Donald Trump lasă deschisă opțiunea unui război cu Venezuela: „Nu exclud această posibilitate, nu”
Digi24.ro, 19 decembrie 2025 13:20
Preşedintele american Donald Trump a susținut, în cadrul unui interviu acordat NBC News și difuzat vineri, că nu exclude posibilitatea unui război cu Venezuela, relatează Reuters şi Xinhua.
• • •
Acum 10 minute
13:40
Bătaie pe treptele unui hotel din Timișoară între iubita unui bărbat și presupusa lui amantă # Digi24.ro
Două femei au fost reținute în urma unei bătăi violente care s-a petrecut în fața unui hotel din Timișoara. Acolo, iubita unui bărbat a bătut-o pe amanta acestuia, iar scenele violente au fost filmate de o altă tânără, informează Digi24.
13:40
Lucrările de reabilitare a bazinelor de înot de la Complexul „Lia Manoliu” din București pot începe. Când ar trebui finalizate # Digi24.ro
Ministerul Dezvoltării anunţă că a aprobat, prin Ordin de Ministru, finanţarea lucrărilor de consolidare, reabilitare şi modernizare a bazinelor acoperite de înot şi de sărituri din cadrul Complexului Sportiv Naţional „Lia Manoliu”. Decizia vine în contextul în care, în ultimii ani, marele campion David Popovici a vorbit în repetate rânduri despre problema stării bazinului de la „Lia Manoliu”.
13:40
Sărbătorile vin, ninsorile lipsesc. Vremea se răcește, însă. Cum arată ultima prognoză a meteorologilor pentru Crăciun și Revelion # Digi24.ro
Se apropie sărbătorile de iarnă, însă prognoza meteorologilor nu anunță încă ninsori bogate, ca odinioară. Mai scad totuși temperaturile pe final de săptămână, conform Digi24. Meteorologii anunță că urmează trei săptămâni cu temperaturi sub cele specifice perioadei, începând din 29 decembrie, dar și cantităţi mari de precipitaţii în regiunile extracarpatice, începând din 5 ianuarie.
Acum 30 minute
13:30
Marcel Ciolacu a depus jurământul ca președinte al CJ Buzău: „Am ambiții administrative” # Digi24.ro
Marcel Ciolacu a depus astăzi, 19 decembrie, jurământul ca preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău. Fostul premier a susținut că Buzăul nu mai are timp de experimente, ci de rezultate.
13:20
13:20
Sorin Grindeanu, despre modificarea protocolului Coaliției, pe care ar fi propus-o Ilie Bolojan: „Nu știu ce are în cap” # Digi24.ro
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat vineri că liderii Coaliției de guvernare ar trebui să găsească pârghii mai bune pentru ca un ministru să poată fi demis dacă „face un management prost”.
Acum o oră
13:10
Accident de circulație pe centura Ploieştiului, unde patru autoturisme s-au ciocnit. 18 persoane au primit îngrijiri medicale # Digi24.ro
Un accident rutier în care au fost implicate 18 persoane, dintre care şapte minori, s-a produs vineri pe centura de vest a municipiului Ploieşti. La faţa locului au fost trimise mai multe ambulanţe, inclusiv una de transport victime multiple, anunță ISU Prahova.
Acum 2 ore
12:50
Cum poate câștiga România atenția SUA: apărare, patriotism, cultură. Daniel Fried, fost ambasador: „Lumea lui Trump iubește asta” # Digi24.ro
Statele Unite au un rol esențial în lume, dar felul în care își folosesc puterea se schimbă constant. Washingtonul jonglează cu decizii care afectează întreaga lume. Asta face țările partenere să fie atente și învețe să aibă o voce mai puternică. Fostul ambasador al SUA în Polonia, Daniel Fried, ne dă câteva idei despre cum se poate face asta.
