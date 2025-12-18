Miză imensă la Consiliul European: banii confiscați de la ruși să finanțeze Ucraina. Nicușor Dan, la discuții
Cotidianul de Hunedoara, 18 decembrie 2025 23:20
Astăzi ar trebui ca liderii europeni să ia o decizie privind jutorul pentru Ucraina, mai exact, utilizarea activelor rusești înghețate.
Miruţă, propus șef la Apărare: Trebuie văzute studiile miniştrilor de prin '90 încoace
Radu Miruţă a explicat că, deși nu are studii militare, consideră că are pregătirea necesară să preia conducerea Ministerului Apărării, după ce a fost propus pentru această funcție.
Nibiru lui Selly, acuzații de corupție. Planeta Beach Please de la malul mării, înconjurată de controverse
Acuzații grave de corupție în jurul planetei Nibiru, care ar trebui să fie cel mai mare club din lume, în 2026. Tranzacțiile cu terenurile din zonă stârnesc suspiciunile jurnaliștilor.
Viktor Orbán a afirmat că utilizarea activelor rusești înghețate pentru reconstrucția Ucrainei nu are șanse de realizare din cauza lipsei de sprijin în UE.
Guvernul a dat undă verde reducerii impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA) în 2026 și eliminarea acestuia în 2027, însă firmele solicită eliminarea sa mai rapidă, invocând impactul negativ asupra dezvoltării afacerilor și competitivității acestora.
Corespondență. Lupta cu ouă, cartofi și cauciucuri incendiate la Bruxelles. 10.000 de fermieri și sute de tractoare pe străzi
40 de asociații de fermieri au blocat capitala Belgiei. Protestele au degenerat.
Ne așteaptă cel mai scump Crăciun din ultimii ani, în condițiile în care România este campioana scumpirilor în UE, cu o rată a inflației de peste 8% în noiembrie.
INTERVIU cu Ilie Bolojan. Cine pleacă? Savonea, Predoiu, Marinescu sau Buzoianu?
Cotidianul a realizat un interviu cu premierul Bolojan pe care îl va publica, text și video, în curând. Vă invităm să citiți principalele idei care se desprind din dialogul cu prim-ministrul.
UE nu va interzice total motoarele termice din 2035. Războiul a arătat cât de dependentă rămâne Europa de energia tradițională
Patronii români contestă majorarea salariului minim brut la 4.325 de lei, argumentând că măsura nu este sustenabilă în actualul climat economic și că prioritare pentru guvern ar fi trebuit să fie măsurile de relansare economică.
Pentru Sărbătorile care se apropie, pentru întâlnirile cu cei pe care îi iubim, pentru zilele în care vrem doar să gustăm ceva bun, care să ne facă să zâmbim, există acum un vin spumant cu un nume predestinat: Stelar.
Propunere legislativă. Semnalarea disfuncţionalităţilor din sistemul judiciar nu sunt abateri disciplinare
Adunarea Generală a procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov a adoptat mai multe propuneri de modificare a legislaţiei care vizează activitatea magistraţilor.
Wiz Khalifa, condamnat la închisoare cu executare după ce a fumat marijuana la „Beach, please!"
Cunoscutul rapper american a fost reținut de jandarmi după ce a coborât de pe scenă la festivalul de la Costinești. Wiz Khalifa fumase marijuana pe scenă, motiv pentru care a fost dus la secție.
SURSE Culisele ședinței PNL. Cum s-au tachinat Ilie Bolojan și Hubert Thuma
„Domnul președinte, m-am implicat și eu cam cât v-ați implicat dumneavoastră cu Ciucă".
Peter Szijjarto, ministrul de Externe al Ungariei, a postat imagini, pe Facebook, cu el la New York, îmbrăcat în echipamentul formației din Superliga, Csikszereda.
PNL schimbă șefimea filialelor din Capitală. Organizațiile aflate pe lista neagră a lui Bolojan – SURSE
Ciprian Ciucu urmează să preia cârma PNL București de la Sebastian Burduja, spun surse liberale.
Un videoclip în care mai mulți gândaci mișună printr-o baie din Spitalul Municipal din Sebeș a produs reacții pe rețelele sociale. Conducerea spitalului a încercat să minimizeze incidentul.
Bogdan Ivan a anunțat că un proiect de reactoare nucleare modulare de mici dimensiuni a intrat în ultima fază a studiilor de design și fezabilitate. Este primul proiect de SMR (Small Modular Reactors) din România.
