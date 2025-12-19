Luptă strânsă între Dacia Sandero și Renault Clio pentru poziția de lider al vânzărilor din Europa în 2026
Economica.net, 19 decembrie 2025 11:00
Dacia Sandero se află, după 11 luni din 2026, pe prima poziție în clasamentul vânzărilor de mașini noi din Europa. Principalul rival, Renault Clio, are șanse reduse de a depăși modelul mărcii românești până la finalul anului.
Prezentată în premieră în luna septembrie 2025, noua interpretare a Dacia Logan poate fi comandată în România începând cu 19 decembrie.
Noul Guvern din Cehia analizează câteva opţiuni pentru preluarea companiei de utilităţi CEZ, inclusiv păstrarea unor active listate, dar nu a stabilit un termen limită pentru ceea ce ar putea fi cea mai mare remodelare din sectorul energetic al ţării, a anunţat ministrul Industriei, Karel Havlicek, într-un interviu acordat Reuters, scrie Agerpres
SUA: Loteria vizelor este suspendată, întrucât suspectul de atacul armat de la Brown a fost un beneficiar al programului # Economica.net
Ministrul american pentru securitate internă, Kristi Noem, a ordonat vineri "suspendarea" imediată a eliberării de "Diversity Imigrant Visa" (DVI) prin tragere la sorţi, aşa-numita loterie a vizelor, un program de care suspectul de atacul armat la universitatea Brown a beneficiat, relatează AFP.
Business-urile cresc, profiturile scad: Cum arată bilanțul celor 20 de companii din BET după nouă luni din 2025 # Economica.net
Cele 20 de companii din prima ligă bursieră de la București, care compun indicele de referință BET, au realizat în primele nouă luni din 2025 un profit net cumulat de 16,9 mld. lei, în scădere cu 7,4% față de aceeași perioadă din 2024, la afaceri de 92,9 mld. lei, cu 7% mai mari, conform calculelor realizate pe baza datelor din rapoartele financiare agregate de Prime Transaction și Termene Business Hub.
GymBeam, unul dintre cei mai mari retaileri online din segmentul nutriției sportive, anunță achiziția integrală a companiei din industria alimentară Kaja Food. Prin această mișcare, GymBeam obține propriile capacități de producție în Germania şi plănuieşte să devină lider de piață în Europa de Vest.
Ministerul Finanțelor a început să dea bonificațiile de 3% pentru contribuabilii care și-au achitat la timp impozitele # Economica.net
Ministerul Finanțelor anunță demararea procesului de acordare a bonificațiilor de 3% pentru contribuabilii mici și mijlocii care și-au îndeplinit la timp obligațiile fiscale aferente anului fiscal 2024, arată un comunicat remis de Ministerul Finanțelor.
Preşedinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, a semnalat că economia zonei euro trece printr-o schimbare structurală, determinată de investiţiile în inteligenţa artificială (AI), şi a dat asigurări că deciziile privind ratele dobânzilor se vor lua doar în funcţie de datele disponibile, pe fondul persistenţei incertitudinilor ridicate, informează Euronews.
Alertă în Dubai – Populaţia este sfătuită să nu părăsească locuințele. Pericol de inundaţii din cauza ploilor abundente # Economica.net
Poliţia din Dubai a îndemnat joi locuitorii să rămâne în case, cu excepţia situaţiilor de "necesitate absolută", pe fondul ploilor abundente prognozate până vineri la prânz în Emiratele Arabe Unite, ţară deşertică în care anul trecut au fost înregistrate precipitaţii record, relatează AFP.
România a devenit a doua cea mai mare piață pentru grupul polonez Pepco. A ajuns la 500 de magazine local și anunță schimbări importante pentru 2026 # Economica.net
În anul 2025, grupul Pepco, unul dintre principalii retaileri de tip discount din Europa, a deschis 247 de magazine noi, ajungând la 4.359 de magazine la nivel european, dintre care 500 în România. Țara noastră a devenit astfel a doua cea mai mare piață a Pepco, fiind un adevărat motor de creștere în Europa Centrală și de Est și un reper pentru testarea noilor concepte.