12:50
CSM: Instanțele au gestionat peste 3,5 milioane de dosare în 2025, cu un deficit de judecători de 20% # Digi24.ro
În 2025, instanțele din România au gestionat peste 3,5 milioane de dosare, în contextul unui deficit de judecători care a fluctuat în jurul a 20% pe parcursul anului. Cea mai mare parte a dosarelor - peste 2,6 milioane - au fost la judecătorii, a transmis Consiliul Superior al Magistraturii.
12:50
POT acceptă să se alieze cu partidul Dianei Șoșoacă, după ce aceasta a cerut unificarea suveraniștilor. Nicio reacție de la AUR # Digi24.ro
Reprezentanții POT au transmis, pentru Digi24.ro, că formațiunea este de acord să se alieze cu S.O.S România pentru a forma un pol politic al forțelor suveraniste. AUR nu a transmis până acum dacă George Simion ar fi de acord să se împace cu Diana Șoșoacă și să facă o alianță.
12:40
Un medic a fost pus în arest la domiciliu după ce a fost prins luând mită de la nepotul unei femei care urma să fie operată # Digi24.ro
Un medic din Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău a fost plasat în arest la domiciliu, fiind acuzat de luare de mită, după ce ar fi fost prins în flagrant luând bani de la o persoană a cărei rudă urma să fie operată de acesta.
12:20
Vladimir Putin, anunț în fața a sute de jurnaliști despre negocierile pentru pace: „Ucraina nu este pregătită” # Digi24.ro
Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat la conferinţa sa anuală de presă de vineri că Moscova „nu crede că Ucraina este pregătită pentru negocieri de pace”, informează Reuters. Totuşi, potrivit EFE, Putin a afirmat că autorităţile ruse au primit „unele semnale” că Ucraina vrea să dialogheze cu Rusia pentru a pune capăt războiului, dar nu şi pentru rezolvarea problemei teritoriale.
12:20
Emmanuel Macron vrea să vorbească din nou cu Vladimir Putin: „Avem interesul să găsim un cadru pentru a reangaja această discuţie” # Digi24.ro
Preşedintele francez Emmanuel Macron este de părere că a venit timpul ca el şi europenii discute cu Vladimir Putin, în contextul unor eforturi ale Statelor Unite de a pune capăt războiului din Ucraina, relatează AFP.
12:10
Câți bani pierd partidele? Coaliția a decis tăierea subvențiilor cu 10%, dar în vară Guvernul și-a asumat o reducere cu 40% # Digi24.ro
Liderii Coaliției au anunțat o nouă reducere a subvențiilor pentru partidele politice, de această dată cu 10%. Decizia vine la câteva luni după ce Guvernul și-a asumat răspunderea pe un proiect care prevedea o tăiere de 40% începând de anul viitor. Deocamdată, reprezentanții partidelor nu au explicat dacă cele două procente se cumulează sau dacă noua reducere o înlocuiește pe cea anunțată în vară.
12:10
Catedrala Naţională se redeschide pentru public de Sărbători. Care e programul și când se va închide din nou, pentru alte lucrări # Digi24.ro
Catedrala Națională se va redeschide publicului după ce din 3 decembrie ea fusese închisă pentru continuarea lucrărilor de la interior.
12:00
Donald Trump lansează „Jocurile Patriotice”. Opoziţia democrată vede multe asemănări cu filmul „Jocurile Foamei” # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump a anunţat că, în contextul în care SUA sărbătoreşte 250 de ani de existenţă în 2026, ţara va organiza „Jocurile Patriotice”, o competiţie sportivă la care participă tineri din fiecare stat şi pe care opoziţia democrată s-a grăbit să o compare cu filmul „Jocurile Foamei”, informează vineri EFE.
12:00
Lumea paralelă prezentată de Putin rușilor: Ucraina a atacat prima; Zelenski nu a fost în Kupiansk, e un actor talentat # Digi24.ro
Dictatorul rus a început conferința de presă anuală pe care propaganda o numește „Linia directă”. Dictatorul rus a vorbit pe larg despre cât de eficientă este armata sa în „eliberarea” Donbasului și despre cât mult vor eșua europenii în procesul lor de susținerea a Ucrainei.
