraschivescu, la Digi FM, despre prietenia pierdută cu Lia Savonea: „Era unul dintre foarte puținii oameni pentru care aș fi pus capul jos” # DigiFM.ro
Invitat în matinalul Digi FM, Radu Paraschivescu a vorbit pe larg despre relația pe care a avut-o, în urmă cu peste două decenii, cu Lia Savonea, pe care a cunoscut-o în perioada studenției. Scriitorul a povestit că a întâlnit-o când era studentă, „eminentă”, cu o capacitate de asimilare și o inteligență „cu totul aparte”, într-o perioadă în care „nu amenința deloc să devină ce a devenit”.
12:20
Grupul DIGI, contribuție de peste 1,5 miliarde de lei la bugetul de stat, pe parcursul anului 2025 # DigiFM.ro
În perioada ianuarie-decembrie 2025 Grupul DIGI a plătit peste 1,5 miliarde de lei către bugetul de stat cu titlu de taxe, contribuții, impozite și alte obligații bugetare aferente operațiunilor DIGI Romania și ale entităților Grupului, active pe piața locală.
11:50
Vânzările de medicamente pentru mahmureală ating un maxim al ultimilor trei ani în Rusia # DigiFM.ro
Vânzările de medicamente pentru mahmureală în Rusia au crescut cu 27% între ianuarie şi octombrie 2025, atingând un maxim al ultimilor trei ani, o situaţie pe care companiile farmaceutice ruseşti o atribuie creşterii concurenţei şi unei tendinţe tot mai mari în rândul ruşilor către un stil de viaţă mai sănătos, relatează EFE.
11:50
USR îi propune pe Radu Miruță la Ministerul Apărării și pe Irineu Darău la Ministerul Economiei # DigiFM.ro
USR îl propune pe actualul ministru al Economiei, Radu Miruță, pentru funcția de ministru al Apărării, urmând să ocupe și poziția de vicepremier. Pentru conducerea Ministerului Economiei este propus senatorul Irineu Darău, reiese dintr-un comunicat transmis de USR.
11:40
Gripa se răspândeşte în această iarnă în regiunea europeană a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii mai devreme decât în mod obişnuit, o nouă tulpină dominantă A(H3N2) exercitând o presiune suplimentară asupra sistemelor sanitare din unele ţări, a declarat miercuri Biroul Regional al OMS pentru Europa, transmite Xinhua.
10:50
A dispărut la doar trei ani și a fost găsită după mai bine de 40 de ani. Nici măcar ea nu se aștepta la adevărul din spatele acestui caz # DigiFM.ro
Michelle Newton avea doar trei ani când a dispărut fără urmă în 1983. Astăzi, la 46 de ani, a aflat cu șoc că familia ei nu a încetat niciodată să o caute, iar descoperirea a dus la arestarea mamei sale, acuzată că a răpit-o în urmă cu patru decenii.
Ieri
09:30
Vreme mai rece de săptămâna viitoare, anunță meteorologii. Ce scenarii au în vedere privind precipitațiile # DigiFM.ro
Meteorogii estimează o răcire a vremii săptămâna viitoare, dar arată că gradul de incertitudine în ceea ce priveşte cât de accentuată va fi răcirea, dar şi în ce priveşte precipitaţiile este destul de mare. Ei explică faptul că sunt două scenarii probabile, unul în care răcirea va fi mai puternică, iar precipitaţiile puţine sau deloc, în timp ce al doilea presupune o răcire mai puţin pronunţată, dar o extindere a precipitaţiilor.
09:30
Preşedintele rus Vladimir Putin, care a ameninţat miercuri că Moscova îşi va extinde ”câştigurile” în Ucraina, dacă Kievul şi aliaţii acestuia din Occident resping revendicările Kremlinului, a acuzat administraţia fostului preşedinte democrat Joe Biden de faptul că a ”iniţiat” Războiul din Ucraina, iar ”porcii europeni (care) voiau să se bucure de prăbuşirea Rusiei” i s-au alăturat, relatează Euroonews.