În vârstă de 42 de ani, Jared Isaacman a zburat de două ori pe orbită. El a fost eliminat din cursa pentru conducerea agenţiei spaţiale la sfârşitul lunii mai, pe fondul disputei mediatizate dintre Trump şi Musk.
Există o contradicție între prioritățile cetățenilor europeni și ordinea temelor din agenda Consiliului European
EXCLUSIV „Sunt intoxicații". Radu Miruță, despre acuzațiile privind incompatibilitatea sa
Radu Miruță i-a răspuns lui Victor Ponta: „Încearcă să se agațe de orice. Dumnealui, ca jurist, probabil că știe lucrurile astea, cu atât mai ridicolă e încercarea de a te preface în spațiu public, pentru că lucrurile stau altfel".
2 miliarde lei dați de Guvern din fondul de rezervă pentru plata concediilor și a medicamentelor
„Prin economiile realizate și printr-o gestionare mai riguroasă a cheltuielilor publice, Guvernul reușește să intervină în domenii prioritare, pentru stingerea unor datorii acumulate", spune ministrul Alexandru Nazare.
Poliția belgiană a folosit tunuri de apă și gaze lacrimogene împotriva fermierilor care protestau în zona pieței Luxembourg din Bruxelles. Fermierii sunt nemulțumiți de acordul de liber-schimb între UE şi Mercosur.
În Olanda, chiar și ultima zi de școală e luată în serios.
Ministrul spune că după reformele şi măsurile fiscal-bugetare, care au salvat salariile şi bursele în 2025, e timpul pentru stabilizare şi creştere.
Patricia Potra este acuzată că ar fi înșelat mai multe persoane. Tânăra le-ar fi promis consultanță în domeniul fondurilor europene mai multor persoane. În dosar este cercetată și mama acesteia, Elena Potra.
Fost membru CSM. Vor fi recuzați toți judecătorii care au semnat protestul Recorder
Recorder a publicat un documentar despre mecanismele din Justiție care scapă infractorii, influențe politice și sentințe controversate.
Românii vor afla mai ușor dacă blocul în care vor să se mute rezistă la cutremur.
Produsele comercializate în România vor avea un cod unic de înregistrare QR a cărui scanare va oferi informații asupra lui și va ușura controalele ANPC
„Ce se tot împușcă- cu socoteală." Iulian Vlad dă sfaturi despre cum trebuie reprimați protestatarii
La 18 decembrie, Timișoara era deja un oraș martir. În după amiaza de 17 și în noaptea care au urmat, 43 (după alte surse 44) de oameni au fost împușcați.
Dominic Fritz a devenit joi oficial cetățean român. La ieșirea din sediul Autorității Naționale pentru Cetățenie, primarul Timișoarei a vorbit despre interacțiunea dintre el și liderul social-democrat dintr-o sinagogă din Timișoara, în ziua în care PSD a votat moțiunea împotriva ministrei Mediului Diana Buzoianu.
Bani alocați din fondul de rezervă pentru finanțarea Sănătății până la finalul anului
Ministrul Sănătăţii spune că această decizie corectează un necesar care nu a fost anticipat şi previne apariţia unor blocaje cu impact direct asupra oamenilor.
Timp de mulți ani, accesul la credite a fost asociat cu pași numeroși, documente stufoase și perioade de așteptare care se întindeau pe mai multe zile sau chiar săptămâni. Apariția creditelor online a modificat complet această dinamică.
Primarul din Mangalia, trimis în judecată. Edilul este acuzat că a luat mită peste 600.000 de euro
O parte din mită ar fi fost primită sub forma cumpărării unor haine de lux. Procurorii mai susțin că primarul a ascuns o parte din mită prin cumpărarea unui hotel.
Plus-Auto.ro: De ce am scos restricțiile? Cum ajută piața și ce înseamnă pentru cumpărător
În platforma Plus Auto Marketplace, găsești atât mașini noi, cât și rulate, iar procesul devine mai previzibil atunci când folosești datele din anunț și simulările de finanțare.
Prezența militară rusă, atât trupe, cât și depozitele de armament, pe teritoriul moldovenesc rămâne un obstacol major în calea oricărei soluții durabile, alimentând sentimentul de insecuritate regională.
Președintele CJ Constanța a demisionat: „Nu pot să fac mai multe pentru cetățeni"
„Este o retragere voluntară, asumată. Sper să o vedeți ca pe o decizie onorabilă, și nu o slăbiciune".
