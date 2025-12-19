Trump suspendă programul „Loteria vizelor“, după atacul de la Universitatea Brown. Zeci de milioane de oameni au aplicat în 2025
19 decembrie 2025
Președintele Donald Trump a ordonat suspendarea programului „Diversity Imigrant Visa” (DVI), cunoscut și sub numele de „loteria vizelor“ care i-a permis atacatorului de la Universitatea Brown să locuiască în SUA, relatează Associated Press. Secretarul pentru Securitate Internă, Kristi Noem, a declarat într-o postare pe X că, la indicațiile lui Trump, a cerut Serviciilor de Cetățenie […]
• • •
Calcul complet | Electrocasnicul care te „ușurează” de 30 în fiecare lună. Toți românii îl folosesc zilnic # Gândul
Cel mai bun prieten al românului, mai ales de Sărbători, ne face un cadou la care puțini dintre noi se așteaptă. Este vorba despre o factură delor de neglijat. Este vorba despre televizor – am plecat de la premisa asta: 3 televizoare smart intr-o locuinta: unul in bucatarie, unul in living si unul in dortmior […]
Trump suspendă programul „Loteria vizelor“, după atacul de la Universitatea Brown. Zeci de milioane de oameni au aplicat în 2025 # Gândul
O afacere inspirată care explodează de Sărbători. Cum profită fermierii de această oportunitate de sezon # Gândul
Carnea de struţ poate fi o varianta pentru cei care vor să înlocuiască preparate din porc pe masa de Crăciun. Ştiu asta şi fermierii, care au investit bani grei într-o ogradă cu struţi. Astfel, doritorii sunt aşteptaţi cu cele mai inedite produse, numai bune de gătit în prag de sărbători. La ferma din Sebeş, familia Farcaşiu a pornit […]
Rapperul Wiz Khalifa, dat în urmărire internațională. A fost condamnat la 9 ani după gratii în penitenciarele din România # Gândul
Rapperul american Wiz Khalifa, condamnat definitiv joi de Curtea de Apel Constanţa la 9 luni de închisoare cu executare pentru deţinere de droguri de risc, în vederea consumului propriu, va fi dat urmărire internaţională, a informat IPJ Constanţa. Conform sursei citate, mandatul de executare a pedepsei cu închisoarea se află în lucru la Unitatea Teritorială […]
Care ulei este mai bun, cel de măsline sau cel de floarea soarelui. Mihaela Bilic spune care este mai bun pentru o dietă de slăbit # Gândul
Dacă ți-ai propus să scapi de kilogramele în plus și nu știi ce tip de ulei este mai bine să consumi, Mihaela Bilic spune ce trebuie să faci pentru a îți atinge obiectivul. Grăsimile sunt necesare pentru o mai bună funcționare a organismului, însă consumul lor trebuie limitat atunci când obiectivul este scăderea în greutate. […]
Nicuşor Dan alimentează revoltele violente de la Bruxelles: „Susţinem proiectul de acord de liber-schimb între UE şi Mercosur” # Gândul
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, vineri dimineaţă, că România susţine proiectul de acord de liber-schimb între UE şi Mercosur, în ciuda revoltelor agriculotorilor de la Bruxelles. Şeful statului conderă că deschiderea spre o piaţă atât de mare ca America de Sud este utilă pentru România. ”Da, noi susţinem. Pentru că, în urmă cu, să zicem, […]
Ce pățești în 2026 dacă nu îți plătești amenzile rutiere. Cum cum te pot urmări autoritățile # Gândul
Neplata unei amenzi rutiere nu mai este de mult o „portiță” prin care scapi de sancțiune. În 2026, autoritățile vor dispune de proceduri administrative și mecanisme fiscale care transformă rapid o amendă ignorată într-o datorie urmărită prin popriri și executare silită. Mulți șoferi pornesc de la ideea că o amendă rutieră „se prescrie” sau că, […]
Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a făcut o scurtă analiză a acestui început de mandat al președintelui Nicușor Dan, explicând de ce, de la preluarea mandatului, acesta a scăzut în popularitate și în încredere. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Invitat în emisiunea „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu […]