Acum 4 ore
11:50
Bucurie la Moscova, după ce liderii UE n-au reușit să ajungă la un acord privind activele rusești. Kirill Dmitriev: „Eșuata Ursula” # Digi24.ro
Înalții oficiali de la Moscova s-au bucurat după ce liderii UE nu au reușit să ajungă la un acord privind utilizarea activelor înghețate ale Rusiei pentru a finanța un împrumut masiv către Ucraina, notează Politico.
11:30
Carburanții se scumpesc din nou. Cât vom plăti la pompă pentru benzină și motorină începând cu 1 ianuarie # Digi24.ro
Vacanța de iarnă începe cu prețuri mai mici la pompă. Bucuria nu va ține însă mult, pentru că de la 1 ianuarie vor intra în vigoare noile accize, iar prețul carburanților va exploda, anunță Digi24. Accizele majorate vor aduce 25-28 de bani în plus la fiecare litru.
11:20
Primul elicopter Black Hawk achiziţionat prin programul rescEU a fost livrat Inspectoratului General de Aviaţie # Digi24.ro
Un elicopter S-70 Black Hawk, achiziţionat prin programul rescEU şi finanţat integral de Uniunea Europeană, a aterizat, joi, la sediul Inspectoratului General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne (MAI).
11:20
Radu Miruță, despre datoria istorică plătită SUA: În 1992 s-a dat un mare tun. Unii au tras ţepe, statul a rămas bun de plată # Digi24.ro
Radu Miruţă, propus de USR să preia Ministerul Apărării Naţionale, afirmă că, în calitate de ministru al Economiei, a reglementat, în şedinţa de Guvern din această săptămână, plata unei datorii istorice pe care România o avea către Statele Unite ale Americii, pentru bumbacul-fibră importat în anii ’90, în valoare de 10 milioane de dolari.
11:10
Cele mai importante evenimente petrecute pe 19 decembrie
11:10
Bolojan vrea ca PNL să „absoarbă” partidul lui Ludovic Orban: „Am discutat şi despre acest lucru” # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan, preşedinte al PNL, spune că este de acord cu o absorbţie a partidului lui Ludovic Orban în PNL, el arătând că nu vede o problemă ca, imediat după Anul Nou, să discute acest lucru. Bolojan a mai afirmat că nu a discutat niciodată cu ministrul Investiţiilor, Dragoş Pîslaru, despre o înscriere în PNL iar o colaborare a PNL cu REPER este posibilă în cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti.
11:00
Câinii maidanezi din Arad au „mâncat” patru autoturisme. „Peste 6.000 de euro ne va costa repararea mașinii” # Digi24.ro
O haită de câini a băgat spaima în locuitorii din Arad după ce a distrus patru autoturisme. Maidanezii și-au înfipt colți în elementele de caroserie ale mașinilor și le-au făcut bucăți, informează Digi24.
10:50
Șefa BCE, Christine Lagarde, anunț despre impactul inteligenţei artificiale asupra zonei euro: „Alimentează investiţiile în economie” # Digi24.ro
Preşedinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, a semnalat că economia zonei euro trece printr-o schimbare structurală, determinată de investiţiile în inteligenţa artificială (AI), şi a dat asigurări că deciziile privind ratele dobânzilor se vor lua doar în funcţie de datele disponibile, pe fondul persistenţei incertitudinilor ridicate, informează Euronews.
10:50
Putin organizează „Linia directă” cu rușii. Peste 2.100.000 de întrebări și sute de jurnaliști prezenți # Digi24.ro
Preşedintele rus Vladimir Putin va susţine, vineri, o sesiune televizată de întrebări şi răspunsuri pentru a rezuma rezultatele anului care se încheie. Evenimentul, intitulat „Rezultatele anului”, va combina din nou emisiunea sa televizată de tip hotline şi o conferinţă de presă de amploare. Acesta va începe la ora 12:00, ora Moscovei (9:00 GMT), anunţă agenţia TASS.
