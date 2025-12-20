SUA, atac masiv împotriva Statului Islamic în Siria: „I-am vânat şi i-am ucis pe duşmanii noştri”

14:40

Sorin Grindeanu a declarat vineri, 19 decembrie, că PSD ar vota din nou o moţiune împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, despre care spune că este incompetentă. El a mai spus că social-democraţii nu vor fi încurcaţi de o hârtie precum protocolul coaliţiei şi a adăugat că poate trebuie facute pârghii mai bune ca atunci când avem un ministru care face un management prost, cum e cel de la Mediu, să poată fi schimbat, chiar dacă se opune partidul din care provine.