Prea cald pentru luna decembrie, zăpada se lasă așteptată. ANM a transmis, pentru Gândul, cum va fi vremea în weekend și când vor apărea burnița și ploile # Gândul
Meteorologii ANM au precizat, pentru Gândul, că temperaturile – în această perioadă – sunt mai ridicate decât ar fi normal la această dată, iar precipitațiile sunt slabe din punct de vedere cantitativ. Nu lipsește, însă, ceața, în mai multe regiuni ale țării, motiv pentru care ANM a emis mai multe coduri galbene și avertizează că […]
Ce-și dorește Nicușor Dan de la Moș Crăciun, cu care s-a întâlnit în Finlanda: „Dacă lucrează la nivelul ăsta de abstract” # Gândul
Președintele Nicușor Dan a fost întrebat, în cadrul conferinței de presă, susținute după participarea la reuniunea Consiliului European, ce își dorește de la Moș Crăciun. Liderul de la Cotroceni a precizat că a avut o conversație cu fiica sa, pe acest subiect. Președintele a recunoscut că a utilizat un limbaj inadecvat la adresa colegilor săi […]
Primarul liberal din Drăgăşani l-a trimis pe viceprimarul de la AUR să ţină audienţe în Cimitirul Eternitatea # Gândul
Viceprimarul de la AUR, Ştefan Nedelcu, are, de vineri, biroul amenajat într-unul care aparţine Cimitirului Eternitatea din oraş, la ordinul primarului Costinel Stoica. Vicele chiar a anunţat că îi aşteaptă pe cetăţeni la audienţe. În urma plecării în parlament, ca urmare a faptului că Nicolae Mîndrescu a obţinut un mandat de deputat, locul său în […]
Atacurile la distanță lungă ale Ucrainei dau bine pe ecran, dar eficacitatea lor este plasată sub un semn de întrebare. „Pentru Moscova, costul a fost neglijabil” # Gândul
Ucraina a mărit numărul atacurilor la distanță lungă, pe teritoriul Rusiei lui Putin, dar eficacitatea acestor lovituri rămâne plasată sub un semn de întrebare. „Nimeni nu ar trebui să conteste faptul că această campanie de atacuri în adâncime a Ucrainei este un instrument excelent pentru relații publice”, notează David Axe într-un articol publicat de Centrul […]
Ion Cristoiu: „Protestul de la Londra nu a fost organizat de suveraniști. La Londra se află un grup care este un vârf de lance încă din 2014” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum protestul de la Londra a fost organizat de un grup obedient. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu: „Deci Nicușor Dan, la ora 22:00 a coborât din mașină ca să meargă […]
Cozonacul este mult mai mult decât un simplu desert, reprezintă o tradiție care adună familia în jurul mesei și umple casa cu mirosuri calde. Rețeta de cozonac cu 10 gălbenușuri este una dintre cele mai apreciate, vine cu un gust autentic, așa cum numai bunicile reușeau să îl facă. Rețeta necesită multă răbdare, atenție și […]
Noua escrocherie online care îi sperie pe români. Metoda „amenda” de 1.250 de lei care îți golește contul bancar # Gândul
Poliția Română și Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează asupra unei noi escrocherii online extrem de periculoase. Infractorii trimit mesaje și afișează pagini false care anunță blocarea dispozitivului și cer plata urgentă a unei presupuse amenzi de 1.250 de lei, folosind amenințări grave pentru a induce panică. Poliția Română și Directoratul Național de Securitate Cibernetică […]
Patrick André de Hillerin: „Numirea lui Miruță ca ministru al Apărării, un caz flagrant de conflict de interese”. Manevra de 3 miliarde de euro # Gândul
Patrick André de Hillerin argumentează că Radu Miruță, actual ministru al Economiei, este incompatibil cu funcția de ministru al Apărării, pentru care a fost propus de USR, cu susținerea lui Nicușor Dan. Analistul subliniază că acest aspect ar putea fi ușor confirmat în urma unei verificări din partea Autorității Naționale de Integritate (ANI). Patrick Andre […]
