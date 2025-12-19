Universitatea Craiova, seară de coșmar la Atena
Cotidianul de Hunedoara, 19 decembrie 2025 11:00
Craiovenii au terminat Conference League pe locul 25, cu 7 puncte, fiind eliminată din cupele europene. The post Universitatea Craiova, seară de coșmar la Atena appeared first on Cotidianul RO.
• • •
Acum 30 minute
11:00
11:00
La finalul rundei care începe vineri, 19 decembrie, mai multe echipe au șansa să devină lider de iarnă. The post Superliga intră în vacanță: FCSB vs Rapid și alte meciuri de top appeared first on Cotidianul RO.
11:00
Bosnia şi Herţegovina se confruntă cu unele dintre cele mai ridicate niveluri de poluare cu particule fine PM2.5 din Europa. The post Sarajevo învăluit în ceață, zboruri blocate la sol appeared first on Cotidianul RO.
10:50
Programul american „Loteria Vizelor”, prin care mii de persoane își câștigau șansa de a emigra în SUA, a fost suspendat brusc. The post SUA suspendă „Loteria Vizelor” appeared first on Cotidianul RO.
Acum o oră
10:40
Testarea gratuită a sloturilor reprezintă cea mai sigură metodă de a descoperi industria cazinourilor digitale. The post Divertisment fără risc jucând „păcănele“ gratis appeared first on Cotidianul RO.
10:40
Trinitas Film este prima platformă de streaming cu conținut creștin-ortodox din lume. Abonamentul lunar costă doi euro și clienții au la dispoziție atât filme, cât și difuzarea live a Trinitas TV. The post BOR a lansat un Netflix creștin-ortodox appeared first on Cotidianul RO.
10:20
Sub protecția securității naționale, China lucrează la un proiect care ar putea schimba jocul în războiul cipurilor. The post Proiectul secret al Chinei poate da lumea peste cap appeared first on Cotidianul RO.
10:20
Premierul Ilie Bolojan a povestit, într-un interviu pentru Cotidianul, cum a trăit Revoluția. The post Ilie Bolojan: Eu nu am cerut certificat de revoluționar appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
10:10
În acest moment, sunt cu 13% mai mulți aleși decât ar trebui, potrivit celui mai nou recensământ. The post Cu cât ar putea să scadă numărul de parlamentari. Anunțul premierului appeared first on Cotidianul RO.
10:10
Accident grav în această dimineață în județul Constanța. Șase persoane au ajuns în stare gravă la spital după ce mașina lor a intrat într-un cap de pod. The post Accident cu șase victime la Constanța appeared first on Cotidianul RO.
10:10
„Doar nu era să ne plimbăm cu punga de bani după Lipă?! I-am luat un Rolex” # Cotidianul de Hunedoara
O sursă Golazo povestește că, pentru a primi premii după Jocurile Olimpice de la Tokyo, mai mulți oameni care lucrau sub conducerea Elisabetei Lipă ar fi strâns bani pentru a-i lua un ceas de 12.000 de euro. Ca să fie cadoul complet, i-ar fi cumpărat și soțului fostei canotoare un whiskey de 2.000 de euro. The post „Doar nu era să ne plimbăm cu punga de bani după Lipă?! I-am luat un Rolex” appeared first on Cotidianul RO.
10:00
Super Tasting pe harta României – un tur național de degustări premium, semnat Paharnicul.ro și Unvinpezi.ro # Cotidianul de Hunedoara
„Super Tasting” este o cină gastronomică în șase acte, la care fiecare fel de mâncare este asociat cu un vin atent selecţionat, oferind o experienţă culinară completă: The post Super Tasting pe harta României – un tur național de degustări premium, semnat Paharnicul.ro și Unvinpezi.ro appeared first on Cotidianul RO.
09:40
Fostul președinte Ion Iliescu este menționat de Reuters pe lista cu morțile notabile din 2025. Lista cuprinde politicieni, artiști, scriitori, personalități religioase și oameni de știință. The post Iliescu, Kirk, Papa Francis: Lista Reuters cu „decese notabile” appeared first on Cotidianul RO.
09:40
În plin haos politic, Radu Miruţă spune lucrurilor pe nume: USR nu cedează, chiar dacă trebuie să guverneze „cu oricine de gât”. The post Radu Miruţă: „Vom rămâne la guvernare, cu dinţii, cu oricine de gât” appeared first on Cotidianul RO.
09:30
Gruparea Stat Islamic a folosit un limbaj religios pentru a prezenta atacul ca un moment decisiv menit să risipească îndoielile susţinătorilor săi. The post Statul Islamic, prima reacţie după atacul de la Palmyra appeared first on Cotidianul RO.
