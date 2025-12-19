Concubina influencerului lui Călin Georgescu, reținută pentru lovire și alte violențe. Victima este amanta bărbatului
Două femei au fost reținute de polițiștii din Timișora, în urma unui scandal pornit din cauza unui bărbat. Sursele Gândul au dezvăluit că este vorba despre Alin Borcan, influencerul acuzat că i-ar fi făcut campanie electorală lui Călin Georgescu pe TikTok în 2024, iar femeile implicate în altercație sunt concubina și amanta bărbatului. Concubina și […]
Adio „punți” de zile libere pentru bugetari? Cum vrea Bolojan să taie zilele libere dintre sărbători # Gândul
Guvernul ar putea renunța la tradiționalele „punți” de zile libere pentru angajații din sectorul public. Surse politice spun pentru Gândul că premierul Ilie Bolojan ia în calcul eliminarea zilelor libere acordate între sărbătorile legale, iar măsura ar urma să se aplice de la 1 ianuarie 2026. Premierul Ilie Bolojan le-a pus din nou gând rău […]
Viktor Orba se teme că folosirea activelor înghețate ale Rusiei va crea un precedent. Premierul Ungariei amenință cu retragerea rezervelor din Belgia # Gândul
Viktor Orban ia în considerare retragerea rezervelor valutare ale țării din Belgia ca reacție la discuțiile de la nivelul Uniunii Europene privind utilizarea activelor rusești înghețate pentru a finanța în vreun fel Ucraina. Prin urmare, premierul maghiar și-a instruit ministrul de finanțe și guvernatorul Băncii Centrale a Ungariei să elaboreze planuri de retragere a rezervelor […]
Suferințele prin care a trecut Feli. ”Am înțeles multe în felul meu, atât în copilărie, cât și în adolescență” # Gândul
Cântăreața Feli Donose, în vârstă de 39 de ani, a trecut prin momente dificile în copilărie și adolescență, atunci când părinții ei au divorțat, iar bunica sa a încetat din viață. Feli Donose este o cântăreață cunoscută în industria muzicală din România. În plan personal, Feli Donose a format un cuplu cu Cătălin. Cei […]
Test de inteligență | Ești un geniu dacă poți identifica animalul ascuns în această iluzie optică virală. 99% se lasă bătuți # Gândul
Testează-ți percepția vizuală cu această iluzie optică geometrică dificilă. Poate viziunea ta de vultur să identifice animalul ascuns în modelul 3D bombat, asemănător valurilor? Această ghicitoare îți provoacă IQ-ul, abilitățile de observare și vedere în câteva secunde. O iluzie optică este un fenomen vizual în care percepția noastră asupra unei imagini diferă de realitatea obiectivă. […]
Ministrul Diana Buzoianu anunţă că marcarea lemnului de tăiat, din păduri, nu se mai face cu ciocanul: „Reprezintă un sistem arhaic” # Gândul
Vineri au intrat în transparenţă normele pentru zonele pilot cu control 24/24 și tehnologii moderne pentru administrarea pădurilor, anunţă ministrul Mediului, Diana Buzoianu. În transparență decizională a intrat un ordin de ministru care stabilește normele pentru crearea unor zone pilot de păduri în care marcarea arborilor care urmează să fie tăiați nu se va mai […]
Care este legătura între „punga cu pungi” și caracteristicile psihologice ale anumitor persoane. Explicațiile psihologilor # Gândul
Păstrarea pungilor de plastic după fiecare vizită la supermarket este un obicei extrem de răspândit. Mulți oameni le adună în sertare sau în celebra „pungă cu pungi”, convinși că le vor refolosi. Deși pare un gest banal, psihologii spun că acest comportament poate oferi indicii clare despre personalitatea celui care îl practică, potrivit publicației El […]
USR i-a validat pe cei doi miniştri propuşi la Apărare şi Economie. Radu Miruţă va merge la Apărare, iar Irineu Darău, la Economie # Gândul
Comitetul Politic al USR a validat vineri nominalizarea miniștrilor. Radu Miruță şi Irineu Darău, la Ministerul Apărării Naționale și la Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. Actualul ministru al Economiei, Radu Miruță, a fost validat ca propunere pentru funcția de ministru al Apărării, cu 81,22%, acesta urmând să ocupe și poziția de vicepremier. Potrivit CV-ului […]