09:20
Kovesi, despre vehicularea numelui său pentru diverse funcții: „Sunt onorată că s-au gândit la mine, dar nu sunt interesată să intru în politică” # DigiFM.ro
Procurorul şef al Parchetului European Laura Codruţa Kovesi spune că a auzit, din spaţiul public că ar fi fost desemnată pentru diverse funcţii înalte în statul român.
17 decembrie 2025
16:50
Federaţia Internaţională de Fotbal va distribui 727 de milioane de dolari (620 de milioane de euro) celor 48 de echipe care vor concura la Cupa Mondială din 2026, care va avea loc în Statele Unite, Canada şi Mexic, a anunţat miercuri organizaţia, scrie AFP.
16:40
Giorgia Meloni vorbeşte despre riscuri şi solicită clarificări în privinţa îngheţării activelor ruseşti din UE # DigiFM.ro
Şefa guvernului italian, Giorgia Meloni, a menţionat miercuri riscurile legate de utilizarea activelor Băncii Centrale a Federaţiei Ruse îngheţate în Europa şi a cerut clarificări în această privinţă, cu o zi înaintea summitului european, informează AFP.
16:00
Tragedie în Germania. Un adolescent de 16 ani a murit după o „provocare” lansată de prietenii lui # DigiFM.ro
Un adolescent de doar 16 ani din Germania a murit după o decizie extrem de periculoasă luată în timpul unei ieșiri cu prietenii. Tragedia a avut loc în orașul Soltau și este anchetată în prezent de autoritățile locale.
15:50
Fostul ministru Răzvan Cuc, arestat preventiv pentru 30 de zile. E acuzat că ar fi intermediat o mită de peste un milion de lei # DigiFM.ro
Tribunalul București a decis miercuri, 17 decembrie, arestarea preventivă pentru 30 de zile a fostului ministru al Transporturilor Alexandru-Răzvan Cuc, într-un dosar în care este acuzat de DNA că ar fi intermediat o mită de peste un milion de lei pentru directorul general al Registrului Auto Român (RAR).
15:50
Elevii intră în vacanța de Crăciun pe 20 decembrie. Cursurile se reiau joi, după aproape trei săptămâni de pauză # DigiFM.ro
Elevii și cadrele didactice din România se pregătesc pentru una dintre cele mai așteptate perioade ale anului școlar, vacanța de iarnă. Potrivit calendarului stabilit de Ministerul Educației, vacanța de Crăciun începe sâmbătă, 20 decembrie 2025, și se întinde pe durata a 19 zile consecutive, fiind una dintre cele mai lungi pauze din structura anului școlar 2025–2026.
15:50
Câți magistrați au cerut să fie prezenți la întâlnirea cu Nicușor Dan, de luni: "Vreau să fie o dezbatere în societate pe situaţia Justiţiei" # DigiFM.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, miercuri, 17 decembrie, că circa 12 magistraţi au solicitat să fie prezenţi la întâlnirea pe care o va organiza la Palatul Cotroceni pe 22 decembrie, menţionând că şi-a dorit să dea ocazia şi celor acuzaţi să se apere.
14:20
Tulburător. Cu doar trei luni înainte de a fi ucis, Rob Reiner spunea că fiul lui nu mai consumase droguri de șase ani și era "într-un loc foarte bun" # DigiFM.ro
Fiul lui Rob Reiner și al lui Michele Singer Reiner, Nick, a fost pus sub acuzare pentru uciderea părinților săi. Într-un interviu acordat cu doar trei luni înainte de tragedie, Rob Reiner spunea că fiul său se află „într-un loc foarte bun”, notează People.
13:50
Un profesor universitar din Iași, arestat preventiv după ce a fost acuzat de viol de o studentă # DigiFM.ro
Profesorul Corneliu Gașpar, care preda disciplina „Etică şi integritate academică” la Universitatea de Ştiinţele Vieţii (USV) din Iaşi, a fost arestat preventiv, după ce a fost acuzat de viol de către o studentă.
13:50
Radu Drăguşin, prezent la întâlnirea preşedintelui Nicuşor Dan cu românii din Londra: "E o onoare să fiu aici" # DigiFM.ro
Fundaşul echipei Tottenham Hotspur, Radu Drăguşin, a fost prezent la întâlnirea preşedintelui Nicuşor Dan cu românii din Londra.