10:50
Bolojan, despre criticile din Coaliție: „Preludiul unei ruperi a oricărei noţiuni de încredere” # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat despre atacurile recente din coaliţia de guvernare că aceste critici care vin din interior nu fac decât să fie preludiul unei ruperi a oricărei noţiuni de încredere şi este doar o problemă de timp până lucrurile se vor termina prost iar el este adeptul resetării lucrurilor. Despre acordul recent adoptat în şedinţa coaliţiei, pe măsurile fiscal-bugetare, şeful Executivului a precizat că faptul că au stabilit un grafic de parcurs în perioada următoare arată că această coaliţie are capacitatea să facă compromisuri.
10:40
Constanța. O mașină plină cu migranți s-a izbit de un cap de pod în timp ce încerca să fugă de poliție # Digi24.ro
Un accident teribil s-a petrecut în această dimineață pe un drum din județul Constanța, informează Digi24. Șase oameni au fost grav răniți după ce mașina în care se aflau s-a izbit de un cap de pod. Potrivit unor surse, aceștia erau migranți care în acel moment încercau să fugă de poliție.
10:30
Fondurile alocate prin Administrația Fondului pentru Mediu pentru Programul Rabla persoane fizice au fost epuizate joi seară.
10:20
Situație dramatică la un adăpost de cai din Dolj: sute de animale sunt în pericol să moară de foame # Digi24.ro
Sute de cai dintr-un adăpost din Dolj riscă să moară de foame pentru că proprietara nu mai are bani să le cumpere hrană. Este vorba despre singurul adăpost din județ unde sunt aduși toți caii confiscați de Poliția Animalelor de la proprietarii care îi agresează sau înfometează. Asociația care se ocupă de ei trăiește doar din sponsorizări, iar în ultima perioadă nu s-au mai primit donații.
10:10
Statele Unite au suspendat Loteria vizelor: Suspectul atacului armat de la Brown a fost un beneficiar al acestui programului # Digi24.ro
Ministrul american pentru securitate internă, Kristi Noem, a ordonat vineri „suspendarea” imediată a eliberării de „Diversity Imigrant Visa” (DVI) prin tragere la sorţi, aşa-numita loterie a vizelor, un program de care suspectul de atacul armat la universitatea Brown a beneficiat, relatează AFP.
10:00
Inundații în Emiratele Arabe Unite, trafic îngreunat. Noi precipitații abundente prognozate: Dubaiul cere populaţiei să rămână în case # Digi24.ro
Poliţia din Dubai a îndemnat joi locuitorii să rămâne în case, cu excepţia situaţiilor de „necesitate absolută”, pe fondul ploilor abundente prognozate până vineri la prânz în Emiratele Arabe Unite, ţară deşertică în care anul trecut au fost înregistrate precipitaţii record, relatează AFP.
10:00
Saga TikTok din SUA, aproape de final. ByteDance semnează acordul prin care vinde divizia americană # Digi24.ro
Proprietarul TikTok, ByteDance, semnează acordul prin care vinde divizia americană unui consorţiu de firme locale, aducând aproape de final o poveste începută în primul mandat al lui Donald Trump.
Acum 6 ore
09:40
Un aliat strategic al SUA, de pe Flancul Estic, este singura țară invitată de administrația Trump la Summitul G20 din Miami # Digi24.ro
Statele Unite au găzduit în această săptămână o reuniune pregătitoare a G20 la Washington - înaintea summitului liderilor, programat pentru 14-15 decembrie 2026, la Trump National Doral Miami, un complex turistic aflat în proprietatea lui Trump şi care se află în Florida.