Daniel Pancu anunță schimbări în lotul celor de la CFR Cluj. „Sunt jucători care ar trebui să plece”. Ce transferuri vrea # Gândul
Daniel Pancu a vorbit despre meciul cu FC Botoșani, a anunțat că în iarnă vor pleca mai mulți jucători și ar vrea ca șefii să facă trei transferuri puternice. FC Botoșani și CFR Cluj joacă de la ora 20:00 în primul meci al etapei 21 din Superliga. FC Botoșani e pe locul trei, 38 de […]
Noi proteste în Bulgaria. Sub presiunea străzii, Parlamentul de la Sofia a retras și al doilea proiect de buget pentru 2026 # Gândul
Noi proteste au izbucnit în Bulgaria seara trecută, după ce parlamentarii au reintrodus proiectul de buget pentru 2026, care fusese retras anterior din cauza presiunii publice. Acesta prevedea creșteri de taxe și contribuții sociale pentru a finanța cheltuieli de stat mai mari, chiar înainte de aderarea planificată la zona euro. Primul proiect de buget a […]
Care este programul Catedralei Naționale de sărbători. Când pot vizita credincioșii lăcașul de cult # Gândul
Catedrala Naţională va fi deschisă zilnic, în intervalul orar 09.00-17.00, în perioada 24 decembrie 2025 – 8 ianuarie 2026, după cum a anunțat Patriarhia Română. În perioada sărbătorii Naşterii Domnului, a Anului Nou şi a Botezului Domnului, pelerinii şi vizitatorii din ţară şi din străinătate vor putea să viziteze şi să se închine în Catedrala […]
Cuplul britanic Katie și Alan Donegan, pensionari milionari la 4o de ani. Care este rețeta succesului # Gândul
Doi britanici, Katie și Alan Donegan, au atras atenția în întreaga lume după ce au reușit să se pensioneze împreună înainte de 40 de ani, datorită unui stil de viață frugal și investițiilor bine direcționate, conform GameStar. În prezent, averea lor depășește două milioane de euro, iar cei doi au 40, respectiv 45 de ani. […]
După ce a fost anunțată „iarna secolului”, aceasta își pierde din putere. Vreme neobișnuit de caldă pentru data din calendar # Gândul
Urmează să avem trei săptămâni cu temperaturi sub cele specifice datei din calendar, de pe 29 decembrie. Ianuarie se anunță a fi o lună ploioasă în care se vor înregistra cantități însemnate de precipitații. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor fi mai ridicate decât cele obișnuite pentru perioada din calendar, până pe 29 decembrie, iar mai apoi […]
Cântăreața Elena Ionescu, în vârstă de 37 de ani, a dat detalii despre fiul ei, Răzvan. ”Pentru mine este o mulțumire totală” , a afirmat artista. Elena Ionescu este un nume cunoscut în industria muzicală din România. Elena Ionescu a fost căsătorită cu Dragoș Stanciu, împreună cu care are un băiețel, Răzvan. După separarea […]
Decizia lui Bolojan care generează noi tensiuni în coaliție: diminuarea numărului de parlamentari. „Nu există o înţelegere pe tema asta” # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a declarat că numărul de parlamentari ar putea fi redus cu aproximativ 50, în condiţiile în care există cu 13% mai mulţi parlamentari faţă de populaţia înregistrată, în urma recensământului. ”Noi am susţinut reducerea numărului de parlamentari cât mai aproape de 300, de referendum. Dar, discutând în coaliţie, am constatat că nu […]
Un medic din Buzău a fost arestat la domiciliu, după ce a fost prins în flagrant când lua mită de la ruda unei persoane pe care urma să o opereze # Gândul
Un medic ortoped din cadrul Spitalului Județean de Urgență (SJU) Buzău a fost arestat la domiciliu pentru 30 de zile, după ce ar fi fost prins în flagrant în timp ce primea mită. Conducerea spitalului a transmis, printr-un comunicat de presă potrivit căruia contractul individual de muncă al medicului a fost suspendat. Procurorii Parchetului de […]
Ancuța Bodnar va PETRECE Revelionul la o cabană din Bucovina. „Cred că va fi o petrecere pe cinste” # Gândul
După un an greu, în care s-a muncit uneori până la epuizare, Ancuța Bodnar, campioană olimpică la canotaj, abia așteaptă venirea acestei mini vacanțe de iarnă. Canotoarele române Ancuţa Bodnar şi Simona Radiş au câștigat în august medaliile de argint în proba de dublu vâsle feminin, joi, la Jocurile Olimpice de la Paris. Ancuța Bodnar va […]