13:40
Mariah Carey a bătut recordul absolut al Billboard Hot 100 cu „All I Want for Christmas Is You”. Melodia e și mai ascultată la 31 de ani de la lansare # DigiFM.ro
La 31 de ani de la lansare, "All I Want for Christmas Is You", melodie cântată de Mariah Carey, detronează toate hiturile din istorie, stabilind un nou record în clasamentul celor mai ascultate melodii din Statele Unite, toate categoriile muzicale incluse.
13:30
Nicușor Dan, întrebat despre anularea alegerilor din 2024: "Avem o campanie de manipulare și dezinformare a Rusiei de 10 ani" # DigiFM.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, în legătură cu anularea alegerilor prezidenţiale de anul trecut, că "am avut un candidat care a declarat zero cheltuieli şi a avut cheltuieli dovedite de cel puţin un milion de euro". De asemenea, Nicuşor Dan a mai transmis, într-o discuţie cu un grup de români din Londra, că există de zece ani o campanie de dezinformare a Rusiei.
11:40
Fostul director al morgii de la Harvard Medical School, condamnat la opt ani de închisoare pentru trafic de organe # DigiFM.ro
Fostul director al morgii de la Harvard Medical School din cadrul prestigioasei universităţi americane a fost condamnat la opt ani de închisoare pentru trafic de organe şi resturi umane, a anunţat Departamentul de Justiţie al SUA, informează AFP.
10:50
Analiza lui Florin Negruțiu: PSD cu sufletul la AUR, justiția în criză și marea corupție care scapă prin prescripție # DigiFM.ro
Florin Negruțiu a comentat, în matinalul Digi FM, miza politică din jurul justiției și a reacțiilor PSD. Pornind de la declarațiile lui Sorin Grindeanu după dezvăluirile Recorder, Negruțiu a spus că PSD „stă cu capul în nisip” și că urăște protestele pentru independența justiției. În opinia sa, AUR joacă rolul de „portavoce” pentru ceea ce PSD nu poate spune deschis, iar o viitoare formulă PSD–AUR i se pare „foarte naturală”, pe același bazin și ideologie.
10:20
Vlad Pascu, şoferul drogat care în august 2023 a accidentat mortal doi tineri şi a rănit alţi trei în localitatea 2 Mai, rămâne cu pedeapsa de 10 ani închisoare, după ce Instanţa supremă i-a respins marţi recursul în casaţie, o cale extraordinară de atac prin care tânărul încerca să obţină o reducere a condamnării.
10:10
The Rolling Stones îşi anulează turneul din 2026. Problemele cu care se confruntă Keith Richards # DigiFM.ro
Trupa The Rolling Stones şi-a anulat planurile care vizau susţinerea unui turneu pe stadioane din Regatul Unit şi din Europa, a confirmat pentru Variety o sursă din anturajul apropiat al formaţiei britanice, după apariţia în presă a unor informaţii potrivit cărora chitaristul Keith Richards nu a putut "să se angajeze" în acest proiect.
Mai mult de 2 zile în urmă
09:40
Cupa Mondială 2026. După polemica privind preţurile „astronomice”, FIFA anunţă bilete la 60 de dolari pentru suporteri # DigiFM.ro
Suporterii echipelor calificate pentru Cupa Mondială de fotbal din 2026 vor plăti 60 de dolari (aproximativ 51 de euro) pe bilet pentru fiecare meci, a anunţat, marţi, FIFA, ca răspuns la asociaţiile care denunţau tarifele „astronomice”.
09:30
Susie Wiles, șefa de cabinet a lui Trump, declarații controversate despre președintele SUA: „Are personalitatea unui alcoolic” # DigiFM.ro
Preşedintele american Donald Trump are ”personalitatea unui alcoolic”, îl acuză şefa sa de cabinet, Susie Wiles, într-un articol răsunător, publicat marţi de Vanity Fair, pe care l-a catalogat după ce a fost publicat drept un ”articol părtinitor, prezentat în mod necinstit”, relatează AFP.