09:30
Cotidianul: Ați fi vrut să tăiați mai mult? Bolojan: Dacă aș fi vrut să fac niște poze frumoase, în fiecare zi aveam ocazia. The post De ce Coaliția a tăiat subvenția partidelor cu doar 10% appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
09:10
Evadatul era condamnat la patru ani şi şapte luni de închisoare pentru tâlhărie calificată şi executa pedeapsa în regim semideschis. The post Deţinutul evadat de la Poarta Albă și-a agravat pedeapsa appeared first on Cotidianul RO.
09:00
Profesorul şi analistul economic Mircea Coşea, reputat colaborator al Cotidianul.ro, a murit la 83 de ani. În urmă cu doar două săptămâni, își lansase un volum de economie. The post A murit Mircea Coșea appeared first on Cotidianul RO.
09:00
Ilie Bolojan anunță sfârșitul Coaliției dacă anumite practici continuă. Buzoianu rămâne # Cotidianul de Hunedoara
„Dacă se continuă în felul acesta, este doar o problemă de timp până când lucrurile se vor termina prost. Aceasta este o realitate." The post Ilie Bolojan anunță sfârșitul Coaliției dacă anumite practici continuă. Buzoianu rămâne appeared first on Cotidianul RO.
08:40
Tractoare pe străzile Bruxelles-ului, gaze lacrimogene şi mii de fermieri nemulţumiţi. În timp ce liderii europeni vorbesc despre oportunităţi comerciale, acordul UE–Mercosur stârneşte reacţii dure în agricultură. The post România susține acordul UE-Mercosur, în ciuda protestelor de la Bruxelles appeared first on Cotidianul RO.
08:30
„Am participat la decizii politice, la discuții și am văzut oameni care, atunci când se discuta, cereau indicații pe telefon. Le mergeau foarte mult degetele pe tastatura telefonului." The post V-a sunat vreodată Lia? Bolojan: Oamenii proxi nu fac performanță appeared first on Cotidianul RO.
08:10
Contextul geopolitic obligă Europa să-și reconstruiască arhitectura de securitate, pe fondul incertitudinii tot mai mari privind angajamentele de securitate ale Statelor Unite. The post Sfârșitul Pax Americana. Începutul unei Pax Europaea? appeared first on Cotidianul RO.
08:10
Eli Lilly avansează în cursa pentru tratamentele anti-obezitate fără injecții. The post Rezultate promițătoare pentru o pastilă anti-obezitate appeared first on Cotidianul RO.
08:10
Bolojan: De ce nu pleacă acasă Predoiu și Marinescu. Grupul de lucru din Justiție, decizii în ianuarie # Cotidianul de Hunedoara
Premierul Ilie Bolojan a declarat, într-un interviu pentru Cotidianul, că este mulțumit de activitatea lui Cătălin Predoiu la Interne. Nu îl consideră vinovat nici pe ministrul Justiției, Radu Marinescu, pentru ce se întâmplă în acest domeniu. Aflați din rândurile de mai jos ce spune despre Lia Savonea și despre grupul de la lucru de la guvern pentru legile justiției. The post Bolojan: De ce nu pleacă acasă Predoiu și Marinescu. Grupul de lucru din Justiție, decizii în ianuarie appeared first on Cotidianul RO.
07:40
Nicuşor Dan spune că autorităţile trebuie să comunice mai bine cu cetăţenii şi să reducă corupţia. The post Nicuşor Dan laudă coaliţia de guvernare appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
06:10
INTERVIU V-a sunat Lia? Ilie Bolojan, marile decizii: Justiție, certificat de revoluționar, numărul de parlamentari # Cotidianul de Hunedoara
Întrebat dacă Lia Savonea ar trebui să plece, așa cum cer oamenii care ies în stradă zilele acestea, premierul Ilie Bolojan a evitat să dea verdicte. A admis însă că „Lia Savonea are o parte de responsabilitate”. The post INTERVIU V-a sunat Lia? Ilie Bolojan, marile decizii: Justiție, certificat de revoluționar, numărul de parlamentari appeared first on Cotidianul RO.