Mihaela Bilic a dezvăluit fără ce ingredient nu am putea să trăim. De ce alternăm dulcele cu săratul # Gândul
Pofta de dulce care vine după masă sau nevoia bruscă de ceva sărat nu reprezintă simple capricii alimentare. În spatele lor se află mecanisme diferite ale corpului și creierului, care funcționează după reguli diferite. Nutriționistul Mihaela Bilic a explicat de ce ajungem să alternăm gusturile și care este ingredientul vital fără de care viața nu […]
Misiunea „Descurajarea Chinei”. Portavionul USS Abraham Lincoln a ajuns în Guam. Pentru prima dată din 2022, SUA are două grupuri de atac în Pacificul de Vest, după desfășurarea anterioară a USS George Washington # Gândul
Marina SUA a confirmat că portavionul USS Abraham Lincoln și grupul său de atac au ajuns în Guam, plasând simultan două grupuri de atac americane în Pacificul de Vest. Rara postură cu două portavioane are scopul de a descuraja China, de a liniști aliații și de a consolida dominația maritimă a SUA pe fondul creșterii […]
Cum vor arăta salariile în România până în 2040. Câți bani vei putea câștiga în meseria ta de astăzi # Gândul
Cum ar putea arăta salariul tău peste 4, 10 sau 15 ani? Pe baza tendințelor actuale din piața muncii, a deficitului de specialiști și a ritmului de digitalizare, o analiză orientativă conturează evoluția veniturilor pentru cele mai căutate meserii din România până în anul 2040, scrie Cancan.ro. Tot mai mulți români se întreabă cum vor […]
România este datoare SUA, de 33 de ani. Radu Miruţă: „Statul român a rămas și bun de plată, și cu o rușine diplomatică pe termen lung.” # Gândul
„Am scos de sub preș o datorie istorică”, anunţă, vineri, ministrul Economiei, Radu Miruţă. Acesta scrie despre tunul dat de România, în 1992, Statelor Unite ale Americii, în urma unei afaceri cu bumbac a cărei datorie a rămas neplătită timp de 33 de ani. Potrivit lui Miruţă, „la începutul anilor ’90, Guvernul României a contractat […]
275 lei pe lună în plus la pensie pentru acești pensionari români, începând cu data de 1 aprilie 2026 # Gândul
Românii din Marea Britanie vor primi mai mulți bani. Guvernul britanic a confirmat faptul că începând cu aprilie 2025, pensia de stat și alte beneficii sociale vor fi majorate. Este vorba despre pensionarii romani cu vechime in piața muncii. Bani mai mulți în 2026 pentru pensionarii din Marea Britanie Datorită mecanismului numit „Triple Lock” (care […]
PNL îşi întăreşte rândurile. Ludovic Orban: „Pe mine mă interesează strategia”/ Dragoş Pîslaru: „Când va avea loc vreo discuţie, vom vedea” # Gândul
După ce noul şef al strategiei de partid, Ciprian Ciucu, a intrat la rupere în şefii de organizaţii, cu mandat de la Ilie Bolojan, se pare că urmează şi alte surprize pentru liberali. După şedinţa de la Vila Lac, de joi, în urma căreia gruparea anti-Bolojan din partid a jurat să se răzbune, liderul are […]
Ion Cristoiu: „Atacul asupra Justiției a început odată cu noua Strategie de Apărare a Statelor Unite” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum justiția este doar un instrument al unui război dintre SUA și Europa. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu: „Războiul dintre palate este al doilea război. Adevăratul război este între administrația […]
În Ilfov, la Măgurele, a fost realizată o investiție importantă, atât pentru judeţ, cât și pentru România, spune preşdintele Consiliului Judeţean Ilfov, Hubert Thuma. Acesta se referă la construcţia Centrului de Optică de Mare Putere. Aici vor fi produse componente optice, care vor fi folosite apoi în infrastructura de cercetare sau în alte centre de […]