Pentru orice manager care gestionează flota unei multinaționale sau mici afaceri, provocarea de a monitoriza tranzacțiile efectuate de șoferi poate deveni un obstacol financiar și birocratic major.
Ursula von der Leyen amână semnarea acordului Mercosur, care a declanșat protestele violente ale fermierilor la Bruxelles – Digi24 # Economica.net
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat joi, în cadrul summitului liderilor UE de la Bruxelles, că acordul comercial Mercosur nu va fi semnat sâmbătă, așa cum era prevăzut, ci va fi amânat până în luna viitoare, au declarat doi diplomați UE pentru POLITICO, scrie Digi24.ro
Principalii exportatori de gaze ai lumii au majorat livrările în octombrie. Prețurile sunt jos # Economica.net
Norvegia și-a crescut exporturile de gaze prin conducte, Qatar a majorat livrările de LNG, iar Statele Unite au înregistrat un nivel record al exporturilor de LNG în octombrie, exact în momentul în care cererea din emisfera nordică a început să crească odată cu scăderea temperaturilor, scrie OilPrice.
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, spune că nu se teme că USR va fi scos de la guvernare, el afirmând că vor sta la guvernare cu dinţii, cu oricine de gât, potrivit agenției de presă News.ro
Anunț oficial! Schimbare radicală în campionatul de fotbal al României. Dispar 4 echipe din Superliga. Ce spune președintele LPF # Economica.net
Gino Iorgulescu, președintele Ligii Profesioniste de Fotbal(LPF), a venit cu o propunere radicală, votată de membrii LPF. Vom avea doar 12 echipe în prima ligă (Superliga), față de 16, câte sunt acum.
Sport Guru, lider in retailul specializat de echipament sportiv din Romania, a incheiat negocierile cu privire la achizitia a 100% din participațiile Bikexpert, unul dintre cei mai vechi retaileri de biciclete din Romania si distribuitorul oficial al brandului german de biciclete CUBE, precum si al altor branduri relevante de accesorii si componente pentru ciclism, arată un comunicat de presă
Achitările din marile dosare de corupție sunt prezentate ca un eșec al justiției. În realitate, ele sunt rezultatul unui eșec politic mai vechi: refuzul de a decide la timp. Prescripția nu a apărut peste noapte și nu a fost inventată de judecători. A fost lăsată să producă efecte previzibile de un stat care a ales să amâne.
Marianne Janik, VP Google Cloud EMEA: Europa a pierdut puțin din capacitatea de a transforma inovația publică în progres economic real – INTERVIU # Economica.net
Europa se confruntă cu dificultăți în transferul inovației din sectorul public către mediul privat, iar acest lucru afectează ritmul adoptării tehnologiilor precum inteligența artificială și cloud, afirmă Marianne Janik, vicepreședinte EMEA North în cadrul Google Cloud, într-un interviu pentru Economica.net.
Românii au renunțat la peste 9 litri de băuturi nealcoolice pe an, în medie. Scădere report la consumul de ape minerale # Economica.net
În 2024, anul în care a fost introdusă așa-numita taxă pe zahăr, românii au băut, în medie, cu 3,9 litri mai puțin suc decât cu un an în urmă. Consumul de apă minerală s-a diminuat însă și mai mult, cu șase litri pe locuitor. Câștigă însă teren berea fără alcool.
După CE Oltenia, și Romgaz a scos la vânzare o energie în piață cu livrare anul viitor, dar nici aici nu venit nimeni să cumpere. Prețul cerut: peste 120 de euro/MWh # Economica.net
Romgaz, cel mai mare producător de gaze din România, care este și producător de energie electrică în vechea centrală de la Iernut, a scos la vânzare mai multe pachete de energie electrică cu livrare în primul trimestru al anului viitor, dar nu a venit nimeni să cumpere.