06:10
După tăieri de cheltuieli și concedieri, premierul Ilie Bolojan girează o nouă măsură care va înrăutăți relația cu angajații la stat. The post Adio punte bugetară. Bolojan dă încă o palmă angajaților la stat appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
23:20
Miză imensă la Consiliul European: banii confiscați de la ruși să finanțeze Ucraina. Nicușor Dan, la discuții # Cotidianul de Hunedoara
Astăzi ar trebui ca liderii europeni să ia o decizie privind jutorul pentru Ucraina, mai exact, utilizarea activelor rusești înghețate. The post Miză imensă la Consiliul European: banii confiscați de la ruși să finanțeze Ucraina. Nicușor Dan, la discuții appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
21:40
Miruţă, propus șef la Apărare: Trebuie văzute studiile miniştrilor de prin ’90 încoace # Cotidianul de Hunedoara
Radu Miruţă a explicat că, deși nu are studii militare, consideră că are pregătirea necesară să preia conducerea Ministerului Apărării, după ce a fost propus pentru această funcție. The post Miruţă, propus șef la Apărare: Trebuie văzute studiile miniştrilor de prin ’90 încoace appeared first on Cotidianul RO.
21:00
Nibiru lui Selly, acuzații de corupție. Planeta Beach Please de la malul mării, înconjurată de controverse # Cotidianul de Hunedoara
Acuzații grave de corupție în jurul planetei Nibiru, care ar trebui să fie cel mai mare club din lume, în 2026. Tranzacțiile cu terenurile din zonă stârnesc suspiciunile jurnaliștilor. The post Nibiru lui Selly, acuzații de corupție. Planeta Beach Please de la malul mării, înconjurată de controverse appeared first on Cotidianul RO.
21:00
Viktor Orbán a afirmat că utilizarea activelor rusești înghețate pentru reconstrucția Ucrainei nu are șanse de realizare din cauza lipsei de sprijin în UE. The post Orban: UE nu va reconstrui Ucraina cu banii blocați de la ruși appeared first on Cotidianul RO.
19:50
Guvernul a dat undă verde reducerii impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA) în 2026 și eliminarea acestuia în 2027, însă firmele solicită eliminarea sa mai rapidă, invocând impactul negativ asupra dezvoltării afacerilor și competitivității acestora. The post Impozitul care ar putea dispărea complet din România appeared first on Cotidianul RO.
19:50
Corespondență. Lupta cu ouă, cartofi și cauciucuri incendiate la Bruxelles. 10.000 de fermieri și sute de tractoare pe străzi # Cotidianul de Hunedoara
40 de asociații de fermieri au blocat capitala Belgiei. Protestele au degenerat. The post Corespondență. Lupta cu ouă, cartofi și cauciucuri incendiate la Bruxelles. 10.000 de fermieri și sute de tractoare pe străzi appeared first on Cotidianul RO.
19:20
Ne așteaptă cel mai scump Crăciun din ultimii ani, în condițiile în care România este campioana scumpirilor în UE, cu o rată a inflației de peste 8% în noiembrie. The post Cel mai scump Crăciun din ultimii 36 de ani appeared first on Cotidianul RO.
19:10
INTERVIU cu Ilie Bolojan. Cine pleacă? Savonea, Predoiu, Marinescu sau Buzoianu? # Cotidianul de Hunedoara
Cotidianul a realizat un interviu cu premierul Bolojan pe care îl va publica, text și video, în curând. Vă invităm să citiți principalele idei care se desprind din dialogul cu prim-ministrul. The post INTERVIU cu Ilie Bolojan. Cine pleacă? Savonea, Predoiu, Marinescu sau Buzoianu? appeared first on Cotidianul RO.
18:50
UE nu va interzice total motoarele termice din 2035. Războiul a arătat cât de dependentă rămâne Europa de energia tradițională The post Gură de oxigen pentru UE sau un cadou făcut Chinei appeared first on Cotidianul RO.
18:30
Patronii români contestă majorarea salariului minim brut la 4.325 de lei, argumentând că măsura nu este sustenabilă în actualul climat economic și că prioritare pentru guvern ar fi trebuit să fie măsurile de relansare economică. The post Patronii se ridică împotriva salariului minim majorat appeared first on Cotidianul RO.
17:50
Pentru Sărbătorile care se apropie, pentru întâlnirile cu cei pe care îi iubim, pentru zilele în care vrem doar să gustăm ceva bun, care să ne facă să zâmbim, există acum un vin spumant cu un nume predestinat: Stelar. The post Un spumant de aur: Stelar, de la Segarcea appeared first on Cotidianul RO.
17:40
Propunere legislativă. Semnalarea disfuncţionalităţilor din sistemul judiciar nu sunt abateri disciplinare # Cotidianul de Hunedoara
Adunarea Generală a procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov a adoptat mai multe propuneri de modificare a legislaţiei care vizează activitatea magistraţilor. The post Propunere legislativă. Semnalarea disfuncţionalităţilor din sistemul judiciar nu sunt abateri disciplinare appeared first on Cotidianul RO.