Amazoana Șoșoacă vrea pol suveranist alături de AUR și POT. S.O.S România, în plină dezintegrare
Șefa SOS România, Diana Șoșoacă, i-a trimis o scrisoare lui George Simion și Anamariei Gavrilă, în care cere unificarea forțelor suveraniste pentru a-l demite pe Bolojan și a declanșa procedura alegerilor anticipate.
Întâlnire de taină la Vila Lac. Bolojan, față în față cu contestatarii din PNL – ANALIZĂ
Este de așteptat ca succesul lui Ciprian Ciucu să îl ajute pe Ilie Bolojan să se impună mai mult în partid, având în vedere că în PNL există un curent împotriva sa.
Bogdan Matei a anunțat pe Facebook că pune pe pauză cariera profesională și politică pentru a se concentra pe familie. El a ținut să le mulțumească fostului premier Marcel Ciolacu și liderului social-democrat Sorin Grindeanu.
La faţa locului au fost mobilizate şi echipaje ale ISUB-IF, inclusiv o ech
Pineida a jucat cu echipa Ecuadorului în preliminariile pentru Cupa Mondială din Rusia 2018 şi Qatar 2022. The post Fotbalistul ecuadorian Mario Pineida a fost asasinat appeared first on Cotidianul RO.
Nouă europarlamentari români au votat împotriva dreptului la avort sigur și accesibil. Șase dintre aceștia au fost aleși pe listele AUR, doi pe listele PNL și unul din partea UDMR. 16 parlamentari europeni au votat pentru rezoluția „My Voice, My Choice”. The post Cine sunt eurodeputații români care au votat împotriva dreptului la avort appeared first on Cotidianul RO.
Regina Thailandei a câştigat o medalie de aur la Jocurile Asiei de Sud-Est # Cotidianul de Hunedoara
Medalia de aur îi va fi înmânată personal de către regele Maha Vajiralongkorn, în vârstă de 73 de ani, al cărui soţie a devenit în 2019. The post Regina Thailandei a câştigat o medalie de aur la Jocurile Asiei de Sud-Est appeared first on Cotidianul RO.
Amendați de ANAF după ce au încălcat regulile de plafonare la alimentele de bazǎ # Cotidianul de Hunedoara
ANAF spune că acţiunile vor continua pe toată durata sezonului de iarnă, având în vedere tendinţa unor operatori economici de a majora preţurile în perioadele cu consum intens. The post Amendați de ANAF după ce au încălcat regulile de plafonare la alimentele de bazǎ appeared first on Cotidianul RO.
Președintele României crede că prescripția pentru mari fapte de corupție nu este în sine o problemă. Problema este că unele procese durează mai bine de 15 ani. The post Nicușor Dan: Nu prescripția e problema. De ce durează 15 ani? appeared first on Cotidianul RO.
Câte secunde îi trebuie Melaniei Trump ca să se desprindă de umbra lui Donald? The post Melania iese din umbra lui Trump appeared first on Cotidianul RO.
Abramovici, obligat să dea Ucrainei banii obținuți din vânzarea clubului Chelsea # Cotidianul de Hunedoara
Măsura vine în contextul în care preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat că propunerile negociate cu oficialii americani privind un acord de pace pentru a pune capăt războiului Rusiei în Ucraina ar putea fi finalizate în curând. The post Abramovici, obligat să dea Ucrainei banii obținuți din vânzarea clubului Chelsea appeared first on Cotidianul RO.
Directorul adjunct al FBI a anunțat că va demisiona în ianuarie. Înainte de a ocupa funcția, acesta făcea podcasturi în care promova mai multe teorii ale conspirației. The post Trump spune că un oficial lasă FBI-ul pentru podcast appeared first on Cotidianul RO.
Nicușor Dan garantează pentru noii miniștri USR. Cine e Irineu darău, new entry în Guvern # Cotidianul de Hunedoara
Întrebat dacă USR l-a consultat în legătură cu numirile de la Apărare și Economie, președintele Nicușor Dan a răpsuns afirmativ. ,,Și în privința domnului Miruță, și în privința domnului Darău. Sunt oameni de încredere", a spus președintele. The post Nicușor Dan garantează pentru noii miniștri USR. Cine e Irineu darău, new entry în Guvern appeared first on Cotidianul RO.