09:20
Fiul lui Rob şi Michele Reiner, Nick, pus sub acuzare pentru omor, în dosarul morţii părinţilor săi # DigiFM.ro
Procurorii din Los Angeles au emis acuzaţii de omor împotriva lui Nick Reiner în cazul morţii părinţilor său, regizorul de la Hollywood Rob Reiner şi soţia sa Michele, scrie BBC.
16 decembrie 2025
16:40
Ce avere avea Rodica Stănoiu. Fosta ministră a Justiției încasa două pensii și deținea mai multe proprietăți # DigiFM.ro
Rodica Stănoiu, fost ministru al Justiției în guvernul Adrian Năstase și senatoare de trei ori, s-a stins din viață la începutul lunii decembrie, la vârsta de 86 de ani. Polițiștii au deschis o anchetă după ce în spațiul public au apărut informații potrivit cărora aceasta ar fi avut o relație cu un bărbat mai tânăr cu aproximativ 50 de ani, care ar fi vizat averea sa.
16:30
Sylvie din „Emily in Paris” a făcut furori pe covorul roșu în Franța. Philippine Leroy-Beaulieu, șic în rochie mini din dantelă. Atitudine și siluetă de model # DigiFM.ro
Actori și actrițe din distribuția serialului „Emily in Paris” au participat săptămâna aceasta la Paris, la evenimentul dedicat premierei celui mai nou sezon al acestei producții de succes. Philippine Leroy-Beaulieu, actrița franceză care o interpretează pe spectaculoasa Sylvie, a atras toate privirile pe covorul roșu.
16:00
Zelenski spune că Ucraina şi SUA ar putea organiza noi negocieri de pace în SUA în acest weekend # DigiFM.ro
Preşedintele Volodimir Zelenski a declarat, după zile de negocieri intense la Berlin, că echipele ucrainene şi americane se pregătesc să organizeze o nouă rundă de discuţii pe tema planului de pace, în Statele Unite, posibil încă din acest weekend, după ce Washingtonul se va consulta cu Moscova, relatează Kyiv Post.
15:10
Gigi Becali, critici dure la adresa unui fotbalist de la FCSB: „Băi, cine are TikTok nu poate să joace fotbal” # DigiFM.ro
Gigi Becali a avut o nouă ieșire furtunoasă în spațiul public. De această dată, în vizorul patronului FCSB s-a aflat Octavian Popescu, care nu s-ar fi ridicat la nivelul așteptărilor lui.
14:00
Premierul Ilie Bolojan face anunțul momentului LIVE la „Audiență Națională", miercuri, de la ora 13, la Digi FM # DigiFM.ro
Se rupe Coaliția de guvernare după ce PSD a votat alături de AUR o moțiune simplă contra unui ministru al Guvernului Bolojan? Își va da demisia prim-ministrul Ilie Bolojan dacă Legea pensiilor speciale va pica la Curtea Constituțională?
14:00
Michelle Obama spune că ea şi Barack trebuiau să se întâlnească cu Rob şi Michele Reiner în noaptea în care au fost găsiţi morţi: „Nu sunt nebuni sau tulburaţi mintal” # DigiFM.ro
Michelle Obama a dezvăluit în emisiunea „Jimmy Kimmel Live” că ea şi Barack Obama urmau să se întâlnească cu Rob şi Michele Reiner duminică seara, înainte de a afla că cei doi au fost găsiţi morţi în casa lor.
13:40
Revelionul este despre timp petrecut între cei dragi, despre emoție, libertate, mâncare bună, băuturi fine și, mai ales, despre muzică excelentă. Este noaptea în care fiecare piesă devine parte dintr-o amintire care se construiește chiar atunci.
13:30
Averea netă a miliardarului Elon Musk, cel mai bogat om din lume, a depăşit pragul de 600 de miliarde de dolari, conform calculelor revistei Forbes, publicate luni, transmite DPA.
13:00
Kremlinul afirmă că armistiţiul de Crăciun propus de Ucraina depinde de încheierea unui acord de pace # DigiFM.ro
Kremlinul a declarat marţi că armistiţiul de Crăciun propus de Ucraina va depinde de încheierea sau nu a unui acord de pace, informează Reuters.