17:10
Wiz Khalifa, condamnat la închisoare cu executare după ce a fumat marijuana la „Beach, please!” # Cotidianul de Hunedoara
Cunoscutul rapper american a fost reținut de jandarmi după ce a coborât de pe scenă la festivalul de la Costinești. Wiz Khalifa fumase marijuana pe scenă, motiv pentru care a fost dus la secție. The post Wiz Khalifa, condamnat la închisoare cu executare după ce a fumat marijuana la „Beach, please!” appeared first on Cotidianul RO.
17:10
SURSE Culisele ședinței PNL. Cum s-au tachinat Ilie Bolojan și Hubert Thuma # Cotidianul de Hunedoara
„Domnul președinte, m-am implicat și eu cam cât v-ați implicat dumneavoastră cu Ciucă”. The post SURSE Culisele ședinței PNL. Cum s-au tachinat Ilie Bolojan și Hubert Thuma appeared first on Cotidianul RO.
16:50
Peter Szijjarto, ministrul de Externe al Ungariei, a postat imagini, pe Facebook, cu el la New York, îmbrăcat în echipamentul formației din Superliga, Csikszereda. The post Peter Szijjarto, jogging la New York în echipamentul Csikszereda appeared first on Cotidianul RO.
16:50
PNL schimbă șefimea filialelor din Capitală. Organizațiile aflate pe lista neagră a lui Bolojan – SURSE # Cotidianul de Hunedoara
Ciprian Ciucu urmează să preia cârma PNL București de la Sebastian Burduja, spun surse liberale. The post PNL schimbă șefimea filialelor din Capitală. Organizațiile aflate pe lista neagră a lui Bolojan – SURSE appeared first on Cotidianul RO.
16:20
Un videoclip în care mai mulți gândaci mișună printr-o baie din Spitalul Municipal din Sebeș a produs reacții pe rețelele sociale. Conducerea spitalului a încercat să minimizeze incidentul. The post Gândaci filmați în spital. Conducerea: Era unul singur, pui appeared first on Cotidianul RO.
16:00
Bogdan Ivan a anunțat că un proiect de reactoare nucleare modulare de mici dimensiuni a intrat în ultima fază a studiilor de design și fezabilitate. Este primul proiect de SMR (Small Modular Reactors) din România. The post Reactoare nucleare de ultimă generație, în România appeared first on Cotidianul RO.
15:40
În vârstă de 42 de ani, Jared Isaacman a zburat de două ori pe orbită. El a fost eliminat din cursa pentru conducerea agenţiei spaţiale la sfârşitul lunii mai, pe fondul disputei mediatizate dintre Trump şi Musk. The post NASA are un nou șef, miliardarul Jared Isaacman, prietenul lui Musk appeared first on Cotidianul RO.
15:40
Există o contradicție între prioritățile cetățenilor europeni și ordinea temelor din agenda Consiliului European The post Summit UE: renunțăm la ce este necesar și vrem ce este imposibil appeared first on Cotidianul RO.
15:20
EXCLUSIV „Sunt intoxicații”. Radu Miruță, despre acuzațiile privind incompatibilitatea sa # Cotidianul de Hunedoara
Radu Miruță i-a răspuns lui Victor Ponta: „Încearcă să se agațe de orice. Dumnealui, ca jurist, probabil că știe lucrurile astea, cu atât mai ridicolă e încercarea de a te preface în spațiu public, pentru că lucrurile stau altfel”. The post EXCLUSIV „Sunt intoxicații”. Radu Miruță, despre acuzațiile privind incompatibilitatea sa appeared first on Cotidianul RO.
15:20
2 miliarde lei dați de Guvern din fondul de rezervă pentru plata concediilor și a medicamentelor # Cotidianul de Hunedoara
„Prin economiile realizate și printr-o gestionare mai riguroasă a cheltuielilor publice, Guvernul reușește să intervină în domenii prioritare, pentru stingerea unor datorii acumulate”, spune ministrul Alexandru Nazare. The post 2 miliarde lei dați de Guvern din fondul de rezervă pentru plata concediilor și a medicamentelor appeared first on Cotidianul RO.
15:10
Poliția belgiană a folosit tunuri de apă și gaze lacrimogene împotriva fermierilor care protestau în zona pieței Luxembourg din Bruxelles. Fermierii sunt nemulțumiți de acordul de liber-schimb între UE şi Mercosur. The post Proteste violente la Bruxelles. Fermieri români, printre manifestanți appeared first on Cotidianul RO.