09:30
Donald Trump a semnat legea privind cheltuielile de apărare ale SUA. Ce sumă a fost agreată de congresmeni pentru Ucraina până în 2027 # Digi24.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a semnat pe 18 decembrie o lege privind cheltuielile de apărare în valoare de 900 de miliarde de dolari, aprobând un pachet cuprinzător care include 800 de milioane de dolari în asistență militară pentru Ucraina, anunță Kyiv Independent.
09:20
Gruparea Statul Islamic a transmis că uciderea personalului Pentagonului american în oraşul antic Palmira din Siria a fost o „lovitură” pentru forţele americane şi facţiunile armate siriene care se opun acesteia, într-un prim comentariu public cu privire la incident, transmite Reuters.
09:10
„Dubla strategie” a Congresului american prin care presiunea asupra Moscovei se intensifică. „Confiscați navele” # Digi24.ro
Legislatorii americani intensifică presiunea economică asupra Moscovei, dezvăluind o strategie dublă menită să sufoce veniturile Rusiei pentru războiul din Ucraina.
09:10
Volodimir Zelenski, recunoscător pentru decizia UE de a împrumuta Ucraina cu 90 de miliarde de euro: „Ne întărește reziliența” # Digi24.ro
Volodimir Zelenski s-a declarat recunoscător pentru decizia UE de a acorda Ucrainei un împrumut în valoare de 90 de miliarde de euro. Liderul de la Kiev consideră sprijinul drept „semnificativ” și care „întărește cu adevărat reziliența”.
08:40
Raiffeisen Bank, obligată de Rusia să plătească 400 de milioane de dolari pentru pierderile cauzate de sancțiunile europene # Digi24.ro
Cea mai mare bancă occidentală care încă operează în Rusia a fost obligată joi să plătească aproape 400 de milioane de dolari despăgubiri pentru pierderile suferite de compania rusă Rasperia din cauza sancțiunilor europene.
08:40
Deținutul evadat de la Penitenciarul Poarta Albă a fost prins în Murfatlar. El este condamnat pentru tâlhărie calificată # Digi24.ro
A fost prins deținutul de 24 de ani care a evadat de la Penitenciarul Poarta Albă. Tânărul, condamnat la patru ani și șapte luni de închisoare pentru tâlhărie calificată, se prezentase la cabinetul medical pentru administrarea unui tratament. De acolo, a reușit să escaladeze gardul și să fugă pe un câmp din apropiere.
08:30
Nicușor Dan, întrebat despre succesele și eșecurile Coaliției: „Să-i încurajăm, că nu avem alternative” # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, vineri dimineaţă, că este un lucru lăudabil că cele patru partide au fost dispuse să preia guvernarea României într-un moment în care ţara era într-o poziţie vulnerabilă, cu risc de retrogradare de către agenţiile de rating. El consideră că depăşirea acestui moment este un succes al coaliţiei, dar crede că şase luni de zile reprezintă prea puţin pentru a evalua foarte exact. Întrebat despre greşelile coaliţiei, Nicuşor Dan a afirmat: „Da, păi să-i încurajăm, că nu avem alternative”.
08:30
Încă două ambarcațiuni, suspectate de trafic de droguri, au fost atacate de către armata SUA în Oceanul Pacific : 5 morți # Digi24.ro
Armata SUA a efectuat, joi, atacuri împotriva a două bărci suspectate de trafic de droguri în estul Oceanului Pacific, ucigând 5 persoane, potrivit Comandamentului Sud al SUA, transmite NBC News. Cel puţin 104 persoane au fost ucise până acum în atacurile SUA asupra unor nave suspectate de trafic de droguri, iar atacul de joi este al treilea din această săptămână.
08:20
Reacția Turciei după ce forțele sale aeriene au doborât o dronă care a încălcat spațiul aerian. „Partenerii noștri au fost avertizați” # Digi24.ro
Turcia a avertizat Rusia și Ucraina să dea dovadă de mai multă prudență în ceea ce privește securitatea în Marea Neagră, după ce forțele sale aeriene au doborât o dronă care a încălcat spațiul aerian turc.