TikTok rezolvă impasul cu SUA și semnează vânzarea a 45% din acțiunile sale către Oracle și Solver Lake, companii deținute de apropiați ai lui Trump # Gândul
TikTok a semnat un acord pentru a-și vinde operațiunile din Statele Unite către o societate mixtă controlată de investitori americani, punând capăt unui impas de ani de zile privind securitatea națională. Oracle, Silver Lake și MGX, cu sediul în Abu Dhabi, vor deține 45% din noua entitate. Afiliații investitorilor existenți ByteDance vor deține aproximativ o […]
Webuild avansează pe Lot 3- A1. Cristian Pistol: „Progrese vizibile. La finalul anului estimăm că va ajunge utilajul de forare” # Gândul
Şeful Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol, remarcă o „mobilizare pe zona montană”, unde s-au făcut „progrese vizibile pe Secțiunea 3 a Autostrăzii Sibiu – Pitești”. Cel mai complex lot de pe Autostrada Piteşti-Sibiu avansează cu lucrările şi se fac pregătiri pentru tunel, cu grinzi şi carcase de armătură, scrie Cristian Pistol. […]
Zodia care se va îmbogăți în 2026, potrivit faimoasei Camelia Pătrășcanu: „Neptun intră în zona banilor” # Gândul
Camelia Pătrășcanu a vorbit despre zodia care urmează să se îmbogățească în anul 2026. Neptun care ocupă zona banilor va începe să vină încet către acești nativi. Ce zodie se va îmbogăți în 2026 Potrivit Cameliei Pătrășcanu este vorba despre Pești. Acești nativi au parte de noroc în sectorul financiar în anul care vine. Neptun […]
Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Prahova a anunţat, vineri, că apa este potabilă şi în comuna Aluniş, ultima în care mai erau instituite restricţii de consum ca urmare a crizei de la Paltinu care a debutat la sfârşitul lunii noiembrie, transmite Agerpres. „Evaluarea rezultatelor analizelor de laborator a probelor de apă potabilă prelevate în sistemul […]
Ilie Bolojan susține în continuare intervenția politicului în justiție: „Asta ar fi o intervenţie sănătoasă” # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a declarat, referitor la protestele pe tema justiției, că susține în continuara schimbarea legilor justiției prin intervenția politicului. Șeful Executivului a precizat că un grup de lucru ar urma să vină cu propuneri la finalul lunii ianuarie. Șeful Executivului a precizat Lia Savonea, conducerea Înaltei Curţi, conducerea CSM, au o responsabilitate pentru […]
Lucian Viziru, în vârstă de 48 de ani, a făcut câteva dezvăluiri despre partenera sa de viață, Ema. Artistul a spus cu ce l-a cucerit soția sa. Lucian Viziru a trăit timp de șapte ani în Germania. Lucian Viziru este căsătorit cu Ema, împreună cu care are un băiat, Mihai. Lucian Viziru a fost […]
Un angajat IT a fost dat afară după ce s-a mutat la șase ore distanță de locul de muncă. Ce despăgubiri uriașe a solicitat nedreptățitul # Gândul
Un angajat al unei companii IT din Maastricht, Olanda, a fost concediat după ce s-a mutat într-o localitate din Germania aflată la șase ore de locul de muncă, solicitând ca angajatorul să țină cont de această situație. Potrivit publicației De Limburger, cazul a ajuns în instanță, care a decis că, deși concedierea pe loc nu […]
O anchetă de presă susține că ar putea fi vorba de „aranjamente cu terenuri publice” în Tuzla pentru viitoarea stațiune Nibiru. Investitorii spun că toate terenurile sunt în proprietate privată și sunt în Constanța # Gândul
Proiectul ”Nibiru”, din apropierea festivalului Beach Please, este acuzat într-un material de presă de nereguli și autorii susțin că ar putea fi vorba de un aranjament cu autoritățile publice pentru terenul pe care ar urma să fie construit proiectul. De cealaltă parte, investitorii spun că nu poate fi vorba de așa ceva, întrucât terenurile, atât […]
Jurnalistul și analistul politic, Ion Cristioiu, a vorbit în cea mai recentă pastilă video a sa, faptul că Uniunea Europeană a avut parte de un eșec de proporții în războiul cu Federația Rusă.
