Cehia ar putea naționaliza complet compania energetică CEZ

Fidelis şi Tezaur sunt două programe care au mers peste aşteptările noastre şi care au atras aproape 47 de miliarde de lei prin emisiunile derulate de-a lungul anului, un interes în creştere fiind observat din partea Diasporei, a declarat, joi, directorul general al Trezoreriei, Ştefan Nanu, la un eveniment de specialitate.