Ce oraș european este considerat cel mai bun loc din lume pentru mâncare

Proiectul ”Nibiru”, din apropierea festivalului Beach Please, este acuzat într-un material de presă de nereguli și autorii susțin că ar putea fi vorba de un aranjament cu autoritățile publice pentru terenul pe care ar urma să fie construit proiectul. De cealaltă parte, investitorii spun că nu poate fi vorba de așa ceva, întrucât terenurile, atât […]