Record. Șoferii au scăpat de grija RCA cumpărând direct din afara țării. Axeria Iard, cu peste 1,5 milioane de clienți, se apropie de fotoliul de lider al pieței RCA # Economica.net
Un trend pe care Economica îl remarcă de mai bine de un an și jumătate este confirmat încă o dată. Axeria Iard (Franța) este foarte aproape să devină lider al pieței RCA din perspectiva numărului de contracte vândute, ceea ce ar constitui o premieră, în condițiile în care Axeria nu este supervegheată de ASF ci funcționează în baza pașaportului european, emițând direct din Franța.
CONAF și Banca Națională a României au semnat un parteneriat pentru educația economico-financiară – un angajament comun pentru viitorul economic al României # Economica.net
Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF) și Banca Națională a României (BNR) au încheiat un Acord de parteneriat prin care își asumă, într-un cadru instituțional solid și coerent, contribuții comune la educația economico-financiară, ca fundament al unei economii responsabile, competitive și sustenabile.
Proiect pentru achitarea datoriei istorice a României către SUA pentru importul de bumbac – Guvern # Economica.net
Guvernul a aprobat, joi, un proiect pentru achitarea datoriei istorice rezultate din împrumutul acordat de Guvernul SUA, prin Departamentul Agriculturii şi Commodity Credit Corporation (CCC), pentru importul de bumbac fibră, a anunţat Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului (MEDAT).
Wizz Air, principala companie aeriană low-cost din România, anunță lansarea a alte patru rute din țară în 2026, trei din Cluj și una de la București Otopeni, potrivit unui comunicat de presă.
Mii de agricultori europeni s-au reunit joi la Bruxelles la un protest împotriva acordului de liber schimb între UE și statele blocului sud-american Mercosur, protest care a degenerat în confruntări cu poliția și acte de vandalism, relatează presa belgiană și AFP.
FIDELIS decembrie. Important pentru sutele de mii de români care au dat bani statului și pentru cei care vor să o facă în viitor. Ultima ediție Fidelis e pe Bursă. Cum poți cumpăra # Economica.net
Titlurile de stat Fidelis emise în luna decembrie au debutat deja la tranzaționare la Bursa de Valori București (BVB). Este vorba despre un pachet cu o valoare totală de 1,5 miliarde de lei.
Biroul Politic Naţional al PNL a decis, joi, ca primarul ales al Capitalei, Ciprian Ciucu, să preia coordonarea filialei PNL Bucureşti.
ANRE i-a amendat din nou pe americanii de la BSOG pentru că nu vor să vândă gaze ieftine. Amenda totală e de 54 de milioane de lei, e pe cifra de afaceri și nu e prima # Economica.net
ANRE a amendat din nou, de data asta cu 3% din cifra de afaceri a anului trecut, firma Black Sea Oil and Gas (BSOG) și partenerii ei, care acum trei ani au început să scoată primele gaze noi din Marea neagră, pentru că au refuzat să vândă gaze la preț reglementat.
Ultima oră. Cumulul pensiei cu salariul va fi în continuare permis. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete: Sunt domenii critice unde nu se poate altfel # Economica.net
În domenii cheie, cu deficit de personal, cumulul pensiei cu salariul va fi permis cel puțin încă un an, a spus ministrul sănătății, Alexandru Rogobete. Acest lucru se va întâmpla în educație, sănătate și alte domenii critice unde există deficit sistemic de personal.
Alertă de la Banca Națională: Mare atenție la creditele imobiliare și la cele în valută! Nu s-a mai întâmplat de mulți ani # Economica.net
Banca Națională a României a ridicat nivelul de alertă în ceea ce privește creditele în valută și cele imobiliare. Un astfel de anunț nu a mai fost făcut de cel puțin 10 ani.
Plus Auto lansează parteneriate pentru verificare și finanțare: transparență totală pentru cumpărătorii de mașini SH # Economica.net
Piața mașinilor rulate s-a maturizat, iar cumpărătorii nu mai acceptă compromisuri ascunse. Astăzi contează accesul la informații reale, verificabile, și posibilitatea de a finanța corect o achiziție importantă. Plus Auto Marketplace răspunde exact acestei nevoi prin parteneriate dedicate pentru verificare și finanțare, construite pentru cei care vor să știe ce cumpără și cum plătesc.
