Nicuşor Dan laudă coaliţia de guvernare

08:10

Premierul Ilie Bolojan a declarat, într-un interviu pentru Cotidianul, că este mulțumit de activitatea lui Cătălin Predoiu la Interne. Nu îl consideră vinovat nici pe ministrul Justiției, Radu Marinescu, pentru ce se întâmplă în acest domeniu. Aflați din rândurile de mai jos ce spune despre Lia Savonea și despre grupul de la lucru de la guvern pentru legile justiției. The post Bolojan: De ce nu pleacă acasă Predoiu și Marinescu. Grupul de lucru din Justiție, decizii în ianuarie appeared first on Cotidianul RO.