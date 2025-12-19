O nouă rundă de negocieri la Miami. Delegațiile din SUA, Rusia, UE și Ucraina se întâlnesc din nou pentru a pune capăt războiului ruso-ucrainean

17:20

Imagini incredibile circulă pe rețelele de socializare cu un tramvai Imperio care aproape că se rupe din cauza căii de rulare de pe Calea Rahovei, cu șine foarte contorsionate. Cum s-a ajuns la această situație uluitoare. Din cauza unor lucrări la spațiul verde dintre șinele de tramvai, calea de rulare de pe Calea Rahovei este […]