Ministerul Finanţelor (MF) a împrumutat, joi, 600 milioane de lei de la bănci, printr-o emisiune de obligaţiuni de stat de tip benchmark, cu o maturitate reziduală la 55 de luni, la un randament mediu de 6,73% pe an, potrivit datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR).
Sistemul bancar din România, unul dintre cele mai solide din Europa Centrală şi de Est (studiu) # Economica.net
Sectorul bancar din România se află în 2025 într-una dintre cele mai solide poziţii financiare din Europa Centrală şi de Est, susţinută de o rată de adecvare a capitalului de aproape 25% şi de un nivel al creditelor neperformante de aproximativ 2,5%, arată un studiu de specialitate dat publicităţii joi.
Ucraina rămâne fără bani. Gaură de 50 de miliarde de euro, anunțată de Zelenski, catre așteaptă banii din activele rusești # Economica.net
Ucraina are un deficit de ajutor financiar extern pentru anul viitor de 45-50 de miliarde de euro, a declarat joi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a susţinut că dacă Kievul nu primeşte măcar o primă tranşă din activele ruseşti îngheţate în UE, active a căror utilizare pentru un împrumut destinat Ucrainei este acum discutată de liderii europeni, ţara sa va trebui să-şi reducă semnificativ producţia dronelor necesare pentru a purta războiul cu Rusia, transmit agenţiile Reuters şi EFE.
SUA – Ajutor anual de 400 de milioane de dolari pentru Ucraina, în următorii doi ani, aprobat de Congres # Economica.net
Congresul SUA a aprobat miercuri un buget de apărare care prevede un ajutor anual pentru Ucraina de 400 de milioane de dolari în următorii doi ani, relatează dpa.
Evergent Investments, fostul SIF 2 , a început plata dividendului. Cât vor înacasa acționarii firmei listate la BVB # Economica.net
Actionarii EVERGENT Investments, companie listată la Bursa de Valori București sub simbolul EVER, au aprobat cu unanimitate de voturi propunerea Consiliului de administrație privind distribuirea de dividende din rezervele constituite din profitul net al anilor precedenți, transmite un comunicat de presă.
Japonia – Record de turişti străini, în pofida avertismentelor de călătorie emise de China # Economica.net
Recentele tensiuni diplomatice dintre Japonia şi China au avut un impact redus asupra turismului, numărul vizitatorilor străini în "Ţara Soarelui Răsare" crescând în ritm anual cu 10,4% în noiembrie, transmit Kyodo şi Reuters.
Nicuşor Dan: Metodele de intimidare a magistraţilor sunt subtile. Suntem atenţi la toate # Economica.net
Metodele de intimidare a magistraţilor sunt subtile, a declarat preşedintele Nicuşor Dan şi a adăugat că este atent la acestea şi că "orice voce din spaţiul public care spune lucruri esenţiale trebuie protejată".
Preşedintele american Donald Trump a anunţat miercuri că personalul militar american va primi câte un cec în valoare de 1776 de dolari, într-un discurs menit să facă bilanţul primului său an de mandat, au consemnat AFP şi EFE.
Lumea migranţilor – Peste 300 de milioane de oameni trăiesc în afara ţării de origine # Economica.net
Aproximativ 304 milioane de oameni, ceea ce reprezintă aproape 4% din populaţia lumii, trăiesc în afara ţării în care s-au născut, a informat Organizaţia Internaţională pentru Migraţie (OIM) într-un comunicat difuzat joi, de Ziua Internaţională a Migrantului, relatează EFE.
Guvenul a blocat pentru a doua oară accesul coreenilor de la DSPE în proiectul centralei nucleare cu SMR americane de la Doicești. Ce spune ministrul Energiei # Economica.net
Pentru a doua oară, Guvernul României a refuzat intrarea în acționariatul companiei de proiect al centralei cu reactoare mici modulare de la Doicești a sud-coreenilor de la DSPE. Ministrul Energiei spune însă că proiectul merge înainte, doar cu firmele românești implicate.