Cutremur în Liga 1: Gino Iorgulescu vrea campionat cu 12 echipe. „O să umblăm la licențierea cluburilor” # Gândul
Liga 1 stă pe un butoi de pulbere după ultima ieșire publică a șefului LPF, Gino Iorgulescu. „Bomba” finalului de an se referă reducerea numărului de cluburi în prima divizie – campionat cu 12 echipe, asta vrea conducerea Ligii Profesioniste. La baza demersului pregătit de Gino Iorgulescu ar sta numeroasele probleme financiare cu care se […]
Momente dramatice pentru Dan Petrescu. Gino Iorgulescu: „Este foarte grav. Face chimioterapie. Doamne-ajută să fie un remediu!” # Gândul
Dan Petrescu, unul dintre cei mai titrați antrenori din fotbalul românesc, trece prin momente extrem de dificile din punct de vedere medical. Gino Iorgulescu, președintele LPF și un apropiat al tehnicianului, a vorbit pentru Prosport.ro despre starea gravă a fostului internațional român și despre tratamentele cumplite pe care acesta le-ar urma. Dan Petrescu se confruntă […]
Ședință decisivă la USR. Radu Miruță, propus la Apărare, după demisia lui Moștanu. Cine va fi propus la Ministerul Economiei # Gândul
Comitetul Politic al USR se reunește vineri pentru a valida două nominalizări-cheie în Guvern. Formațiunea îl propune pe actualul ministru al Economiei, Radu Miruță, pentru portofoliul Apărării, după ce Ionuț Moșteanu a demisionat după scandalul diplomelor de studii. Liderii USR urmează să anunțe și cine va prelua portofoliul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. Comitetul […]
Conference League. Craiova ratează calificarea în primăvara europeană, în prelungiri. Filipe Coelho, „desființat” de o fostă glorie a clubului # Gândul
Universitatea Craiova a ratat dramatic calificarea în primăvara europeană, pierzând partida cu AEK, de la Atena, disputată joi seara, 18 decembrie. Oltenii au condus cu 2-0, dar în prelungirile meciului au încasat două goluri. Astfel, după 2-3 cu AEK, „Știința” ratează calificarea în faza superioară a Conference League. Două goluri luate în prelungiri Partida disputată […]
TOP 10 | Cele mai bogate orașe din România pe final de 2025. Pe primul loc nu e nici București, nici Cluj-Napoca # Gândul
La final de an, Gândul.ro a realizat un top al celor mai bogate orașe din România. Surprinzător pentru mulți, pe primul loc nu este nici Cluj-Napoca și nici Bucureștiul. Așadar, dacă te-ai întrebat vreodată care sunt orașele din România unde e cel mai bine să trăiești? Acestea se numără printre cele mai bogate din țară. […]
Nicușor Dan, despre numirea șefului Înaltei Curți: „Președintele nu are absolut niciun rol. Este doar spectator” # Gândul
Președintele României, Nicușor Dan, afirmă că nu are nicio atribuție în numirea conducerii Înaltei Curți de Casație și Justiție, precizând că rolul său este strict unul formal. Declarațiile vin în contextul dezvăluirilor explozive din documentarul Recorder și al întâlnirii anunțate cu magistrații, pe fondul tensiunilor tot mai mari din sistemul judiciar care generează proteste de […]
Ce tip de persoană ești dacă păstrezi pungile de plastic cu gândul că le vei refolosi în viitor, explicația psihologilor # Gândul
Cu toții știm pe cineva care adună în casă obiecte care la prima vedere par inutile, în speranța că le va putea reutiliza cândva: borcane goale, bucăți de hârtie de ambalat, ambalaje de la supermarket și, desigur, pungi de plastic. După cumpărături, multe persoane aleg să păstreze pungile „pentru orice eventualitate”, un obicei care poate […]
Ion Cristoiu: „România este o țară exemplu la nivelul Uniunii Europene, dar tot au loc proteste organizate de pro-europeni” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum protestele anti justiție sunt făcute tot de pro-europeni. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu: „ Eu că sunt băiat deștept, am citit… Bă, deci în România președintele este mai mult […]