Rapperul Wiz Khalifa, dat în urmărire internațională. A fost condamnat la 9 luni după gratii în penitenciarele din România # Gândul
Rapperul american Wiz Khalifa, condamnat definitiv joi de Curtea de Apel Constanţa la 9 luni de închisoare cu executare pentru deţinere de droguri de risc, în vederea consumului propriu, va fi dat urmărire internaţională, a informat IPJ Constanţa. Conform sursei citate, mandatul de executare a pedepsei cu închisoarea se află în lucru la Unitatea Teritorială […]
Calcul complet | Electrocasnicul care te „ușurează” de 30 în fiecare lună. Toți românii îl folosesc zilnic # Gândul
Cel mai bun prieten al românului, mai ales de Sărbători, ne face un cadou la care puțini dintre noi se așteaptă. Este vorba despre o factură delor de neglijat. Este vorba despre televizor – am plecat de la premisa asta: 3 televizoare smart intr-o locuinta: unul in bucatarie, unul in living si unul in dortmior […]
Trump suspendă programul „Loteria vizelor“, după atacul de la Universitatea Brown. Zeci de milioane de oameni au aplicat în 2025 # Gândul
Președintele Donald Trump a ordonat suspendarea programului „Diversity Imigrant Visa” (DVI), cunoscut și sub numele de „loteria vizelor“ care i-a permis atacatorului de la Universitatea Brown să locuiască în SUA, relatează Associated Press. Secretarul pentru Securitate Internă, Kristi Noem, a declarat într-o postare pe X că, la indicațiile lui Trump, a cerut Serviciilor de Cetățenie […]
O afacere inspirată care explodează de Sărbători. Cum profită fermierii de această oportunitate de sezon # Gândul
Carnea de struţ poate fi o varianta pentru cei care vor să înlocuiască preparate din porc pe masa de Crăciun. Ştiu asta şi fermierii, care au investit bani grei într-o ogradă cu struţi. Astfel, doritorii sunt aşteptaţi cu cele mai inedite produse, numai bune de gătit în prag de sărbători. La ferma din Sebeş, familia Farcaşiu a pornit […]
Care ulei este mai bun, cel de măsline sau cel de floarea soarelui. Mihaela Bilic spune care este mai bun pentru o dietă de slăbit # Gândul
Dacă ți-ai propus să scapi de kilogramele în plus și nu știi ce tip de ulei este mai bine să consumi, Mihaela Bilic spune ce trebuie să faci pentru a îți atinge obiectivul. Grăsimile sunt necesare pentru o mai bună funcționare a organismului, însă consumul lor trebuie limitat atunci când obiectivul este scăderea în greutate. […]
Nicuşor Dan alimentează revoltele violente de la Bruxelles: „Susţinem proiectul de acord de liber-schimb între UE şi Mercosur” # Gândul
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, vineri dimineaţă, că România susţine proiectul de acord de liber-schimb între UE şi Mercosur, în ciuda revoltelor agriculotorilor de la Bruxelles. Şeful statului conderă că deschiderea spre o piaţă atât de mare ca America de Sud este utilă pentru România. ”Da, noi susţinem. Pentru că, în urmă cu, să zicem, […]
Ce pățești în 2026 dacă nu îți plătești amenzile rutiere. Cum cum te pot urmări autoritățile # Gândul
Neplata unei amenzi rutiere nu mai este de mult o „portiță” prin care scapi de sancțiune. În 2026, autoritățile vor dispune de proceduri administrative și mecanisme fiscale care transformă rapid o amendă ignorată într-o datorie urmărită prin popriri și executare silită. Mulți șoferi pornesc de la ideea că o amendă rutieră „se prescrie” sau că, […]
Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a făcut o scurtă analiză a acestui început de mandat al președintelui Nicușor Dan, explicând de ce, de la preluarea mandatului, acesta a scăzut în popularitate și în încredere. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Invitat în emisiunea „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu […]
Prea cald pentru luna decembrie, zăpada se lasă așteptată. ANM a transmis, pentru Gândul, cum va fi vremea în weekend și când vor apărea burnița și ploile # Gândul
Meteorologii ANM au precizat, pentru Gândul, că temperaturile – în această perioadă – sunt mai ridicate decât ar fi normal la această dată, iar precipitațiile sunt slabe din punct de vedere cantitativ. Nu lipsește, însă, ceața, în mai multe regiuni ale țării, motiv pentru care ANM a emis mai multe coduri galbene și avertizează că […]
Ce-și dorește Nicușor Dan de la Moș Crăciun, cu care s-a întâlnit în Finlanda: „Dacă lucrează la nivelul ăsta de abstract” # Gândul
Președintele Nicușor Dan a fost întrebat, în cadrul conferinței de presă, susținute după participarea la reuniunea Consiliului European, ce își dorește de la Moș Crăciun. Liderul de la Cotroceni a precizat că a avut o conversație cu fiica sa, pe acest subiect. Președintele a recunoscut că a utilizat un limbaj inadecvat la adresa colegilor săi […]
Primarul liberal din Drăgăşani l-a trimis pe viceprimarul de la AUR să ţină audienţe în Cimitirul Eternitatea # Gândul
Viceprimarul de la AUR, Ştefan Nedelcu, are, de vineri, biroul amenajat într-unul care aparţine Cimitirului Eternitatea din oraş, la ordinul primarului Costinel Stoica. Vicele chiar a anunţat că îi aşteaptă pe cetăţeni la audienţe. În urma plecării în parlament, ca urmare a faptului că Nicolae Mîndrescu a obţinut un mandat de deputat, locul său în […]
Atacurile la distanță lungă ale Ucrainei dau bine pe ecran, dar eficacitatea lor este plasată sub un semn de întrebare. „Pentru Moscova, costul a fost neglijabil” # Gândul
Ucraina a mărit numărul atacurilor la distanță lungă, pe teritoriul Rusiei lui Putin, dar eficacitatea acestor lovituri rămâne plasată sub un semn de întrebare. „Nimeni nu ar trebui să conteste faptul că această campanie de atacuri în adâncime a Ucrainei este un instrument excelent pentru relații publice”, notează David Axe într-un articol publicat de Centrul […]
Ion Cristoiu: „Protestul de la Londra nu a fost organizat de suveraniști. La Londra se află un grup care este un vârf de lance încă din 2014” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum protestul de la Londra a fost organizat de un grup obedient. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu: „Deci Nicușor Dan, la ora 22:00 a coborât din mașină ca să meargă […]
Cozonacul este mult mai mult decât un simplu desert, reprezintă o tradiție care adună familia în jurul mesei și umple casa cu mirosuri calde. Rețeta de cozonac cu 10 gălbenușuri este una dintre cele mai apreciate, vine cu un gust autentic, așa cum numai bunicile reușeau să îl facă. Rețeta necesită multă răbdare, atenție și […]
Noua escrocherie online care îi sperie pe români. Metoda „amenda” de 1.250 de lei care îți golește contul bancar # Gândul
Poliția Română și Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează asupra unei noi escrocherii online extrem de periculoase. Infractorii trimit mesaje și afișează pagini false care anunță blocarea dispozitivului și cer plata urgentă a unei presupuse amenzi de 1.250 de lei, folosind amenințări grave pentru a induce panică. Poliția Română și Directoratul Național de Securitate Cibernetică […]