Inspectorii de muncă vor purta body cam şi vor înregistra audio-video firma şi locul de muncă controlat fără consimțământul persoanelor controlate – Legea 239/2025 # Economica.net
Personalul din cadrul Inspecției Muncii și al inspectoratelor teritoriale de muncă va deţine dispozitive de înregistrare audio-video portabile de tip body worn camera, cu care va putea înregistra activitățile desfășurate la locul de muncă controlat, fără consimțământul persoanelor vizate, reiese din Legea 239 din 2025, consultată de Economica.net.
Amenzile pentru munca „la negru” cresc masiv, în unele cazuri – de cinci ori, până la 1 milion de lei pe firmă – Legea 239 din 2025 # Economica.net
Pentru fiecare persoană depistată în urma controlului Inspecţiei Muncii că munceşte la negru, firma care lucrează cu aceşti oameni fără forme legale va fi sancţionată cu amendă de 40.000 de lei, faţă de 20.000 de lei, cât a prevăzut legislaţia până în prezent, potrivit Legii 239 din 2025, consultate de Economica.net. Schimbarea a intrat în vigoare joi, 18 decembrie 2025.
Uniunea Europeană (UE) şi-a reafirmat miercuri angajamentul strategic faţă de ţările din Balcanii de Vest, declarând că nu le neagă posibilitatea unei viitoare aderări bazate pe merit şi sub rezerva unor reforme credibile, a respectării statului de drept şi a alinierii la politicile externe şi de securitate ale blocului, informează EFE şi dpa.
Autostrada A8 Tg Neamț – Iași – Ungheni: CNIR a anulat licitațiile pentru tronsoanele 4 și 5 # Economica.net
Licitațiile pentru tronsoanele 4 și 5 din Autostrada A8 Tg Neamț - Iași - Ungheni au fost anulate, potrivit unor anunțuri postate pe 17 decembrie în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP). Cele două tronsoane însumează 15,5 kilometri și au o valoare estimată a contractelor de 4,39 miliarde de lei.
Câţi bani au dat românii pentru a împrumuta statul prin titluri de stat, în 2025 – Bilanț pentru programele Tezaur şi Fidelis. Declarațiile şefului Trezoreriei # Economica.net
Fidelis şi Tezaur sunt două programe care au mers peste aşteptările noastre şi care au atras aproape 47 de miliarde de lei prin emisiunile derulate de-a lungul anului, un interes în creştere fiind observat din partea Diasporei, a declarat, joi, directorul general al Trezoreriei, Ştefan Nanu, la un eveniment de specialitate.
Bugetul mediu alocat pentru masa de Crăciun ramâne la 1.000 de lei, pentru al treilea an consecutiv. Estimare Freshful by eMag # Economica.net
Freshful by eMag, cel mai mare retailer alimentar online din România, estimează că anul acesta clienții companiei vor aloca, în medie, 1.000 de lei pentru achizițiile de Crăciun. Retailerul are aceeași estimare ca și în 2024 și 2023 cu mențiunea că anul acesta mizează pe un număr mai mare de comenzi zilnice.
Ce spune Dan Şucu, președintele Concordia, despre micşorarea impozitului minim pentru companii # Economica.net
O frână mai mică rămâne tot o frână, a declarat, joi, preşedintele Confederaţiei Patronale Concordia, Dan Şucu, într-o conferinţă de presă, referindu-se la decizia coaliţiei de reducere la 0,5% a impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA) începând cu 1 ianuarie 2026 şi eliminarea acestuia din 2027.
Calitatea aerului a atins niveluri "periculoase" în mai multe zone ale Ungariei din cauza concentraţiei ridicate de particule de praf în suspensie, a anunţat joi Centrul Naţional de Sănătate Publică (NNGYK), transmite agenţia MTI.
ING Bank introduce 3 tipuri de pachete pentru clienții din România: ING Go, More și Extra # Economica.net
ING Bank România marchează trecerea de la conceptul clasic de cont curent la cel de pachete de cont curent și introduce trei opțiuni: ING Go, ING More și ING Extra, depre care spune că au beneficii în plus pentru actualii și viitorii clienți ING, potrivit unui comunicat de presă al băncii.
