Medic din Buzău, prins în flagrant luând mită chiar înainte de operație. Ortopedul a ajuns în arest la domiciliu, iar spitalul i-a suspendat contractul

09:30

Meteorogii estimează o răcire a vremii săptămâna viitoare, dar arată că gradul de incertitudine în ceea ce priveşte cât de accentuată va fi răcirea, dar şi în ce priveşte precipitaţiile este destul de mare. Ei explică faptul că sunt două scenarii probabile, unul în care răcirea va fi mai puternică, iar precipitaţiile puţine sau deloc, în timp ce al doilea presupune o răcire mai puţin pronunţată, dar o extindere a precipitaţiilor.