Ce își dorește Nicușor Dan de la Moș Crăciun: „Dacă Moş Crăciun lucrează la nivelul ăsta de abstract, cred că ar fi un lucru bun” # Gândul
După întâlnirea pe care a avut-o cu Moș Crăciun pe aeroportul din Finlanda, Nicușor Dan a fost întrebat ce vrea să primească de la el. Ce își dorește Nicușor Dan de la Moș Crăciun Întrebat care ar fi lista sa de dorinţe pentru anul viitor, ce i-ar cere lui Moş Crăciun, Nicuşor Dan a afirmat: […]
Liderii europeni au aprobat un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, fără a folosi activele rusești înghețate # Gândul
Liderii UE au ajuns la un acord privind împrumutul de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina. Acordul a fost obținut la capătul unor discuții care au ținut 15 ore. Liderii UE s-au întâlnit la Bruxelles pentru a discuta despre modul în care Ucraina poate fi susținută în continuare. Acordul de la Bruxelles a fost […]
Nicușor Dan, despre soluția agreată de Ucraina după acordul privind împrumutul de 90 de milioane de euro: „Va rambursa când se va termina războiul” # Gândul
Președintele Nicușor Dan a explicat ce soluție au agreat liderii europeni pentru a finanța Ucraina. El a precizat că Uniunea Europeană ia de la băncile comerciale un împrumut de 90 de miliarde de euro, iar țara care este acum în război îi va rambursa la finalizarea conflictului. Dobânzile vor fi suportate de bugetul uniunii, chiar […]
Împrumutul de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina a ajuns la un acord în Bruxelles. Ce au spus liderii UE # Gândul
Ce a răspuns Nicușor Dan când a fost întrebat despre greșelile coaliției și ce succese au înregistrat partidele de guvernare # Gândul
Președintele Nicușor Dan a lăudat cele patru partide politice care au fost dispuse să preia guvernarea țării într-un moment în care se afla într-o poziție vulnerabilă, cu risc de retrogradare de către agențiile de rating. Președintele consideră că aceste moment a fost depășit și reprezintă un succes al coaliției, însă crede șase luni sunt prea […]
19 Decembrie, calendarul zilei: Jake Gyllenhaal împlinește 45 de ani, Karim Benzema 38. Alyssa Milano face 53 de ani # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de vineri, 19 decembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Jake Gyllenhaal este un actor american apreciat pentru intensitatea rolurilor sale. Născut pe 19 decembrie 1980, la Los Angeles, provine dintr-o familie cu tradiție în cinematografie, ceea ce i-a facilitat contactul timpuriu […]
Valentin Stan: Nicușor Dan ne spune că actuala administrație este oarecum de bună-credință, oarecum în folosul nostru # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a comentat o declarație publică a lui Nicușor Dan despre administrația românească. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Poți să-ți acuzi propria administrație că nu e de bună credință? Profesorul spune […]
Bombă! Testamentul lăsat de Rodica Stănoiu. Cine sunt moștenitorii. Marius Calotă e cap de listă, cu partea cea mai mare din avere. I-a lăsat inclusiv locul de veci în care fost îngropată # Gândul
Gândul a intrat în posesia unei informații extrem de importante legată de averea fostului ministru Rodica Stănoiu. Până acum, toată lumea s-a întrebat ce a urmărit Marius Calotă, cunoscut drept iubitul acesteia, între ei fiind o diferență de 50 de ani. Și toată lumea s-a întrebat cum de a rămas el până în ultima clipă […]
Valentin Stan: Dacă în instanță se invalidează dosarul lui Georgescu, nu rămâi cu nimic în țara asta. # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum protestele împotriva Justiției sunt conectate cu cazul lui Georgescu. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Valentin Stan: Păi dacă în instanță se invalidează mizeria, și o să vezi […]