Acum 8 ore
07:50
Preşedintele Dan: În numirea şefului ICCJ, preşedintele nu are absolut niciun rol, este spectator # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan, care urmează să se întâlnească luni cu reprezentanţii magistraţilor după dezvăluirile din documentarul Recorder, a afirmat, vineri dimineaţă, că în numirea persoanei care conduce Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie „preşedintele nu are absolut niciun rol”, fiind „spectator”.
07:30
UE a aprobat un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, dar fără a utiliza activele ruseşti. Explicațiile lui Nicuşor Dan # Digi24.ro
Liderii Uniunii Europene au ajuns la un acord pentru a acorda Ucrainei un împrumut de 90 de miliarde de euro, după ce nu au reuşit să se pună de acord asupra utilizării activelor ruseşti îngheţate, transmite BBC.
07:10
Dezvoltarea inteligenței artificiale a generat, în 2025, emisii de CO2 echivalente cu cele ale orașului New York, arată un raport # Digi24.ro
Dezvoltarea rapidă a inteligenței artificială a provocat eliberarea în atmosferă, în 2025, a unei cantități de dioxid de carbon echivalente cu cea emisă de întreg orașul New York. Impactul global asupra mediului al acestei tehnologii în rapidă răspândire a fost estimat într-un studiu publicat miercuri, care a constatat, de asemenea, că actualul consum de apă legat de AI depășește întreaga cerere globală de apă îmbuteliată, anunță The Guardian.
07:10
Ce răspuns au dat experți ISW la întrebarea: „Când vor cuceri soldații lui Putin întreaga regiune Donețk?” # Digi24.ro
Specialiști ai Institutului pentru Studiul Războiului (ISW) au explicat într-un interviu pentru RBC Ukraine ce poate obține Rusia în mod realist pe frontul din Ucraina până la finalul anului. Aceștia au vorbit despre noile tactici folosite de soldații ruși pe câmpul de luptă și precizează că în acest ritm aceștia nu ar putea cuceri întreaga regiune Donețk înainte de 2027 sau 2028.
07:10
Planeta se încinge: 2026 ar putea fi cu peste 1,4 grade Celsius mai cald comparativ cu perioada 1850-1900. Explicația meteorologilor # Digi24.ro
Anul viitor va fi, probabil, al patrulea an consecutiv în care temperaturile globale vor depăşi cu mai bine de 1,4 grade Celsius valorile din perioada preindustrială, a declarat serviciul de meteorologie din Marea Britanie, Met Office, citat joi de DPA/PA Media. Această valoare este inferioară celei de 1,55 grade Celsius consemnată în cel mai cald an înregistrat vreodată, 2024, însă 2026 s-ar număra printre cei mai călduroşi patru ani din istoria înregistrărilor meteorologice şi ar putea fi al patrulea an consecutiv în care se depăşeşte pragul de 1,4 grade Celsius.
07:10
Colacul de salvare primit de Rusia de la China pe timp de război vine cu un preț: „O inversare completă și jenantă” # Digi24.ro
Reorientarea Moscovei către Beijing în timpul războiului a contribuit la menținerea economiei Rusiei pe linia de plutire sub povara sancțiunilor occidentale ample, dar cu un cost. Ceea ce pare astăzi o gură de oxigen ar putea bloca Moscova într-un rol pe termen lung de partener economic minor al Beijingului, potrivit unui raport al Atlantic Council, citat de Business Insider.
07:10
Ce este „Proiectul Manhattan al Chinei”, programul secret cu care Xi Jinping vrea să rescrie cursa globală pentru microcipurile AI # Digi24.ro
Într-un laborator secret din Shenzhen, cercetătorii chinezi au construit ceea ce Washingtonul a încercat de mult timp să prevină: prototipul unei mașinării capabile să producă microcipurile de ultimă generație esențiale pentru inteligența artificială, telefoanele moderne și armele care le-au permis țărilor occidentale să își păstreze dominația militară.