Controversa din jurul propunerii USR pentru Ministerul Econonomiei, Irineu Darău. Cerea instaurarea stării de urgență în România și limitarea drepturilor omului # Gândul
Senatorul USR și noua propunere de ministru al Economiei a USR, Irineu Darău, a propus instaurarea unei stări de urgență în România și limitarea drepturilor omului pentru a combate războiul hibrid al Rusiei. Acesta a transmis în cadrul unei conferințe în Republica Moldova, că inițiativa este de fapt „o măsură de securitate”. Irineu Darău a […]
Detalii uluitoare din dosarul furtului de sute de mii de lei din conturile asociațiilor de proprietari din București. Cum funcționează caracatița firmelor care administrează blocurile, dar fug cu fondurile. „Vin la pachet cu contabil și cu cenzor” # Gândul
Polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Sector 5 au deschis recent un dosar de delapidare, în care trei persoane care prestau servicii de administrație pentru blocuri din București sunt acuzate că au furat aproape 100 de mii de euro din conturile mai multor asociații […]
Temutul lider interlop Costel Litrașu a fost eliberat din penitenciar de către magistrații Tribunalului Dâmbovița, după ce, inițial, instanța Judecătoriei Moreni i-a respins cererea de liberare condiționată. Bărbatul a organizat o petrecere într-un local de lux, la care au fost invitați mai mulți membri marcanți ai lumii interlope din București și Ilfov. Originar din Chiajna, […]
În ediția din 18 decembrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, jurnalistul Ion Cristoiu a făcut o comparație directă între Ilie Bolojan și președintele României, Nicușor Dan, susținând că actualul lider liberal ar fi o opțiune mai potrivită pentru funcția de președinte. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show. Cristoiu a argumentat că Ilie Bolojan […]
Rețeta originală de sarmale, complet diferită față de cea românească. Ce ingrediente se pun în ambele variante # Gândul
Sarmalele sunt, incontestabil, vedetele sărbătorilor. Ele ascund arome turcești, ungurești și sârbești, moștenite din generație în generație, notează Știrile Pro TV, care prezintă rețeta originală a acestora. Așa cum era de așteptat, istoricul sarmalelor este strâns legat de Turcia, acestea fiind subțiri și alungite. Învelite în foi delicate de viță, lungi și subțiri cât un […]
Greșeala pe care o faci iarna, când simți că ai calorifere în casă care nu ma încălzesc bine. La ce trebuie să fii atent # Gândul
Multe persoane au probleme cu unele calorifere, în plină iarnă. Mai exact, deși acestea sunt pornite, camerele se încălzesc lent sau neuniform. Situația nu este întotdeauna legată de sistemul de încălzire sau de consumul de energie, ci de o greșeală frecventă care reduce eficiența caloriferelor și face ca aerul cald să nu circule corect în […]
Ion Cristoiu: „Iohannis, la presiunea celor din stradă, a organizat un referendum ca Guvernul să nu mai dea OUG-uri pe justiție” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu acuză coaliția de guvernare de ipocrizie pe subiectul privind legile justiției. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu, invitat în emisiunea „Marius Tucă Show”, explică cum legile justiției au fost chiar promulgate în timpul mandatului fostului președinte Klaus Iohannis, sub coaliția PSD-PNL-UDMR. […]
A murit celebrul economist Mircea Coșea. Care a fost ultima analiză pentru Gândul, în ultimele zile de viață # Gândul
Profesorul universitar Mircea Coșea, doctor în Științe Economice, a murit joi, la vârsta de 83 de ani, a anunțat DC News. Era un analist extrem de implicat în viața publică și tocmai lansase două cărți: „Educația economică” și „Jurnal pe frontul războiului comercial”. «Săptămâna trecută am avut probleme de sănătate ceea ce nu este surprinzător […]
